Умерла Ивана Трамп - первая жена Дональда Трампа, с которой у него родились трое старших детей. Причины смерти на называются.

Об этом журналистам сообщил сам бывший президент США.

"Мне очень грустно сообщать всем тем, кто любил ее, а их много, что Ивана Трамп скончалась в своем доме в Нью-Йорке", – цитируют Трампа Bloomberg и Reuters.

Бывший президент США считает, что Ивана Трамп была "замечательной, красивой и удивительной женщиной".

"Ее гордостью и радостью были трое ее детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. Она так гордилась ими, как и мы все так гордились ею", – добавил Дональд Трамп.

"Ивана Трамп выжила. Она бежала от коммунизма и приняла эту страну (США - Ред.). Она научила своих детей выдержке и стойкости, состраданию и решимости", - говорится в заявлении семьи Трампа, которое цитирует ABC News. Дело в том, что Ивана выросла в коммунистической Чехословакии.

Чехословацко-американо-австрийская предпринимательница и бывшая фотомодель Ивана Мари Трамп (в девичестве - Зельничкова) родилась 20 февраля 1949 года. Ее отцом был чех Милош Зельничек, по профессии инженер-электрик, а матерью - австрийка Мари Францова, телефонистка. С самого раннего возраста отец поощрял лыжный талант Иваны. В начале 1970-х годов она посещала Карлов университет в Праге. В 1971 году Зельничкова вышла замуж за австрийского инструктора по лыжным гонкам Альфреда Винкльмайра. В марте 1972 года Ивана Винкльмайр получила австрийское гражданство. В следующем году она развелась с Альфредом в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

У Зельничковой были романтические отношения с лириком и драматургом Джорджем (Иржи) Стейдлом, который погиб в автомобильной катастрофе в 1973 году. После его смерти она переехала в Канаду, где жила с владельцем лыжного бутика в Монреале Джорджем (Иржи) Сыроваткой, с которым встречалась с 1967 года. В Канаде Ивана работала лыжным инструктором и моделью.

Ее первое знакомство с будущим президентом США датируют 1976 годом. А 7 апреля 1977 года Ивана и Дональд обвенчались в Мраморной коллегиальной церкви. Они жили в Нью-Йорке и вместе работали над несколькими крупными проектами, включая Trump Tower на Пятой авеню в Манхэттене, реконструкцию отеля Grand Hyattruen в Нью-Йорке и строительство Trump Taj Mahal Casino Resort в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси.

Дональд Трамп и его первая жена Ивана Трамп на Дворцовой площади в Ленинграде, СССР, июль 1987 года.

Ивана была женой Трампа до 1992 года. После развода она получила щедрые отступные: 14 миллионов долларов, 45-комнатный особняк в Коннектикуте, квартиру в Трамп-Плаза и пользование флоридской виллой Мар-а-Лаго в течение одного месяца в год. Она сохранила хорошие отношения с бывшим мужем, в последние годы Ивана и Дональд Трамп общались хотя бы раз в неделю.

После Трампа она ещё дважды выходила замуж, но детей не имела.