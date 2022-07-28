Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное расследование по факту поведения турецких болельщиков на матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Фенербахче" и украинским "Динамо" (Киев).

Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Напомним, что на вчерашнем матче в Стамбуле турецкие болельщики скандировали имя президента России Владимира Путина с трибун.

Несмотря на это по итогу "Динамо" выиграло со счетом 2:1 и вышло в третий раунд ЛЧ.

Напомним, что на первом за 14 лет матче сборных Украины и России (который состоялся в феврале до войны) украинские болельщики выкрикивали националистические речевки, включая матерную о Владимире Путине, "Украина превыше всего", "Кто не скачет, тот москаль", а также популярную среди националистов песню "Бей москаля". "Бий москаля, складайте трупи. Ще й кулемет беріть у руки. І нову ленту заряджай".

В какой-то момент диктор на арене даже попросил фанатов прекратить песни. В том матче Украина уступила РФ со счетом 2:3, а УЕФА начал расследовать песни украинских фанатов.

Также напомним, как в декабре 2021 года фанаты "Шерифа" спели переделанный гимн СССР на трибунах НСК "Олимпийский" в Киеве. Фанаты пели строчку "Союз нерушимых фанатов свободных", переделав гимн СССР, где эта строка звучала как "Союз нерушимый республик свободных".