Анализируем 148-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 21 июля

На Донбассе фронт за сутки изменился мало.

Как сообщал Генштаб, с утра продолжались бои за Ивано-Дарьевку к юго-востоку от подконтрольного ВСУ Северска.

Вечером ВСУ сообщили, что атака на село была отбита.

Также, судя по сообщениям российских телеграм-каналов, непосредственно вблизи Северска противник штурмует занятые украинской армией высоты в районе села Серебрянка. А также укрепления ВСУ между Верхнекаменским и Северском. Борьба за высоты вокруг города имеет важное значение, так как сам Северск находится в низине и, в случае потери ВСУ контроля над высотами, оборонять его будет непросто.

К югу от Бахмута, как заявляет Генштаб ВСУ, отбита попытка штурма Углегорской ТЭС со стороны Мироновки, продолжаются бои за Новолуганское. Также идут атаки в районе Клинового и Вершины.

Британская разведка предполагает, что россияне постепенно приближаются к угольной электростанции, которая считается второй по величине в Украине. Судя по всему, захват этого объекта у противника в приоритете.

Американский "Институт изучения войны" пишет, что россияне также добились незначительных успехов к северо-востоку от Бахмута. Вероятно имеются в виду бои на территории Берестового и на подступах к Соледару со стороны Покровского.

То есть основное направление атаки по-прежнему оборонительная линия ВСУ Северск-Бахмут.

"Институт" предполагает, что наступление на эту линию "принесет незначительные территориальные завоевания". Целью которых россияне видят выход на трассу Е40, которая связывает Бахмут и Славянск.

Также "Институт" пишет, что российские силы возобновили наземные атаки к северо-западу от Славянска и в районе городов Донецк-Авдеевка.

На южном фланге впервые за долгое время пошли наземные движения войск - по крайней мере, подтвержденные Генштабом ВСУ. Противник пошел в контратаку в направлении Сухой Ставок - Андреевка. Это на севере Херсонской области на границе с Николаевской у левого берега Ингульца.

По данным ВСУ, атака не удалась. Но примечательно, что на этом направлении, где предполагается украинское контрнаступление, пошли в атаку россияне.

Снова были обстрелы объектов на занятых россиянами территориях юга - в частности, по Антоновскому мосту под Херсоном. Судя по заявлению назначенных россиянами "властей", по объекту сегодня ночью нанесли еще один удар (при этом утверждается, что много ракет сбили). Активно обстреливал и противник - утром опять "прилетело" по Николаеву.

Продолжились обстрелы Никополя - еще одной активной "горячей точки" на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. В подконтрольном России Энергодаре, как заявили в украинской компании "Энергоатом", россияне разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС.

Как утверждают в компании, "весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора".

"В частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где находится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора", - говорится в сообщении "Энергоатома".

Там утверждают, что в случае возникновения пожара, например из-за детонации боекомплекта, масштабы трагедии могут быть такими, как на ЧАЭС.

Россияне размещение военной техники на станции не подтверждают. Но также говорят об угрозе для АЭС, обвиняя, правда, уже ВСУ в том, что украинские войска сбросили взрывчатку с беспилотника в районе станции. В общем, ситуация с Запорожской АЭС и территориями вокруг нее уже несколько дней активно накаляется.

Закончится ли война до зимы?

Украинские власти в последнее время продвигают мессидж, что в планах - закончить войну до зимы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил об этом на днях, а сегодня опять вернулся к теме.

"Важно сейчас не дать русским затянуть нас с войной в зиму. Президент Владимир Зеленский настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее. Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов", - заявил Ермак.

"Сюрпризы" на днях обещал и советник Ермака Арестович, который заявлял, что контрнаступление может необязательно начаться на юге, где его ранее предрекали министр обороны Резников и губернатор Николаевской области Ким.

О контрнаступлении вообще идет довольно много заявлений с украинской стороны. Официально Россия их не комментирует. В российских военных телеграм-каналах о такой перспективе говорят по-разному. Часть полагает, что контрнаступление на юге - это деза с украинской стороны, чтоб побудить РФ перебрасывать на это направление подкрепления.

Другая часть к возможному наступлению ВСУ относится серьезно и считает, что Украина вполне может сформировать группу войск для проведения контратак на отдельных участках фронта.

Тем более, что среди западных экспертов и в СМИ все чаще звучит мысль, что ВСУ должны в ближайшее время показать результат, иначе единство натовских союзников по военной поддержке Украины может пошатнуться.

Кроме того, у "зимней войны" есть и много других издержек.

С началом холодов и отопительного сезона финансовая поддержка Украины со стороны Запада должна будет вырасти - а она уже сейчас выдается не в тех объемах, которых требует Украина. При том, что к зиме в Европе будет и своих проблем с дорожающим газом по горло.

Эти проблемы раскручиваются уже сейчас, результатом чего стали громкие политические отставки в ЕС (например, сегодня ушел итальянский премьер Драги, после чего президент распустил парламент) и падение поддержки у нынешних правительств западных стран. А зимой все это лишь усугубится.

Не говоря уже об угрозах, связанных с обстрелами украинской инфраструктуры, позволяющей отапливать жилье. Что будет создавать мощное социальное напряжение в Украине и в перспективе - новые потоки беженцев.

То есть понятно, что ни Запад (по крайней мере европейская его часть), ни уж тем более Украина не хотят воевать зимой. До которой осталось примерно столько же, сколько длится нынешняя война. И реально ли за этот сравнительно короткий срок выбить россиян с их позиций в Украине - большой вопрос.

В США, которые являются основным поставщиком оружия для Киева, в этом совсем не уверены. По мнению главы Комитета штабов Марка Милли, война в Украине с большой долей вероятности перерастет в затяжной конфликт.

"Эта борьба, скорее всего, останется затяжным конфликтом. Итак, наша дискуссия в контактной группе была сосредоточена на том, чтобы помочь украинцам выдержать долгую борьбу: как мы можем лучше вооружить и обучить их, чтобы они могли продолжать защищать свою страну и изнурять российскую военную машину?" - цитирует Милли пресс-служба Пентагона.

Стоит обратить внимание на риторику, согласно которой речь идет не о "разгроме", а об "изнурении" российской армии. И в рамках этой стратегии Украина и будет дальше получать поддержку. Пока эта поддержка, судя по номенклатуре вооружений, направлена больше на сдерживание РФ, чем на разгром российских войск.

Для наступления, как сообщал недавно министр Алексей Резников, нужно не менее сотни "Хаймарсов", а Штаты на днях заявили, что доведут их количество у Киева до 20.

Также для наступления нужно много танков и авиации, что также пока передается только из советских запасов стран Восточной Европы.

К слову, в США уже обсуждают военную кампанию 2023 года.

Журнал Foreign Policy пишет, что западные официальные лица считают, что Россия, вероятно, начнет еще одно крупное наступление в Украине в начале следующего года.

Весьма вероятно, что она попытается продвинуться к Одессе, чтобы захватить юго-западное побережье страны и отрезать Украину от моря.

Одесса является важнейшим транзитным узлом для украинского экспорта зерна, на долю которого приходится одна шестая мировых поставок кукурузы и одна восьмая мировых поставок пшеницы. Если российские войска захватят порт, предупреждают официальные лица, это нанесет сокрушительный удар по военным усилиям Украины и даст Москве контроль над жизненно важными мировыми запасами продовольствия, которые сократились с начала войны.

"Предполагается, что в следующем году Украина может столкнуться с еще одним очень серьезным российским наступлением. И мы должны сделать все возможное, чтобы дать Киеву не только оружие, но и людей - свежие, хорошо обученные силы, чтобы попытаться преодолеть это", - сказал один западный чиновник на условиях анонимности.

"Денацификация - это все философия"

Со стороны России и ее союзников идут сигналы, согласно которым они окончания войны в ближайшей перспективы тоже не рассматривают.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ планирует взять под контроль "ряд других территорий" Украины, а не только "ЛДНР".

А в "Институте изучения войны" заявляли, что Россия попытается официально аннексировать все захваченные территории уже 11 сентября. Для чего там проведут "голосования".

Сегодня ту же информацию озвучило агентство Bloomberg. По его данным, Россия планирует провести "референдум" о присоединении подконтрольных ей территорий Украины в середине сентября. По данным издания, голосование пройдет везде, где РФ удастся закрепиться к сентябрю.

Его подготовкой займется первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, сообщает "Блумберг". Если РФ удастся воплотить такой сценарий, она присоединит к себе примерно 1/5 территории Украины.

На Западе предполагают, что после этого Россия может выдвинуть Украине ультиматум и заявить, что если ВСУ попытаются отбить аннексированные территории, то Москва может применить ядерное оружие.

При этом в Кремле сегодня заявили, что по-прежнему открыты с переговорам с Украиной. Это заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления Путина и Лаврова о провале дипломатических консультаций с Киевом.

Суть таких переговоров озвучил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко. По его мнению, в Украине должны "сесть за стол переговоров и согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать России".

"А денацификация - это философия", - заявил Лукашенко. Он считает, что Запад должен дать гарантии нейтрального статуса Украины, тогда война со стороны России будет окончена, и Москва "даст гарантии безопасности Украине".

При этом о возвращении уже захваченных территорий Москва, по мнению белорусского руководителя, вести переговоры не будет. "Это уже не обсуждается. Об этом можно было говорить в феврале-марте", - заявил Лукашенко.

То есть, РФ и ее союзники говорят о том, что Запад должен согласиться на украинский нейтралитет. И выполнить, по сути, изначальные требований Москвы, которые та выдвигала еще накануне войны. Отметим, что той же риторики придерживается и Китай, который постоянно ведет речь о "новой архитектуре безопасности" в Европе.

Северный поток запустили, гривна упала до 40

Сегодня газ по "Северному потоку-1" снова начал поступать в Германию. До этого труба находилась на техобслуживании, и Европа высказывала опасения, что Россия так и не включит прокачку газа.

Впрочем, как уже сообщалось, объемы этой прокачки - на уровне 30-40% от прежних объемов.

На полный объем газопровод может выйти, если будет доставлена турбина, которая ремонтировалась в Канаде. По данным СМИ, она уже на пути в Россию.

Цены на газ на биржах Европы после возобновления поставок по "Северному потоку" опустились ниже $1550, потеряв около 3%. То есть некоторым образом ситуацию с газом стабилизировали, но угроза дефицита остается очень высокой, и в ЕС готовятся к полному отключению поставок топлива.

Почему газ Путин не отключил сейчас - вопрос. Не исключено, что связано это с выведением из-под санкций российского сельхозэкспорта ввиду приближения "зерновой сделки" по разблокировке украинских портов.

Так, введенный ЕС 7-й пакет санкций убрал ограничения на финансовые транзакции для оплаты поставок российского продовольствия и удобрений в третьи страны. Санкции также не запрещают третьим странам закупку лекарств или медицинской продукции из РФ.

Также сообщается, что "техническая помощь России в области авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения деятельности Международной организации гражданской авиации по установлению промышленных промышленных стандартов", а запрет на заключение каких-либо сделок с российскими государственными организациями в авиационной отрасли "будет несколько ослаблен".

Ранее похожие меры приняли американцы.

Одновременно с разных сторон идут сегодня заявления, что "зерновая сделка" скоро будет заключена, и дорабатываются технические вопросы. В Турции сегодня уточнили, что соглашение подразумевает снятие санкций с российского сельскохозяйственного экспорта и кораблей, которые будут его доставлять.

Столь компромиссная позиция Запада объясняется необходимостью постоянно покрывать дефицит бюджета Украины, которая из-за блокады портов недополучает огромные объемы валютной выручки. Западу нужно стабилизировать финансовую ситуацию в Украине и снять часть расходов со своих плеч.

А пока с зерном вопрос не решен, у Киева огромные проблемы с бюджетом.

Яркий их маркер - НБУ сегодня официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар. В итоге наличный курс подошел к 40, а кое-где уже и перепрыгнул через эту планку. И есть перспективы дальнейшей девальвации.

Главная задача, которую власти решают за счет девальвации - закрыть дефицит бюджета (чтобы конвертировать поступающую западную помощь по более высокому курсу и получить за счет этого больше гривны). Ведь дефицит бюджета сейчас по разным оценкам представителей украинской власти составляет 5-9 млрд долларов в месяц. В тоже время, по словам министра финансов Украины Марченко, до конца года (то есть, за 5 месяцев) Украина получит 16-17 млрд долларов. То есть, чуть более 3 млрд в месяц.

То есть резон опустить курс ради того, чтоб свести доходы и расходы бюджета есть. Еще один мотив - помочь экспортерам.

Но заплатит за все это население. Ведь понятно, что вслед за курсом доллара взлетят и цены на импортные товары, покупаемые за валюту - топливо и другой импорт, а также на украинские товары (из-за подорожания топлива).

При этом и дальнейшая девальвация гривны не исключена. Особенно если международная помощь и далее не будет покрывать дефицит бюджета (подробнее читайте в здесь).

Обстрелы 21 июля

Харьков утром обстреляли кассетными боеприпасами из "Ураганов". Под удар попал один из самых густонаселенных районов города. Пострадали люди на остановке общественного транспорта.

"Второй день подряд и примерно в одно и тоже время оккупант бьет по остановкам общественного транспорта", - сообщил мэр Игорь Терехов.

В результате погибли три человека, ранены - 23. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Известно, что среди тех, кто пострадал, есть ребенок.

Харьков после обстрела утром 21 июля

Результаты обстрела Харькова 21 июля 2022 года

Вот видео с остановки общественного транспорта. На нем видно, как в автобусе вылетели стеклянные двери и окна.

Также в результате удара пострадал жилой дом, где находился частный стоматологический кабинет. Во время обстрела в нем никого не было. На месте обстрела начался сильный пожар.

По Николаеву ночью был нанесен массированный обстрел. Воздушная тревога окончилась около четырех часов утра.

Ночью херсонские паблики показывали видео с запуском ракет, которые, вероятно, нанесли удар по Николаеву.

Всего противник выпустил семь ракет С-300. Они попали в заправку, газопровод и складское помещение с гуманитарной помощью.

Губернатор Виталий Ким опубликовал видео ночного удара по складу с гуманитаркой.

А это утренние фото последствий обстрела Николаева.

Николаев после обстрела 21 июля 2022 года

А на этом фото видно, что ракета попала в станцию автомойки. Чудом не взорвалась находящаяся рядом станция заправки машин газом.

Николаев после обстрела ночью 21 июля 2022 года

В Донецкой области за минувшие сутки обстрелами разрушены две школы - в Краматорске и Константиновке, сообщил губернатор Павел Кириленко.

Ночью войска РФ обстреляли промзону Краматорска: Старокраматорский и Новокраматорский машиностроительные заводы.

Появилось видео последствий удара по школе в Константиновке.

В Бахмуте под обстрел попал центр города.

Бахмут после обстрела 21 июля 2022

В Торецке ракета прилетела во двор частного дома. Снаряд не разорвался.

Мощным обстрелам сегодня подвергся и Донецк.