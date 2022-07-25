Во время визита в Конго на пресс-конференцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова явился павлин. Своими громкими криками он заглушал выступление главы российской дипломатии.

Видео с птицей неподалеку от чиновника публикуют соцсети.

Несмотря на крики, Лавров как ни в чем не бывало продолжил отвечать на вопросы журналистов.

В Конго Лавров провел переговоры с главой МИД африканской республики Жан-Клодом Гакосо, который неоднократно обменивался с министром фразами на русском языке. Гакосо является выпускником кафедры журналистики Ленинградского государственного университета.

В мае похожая ситуация с павлинами произошла в Душанбе, на заседании министров иностранных дел стран СНГ. Тогда павлин несколько раз прерывал речь Лаврова, на что глава российской дипломатии ответил шуткой.

Ранее "Страна" рассказывала, как в США обычная курица случайно забрела в Пентагон, который считается одним из самых охраняемых объектов мира.

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