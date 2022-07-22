Киевская городская прокуратура и Шевченковская окружная прокуратура Киева сообщили о подозрении пяти членам организованной преступной группы, в том числе двум адвокатам и частному нотариусу, по фактам мошеннического завладения объектами недвижимости в особо крупных размерах - на сумму 5,8 млн гривен, а также подделке документов и легализации незаконно полученных доходов.

Об этом Киевская городская прокуратура пишет в Telegram.

"Согласно материалам следствия, участники преступной группы на протяжении нескольких лет реализовывали противоправный механизм завладения объектами недвижимости в г. Киеве и Киевской области, владельцы которых умерли и их имущество подлежало передаче в собственность территориальной общины. Завладение имуществом происходило путем его оформления по наследству на подставных или несуществующих лиц по поддельным документам. После этого недвижимость выставлялась на продажу добросовестным покупателям. Денежные средства, вырученные от продажи имущества, участники преступной группы присваивали и распределяли между собой в зависимости от роли и участия каждого. Таким образом, участники ОПГ завладели правом собственности на 5 квартир в Киеве и Киевской области, а также на часть дома в г. Буча. При этом территориальной общине города Киева нанесен ущерб на сумму 3,5 млн гривен, физическим лицам – на сумму 2,3 млн гривен", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в рамках производства доложено о подозрении пяти лицам. В настоящее время решается вопрос избрания подозреваемым мер в виде содержания под стражей. Трое из них объявлены в розыск.

Также в суд направлено ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемых с целью обеспечения его конфискации. Действия участников ОПГ квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой); ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой или в особо крупном размере); ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов); ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги); ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией).

Досудебное расследование продолжается. Проводятся необходимые следственные и розыскные действия для установления всех обстоятельств уголовных правонарушений, а также лиц, которые могут быть к ним причастны.

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