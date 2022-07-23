Анализируем 150-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 23 июля

Итак, начался 150-й день войны. Ключевое из сводок Генштаба:

1. На Славянском направлении россияне провели неудачную попытку разведки боем в районе Богородичного.

2. Был отбит штурм в направлении Верхнекаменского и Северска. То есть противник уже подошел вплотную к этому городу.

3. Отражен очередной штурм Углегорской ТЭС (к югу от Бахмута), продолжаются бои в Покровском (к востоку от Бахмута).

4. По Херсонской области говорится, что противник сдерживает контрнаступление ВСУ.

При этом ни в утренней, ни в вечерней сводках Генштаб не подтвердил слухов об окружении, в которое попали россияне на севере Херсонщины.

Вчера вечером советник Ермака Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" заявил о тактическом окружении российских военных в селе Высокополье. По его словам, ВСУ заняла села Ольгино и Потемкино к западу и востоку от населенного пункта.

Он уточнил, что в Высокополье находится более тысячи российских военных. Они окружены "на три четверти" (то есть, видимо, путь на юг для них свободен).

Освобождение Потемкина было ранее подтверждено военными. Информации о том, что ВСУ вошли в Ольгино официально Генштаб также не озвучивал.

Сегодня утром "Институт изучения войны" (США) заявил, что также не может подтвердить слухи об окружении российских войск в Херсонской области.

Зато в Херсонской области (той части, что подконтрольна россиянам) было другое важное событие - удар по Дарьевскому мосту через Ингулец. Через Дарьевский мост можно доехать в Херсон объездным путем со стороны Каховской ГЭС. Этот путь стал альтернативой после того, как ВСУ повредили "Хаймарсами" Антоновский мост под Херсоном.

На данный момент Дарьевский мост функционирует, но в ограниченном режиме - только одна полоса.

То есть украинские войска методично выводят из строя пути, по которым снабжается российская группировка в на правобережной части Херсонской области. Где, собственно, находится и сам областной центр - Херсон. Здесь все идет по сценарию, описанному когда-то еще Арестовичем - сначала противника лишат снабжения, а потом будут наступать.

В российских военных телеграм-каналах активно обсуждают, что теперь будет предпринимать РФ.

Среди прочего прогнозируется, что россияне могут в ответ начать наносить массированные удары по мостам, которые используются для переброски западных вооружений на восток Украины - в частности, через Днепр. Мосты Россия бомбила и раньше, но основные переправы через Днепр оставались нетронутыми.

Сегодня наиболее серьезный с точки зрения последствий удар был нанесен по окрестностям Кропивницкого - там запустили сразу 13 ракет по военному аэродрому "Канатово" и объекту "Укрзализныци". Погибло трое человек и 19 ранены.

Последствия удара по окрестностям Кропивницкого

Также российские военные подтягивают в Украину резервы. Как сообщает военная разведка Украины, в РФ планируют до конца июля сформировать 16 новых батальонов и еще один армейский корпус в Нижегородской области.

В то же время американское издание NBC сообщает, что поток иностранных добровольцев, которые хотят воевать за ВСУ, в последнее время сократился. Это связано с кровопролитным характером войны и "советским" стилем ведения боя украинскими командирами, сообщает издание.

"После захватывающих первых нескольких месяцев неожиданного успеха, поднявшего боевой дух в украинских рядах, реальность самого кровопролитного европейского конфликта со времен Второй мировой войны сказалась на некоторых из тысяч иностранных бойцов, прибывших из-за границы, чтобы сражаться с русскими захватчиками", – пишет NBC.

NBC приводит слова американца из Иностранного легиона, описавшего постоянные российские бомбардировки города Северодонецк в украинском регионе Донбасса как "самое близкое к аду зрелище, которое я когда-либо видел".

"По оценкам Вооруженных сил Украины, Россия ежедневно использует в восемь раз больше артиллерийских боеприпасов, выпуская на тысячи снарядов больше, чем украинцы, и сводя на нет их усилия", – пишет издание.

"Количество расстроенных людей с низким моральным духом увеличилось, и это отчасти из-за того, как русские выбрали способ ведения войны", — говорит Рипли Роулингс, подполковник морской пехоты США в отставке.

"Другие распространенные жалобы включали то, что стратегии контрнаступления были подорваны старшими украинскими командирами, придерживающимися советской тактики. Они также отметили плохую коммуникацию между группами, при этом один солдат подчеркнул отсутствие "централизованного подразделения, которое знает, где находятся люди", – сообщает NBC.

В связи с перечисленными проблемами, по данным издания, возможности вербовки людей в Иностранный легион значительно уменьшились.

"В течение последних нескольких месяцев количество прибывающих постепенно снижалось, что неудивительно, учитывая, что внимание западных СМИ переключилось на другие места, а более мотивированные бойцы приняли решение еще вначале", — сказал один из бойцов

Зерновая сделка и удар по Одессе

Главным обстрелом дня стал удар по Одесскому торговому порту. Оперкомандование "Юг" сообщило, что в него попали два "Калибра". Удар пришелся по насосной станции, зерновые терминалы не пострадали.

И, хотя зерно, как заявили официально, не задело, тему начали комментировать именно в этом ключе. Поскольку вчера была подписана "зерновая сделка" по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов Украины.

Украинские власти заявили, что Россия показала, чего стоят ее подписи под стамбульскими договоренностями. Зеленский обвинил РФ в желании сорвать сделку. В том же ключе высказались на Западе. Сама же Россия этот вопрос вообще никак не комментировала, хотя обычно удары по Украине Москва практически всегда подтверждает.

Зато от имени РФ вопрос прокомментировали в Турции. Со ссылкой на российское минобороны, глава военного ведомства Турции Хулуси Акар сказал, что Москва не имеет к удару отношения. А соглашение будет все равно исполняться.

И это, в общем-то, подтвердил и украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, который заявил, что подготовка к экспорту продолжится. Затем ту же информацию озвучила Ассоциация морских портов Украины.

О том, что вывоз зерна по Черному морю начнется в ближайшие дни, сообщил и президент Турции Реджеп Эрдоган. Также в Стамбуле сообщили, что уже создан координационный центр по контролю за судами, перевозящими зерно.

То есть сделка после удара по порту сорвана не будет.

Пока Москва хранит молчание, неофициально в российских телеграмм-каналах обсуждается версия о том, что этим ударом Россия даёт понять, что от военных планов на юг Украины она не отказывается. Потому что вчера пошли разговоры о том, что соглашение по зерну знак того, что РФ более не будет пытаться захватить все Черноморское побережье Одессы.

К слову, вчера российские медиа заявили о создании в Херсонской области "Одесской бригады" в составе армии РФ, набранной из жителей региона. К ней присоединился одесский экс-нардеп Игорь Марков, бывший лидер пророссийской партии "Родина".

В общем, сигналы от России идут вполне определенные - претензии на Одесскую область сохраняются.

Что же до "зерновой сделки", то удар действительно может усложнить процесс отправки зерна через порты, поскольку не всякий судовладелец рискнёт отправить корабль в порт, который обстреливается.

При этом в РФ, вероятно, не видят большого риска разрыва зернового соглашения по инициативе Украины (исходя из того, что Украине оно как раз и нужно). И не верят, что Запад пойдёт из-за этого обстрела на жесткие ответные меры вроде поставок ракет большой дальности или введения санкций против российского продовольствия и удобрений.

Украине крайне необходима валюта, которую ей заплатят за зерно. Страна в преддефолтном состоянии. Рейтинговое агентство Fitch вчера понизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте с уровня "ССС" до "C".

"Процесс, похожий на дефолт, запущен", - сообщило агентство. Началом этого процесса Fitch считает заявление Кабмина Украины о необходимости отсрочки по внешним платежам на два года.

Новый военный пакет и "референдумы"

Вчера США выделили Украине новый пакет военной помощи на 270 миллионов долларов. В него вошли:

- 4 реактивных системы залпового огня HIMARS,

- 580 беспилотников Phoenix Ghost (дроны-камикадзе).

- 36 000 артиллерийских боеприпасов и дополнительные боеприпасы для HIMARS

К слову об этих боеприпасах. В США вчера поставили точку в спорах о том, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров. Советник Байдена по нацбезопасности Салливан ответил на этот вопрос отрицательно.

"Одна ключевая цель Штатов состоит в том, чтобы сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, а другая ключевая цель – в том, чтобы не оказаться на дороге к третьей мировой войне", - сказал советник.

Ранее в Украине выражали уверенность, что получат дальнобойные ракеты к "Хаймарсам" - об этом говорили и министр обороны Резников, и секретарь СНБО Данилов.

Но пока Вашингтон не считает это необходимым. Видимо, в силу озвученного Салливаном нежелания провоцировать Россию.

Судя по всему, провокацией здесь может считаться и удар по аннексированному Крыму, который РФ считает своей территорией. Именно такие удары уже не раз анонсировали украинские власти, когда у них будут "технические возможности".

Исходя из этого, понятно, что на Западе не хотят допустить российской аннексии новых территорий в Украине.

Поскольку там будет включаться та же логика, что и с Крымом: удары по "новым русским областям" могут стать формальным поводом для применения ядерного оружия. Что как раз приближает ситуацию к той самой третьей мировой, о которой говорил советник Байдена.

Видимо, с этим как-то связан регулярный рефрен Арестовича, который постоянно заявляет, что россиянам не дадут провести "референдум" в Херсонской области. И нельзя исключать, что контрнаступление на юге, которое анонсирует Украина, связано как раз именно с этими планами. К слову, там действительно активизировались обстрелы и боестолкновения.

Со стороны назначенных Россией властей параллельно идет ускорение подготовки к "референдуму". На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей сегодня изданы "указы" о создании "избирательной комиссии для проведения" референдума по присоединению к России".

И не исключено, что именно с этим связаны решения местных "властей" заблокировать Google, через который местные жители могут получать украинский взгляд на события.

Кстати, не случайно, что именно сейчас со стороны правительства Украины идут обещания ввести уголовную ответственность за принятие российского гражданства. Законопроект, по словам вице-премьера Ирины Верещук, уже в стадии разработки.

Российские паспорта сейчас активно начали раздавать на захваченном Россией юге Украины. Видимо, есть расчет, что такие предупреждения снизит число желающих легализоваться при россиянах. И, соответственно, обеспечит низкую явку на "референдуме".