В Израиле во время вечеринки в бассейне частного дома обвалилось дно. В связи с этим образовалась воронка, в которую засосало двух мужчин. Один из них погиб, второй получил травмы.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

"Уровень воды внезапно начал спадать, и образовалась дыра, создав водоворот, который унёс двух человек внутрь", - рассказал местным СМИ один из очевидцев. Он добавил, что в момент трагедии на месте находились порядка 50 человек.

Отмечается, что спасателям удалось найти тело только спустя четыре часа, поскольку спасательная операция осложнялась возможным вторичным обрушением.

Еще один мужчина получил небольшие травмы и был госпитализирован.

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