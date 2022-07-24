Анализируем 151-й день войны.

Ситуация на фронте 24 июля

На фронте явно установилось некое затишье. Со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках.

В утренней сводке Генштаба сообщалось об очередном штурме Углегорской ТЭС южнее Бахмута, но украинские силы, по данным Генштаба, его отразили. Вечерняя сводка добавила, что противник пытался установить контроль над Новолуганским в том же районе.

Российские телеграм-каналы пишут, что начался российский штурм села Бахмутское, которое с юга примыкает к Соледару. Оно находится севернее Покровского, за которое также идут бои и где россияне по некоторым данным закрепились на южных окраинах.

Атаку на Бахмутское вечером подтвердил украинский Генштаб, сообщив, что враг наступал туда со стороны Владимировки, но был отброшен.

Также ближе к вечеру в российских телеграмм-каналах появились сообщения, что армия РФ перерезала дорогу от Северска к Серебрянке (за высоты в районе последней шли ожесточенные бои). Но каких-либо подтверждений этой информации нет.

Анализируя ситуацию на Донбассе, западные эксперты считают, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Такого мнения придерживается британская разведка.

А "Институт изучения войны" предполагает, что российские войска продвигаются ближе к городу Северску в Донецкой области. Такой вывод американцы делают из вчерашних отчетов Генштаба.

"Формулировки этого отчета предполагают, что российские войска могут продвигаться ближе к окраинам самого Северска с позиций на востоке", - пишет "Институт".

Ситуация в районе Северска

Что же до юга, то здесь наносились взаимные удары по тылам. С российской стороны - чтобы сорвать подготовку контрнаступления Украины, с украинской - чтобы уничтожит снабжение российской группировки на правобережье Днепра, считают в "Институте".

При этом никаких наземных признаков наступательных действий с той или с другой стороны не обнаружено.

В любом случае украинские удары по российской логистике на юге продолжаются. Сегодня снова обстреляли Новую Каховку, а точнее - переправу через Днепр, а также Дарьевский мост через Ингулец. При этом в назначенной россиянами местной "администрации" утверждают, что движение по переправе в Новой Каховке уже восстановлено после ремонта.

Также в ночь на воскресенье ВСУ нанесли удар по железнодорожному переезду в селе Новобогдановка Запорожской области (на подконтрольной РФ территории).

Да и по Донбассу сегодня был прилет в тылу - в Красном Луче подконтрольном "ЛНР" ночью нанесли удар по гостинице в центре города. Украинские телеграм-каналы сообщают, что там была база российских военных. Другие пишут, что в отеле жили уезжающие на ротацию "кадыровцы".

Подтверждений со стороны "ЛНР" этой информации не звучало.

Впрочем, прилеты массировано идут и по территории, подконтрольной Украине.

Киев и местные власти традиционно почти никогда не раскрывают информацию о попаданиях по чувствительным военным объектам. Но косвенно об этом свидетельствуют облавы на российских информаторов и корректировщиков, которые идут в прифронтовых городах.

Так, губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил британской газете "Телеграф", что подозревает "всех" в предполагаемом коллаборационизме, и в ходе рейдов силовиков по сигналам от жителей задержаны уже десять человек. За "слив" информации на коллаборанта власти платят по сто долларов.

Та же такса в Никополе, который в последнее время находится под сильными обстрелами россиян. Там глава военной администрации Евгений Евтушенко призвал производить "гражданский арест" подозреваемых в коллаборационизме и сдавать их в полицию (если их вина подтвердится, также будет выплата 100 долларов).

Это говорит о том, что российские обстрелы часто достигают цели и наводятся местными жителями. Что вынуждает устраивать подобного рода "зачистки".

Военные перспективы

Итак, не одни "Хаймарсы" делают погоду на фронте. Западные военные эксперты просят не считать американские РСЗО чудо-оружием, поскольку на войне этот принцип не работает, пишет CNN.

Военный аналитик Мик Райан, бывший австралийский генерал предупреждает, что, хотя Himars и "предоставил Вооруженным силам Украины "длинную руку" для нападения на российских захватчиков, на войне не существует такой вещи, как серебряная пуля".

При этом официальные лица США уверены, что точность этого оружия, как и других точных систем дальнего действия, постепенно изменит поле боя в Украине. Но Украине нужен для этого бесперебойный поток боеприпасов с Запада, уточняет издание.

Существует ли этот поток в необходимых объемах - не совсем ясно.

Вчера американский конгрессмен Адам Смит заявил, что планируется довести общее число "Хаймарсов" для Украины до 25-30. Это внушительное число, но если сопоставить с тем, сколько РСЗО советского производства были выбиты в боях (и сколько не могут работать из-за дефицита советских боеприпасов), можно сделать вывод, что украинская армия восстанавливает, а не наращивает огневую мощь.

При этом Смит сразу сказал, что минимального количества "Хаймарсов", затребованных Украиной - 50 единиц - США и союзники предоставить не в состоянии.

Сомнения в том, что военная помощь будет идти в тех объемах, что запрашивает Киев, звучали вчера от газеты The New York Times.

А сегодня их высказал бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-полковник Игорь Романенко.

"Это можно назвать помощью столовыми ложками, но не больше. Массированной помощи пока нет. С такой помощью в лучшем случае мы сможем выполнить задачи оборонной операции, остановить противника. Но чтобы проводить контрнаступательные операции хотя бы по Херсону, нужно гораздо больше. А вообще на стратегическую операцию по освобождению территории страны необходимо около 2000 боевых бронированных машин, до 1000 гаубиц, 1000 дронов-камикадзе, 500 танков, 300 систем залпового огня", - сказал Романенко в интервью "Обозревателю".

По его словам, такие силы нужны, чтобы уравновесить мощь противника.

"Сейчас, по оценкам наших и зарубежных экспертов, вооруженные силы РФ имеют 2500 боевых бронированных машин, а мы задаем вопрос хотя бы о 2000. У них до 1500 танков, а мы просим хотя бы 500 современных танков", - говорит Романенко.

В то же время делаются попытки поставлять и вооружения, которые Украина может использовать при наступлении. ВСУ получили шесть британских зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM.

Эта самоходка может обнаруживать самолеты и вертолеты на расстоянии 18 км и 8 км соответственно. Запуск ракеты выполняется менее чем через 5 секунд после захвата цели. Зенитная установка ничего не излучает, поскольку не имеет радиолокационной станции. Поэтому засечь ее можно только визуально.

В военных телеграм-каналах, обсуждая эти фотографии, говорят, что "Стормеры" - это установки, необходимые для наступления ВСУ. При российском господстве в воздухе наступление Украины в степных условиях юга Украины может быть уязвимым. И британские ЗРК призваны как минимум частично нивелировать это превосходство.

То есть это косвенный признак того, что контрнаступление готовится. И вооружения для него постепенно поставляются.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сегодня заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. Это первая конкретная дата по контрнаступлению и его результатам, озвученная официальными украинскими лицами. При этом власти очень много говорят о контрнаступлении и об освобождении Херсона, создавая в обществе веру в неизбежность этого.

Аналогичный месседжи адресован и Западу. Так как Украина заинтересована в том, чтоб показать в ближайшее время результат, который убедит США и Европу в том, что поставляемое оружие приносит результат, а значит его нужно еще больше, чтоб переломить ход войны. Успехи в Херсоне позволят украинской власти "приглушить" голоса как на Западе, так и внутри страны о необходимости возобновления переговоров с Россией и о выходе на некие компромиссы.

Поэтому "отменить" контрнаступление или перенести его на отдаленное будущее для украинских властей будет трудно в том числе и по политическим причинам.

Другой вопрос - даст ли Запад необходимое для этого оружие в ближайшее время ( в первую очередь РСЗО), либо не захочет наращивать эскалацию в отношениях с РФ, которая вполне возможна в случае потери россиянами Херсона.

Тем временем, для массового вооружения Украины появляется еще одно препятствие - в европейских странах НАТО многие собираются массово перевооружаться. Что может создать лишний спрос на производство вооружений, которые могли бы пойти в Украину.

Сегодня Польша заявила, что хочет создать самые крупные сухопутные войска в Евросоюзе. Об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак.

"Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска. Мы находимся на линии фронта, у нас есть граница с Россией и на севере, и фактически в военном плане, со стороны Беларуси", - сказал Блащак в интервью изданию Sieci.

Отметим, что Польша - не первая, кто хочет побороться за военное первенство Европы. Ранее такие намерения высказывал канцлер Германии Олаф Шольц. "Германия скоро будет иметь самую большую конвенциональную армию в Европе в рамках НАТО", - заявил глава правительства ФРГ в конце мая.

И есть риск, что два претендента на "самые большие армии Европы" будут сейчас больше заняты закупками оружия для себя, чем для Украины.

Тем временем, в российских телеграмм-каналах появилась пока еще не подтвержденная информация, что Иран все-таки поставил РФ свои боевые беспилотники.

Основу партии якобы составляют ударные дроны "Shahed 129" ("Шахид 129"). При его разработке были взяты в основу израильский дрон Hermes 450 и американский MQ-1 Predator. По своим характеристикам что довольно мощная машина. Заявленная боевая нагрузка – до 400 кг. Заявленная дальность полета до 1700 км. Разработчики утверждают, что беспилотник может находиться в воздухе до 24 часов.

Но пока информация об этом официально не подтверждена. Ранее Ирина и Россия отрицали, что ведут переговоры о беспилотников, хотя американцы полагают, что переговоры на самом деле ведутся.

Политические перспективы

На Западе считают, что Россия намерена и дальше завоевывать украинскую территорию.

В минобороны Британии отреагировали сегодня заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что территориальные цели "спецоперации" будут расширены из-за поставок Украине оружия большей дальности.

В Лондоне считают, что расширения не произошло, поскольку дальнейший захват территорий - как минимум в пределах Запорожской и Херсонской областей, а также на Донбассе - и была первоначальной целью вторжения.

Сейчас назначенные россиянами "власти" публично обсуждают проведение "референдумов" (в Херсонской и Запорожской областей уже объявили о создании "избиркомов" для них). И Лавров, судя по всему, сделал заявление, чтобы подготовить почву для их проведения за пределами "ЛДНР", считают в Британии.

Сам же Лавров, как бы подтверждая эти выводы, заявил сегодня, что "Россия поможет украинскому народу избавиться от абсолютно антинародного и антиисторического режима". А российский и украинский народы "продолжат жить вместе".

При этом российский министр говорит, что Россия открыта к переговорам с украинским руководством.

"У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию", - сказал Лавров во время визита в Египет.

В Украине другая стратегия, которая, на данном этапе, действительно не предусматривает переговоров. На днях Владимир Зеленский призвал Запад не позволить заморозить этот конфликт и оставить России захваченные после 24 февраля территории. Также в Офисе президента заявили, что намерены закончить войну до зимы, переломив ее ход в пользу Украины.

То есть полное несовпадение позиций. А значит, только между Киевом и Москвой эту войну на данный момент закончить невозможно.

Как это сделать - свое мнение изложил премьер Венгрии Виктор Орбан. Точнее это даже похоже на начало зондажа общественного мнения на Западе.

Поскольку России нужны гарантии безопасности (речь идет, судя по всему о нерасширении НАТО), войну в Украине можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой, считает он.

"Необходима новая стратегия, которая должна быть сосредоточена на мирных переговорах, а не на попытках выиграть войну", - такое заявление сделал Орбан во время своего визита в Румынию.

Он сказал, что западная стратегия в отношении Украины строится на четырех исходных предположениях - что Украина может выиграть войну против России с помощью оружия НАТО, что санкции ослабят Россию и дестабилизируют ее руководство, что санкции навредят России больше, чем Европе, и что весь мир поддержит Европу.

Орбан заявил, что эта стратегия потерпела неудачу, поскольку правительства в Европе рушатся "как костяшки домино", цены на энергоносители резко выросли, и теперь нужна новая стратегия.

"Мы сидим в машине, у которой проколоты все четыре колеса: совершенно ясно, что так войну не выиграть", — сказал Орбан. Он заметил, что таким образом Украина никогда не выиграет войну "просто потому, что российская армия имеет ассиметричное превосходство", цитирует венгерского премьера Reuters.

Украинский МИД уже ответил Орбану, обвинив его в российской пропаганде. "Вместе мы обязательно победим Россию, даже несмотря на опасения главы венгерского правительства, что у российской армии "асимметричное преимущество", - сказал спикер ведомства Олег Николенко.

Тем не менее, Орбан лишь вслух высказывает то, о чем думают многие не только в Европе, но и за океаном. Вчера, к примеру, мечтающий вернуться во власть Дональд Трамп заявил, что нужно лишить Украину американской поддержки.

"Если вы посмотрите на Украину, то мы дали им более $60 миллиардов. Европейские страны, которые, очевидно, более затронуты этим, чем мы, дали лишь крошечную долю данной суммы. Но у нас $35 трлн задолженности, у нас проблемы, а мы выводим деньги", - заявил бывший президент.

Трамп сейчас усилил политическую активность на фоне предстоящих выборов Конгресса в ноябре, где республиканцы имеют шансы взять большинство. И уже объявил, что намерен снова баллотироваться в президенты в 2024 году.

Ранее американский политолог Фукуяма предупреждал, что Украине нужно поскорее побеждать в войне, иначе позже ей могут не позволить этого сделать трамписты.

Зерновая сделка. Продолжение

Сегодня Россия подтвердила вчерашний ракетный удар по порту Одессы. "Ракеты Калибр уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу", - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Минобороны в Москве утверждает, что в морском порту Одессы "на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами уничтожен украинский военный корабль и склад ракет Harpoon, а также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Украины".

Отметим, что на видео удара по порту, которое вчера распространялось в сети, видны два горящих катера (один из них военный).

Но все это, несмотря на большой международный резонанс, не сорвало подготовку к отправке первых партий зерна из украинских портов на Черном море. Украинские власти подтвердили, что морские караваны уже формируются.

Тем не менее, в Украине считают, что этот удар может оказать негативное влияние на перевозчиков, которые будут осуществлять экспорт. Также впервые прозвучали расчеты, сколько Украина может заработать на деблокаде портов.

Украина могла бы экспортировать 60 миллионов тонн зерна за следующие 8-9 месяцев, если ее порты не будут заблокированы, заявил экономический советник Зеленского Олег Устенко в интервью Reuters.

По его данным, Украина может заработать 10 миллиардов долларов, продав 20 миллионов тонн зерна в силосах и 40 миллионов тонн нового урожая. Весь объем урожая составляет 60 миллионов тонн, из которых 20 миллионов - для внутреннего потребления.

"Но с учетом того, что Россия делает в Черном море, так точно не получится", - сказал Устенко.

Впрочем, и Россия, и остальные участники сделки менее пессимистичны. Турция рассказала, что уже открылся координационный центр в Стамбуле, который будет проверять корабли. А глава МИД РФ Лавров высказался о том, как, по его мнению, будет действовать этот контроль.

"Будет гарантировано, что украинцы разминируют свои территориальные воды и позволят кораблям выходить оттуда. А на протяжении их следования Россия и Турция своими военно-морскими силами будут обеспечивать их безопасность.

Ну, и когда суда будут идти в направлении украинских портов, чтобы там забирать новые партии продовольствия, будет обеспечена проверка, которая будет гарантировать, что по пути в украинские порты никто не будет завозить туда оружие".

Украина, напомним, согласилась разминировать не всю акваторию, опасаясь нападения России, а лишь фарватер, по которому смогут пройти торговые суда. Но понятно, что далее суда будут сопровождать флоты РФ и Турции. И вероятно в Босфоре будет осуществляться проверка на предмет оружия.

Кстати, Лавров подтвердил догадки, что Россия разблокировала украинское зерно в обмен на разблокировку своего. "Россия настояла, чтобы вопросы с украинским и российским зерном были урегулированы в пакете",- заявил он. По его словам, генсек ООН Гуттериш пообещал содействовать снятию санкций с российских кораблей, везущих сельхозпродукцию, и с финансовых сделок в этой отрасли.

Стал понятен и турецкий интерес в "зерновой сделке". По итогам ее заключения Турция сможет покупать зерно, которое будет экспортироваться морем, по ценам ниже мировых, пишет газета Sabah.

По словам главы комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнуса Кылыча, и украинский, и российский министры, подписавшие 22 июля в Стамбуле соглашения по экспорту сельхозпродукции, "устно пообещали, что Турция получит преимущества в вопросах цен на зерно и его приобретения".

Причем, судя по всему, дальше Анкара будет перепродавать часть зерна уже по мировым ценам.

"Мы сможем приобрести зерно, которое хотим купить для собственного экспорта, по выгодной цене. Конечно, они (Украина и Россия - Ред.) сами будут определять, сколько и по какой цене они будут продавать в какую страну. Турция, согласно подписанному документу, взяла на себя роль секретариата и в их торговле с другими странами будет выполнять функции, сравнимые с зарубежными представительствами", - сказал он.