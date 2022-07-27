Известный американский аналитический центр Rand Corporation выпустила доклад о вероятности прямой войны НАТО и России на фоне конфликта в Украине.

Разбираем основные тезисы и рекомендации аналитиков из Rand Corporation, одним из главных заказчиков которой является Пентагон.

Три повода к войне

Главный вывод, звучащий в докладе - вероятность прямого столкновения существует, если Россия сочтет, что Альянс готовится атаковать РФ на территории Украины.

"Самый большой риск того, что Россия примет решение перейти непосредственно к удару по союзникам по НАТО, будет связан с тем, что Москва осознает неизбежность крупномасштабных прямых атак НАТО на российские вооруженные силы в Украине", - говорится в докладе.

На эту мысль Москву может натолкнуть как ограниченное участие натовских сил в операциях в Украине, так и сосредоточение на восточной границе Альянса войск в наступательных конфигурациях.

"В таких обстоятельствах Москва может решить, что у нее нет иного выбора, кроме как уменьшить ущерб, который может нанести НАТО, первой ударив по ключевым силам союзников", - пишет Rand.

Причем может быть сразу задействовано тактическое ядерное оружие. Что связано с предполагаемым исчерпанием у России обычных ракет, которые во многом израсходованы на удары по Украине.

Аналитики перечисляют конкретные признаки, по которым Россия может сделать вывод о готовящемся вмешательстве Альянса:

1. Политические и медийные призывы к войне против РФ на Западе. Rand не исключает, что их количество будет расти в связи с тем, что санкции и другие невоенные меры против Москвы уже в целом исчерпаны.

Даже если такие призывы будут звучать в основном в медиа и в целом не поддерживаться властями, в России это могут расценить как подготовку общественного мнения к будущей войне.

"В таких обстоятельствах Россия может сделать вывод, что прямое вмешательство НАТО стало весьма вероятным или даже неизбежным, независимо от того, что говорится в официальных заявлениях правительств", - говорится в докладе.

Если же к медийной кампании добавится повышенная готовность или передовое развертывание ударных средств дальнего действия - возможны превентивные удары РФ по средствам обеспечения натовских атак. А именно - спутникам и электронным системам, чтобы "ослепить" силы Альянса.

2. Если Россия "неверно истолкует" усиление НАТО на восточном фланге. Накапливание войск вряд ли вызовет превентивный удар, а вот если туда начнут подтягивать дальнобойные средства, способные "обезглавить военное и политическое руководство России", то Москва может счесть это прямой угрозой и атаковать.

3. Если участие военных добровольцев из стран НАТО на территории Украины станет слишком заметным. А также резко вырастут поставки новых типов вооружений.

Тогда Москва может счесть, что Альянс уже напрямую вмешался в конфликт. Ответом России может стать проведение аналогичных операций на территории стран НАТО или вблизи их границ.

Если же потоки оружия возрастут настолько, что поставят под угрозу всю "спецоперацию" (и при условии, что прервать этот поток внутри Украины не получится), авторы доклада не исключают ударов уже по натовским линиям снабжения. А также по любым другим целям, которые покажут серьезность намерений РФ.

Причем эти удары необязательно будут ракетными: не исключаются кибератаки и другие виды негласного военного воздействия (например, уничтожение военных складов диверсантами на территории стран НАТО).

Аналитики также предлагают рассматривать комплекс перечисленных факторов как предпосылку к прямой войне между РФ и НАТО. В том числе, если указанные признаки соединятся с антиправительственными протестами в России (что в Москве расценят как попытку свергнуть режим внешними силами).

Как избежать прямой войны. 7 шагов

Перечислив риски, Rand переходит к рекомендациям.

Сразу идет оговорка, что война между Россией и Альянсом не является неизбежной. Главное для США и союзников - следить за потенциальными триггерами.

"Но они не должны действовать исходя из предположения, что каждое движение повлечет за собой острые риски эскалации", - предупреждают в корпорации.

Американцы, по мнению Rand, должны делать следующее:

1. Продолжать говорить о том, что напрямую воевать с РФ не собираются. Причем не только публично, но и доносить это по дипломатическим каналам.

2. Укреплять оборонительные возможности НАТО на востоке, но с осторожностью подходить к размещению дальнобойных поражающих средств.

3. Разворачивать новые силы на восточном фланге постепенно, "чтобы не создавать ложного впечатления о подготовке к наступательным действиям".

4. Рассредоточивать и скрывать места хранения вооружений для Украины, чтобы у Москвы не было опции поразить их несколькими ударами (что снижает вероятность принятия такого решения).

5. Не делать заявлений о смене власти в России. "Заявления лидеров, которые прямо призывают к смене режима, могут увеличить риск того, что Кремль сочтет прямой конфликт против НАТО необходимым для выживания режима".

6. Затягивание конфликта в Украине несет опасность активизации сразу несколько из описанных сценариев начала войны России с НАТО. И это нужно сразу брать в расчет при планировании любых шагов.

7. Эскалация и прямой конфликт между РФ и НАТО может возникнуть с малозначительных, на первый взгляд действий, поэтому нужно просчитывать каждый шаг заранее. "Эскалационные спирали между НАТО и Россией с такой же вероятностью могут закручиваться из действий Соединенных Штатов и их союзников, как и от действий России", - пишут авторы доклада.

Несмотря на эту оговорку, в докладе проводится мысль, что инициатором конфликта с НАТО может стать только Россия, которая "неправильно поймет" некие шаги Альянса. При этом даже теоретическая вероятность наличия у Запада планов нанести превентивные удары по РФ в докладе не рассматривается.

В чем смысл доклада Rand?

Отметим, что в докладе не звучит рекомендации поставлять Украине меньше вооружений - что указано как один из рисков. Тем более, что именно этот риск сейчас наиболее вероятный, поскольку поставки уже осуществляются и наращиваются. Все же остальные поводы к войне с Россией власти Запада и так стараются не педалировать.

Видимо, в Rand понимают, что оказание военной помощи Киеву - это краеугольный камень американской стратегии, и этот риск в целом не может быть снят.

Но, судя по тому, что поставки идут умеренные (в сравнении с тем, что НАТО в реальности могло поставить в Украину), в руководстве западных стран стараются крайне дозированно наращивать помощь, проверяя каждый раз реакцию России. И ограничивая Украину в открыто наступательных видах вооружений (например, в ракетах с дальним действием).

То есть опасения Rand в Белом доме разделяют по умолчанию. И единственная цель, которой может служить данный доклад - это оправдание такой "умеренной" политики в глазах "ястребов", которые требуют резко нарастить как военную помощь Украине, так и военный потенциал НАТО в Восточной Европе.