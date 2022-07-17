Анализируем 144-й день войны в Украине.

Ситуация на Донбассе

Утренняя сводка Генштаба говорит о том, что ВСУ отбили атаки противника в направлении Северска. Здесь россияне пытались продвигаться в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Верхнекаменское, по ряду поступающих из Украины данных, или полностью, или частично захвачено противником. Это село находится в двух километрах к востоку от Северска, по сути прямо к нему примыкая.

К северо-востоку от Бахмута, по данным Генштаба, была отбита очередная попытка взять Берестовое и Белогоровку (Донецкая область) у трассы на Лисичанск.

В общем, судя по сводкам Генштаба, россияне на этих участках топчутся на месте. При этом в "ЛДНР" регулярно сообщают о продвижении в районах Северска и Соледара.

Советник главы Офиса президента Арестович вчера в эфире "Фейгин Live" педположил, что на Донбассе у россиян могут быть "некоторые тактические успехи". При этом советник Ермака считает, что шансов захватить Славянск и Краматорск у противника "пока нет".

Тем не менее, эксперты американского "Института изучения войны" предполагают, что атаки российских войск на выступе Славянск-Северск-Бахмут продолжатся. Причем их интенсивность возрастет, что связывают со вчерашним визитом министра обороны РФ Шойгу в подразделения, участвующие в "спецоперации".

От Харькова до Херсона

В том же "Институте изучения войны" считают, что Кремль приказал российским силам взять под контроль всю Харьковскую область. Правда, вероятность успеха в этом предприятии американцы считают "чрезвычайно низкой".

Вывод о таком решении Путина в США могли сделать после того, как россияне стали активно продвигать создание "администраций" на занятой ими территории Харьковской области.

Туда недавно приезжал замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, а "глава областной администрации" Ганчев заявил о намерениях войти в состав РФ.

Арестович вчера повторил свою мысль, что у границ Харьковской области находится 144-я мотострелковая дивизия России. Но, по его мнению, для захвата областного центра ее сил не хватит.

Еще одно важное направление - юг. О том, что его Украине нужно отвоевать даже быстрее, чем Донбасс, заявил вчера в интервью "Немецкой волне" американский политолог Френсис Фукуяма. Он, конечно, не военный эксперт - но явно ретранслирует позиции, которые беспокоят правящие круги США.

Советник Ермака Арестович в эфире у Фейгина вчера дал понять, что Украина собирается наступать на юге и даже рассказал как именно она это будет делать.

По словам Арестовича, Херсонскую область обороняет 15-тысячная российская группировка, которая построила там укрепления и заминировала подходы к ним.

Стратегия же ВСУ будет заключаться в том, чтобы "Хаймарсы" уничтожили склады снабжения и командные пункты, после чего будет штурм.

Стратегия вполне очевидная, вопрос, насколько она будет успешной на практике.

С одной стороны ВСУ стали действительно часто бить по тылам российской группировки на юге.

С другой - противник об этом сценарии, видимо, осведомлен и готовится. Британская разведка пишет, что Россия укрепляет свои оборонительные позиции на территориях юга Украины.

Также наблюдаются интенсивные передвижения живой силы и техники между Мариуполем и Запорожьем, а также в Херсоне. Российские силы в Мелитополе аналогично усиливают меры безопасности.

"Укрепление юга на фоне боев за Донбасс указывает на серьезность, с которой российские командиры относятся к угрозе (украинской контратаки - Ред.)", - сообщает разведка.

Himars и Крымский мост

Военная полемика сегодня сводится в основном к тому, как изменит ход войны высокоточное ракетное оружие, которое США предоставили Украине.

В России заявляют, что могут уничтожать "Хаймарсы", на которые делается сегодня ставка при украинском наступлении на юге. Минобороны РФ сообщило сегодня, что в районе Покровска Донецкой области российские войска разбомбили одну такую установку.

"Высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня Himars производства США", - говорится в сообщении ведомства.

К нему добавляется видео, снятое с высоты. Там на месте военного тягача появляется облако взрыва. Но "Хаймарс" это или нет - непонятно.

В Украине этого еще официально не комментировали (на момент выхода публикации). Отметим, что недавно Россия уже сообщала об уничтожении Himars. Киев тогда эту информацию опроверг, а за ним - и Пентагон.

Тем не менее, очевидно, что даже с учетом появления у ВСУ высокоточных ракетных средств, у самой России они никуда не исчезли, и осуществляют примерно ту же "работу", что и аналогичные системы в украинской армии.

Например, вчера поразили склад в Одессе. Российские военные заявили, что там находились американские ракеты "Гарпун". В Украине опровергли это и сообщили, что склад был гражданского назначения и использовался для хранения мебели.

В контексте ракетных ударов вчера снова возникла тема потенциальных украинских обстрелов Крыма. Вчера днем об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий - по его словам, Украина будет наносить удары по военным целям на полуострове.

А вечером Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность". То есть, видимо, когда к "Хаймарсам" предоставят дальнобойные ракеты, способные лететь до цели 300 километров (сейчас их Киеву не дают, но министр обороны Резников полагает, что со временем позиция западных партнеров поменяется и у ВСУ они появятся).

Угрозы удара по Крымскому мосту вызвали реакцию в России.

Сенатор Андрей Клишас сообщил, что "демилитаризацию и денацификацию" нужно будет проводить "на всей территории Украины" - иначе ВСУ смогут обстреливать объекты в тылу российской армии.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет пригрозил "сокрушительным ударом", от которого Украина "уже не оправится".

"Попытка атаковать Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия", - сказал Шеремет, попавший в Госдуму как "представитель Крыма".

Газ, санкции и Украина

Продолжает закручиваться история с дефицитом российского газа в Европе. Эта проблема может вызвать огромные издержки у стран Евросоюза и повлиять на их позицию по Украине. Нехватка газа вызвана санкциями, после которых Москва начала снижать объемы поставок в ЕС.

Уже сейчас почти половина опрошенных немцев считают, что антироссийские санкции больше вредят их стране, чем России. И только 12% полагают, что России наносится больший ущерб. Таковы результаты соцопроса Института изучения общественного мнения (INSA).



Последствиями санкций немцы видят рецессию и повышение безработицы (74%), дальнейший рост цен (83%), пишет Bild.



Правда, у немецких политиков - другие данные. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заверяет, что российский ВВП уменьшится в этом году на 10%, инфляция уже сейчас достигла 17%, продукция промышленности упала на 8%.

Лидер партии "Союз 90-х/Зелёные" Омид Нурипур уверен, что "санкции сильно вредят военной экономике Путина".

Тем не менее, даже украинские власти опасаются, что западные страны начинают "капитулировать" перед Россией.

Поводом для подобных рассуждений стало согласие Канады вернуть турбину от газопровода "Северный поток-1", пишет американский журнал Newsweek. А также компромисс, на который пошла Еврокомиссия по транзиту российских грузов через Литву в Калининград.

"Правда в том, что некоторые европейские политики могут быть больше заинтересованы в российском газе, чем в победе Украины", – сказал Newsweek депутат Верховной Рады и председатель комитета по иностранным делам Александр Мережко.

Еще одна "мрачная" статья на эту тему - от авторитетного The Wall Street Journal. Издание пишет, что план по уничтожению экономики России санкциями потерпел крах. Россия устояла, а страны Запада получили в ответ громадные экономические проблемы.

Наибольшие потери понесут Германия, Франция и Италия. Одновременно ВВП в России упадет гораздо меньше 8-10%, которых ранее прогнозировали на Западе.

Это же касается и спада промышленного производства. По данным Центрального банка Германии, если поставки российского газа будут полностью прекращены, то ВВП РФ упадет в этом году на 5%.

Главные проблемы, с которыми сейчас сталкивается Запад из-за санкций - энергоносители, безработица, инфляция.

"Санкции в некотором смысле нанесли ущерб странам, которые их ввели, и помогли России. Хотя Россия экспортирует меньше баррелей нефти, более высокая цена за баррель означает, что страна, как ожидается, получит больше доходов, чем первоначально планировалось в бюджете", - пишет издание.

Также высокая инфляция уже привела к смене политической элиты и внутренним кризисам в ряде стран Европы. А планы ЕС ввести эмбарго на российскую нефть в конце этого года могут привести к еще более резкому росту цен на энергоносители и подтолкнуть США и Европу к рецессии.

"Ближайшие месяцы окажутся решающими в определении того, кто получит рычаги влияния в этой экономической войне. Россия изо всех сил пытается найти импорт для своей экономики, а западные страны маневрируют, чтобы заменить российские энергоносители", - прогнозирует WSJ.