Анализируем 142-й день войны.

Ситуация на фронте 15 июля

Генеральный штаб утром сообщил о боях там же, где они шли и вчера: к северу от Славянска, а также в районах Северска, Соледара и Бахмута. Все это - Донецкая область.

К северо-востоку от Бахмута были отбиты штурмы Белогоровки (Донецкая область), Нагорного, Спорного, к югу - Кодемы и Вершины.

В сводке вечером было чуть больше конкретики. Впервые за несколько дней всплыло Богородичное под Святогорском, о захвате которого рапортовала "ДНР". Генштаб сообщил, что украинские войска отбили штурм при попытке установить полный контроль над селом.

К юго-западу от Донецка активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Речь о районе Угледара, где россияне пытались продвинуться в сторону Водяного и Павловки. Как говорят в Генштабе, противник понес большие потери и отступил.

В "ДНР" и "ЛНР", а также российские военные телеграм-каналы продолжают утверждать, что воюют уже в окрестностях Соледара и Северска. А в луганской "народной милиции" распространяют информацию, что украинские силы получили приказ на отход их Северска. При этом российские военкоры говорят, что заявления об отходе украинских войск из Северска это преувеличение. И ВСУ продолжают оборону горда, хоть часть подразделений действительно отошла в сторону Бахмута и Соледара.

Западные аналитики тоже говорят в основном об этом операционном районе на линии Северск-Бахмут. Британская разведка в свежей сводке пишет, что российские силы медленно продвигаются из Лисичанска на запад в направлении Северска, чтобы открыть путь к Славянску и Краматорску.

При этом следующей целью россиян на Донбассе после предполагаемого захвата Северска, вероятно, станет Бахмут.

Американский "Институт изучения войны" считает, что Россия скоро начнет "масштабное и решительное наступление" вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут. Видимо, нынешние бои пока под определение масштабного наступления не подходят.

Но создается впечатление, что ключевые удары наносятся по тылам, где разбивают инфраструктуру, промышленность, гражданские и военные объекты (к чему мы еще вернемся ниже). То есть на данный момент задача нанесения потерь в логистике и снабжении выглядит первостепенной.

Кстати, в Украине заметили одну "инновацию", которую россияне стали применять при обстрелах: комплексы ПВО С-300 бьют не по воздушным, а по наземным целям. Недавно такой удар был в Николаеве.

Это стало возможным благодаря их модернизации с помощью GPS-навигаторов, сообщил военный эксперт Сергей Жданов. По его словам, ракета С-300 дает достаточное количество осколков, что позволяет ее применять и по земле.

"Сильные разрушения она не может нанести за счет особенности заряда, но количество обломков при взрыве этой ракеты просто безумное. Поэтому они ее действительно применяют", - сказал он.

Отметим, что по баллистической траектории (то есть, по наземным целям) ракеты от С-300 летят примерно на 40 километров. Это примерно в три раза меньше, чем по воздушным целям, но почти в два раза больше, чем дальность стрельбы большинства гаубиц, которые стоят на вооружении Украины и России.

Фронт, даже в нынешнем его состоянии генерирует большие потери у сторон.

Поэтому в Украине и России велико внимание к теме пополнений.

В Украине собрала 25 тысяч голосов петиция с просьбой запретить выдавать повестки на блокпостах, заправках и улице. Теперь она ждёт рассмотрения президентом. Причем еще во вторник под петицией было лишь 5 тысяч голосов.

При этом вряд ли повестки прекратят раздавать на улицах. Подвижки могут быть только в том случае, если ее вручают в виде наказания. Это "полная глупость", заявил министр обороны Алексей Резников в интервью BBC.

"Иногда это делается как наказание за что-то - например, нарушение скоростного режима - я точно против этого. Я считаю, что это глупость полная, потому что служить стране и защищать страну - это точно не должно быть наказанием", - заявил Резников.

Впрочем, изменится ли ситуация в реальности - неизвестно, и заявление министра могло быть попыткой сбить волну публикаций о принудительной мобилизации в Украине, которая пошла в зарубежных СМИ. Причем там этот вопрос обсуждают скорее всего неслучайно.

На Западе сейчас идет большая дискуссия о том, стоит ли увеличивать военную помощь Украине и в целом - делать ли ставку на военную победу над Россией (или лучше пойти на компромисс).

Мобилизация в том виде, как она проходит сейчас, может наводить на мысль о больших потерях Украины на фронте. И о недостатке желающих воевать - в противном случае на военнообязанных не приходилось бы "охотиться" на пляжах или в ночных клубах.

При этом те же западные СМИ хоть и рассказывают об аналогичных проблемах с комплектованием российских сил - но признают, что в РФ нет мобилизации и запрета мужчинам покидать страну.

То есть этот аспект войны на Западе будет анализироваться и учитываться при дальнейшем выделении Киеву оружия и военного финансирования.

В России же явно делают пока ставку на найм по контракту.

Причем зазывают уже напрямую в ЧВК "Вагнера".

В Екатеринбурге появились баннеры с призывом вступать в некий "оркестр W". При переходе на сайт становится понятно, что речь идёт о ЧВК "Вагнер", которая сейчас воюет на Донбассе в составе войск РФ. Это ЧВК часто называют "оркестром".

Местный сайт "66 RU" пишет, что указанный на баннерах телефон совпадает с номером регионального представительства в Свердловской области, указанным на сайте ЧВК "Вагнер".

Обстрелы 15 июля

Сегодня под обстрелы попал учебные заведения в Харькове, Николаеве, Днепропетровской области.

В Харькове от ракетных ударов ночью была разрушена школа. Около трех часов ночи две ракеты ударили рядом с учебным заведением в Холодногорском районе. Взрывом был поврежден фасад здания, выбиты окна, разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса.

Последствия обстрела в Харькове 15 июля

Еще одна ракета ударила во двор неподалеку от школы в Индустриальном районе, здание получило повреждения. Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

Утром под очередной обстрел попал Николаев. Прогремело более десятка мощных взрывов.

Видео утренних ударов по Николаеву. Опубликовал губернатор Виталий Ким у себя в Твиттере.

В результате удара по городу повреждены Николаевский национальный университет и национальный университет кораблестроения. Кадры последствий обстрела университетов в Николаеве обнародовали в ГосЧС.

Николаев после обстрела 15 июля

По данным мэра Николаева Александра Сенкевича, в университете кораблестроения после удара практически нет уцелевших аудиторий. Он опубликовал видео разрушений.

В Синельниковском районе Днепропетровской области ночью ракеты ударили по школе. Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко опубликовал фото последствий обстрела.

Сельская школа в Днепропетровской области после обстрела 15 июля

Также ударили по Бахмуту и Константиновке в Донецкой области. Из-за удара по Константиновке ранен, как минимум, один человек. Полиция опубликовала видео последствий сегодняшних ударов.

Сообщалось и об обстреле Донецка сегодня, где пострадал Киевский район. На видео очевидцев видно, как над городом поднимается черный дым. Есть пострадавшие. Вечером в Донецке нанесли удар по Путиловке (Киевский район).

После вчерашнего ракетного удара по Виннице появилось первое официальное заявление Москвы. Минобороны РФ утверждает, что ударами "уничтожено командование украинскими ВВС".

"13 июля ракетами "Калибр" был нанесен удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице, где в этот в этот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений" - заявили в Минобороны РФ.

По заявлению Минобороны РФ на совещании обсуждали передачу украинским военным очередной партии самолетов и организацию ремонта авиационного парка.

"В результате удара участники совещания уничтожены", - утверждают в Москве.

Официально эта информация с украинской стороны не подтверждена.

Сегодня днем в полиции сообщили, что удалось идентифицировать 19 из 23 погибших в Виннице.

Среди погибших трое детей. Четырехлетняя девочка, фото и видео которой облетели сеть, и двое мальчиков 7 и 8 лет. Об этом сообщил в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.

Один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре. Он погиб вместе с матерью. Ранее в облсовете сообщили, что в этой медклинике погибли все, кто там находился в момент удара.

Второй погибший мальчик ждал дядю в припаркованном авто. Родственника этого мальчика отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован. В больнице в тяжелом состоянии также находится и мать 4-летней девочки.

14 родственников без вести пропавших сдали свои биологические образцы. 12 из 19 идентифицированных лиц были опознаны с помощью технологии скоростного установления ДНК.

За медицинской помощью обратились 183 пострадавших, 82 из них были госпитализированы. Среди раненых – 4 ребенка. Без вести пропавшими до сих пор считаются 8 человек.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, рассказал, что Дом офицеров, который пострадал в результате обстрела, снесут. А судьбу Дома быта "Юбилейный" решит экспертная комиссия.

Вечером под удар сегодня попал центр Бахмута.

В результате обстрела разрушены помещения на Центральном рынке и магазины. От ударной волны повреждены окна близлежащего пятиэтажного дома. Есть пострадавшие.

Длинный "Хаймарс", Россия меняет топов ВПК. Прогнозы

Министр обороны Резников предрек в этом году наступление ВСУ. "В этом году мы увидим контрнаступательную кампанию, и она будет успешной", - заявил он в интервью Financial Times.

Одной их слагаемых успеха будет передача Украине дальнобойных - до 300 километров - ракет к установкам "Хаймарс". Об этом Резников заявил в интервью Financial Times. Министр сказал, что уверен в поступлении этих снарядов от американцев.

"Я думаю, что это поэтапное движение. Мы даем им доказательство того, что мы можем использовать Himars с точностью, и мы получим еще большую и большую дальность", - заявил Резников.

Из его слов не совсем понятно, было ли четкое обещание от США дать эти ракеты.

Ранее американцы предоставили только 80-километровые снаряды. Резников также сообщил, что Украина обязалась не бить из Himars по территории РФ.

"Мы обязывались, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории Российской Федерации. Мы повсюду это показали, даже я персонально сделал это письмом по имени моего коллеги - руководителя Пентагона, - что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины", - сказал Резников в интервью ВВС.

При этом, на вопрос, распространяется ли обязательство украинской стороны на Крым, Резников ответил уклончиво:

"Я сказал (министру обороны США Ллойду Остину), что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он мне ответил: мы тебя поняли".

В общем, пока неясно, получит ли Украина эти ракеты. Хотя вероятность высокая, учитывая то, что американская помощь наращивается поэтапно.

Например, стало известно, что США начнут обучать украинцев летать на истребителях F-15 и F-16. Поправки в военный бюджет, предусматривающие такое обучение, одобрила палата представителей США. На программу выделят 100 миллионов долларов.

Значит ли это, что Киеву будут предоставлять американские военные самолеты - неизвестно. Но почва под это уже подводится.

Впрочем, она подводится и под другие сценарии. Венгрия, например, подготовила "сценарии военной чрезвычайной ситуации", при которых может возникнуть потребность защищать закарпатских венгров.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопрос о возможности ввода венгерских войск в Украину: "В наших интересах, чтобы на востоке как можно скорее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 000 живущих в Закарпатье венгров".

То есть некий военный сценарий "защиты закарпатских венгров", который, очевидно, подразумевает вхождение венгерских войск на территорию Украины, Будапештом уже подготовлен. От кого защита - не говорится, но, видимо, от наступающей российской армии.

Возвращаясь к вопросу вооружений - сегодня в России по этому поводу провели крупные кадровые рокировки. Госдума РФ назначила нового вице-премьера, который будет курировать промышленность и оборонку. Им стал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ранее на этом посту находился Юрий Борисов, об отставке которого СМИ заговорили на этой неделе.

Мантуров перед назначением выступил с длинной речью о достижении "технологического суверенитета" в разных отраслях промышленности. Основной смысл его заявлений - Россия должна сама начать производить комплектующие, которые теперь недоступны из-за санкций.

Отдельно он заявил, что производство современных БПЛА и новейших вооружений станет приоритетом для ВПК. Дефицит беспилотников многие в РФ называют ключевой проблемой российских войск в ходе украинской "спецоперации".

Одновременно главой "Роскосмоса" вместо Дмитрия Рогозина стал бывший "оборонный" вице-премьер Борисов. Российские эксперты пишут, что это назначение имеет тоже военный характер: мощности "Роскосмоса" могут быть задействованы в производстве вооружений, и Борисов это направление должен будет развивать.

А вот уволенный Рогозин, судя по всему, идет работать в Кремль, что частично подтвердили у Путина. Пока еще непонятно, на какую должность, но ранее СМИ сообщали, что он станет курировать захваченные территории Украины.

Где уже готовятся к "референдуму" о вхождении в РФ.

В "ЛНР" сегодня создали организационный штаб по поддержке и проведению "референдума". А накануне о подготовке такого "плебисцита" заявили в Запорожье.

Зерновая сделка и газовая удавка ЕС

Сегодня появилась первая официальная реакция Москвы на недавние переговоры в Стамбуле - по разблокировке черноморских портов Украины и вывозу зерна.

Минобороны РФ заявляет, что в ходе переговоров согласованы меры, которые исключили бы использование морских путей для переброски вооружения и "провокаций". "В ближайшее время работа по формированию итогового документа "Черноморская инициатива" будет завершена", - заявили в министерстве.

Ранее о достижении договоренностей заявило минобороны Турции. Там добавили, что подписание окончательного документа может состояться уже на следующей неделе.

Также интересно, что вчера минфин США вывел из-под санкций сельскохозяйственные операции России. А еще такая идея содержится в проекте седьмого пакета санкций Евросоюза против РФ (о нем еще пойдет речь ниже). То есть, похоже, "зерновая сделка" проходит при активной поддержке Запада.

Но есть нюанс.

Санкции сняты уже сейчас, а когда в реальности может быть начат вывоз зерна из портов - непонятно.

Во-первых, неясно когда будут подписаны конкретные договорённости.

Во-вторых, какое-то время займут согласования процедуры контроля судов, их охраны.

В-третьих, разминирование - не быстрый процесс.

В-четвёртых, военное обострение в северо-западной части Чёрного моря в любой момент может сорвать договорённости.

Так что пока все ещё в тумане.

Но, тем не менее, с Запада уже идут позитивные комментарии.

Причина, судя по всему, в том, что денег Украине надо давать все больше, и продажа зерна (если она пойдёт) позволит хотя бы часть этих денег заработать, а не взять в долг.

Тем более, что той же Европе сейчас не до займов.

Журнал The Economist сегодня вышел с медведем на обложке, который преследует Красную шапочку по лесу из газовых труб. "На Европу надвигается зимний ужас", - говорится в заглавии.

Главный материал посвящен энергетическому кризису и перспективам зимы.

"Зима приближается, и она обещает быть жестокой и вызывающей разногласия из-за энергетического кризиса, который быстро усугубляется, поскольку Владимир Путин ограничивает поставки российского газа", - пишут авторы.

Энергетический шок - 2022 сравнивается с миграционным кризисом в 2015-м. Газ - четверть потребности континента в энергии, а Россия поставляет треть этого объема.

Газ, как заявляет издание, "кнут в руках России". Если нефть составляет 10% ВВП России, то газ - лишь 2%, и она может жить без его экспорта.

Чтобы противостоять энергетическому шоку авторы предлагают нормировать потребление энергоносителей и поднять на них цены. "Если вы читаете это в Париже или Мадриде с включенным кондиционером, сделайте его потише", - призывают авторы.

На фоне газового шока, который ударит по всем уровням европейской экономики, ЕС и США будет сложнее финансировать Украину. Например, иностранные кредиторы отказали "Нафтогазу" в отсрочке выплаты долга, о которой просила украинская компания.

Об аналогичной проблеме сегодня написал Bloomberg.

Почти два месяца назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине 9 миллиардов евро, но до сих пор отправлена лишь 1/9 часть суммы, констатирует издание. Займ блокирует Германия.

"Вступая в традиционно сонный летний период в Брюсселе, ЕС столкнется с новыми вызовами, поскольку призрак полного прекращения поставок российского газа и ужесточение денежно-кредитной политики рискуют подтолкнуть регион ко второй рецессии за два года", - пишет Bloomberg.

Ранее ЕК уже брала на себя обязательства по реконструкции страны, которая оценивается в 750 млрд долларов. Теперь же в ЕС опасаются масштабных усилий, которые потребуются для восстановления и проблем с коррупцией в Украине.

Также в Европе опасаются, что на фоне роста цен на энергоносители, поддержка Киева правительствами не будет одобряться населением ЕС. Bloomberg пишет, что ситуация может стать "еще более плачевной", если Россия перекроет краны газовых потоков в Европу.

Но даже без перекрытия газа европейские правительства уже находятся под угрозой массовых отставок - из-за роста инфляции и экономических проблем. Об этом пишет Wall Street Journal после отставки премьера Италии Марио Драги.

Издание напоминает, что и Макрон во Франции потерял парламентское большинство на выборах, "подогретых инфляционными опасениями избирателей".

Борис Джонсон тоже подал в отставку под давлением коллег из Консервативной партии - которые опасались, что сопровождающие его скандалы усугубят проблемы кабинета, борющегося с высокой инфляцией.

Похожее произошло в Италии - ослабление политической сплоченности и невозможность формирования стабильного правящего большинства связано с ростом цен на энергоносители и инфляцией, считает издание.

Венгрия открыто связала все эти проблемы с антироссийскими санкциями. Премьер Виктор Орбан заявил, что это "выстрел не в ногу, а в легкие Европы".

"Конфликт явно затягивается, и санкционная политика ничем помочь не может. Должен сказать, что изначально я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но теперь ясно, что Европа выстрелила себе в легкие и задыхается. Будут страны, где не будет хватать энергоресурсов. В то же время, будут страны, где их будет достаточно, но цена будет очень высокой. Наша страна принадлежит ко второй группе, потому что для этого мы приложили все усилия", - сказал Орбан.

Тем не менее, сегодня Еврокомиссия вынесла на рассмотрение стран ЕС проект седьмого пакета санкций против России. Он включает в себя запрет на импорт российского золота. А также усиливает контроль за экспортом двойного назначения и передовых технологий в РФ.

"В пакете также подтверждается, что санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией", - заявляется в релизе Еврокомиссии (отсылка к зерновой сделке).

В тексте уточняется "точный объем некоторых финансовых и экономических санкций". Видимо, речь идет о снятии ограничений на транзит в Калининград.

Теперь этот пакет будет обсуждаться государствами-членами. И нужно сказать, что выглядит новый санкционный проект пока не слишком жестким для России.