Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал, что в зоне отчуждения ЧАЭС начался сезон ягод. Однако собирать их там для употребления в пищу нельзя.

Пост об этом появился в Фейсбуке организации.

"На заповедной территории зреют лесные ягоды. В том числе – особенно распространенная и известная в Полесье черника. Растут эти ягоды во влажных борах, на бедных почвах, поэтому являются важным ресурсом в экосистеме. Листья черники употребляют копытные, ягоды являются пищей для многих животных, а цветы дают нектар для пчел. Черника чрезвычайно полезна и для людей. Однако не из лесов Чернобыльского заповедника: как известно, на радиоактивно загрязненной территории лесные дары собирать запрещено", - говорится в посте.

Ранее "Страна" рассказывала, что в прошлом году в Житомирской области разгорелась целая война между местными жителями и приезжими сборщиками черники.

Также мы сообщали, что из зоны отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции пытались вынести 40 килограмм радиоактивной черники. Норма радиации на территории, где собирали ягоды, была превышена в 4 раза.