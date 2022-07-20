Анализируем главные события 147-го дня войны.

Ситуация на Донбассе и новая инспекция Шойгу

Сегодня на главном участке фронта - в Донецкой области - продолжились бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка.

К юго-востоку от Северска российские войска пошли в наступление на село Ивано-Дарьевка. Также продолжаются заявления "ЛНР" о том, что в самом Северске практически нет украинских войск, и бои идут за высоты к востоку от города. Украинская сторона это не подтверждает.

В районе Бахмута идут боевые действия у трассы на Лисичанск (Берестовое и Спорное под Соледаром) и под Углегорской ТЭС (Новолуганское).

Российские СМИ и "ДНР" сегодня сообщили о захвате Берестового. При этом в российских военных телеграм-каналах сообщается, что армия РФ вошла в Берестовое, но закрепиться там пока не может из-за артиллерийских ударов ВСУ.

Село практически полностью уничтожено. В вечерней сводке украинского Генштаба говорится, что в районе Берестового идут бои.

Вчера вечером ВСУ сообщали о частичном успехе россиян в Покровском - селе на восточных окраинах Бахмута. Что там сегодня происходит - в утренней сводке не уточнялось.

То есть, так или иначе противник приближается к Бахмуту и Северску, а также Соледару. Это приближение идет медленно - особенно на севере, где лесистая местность. Судя по данным от участников событий, все перелески и посадки перекопаны траншеями ВСУ, которые применяют противотанковые средства. Кроме того, перед Северском местность плотно заминирована.

Впрочем, не исключено, что отсутствие крупных движений - это все еще та самая "оперативная пауза". В эти дни министр обороны РФ Шойгу продолжает свои поездки по войскам, которые вторглись в Украину. Сегодня сообщили, что он посетил группировку войск "Запад".

Попутно стала известна фамилия командующего этой группировкой - генерал-лейтенанта Андрея Сычевого. На момент начала "спецоперации" он числился командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.

Где именно воюет группировка "Запад" - доподлинно неизвестно.

Но, судя по тому, что Шойгу дал Сычевому распоряжение "усилить борьбу с БПЛА и заниматься контрбатарейной борьбой" в приграничных с Россией районах, то речь может идти о Харьковской области - там бои ближе всего к границе с РФ.

То есть идут некие инспекционные поездки - не исключено, что в рамках подготовки к чему-то большему, чем то, что происходит сейчас.

Южный фланг

Важные вещи происходят на южном фронте. Во-первых, в Херсонской области. Там продолжаются удары по двум основным переправам через Днепр - дамбе ГЭС в Новой Каховке и Антоновскому мосту под Херсоном.

Особенно достается мосту. По нему дважды ударили "Хаймарсами" - вчера и сегодня. После чего назначенные россиянами "власти" заявили, что для грузового сообщения мост будет закрыт.

Мост и дамба - две артерии, которые соединяют российскую группировку на правом берегу Днепра с левым берегом, откуда ведется снабжение. И, хотя полностью уничтожить эти сооружения "Хаймарсами" будет сложно (вчера это в эфире у Фейгина признал Арестович), но сорвать движение военных грузов теоретически вполне возможно.

То же самое российские войска, например, сделали недавно в Луганской области, обстреливая мосты через Северский Донец и не позволяя нормально снабжать группировку в ВСУ в Северодонецке.

На огневом контроле за этими переправами Украина строит свою стратегию отвоевания Херсона - так, по крайней мере, эту тему подает Арестович. Да и западные аналитики пишут о том же. Британская разведка назвала это "ключевым фактором для исхода боевых действий в Херсонской области".

"Весьма вероятно, что [Антоновский] мост можно будет использовать, но это ключевая уязвимость для российских сил", - считают в минобороны Британии. Там напомнили, что ширина Днепра здесь около километра, и наладить альтернативную переправу будет сложно.

Тем более, что США сегодня пообещали передать Украине еще четыре установки Himars.

Впрочем, в российских телеграм-каналах в последнее время все активнее обсуждается тезис, что такой акцент на южном фланге со стороны Украины может быть отвлекающим маневром. Тогда как реальное контрнаступление пройдет в совсем другом месте.

В РФ обращают внимание на то, что южные территории активно укрепляются российской армией, и запас прочности группировки там будет высоким.

Кстати, о том, что контрнаступление может вообще пройти где-то еще вчера заявлял и Арестович.

"Мы будем освобождать всю свою территорию, и тут вопрос, где мы это начнем. Совершенно неочевидно, что оно (контрнаступление - Ред.) начнется с юга. Сказать-то можно все, что угодно, а вот где оно реально начнется это большой вопрос... Но, думаю, что нас всех ждет сюрприз", - сказал советник Ермака в эфире "Фейгин Live".

Возвращаясь к югу - там намечается еще одна точка напряженности. Это район Никополя (территория, подконтрольная Украине) и захваченного россиянами Энергодара, которые разделены Днепром. Каждый день поступают заявления украинских властей об ударах по Никополю из РСЗО. А подконтрольные РФ "власти" Запорожской области говорят об атаках украинских беспилотников на позиции российских войск.

Сегодня в районе Запорожской АЭС за атомными блоками прозвучали взрывы, после которых начал подниматься черный дым. В России уже заявили, что "украинские ударные беспилотники попытались атаковать Запорожскую АЭС".

АЭС не пострадала, но ранены 11 человек. Напомним, в понедельник "власти" уже заявляли, что на российских военных на Запорожскую АЭС сбросили мину с беспилотника.

Прогнозы и перспективы

Сегодня актуализировалась тема "референдумов" по включению захваченных Россией территорий в свой состав.

В американском "Институте изучения войны" сегодня предположили, что такое голосование Москва собирается провести 11 сентября - в российский Единый день голосования. По мнению экспертов, это нужно для того, чтобы "использовать ядерные угрозы для сдерживания контрнаступления Украины".

"После официальной аннексии захваченных территорий Путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты территории России, применяется к вновь присоединенным территориям.

Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории продолжатся", - считают в "Институте".

Поэтому для Киева и Запада сужается окно возможностей для поддержки контрнаступления, пишет организация, давая понять, что Запад и Украина могут в таком случае отказаться от атак на "российскую территорию".

Подобные мысли в экспертной среде США уже высказывались. И вчера в Госдепе пригрозили России новыми санкциями за предполагаемую аннексию.

А сегодня, как бы в подтверждение данных опасений, назначенные россиянами "власти" захваченной части Запорожской области заявили, что "референдум" пройдет несмотря на боевые действия.

Раньше на занятых РФ территориях заявляли, что проведение "референдума" будет зависеть от ситуации с безопасностью. А сейчас говорят, что война помехой не станет. То есть, не исключено, что процесс решили ускорять.

К слову, это коррелируется с заявлениями из Кремля, что переговорная позиция России будет ужесточена. Судя по истории с "референдумами", если переговоры с Украиной возобновятся, Москва откажется обсуждать на них возвращение занятых после 24 февраля территорий (как произошло с Крымом).

Правда, пока мало что указывает на то, что переговоры вообще могут возобновиться в ближайшее время.

Это дал понять вчера Путин в Тегеране, который заявил, что согласованные ранее в Стамбуле проекты мирного договора были отброшены Украиной.

А сегодня глава МИД РФ Лавров сказал, что вести переговоры с Киевом "не имеет смысла". Лавров также дал понять, что военные цели России не ограничатся территориями, захваченными сейчас.

"Географические задачи спецоперации расширились за пределы "ЛДНР". А если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи спецоперации на Украине отодвинутся еще дальше", - заявил он, вероятно имея в виду обсуждаемые ныне перспективы поставок американских ракет для "Хаймарсов" с дальностью до 300 километров.

Примут ли решение в США предоставить Украине такие ракеты - пока неизвестно. Но американцы говорят, что ищут "новые способы" поддержки Украины.

Боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву, заявил сегодня министр обороны США Ллойд Остин.

"Речь идет о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной", - заявил Остин.

Газ и зерно

Сегодня стало известно, что газопровод "Северный поток" после планового обслуживания, которое завершится утром в четверг, будет работать на 40% мощности, как и до остановки. Об этом сообщил оператор OPAL Gastransport.

То есть, Россия не будет восстанавливать полноценную прокачку газа. Хотя и не стала пока ее совсем прекращать. Но ощущение того, что Москва может это сделать, не оставляет Европу, и там готовятся полному газовому "блэкауту".

Европейский союз предлагает с августа добровольно сократить использование природного газа на 15%, сообщает Bloomberg. Также власти ЕС подтвердили сегодня, что планируют продлить работу своих атомных и угольных электростанций.

"Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций", - заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

А замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс напомнил о важности перехода на альтернативную энергетику, которая в условиях дорогого газа впервые стала рентабельной.

Впрочем, рентабельной - не означает дешевой. МВФ уже предупредил страны ЕС о рецессии из-за отказа от газа из РФ, пишет The Guardian. По прогнозам фонда, экономика Венгрии, Словакии и Чехии упадет на 6%, Италия, Германия и Австрия также сильно пострадают.

Путин предложил Европе вчера в Тегеране качать газ через "Северный поток-2". Намекнув что с СП-1 пока проблемы: РФ ещё не получила документов о возвращении турбины из Канады. Понятно, что разморозка второго "Потока" стала бы мощнейшим ударом по санкционной политике Запада. И без крайней необходимости на этот шаг никто не пойдет.

В России также звучат оценки того, что будет, если Запад полностью закроет свой рынок для энергоносителей из РФ.

Лавров сегодня сказал, что, если Европа откажется от российских энергоносителей, РФ переориентируется без каких-либо серьёзных потерь.

А Путин вчера заявил, что цены на нефть "взлетят до небес", если Запад ограничит ее поставки.

Второй сюжет после газового - с зерном.

Путин в Тегеране сказал, что "Россия готова содействовать вывозу украинского зерна, но Запад должен снять все ограничения на экспорт продовольствия из РФ". Такие ограничения, отметим, уже снимаются и Штатами, и Европой.

Также президент России на встрече с Эрдоганом в Иране заявил, что переговоры по зерну "продвинулись вперед". То есть, зерновая сделка близка к заключению. И постепенно всплывает все больше деталей о ней.

Сегодня российские СМИ сообщили, что план ООН по "зерновому вопросу" подразумевает разминирование черноморского побережья. После разминирования планируется вывод судов с зерном, с чем готова помочь Турция.

Президент Турции уже заявил, что меморандум по зерновому вопросу может быть подписан на встрече делегаций Турции, РФ, Украины и ООН уже на этой неделе.

"У нас есть посредничество в качестве принимающей стороны. Мы давно работаем над экспортом украинского зерна через Черное море. Я несколько раз обсуждал этот вопрос с господином Путиным и господином Зеленским. Наши министерства иностранных дел и национальной обороны также провели встречи со своими собеседниками. В итоге на состоявшейся на прошлой неделе в Стамбуле технической встрече была достигнута договоренность по основным направлениям процесса в рамках плана ООН. На этой неделе мы хотим связать этот меморандум в письменный текст", - сказал Эрдоган.

Тегеран-2022

Что касается вчерашней встречи в Тегеране, где втроем встретились лидеры Турции, Ирана и России, то она была подчеркнуто заряжена антизападной и антиамериканской риторикой. Из уст Путина и иранских руководителей она привычна, но вчера не отставал и Эрдоган, прямо обвинив страны Запада и, особенно, США в поддержке терроризма в Сирии.

Также стороны договорились, что трехсторонние саммиты Турция-Иран-Россия станут регулярными и следующий пройдет в Москве.

Таким образом Путин пытается выстроить альтернативные Западу линии связи с крупнейшими региональными державами. Москва сейчас тесно работает с Китаем, Индией и Бразилией в рамках БРИКС. А теперь получается, хочет создать, еще один подобный тройственный альянс с ключевыми странами на Ближнем Востоке.

И в этом контексте слухи о том, что Иран собирается поставить России беспилотники (несмотря на их многократное официальное опровержение) выглядят отнюдь не беспочвенными

Хотя, конечно, Турция в данном случае себе на уме. Продолжая многовекторную политику. Активно взаимодействуя с Россией она, одновременно, поставляет Байрактары Украине.

Эрдоган, видимо, избрал роль посредника над "схваткой". Но при этом в данной борьбе к Западу относится безо всякого пиетета.