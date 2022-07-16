Анализируем 143-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 16 июля

За минувшие сутки, а также за ночь ВСУ сообщают, что отбили в Донецкой области ряд штурмов.

Во-первых, из Спорного на Ивано-Дарьевку юго-восточнее Северска. Во-вторых, к югу от Бахмута. Там противник наступал на Семигорье и Новолуганское со стороны Доломитного.

Также противник атаковал по направлению Роты - Вершина. Везде, как сообщает Генштаб, атаки захлебнулись.

Бои продолжаются в районе Углегорской ТЭС, которую атакуют российские войска.

Северску и Бахмуту посвящены основные аналитические отчеты на Западе.

Британская военная разведка не подтверждает того, что россияне уже вошли в Северск, как заявляется в их телеграм-каналах и по данным "ЛНР".

При этом оперативная пауза в боях на Донбассе завершается, считает американский "Институт изучения войны". Пауза длилась порядка десяти дней.

За минувшие сутки россияне провели несколько наземных атак к северо-западу от Славянска, юго-востоку от Северска, вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, к юго-востоку от Бахмута и к юго-западу от Донецка. То есть российские войска пытаются возобновить наступление.

И, хотя масштабного характера наступления пока не носят, они могут расшириться в ближайшие 72 часа, говорится в отчете.

Как будто в подтверждение этих оценок министр обороны России Сергей Шойгу во второй раз проинспектировал российские войска, которые воюют в Украине. Он побывал на командных пунктах группировок "Юг" и "Центр". Заезжал ли он при этом на территорию Украины - не сообщается.

Во время поездки Шойгу "дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях". Что прозвучало как отмашка на новое наступление, о вероятности которого сегодня сообщали западные аналитики.

Предыдущая такая инспекция от Шойгу была 26 июня – как раз накануне захвата Лисичанска и остальной территории Луганской области.

Продолжаются также обстрелы по тылам обеих сторон. Вчера ночью впервые с момента вторжения россияне ударили по заводу "Южмаш" в Днепре. В Украине прилет подтвержают, а вот заявлений РФ о том, что в результате уничтожен цех по ремонту "Точек-У" и ракет для РСЗО - не комментируют. Погибло три человека, 15 получили ранения.

Также сообщается, что украинские удары, произведенные с помощью американских систем HIMARS, вероятно, убили или ранили четырех заместителей командира российской 106-й воздушно-десантной дивизии. Такой вывод делает Институт изучения войны (ISW).

Российские новостные агентства сообщили о гибели заместителей командира 106-й дивизии полковника Сергея Кузьминова, полковника Андрея Васильева и полковника Максима Кудрина. Это, как предполагает ISW, подтверждает более ранние украинские заявления о том, что удары HIMARS по Шахтерску 9 июля убили или ранили нескольких высоких армейских чинов РФ.

А в теории Украина может использовать HIMARS против российских объектов в Крыму, заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий во время телемарафона.

По его словам, Крымский полуостров стал хабом перемещения всей техники и вооружения, которое идет из Российской Федерации в южные районы Украины. Это скопление военной техники, боеприпасов и материалов - все это может стать целью РСЗО.

Кроме того, Скибицкий обратил внимание на корабли в акватории Черного моря, с которых ведется обстрел украинской территории. "Это тоже одна из целей, которые необходимо поразить, чтобы обеспечить безопасность граждан, наших объектов и вообще Украины", - сказал он.

Отметим, что сейчас "Хаймарсы" не добивают до Крыма - Украине дали ракеты с дальностью до 80 километров. Но если ей предоставят ракеты на 300 километров, то это станет возможным. Уверенность в том, что это произойдет, вчера высказал министр обороны Алексей Резников.

Впрочем, к наземным действиям тоже идет подготовка. Колонна российской военной техники численностью до 100 единиц проехала вчера через Мариуполь.

Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко у себя в телеграм-канале. По его словам, колонна двигалась в сторону Запорожской области и состояла в основном из БМД-4 и БТР.

Андрющенко также сообщает, что по пограничным с Запорожской областью селам Никольского и Мангушского районов Донецкой области расселили большое количество российских солдат.

Одновременно появляются видео перевозки танков. Сообщается, что это польские танки Т-72, которые едут в сторону границы с Украиной.

Арестович вчера заявил, что Польша может передать Украине более двухсот танков, что позволит сформировать три бригады.

Все больше появляется информации, что Россия пытается увеличить свой парк беспилотников. В США продолжают настаивать, что Москва ведёт переговоры с Ираном о закупках его беспилотников для войны в Украине – хотя сам Тегеран это опровергал.

Но советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что российская делегация в июне и в июле посещала аэродром Кашан в Иране, чтобы изучить беспилотники "Шахид-191" и "Шахид-129".

Белый дом предоставил телеканалу CNN спутниковые снимки, на которых, как утверждается, видны эти беспилотники в Кашане в день визита российской делегации. Иран собирается поставить России сотни дронов, как разведывательных, так и тех, что могут нести боеприпасы, утверждает Салливан.

К слову, интерес к иранской продукции может означать не только намерения купить беспилотники. Но и воспроизвести их у себя как бы по франшизе. Формально это не противоречит опровержениям от иранской стороны.

Реакция Запада на мобилизацию в Украине

Продолжаются споры вокруг раздачи повесток в Украине. Вчера на них вынужден был отвечать начальник управления персонала Сухопутных войск Роман Горбач. Он объяснил, почему повестки вручают на улицах, заправках и других общественных местах.

Судя из его цитаты, такая практика будет продолжена.

"Ходить по жилым кварталам, где установлены домофоны, или частному сектору, где высокие ворота, и стучать в дверь, где никто не открывает, – эффективность такой работы очень мала. А, конечно, если это общественное место, где большое скопление народа, эффективность вручения повестки будет гораздо больше", - сообщил военный.

Также он подтвердил, что в западной Украине повестки вручают интенсивнее. По словам Горбача, воинские части комплектуются территориально. Поэтому, если в западных регионах "больше народу" – там больше и повесток.

Офицер сообщил, что в 90% случаев повестки на улице выдаются, чтобы "уточнить данные", а не сразу же призывать. По его словам, "повестка не должна использоваться как наказание", но в Украине происходит всеобщая мобилизация, напомнил Горбач.

"Поэтому, конечно, могут призываться лица, которые не совсем хотят (служить - Ред.). Но в основном люди, которые защищают страну, они патриоты", - добавил офицер.

Впрочем, у западных наблюдателей другое мнение. Издание Foreign Policy (США) вышло с большой статьей с критикой мобилизации в Украине - в части запрета на выезд у мужчин.

Ее написал профессор Массачусетского университета Чарльз Карпентер. Он считает, что украинские мужчины, которых перестали выпускать из страны "заперты в ловушке", и это является нарушением их прав, на которое нужно обратить внимание правозащитным организациям.

Карпентер вел переписку с мужчинами из Украины, которые не могут выехать к своим семьям, уехавшим за границу. С их слов он передает, что мобилизуемых "за пять дней подготовки", то есть без должного обучения, отправляют на фронт (украинская власть такие практики, отметим, отрицает).

Другой аспект - многие из-за войны потеряли работу, и им не дают возможности уехать за границу, где такая работа есть.

А многих мужчин пограничники не выпускают даже при наличии законных оснований и всего пакета документов.

Еще одно последствие такой политики - многие женщины и дети, не выдержав разлуки с мужьями, а также оставшись без их поддержки, возвращаются в Украину. А это ставит их жизни под угрозу, чего бы не было в случае отмены запрета на выезд.

"Женщин и детей парадоксальным образом ставят на линию огня", - рассуждает Карпентер и приводит в пример недавний удар по Виннице, где погибли трое детей.

Запрет выезжать за пределы страны и попытки сделать то же самое с межрегиональными поездками автор статьи называет "драконовскими". И призывает Зеленского их смягчить или отменить.

Отметим, что это уже не первая публикация на Западе о превратностях украинской мобилизации. Внимание к этой теме вряд ли только гуманитарного характера. ВСУ несут потери на фронте, и от того, насколько население Украины будет мотивировано воевать, будет во многом зависеть и западная военная и финансовая поддержка.

Поэтому в том числе ожидания западных союзников могут подстегивать мобилизационные усилия в Украине.

Газ и Трамп. Главные угрозы Украине

Эти ожидания сегодня сформулировал известный американский политолог и философ Френсис Фукуяма. Он заявил, что Украине нужно перехватить инициативу на поле боя уже этим летом. Иначе в единстве Запада могут возникнуть трещины, и начнутся призывы к Киеву уступить часть территорий России.

В интервью "Немецкой волне" он заявил о двух главных, на его взгляд, опасностях для Украины.

"Первый тест ждет европейскую поддержку Украины следующей зимой. Россия уже фактически прекратила поставки природного газа. И я думаю, что с наступлением холодов у Европы возникнет реальная проблема с тем, чтобы найти замену российскому газу", - считает Фукуяма.

Вторая опасность - возвращение в политику Дональда Трампа.

"Сложность заключается в том, что поддержка Украины со стороны республиканцев в США постепенно ослабевает. Трамп при этом находится на другой стороне - он настроен пророссийски, не проукраински. Очевидно, что если он вернется в 2024 году на пост президента, это может решить все проблемы России на сегодня, потому что Трамп намерен вывести США из НАТО", - заявил политолог.

По его мнению, единство Запада по Украине зависит от веры в то, что в ближайшей перспективе Киев сможет выиграть войну.

"Если же возобладает мнение, что ситуация зашла в тупик, который будет продолжаться вечно, тогда, думаю, возникнут трещины в единстве Запада, и будет больше призывов к Украине отдать территорию, чтобы остановить войну", - считает Фукуяма.

Отметим, что это уже не первый западный сигнал о том, что, если перелома в пользу Киева на поле боя не будет этим летом, Запад начнет пересматривать свою поддержку. Ранее о таком сценарии писали британские СМИ.

Пересмотр поддержки вызван проблемами в экономике той же Европы, да и США.

Санкции против России эти проблемы резко подстегнули: начали еще быстрее дорожать энергоносители, а за ними - раскручиваться инфляция. Уровень жизни на Западе начал падать, а за ним – и правительства ряда стран. За короткий промежуток времени "ушли" Бориса Джонсона, премьера Эстории, а также подал в отставку премьер Италии Марио Драги.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо прямо предупредил, что отставка премьера Драги грозит лишить Украину военной поддержки Италии. "Русские прямо сейчас празднуют падение еще одного западного правительства", — сказал Ди Майо. "Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправить оружие. Это одна из многих серьезных проблем".

Нефтяной вояж Байдена

Не исключено, что судьба этой проблемы лежит сейчас на Ближнем Востоке.

Джо Байден вчера встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Моххамедом Салманом (который обвинялся, в том числе и американцами в организации убийства оппозиционного журналиста Хашогги и эти обвинения повторил Байден во время визита). За этой поездкой следил весь мир, а особенно Россия.

США добиваются от стран Ближнего Востока роста добычи нефти - чтобы снизить ее цену, замедлить инфляцию и заодно лишить Россию сверхдоходов от продажи этого сырья.

По итогам встречи стороны выпустили совместное заявление. Там отдельный пункт посвящен Украине. Что характерно, Россия в нем вообще не упоминается и критики в ее адрес не звучит. То есть портить с Москвой отношения саудиты не планируют.

Заявляется о "приверженности помощи украинскому народу" и уважении к международному праву.

Также говорится, что нужно обеспечить экспорт зерна из Украины - "для смягчения глобального продовольственного кризиса, который грозит ударить особенно чувствительно по ряду ближневосточных и африканских государств".

В заявлении также говорится, что "США приветствовали приверженность Саудовской Аравии поддержке баланса мировых рынков нефти для устойчивого экономического роста".

Позже стало понятно, что имелось в виду. Король Салман заявил, что Саудовская Аравия может нарастить добычу нефти с нынешних 10 миллионов до 13 миллионов баррелей в сутки.

"Анонсировано увеличение уровня максимальных устойчивых объемов не более, чем 13 млн баррелей в день (сейчас 10 - Ред.). Помимо этого, Королевство не предпримет никаких дальнейших увеличений объемов", - заявил Моххамед бин Салман в присутствии Байдена на саммите ближневосточных государств.

Отметим, что это увеличение добычи практически на треть. Но, учитывая, что Саудовская Аравия занимает около 12% мировой нефтедобычи (примерно столько же, сколько и Россия), то неизвестно, насколько это сможет снизить мировые цены. Тем более, что РФ от западного рынка отрезают, и дефицит в той же Европе может сохраниться.

Да и в западных медиа пока не видно эйфории по поводу решения Саудовской Аравии. Поэтому будем смотреть на цены.