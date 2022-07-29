Анализируем ситуацию на 156-й день войны.

Ситуация на фронте 29 августа

По данным Генштаба ВСУ, к югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье.

При этом за Новолуганское бои продолжаются, сообщают в ВСУ. Российские телеграм-каналы пишут при этом, что поселок уже захвачен.

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. По украинской версии, россиян от города удается отбрасывать, по российской - они уже вошли на восточные окраины и ведут там бои (сообщается, что там воюет ЧВК "Вагнера").

Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Со стороны Северска в последние дни действительно новостей нет.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка.

По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение. Но, как видим, данные о начале наступления со стороны Донецка, продолжают подтверждаться.

Американский "Институт" считает, что РФ активизирует наступательные операции вокруг Авдеевки, чтобы уменьшить удары украинских войск по Донецку и его окрестностям. И, добавим, в рамках готовящегося "референдума", который в Донецке невозможно будет провести без того, чтобы отодвинуть фронт на запад.

В США также видят тенденции к подготовке российского наступления на Харьков.

В Херсонской области продолжились удары ВСУ по тылам россиян. Ночью "прилетело" по по Новой Каховке и Брилевке - поселку на левом берегу Днепра, крупном железнодорожному узлу, через который идёт снабжение российских войск из Крыма.

В минобороны РФ же заявляют об ударах по военным объектам Украины в Киевской и Черниговской областям, где две бригады ВСУ "понесли серьезные потери из-за ударов высокоточными ракетами".

Напомним, вчера власти Украины подтвердили удар по воинской части в Лютеже Вышгородского района. Также оперкомандование "Север" сообщало о десяти прилетах на территорию Гончаровский общины в Черниговской области. Там, по данным Google Maps, расположен лесхоз Минобороны.

Ситуация на юге. Кто будет наступать?

О том, что Украина готовит контрнаступление на Херсон, говорят уже повсеместно. Украинская сторона заявляет об этом, как о деле решенном. В то же время в западных публикациях по теме позиция двоякая. С одной стороны такие намерения приветствуются. С другой - перечисляются проблемы, с которыми может столкнуться Украина.

CNN вчера опубликовало репортаж из Николаевской области, где пообщалось с военными о предполагаемом наступлении ВСУ. Мнения разные.

Один из солдат, который занимается воздушной разведкой, заявил, что не уверен в освобождении Херсона и других южных территорий до конца года. Причем, по его мнению, это может быть и следующий год.

Агентство пишет, что юг Украины - "большая площадь открытых холмистых сельскохозяйственных угодий, где любые наступающие силы будут незащищены, и у русских было несколько месяцев, чтобы построить оборонительные позиции в три эшелона по всему региону".

По данным CNN, "у украинцев ограниченные штурмовые силы — на протяжении большей части этого конфликта они играли в обороне, и это привело к ослаблению некоторых из их лучших подразделений".

Журналисты пишут, что оружие, предоставленное западными союзниками, не предназначено для наземных наступлений, а украинцам не хватает воздушного прикрытия наступающих сил.

"Украинские силы также несут большие потери на юге, хотя военные редко сообщают подробности", - сообщает CNN.

Также появляется все больше признаков того, что россияне усиливают свое военное присутствие в Херсоне, "решив удержать его как жизненно важную часть сухопутного моста в Крым и как главный источник воды на полуострове". За последние две недели на запад от Мариуполя через Мелитополь к Херсону шли большие конвои.

Другие участники военных действий более оптимистичны.

Воюющий на юге капитан ВСУ Владимир Омелян, который во времена Порошенко был министром инфраструктуры, рассказал CNN, что точечные удары в тыл врага являются частью стратегии Украины.

"Мы считаем, что русские сдадутся гораздо быстрее, особенно в Херсонской области, когда мы уже поразили три основных моста, два автомобильных и один железнодорожный", — уверен Омелян.

Здесь бывший министр повторил тезис советника Ермака Арестовича, который уже давно озвучивает стратегию победы - отрезать Херсон от снабжения с левого берега (обстрелы переправ), напугать ее окружение и заставить уйти на левый берег.

Арестович также считает, что россияне ведут оборонительные бои в Херсонской области, а ВСУ наступают (и в этом с ним согласны западные аналитические структуры).

Однако далеко не все в среде украинских экспертов разделяют позиции Арестовича. Звучит мнение, что не Украина, а Россия готовится там к наступлению. Большой пост об этом написал координатор "Информнапалма" и "Информационного сопротивления" Константин Машовец.

Он считает, что Россия ведёт масштабную переброску войск на юг Украины. Помимо боеприпасов, идут поставки танков на северо-запад Херсонской области (то есть там, где ВСУ захватили плацдарм на берегу Ингульца). Танки - наступательное вооружение.

Параллельно в Крыму формируются диверсионно-разведывательные части в количестве 32 групп. Они, а также десантники перебрасываются не только на границу с Николаевской, но и с Днепропетровской областью (Криворожский район).

В частности, к переброске готовят 106-ю тульскую дивизию ВДВ, чьи офицеры уже прибыли на рекогносцировку в южную зону "спецоперации". Всего на Южнобужском направлении сконцентрировано 14-15 десантных батальонно-тактических групп общей численностью до 8500 человек. Планируется нарастить их группировку до 11 тысяч.

Только за последнюю неделю из Мариуполя в Новую Каховку перебросили до шести БТГ, в основном состоящих из десантных войск.

Одновременно из Мелитополя в Херсон перебрасываются войска для наведения понтонных переправ. На месте уже две инженерно-саперные тактические группы для форсирования Южного Буга, полагает Машовец.

И, наконец, идёт усиленное формирование новых артиллерийских дивизионов (например, привезли до 16 единиц крупнокалиберных 207-миллиметровых "Пионов"). А также по новому принципу формируются склады боеприпасов - их стали сильнее рассредоточивать.

Машовец перечисляет и другие факторы, из которых он делает вывод, что конфигурация группировки РФ не оборонительная, а наступательная. И у нее два вектора движения - на Николаев или Кривой Рог.

По мнению эксперта, юг и будет направлением главного удара россиян, на остальных же участках, включая Донбасс, они перейдут к "активной обороне" (что не будет исключать локальных наступлений).

Также звучит критика стратегии Арестовича и в военных телеграм-каналах. Там пишут, что даже при блокировке днепровских мостов и теоретическом подавлении российской артиллерии на правом берегу, она сможет беспрепятственно работать с левого берега Днепра, где не будет проблем с подвозом боеприпасов.

Таким образом, когда ВСУ прорвутся к Херсону, их там встретит огневая завеса, которую одними только "Хаймарсами" подавить будет невозможно.

Есть и точка зрения, что сконцентрировать достаточно сил для масштабного контрнаступления ВСУ не сможет, так как украинской армией нужны силы для прикрытия северной границы и Киева.

Украинская разведка сообщает, что противник формирует у границ еще одну ударную группировку.

"Для ведения боевых действий Россия приняла решение формировать третий отдельный армейский корпус. Сейчас он проходит формирование в западном военном округе для того, чтобы его уже как объединение применять против Украины. Они заявили о своих планах – до середины августа этот корпус сформировать", – заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Западный военный округ охватывает границы Украины преимущественно на севере, и, частично, на востоке. Но где бы не находился новый ударный корпус, он будет отвлекать на себя и сковывать значительные силы ВСУ. И не исключено, что это делается, чтобы исключить наращивание украинских сил на юге. Ведь с учетом наличия ударной группировки украинская армия не может себе позволить оголить северные рубежи страны.

Что произошло в Еленовке?

Главное события дня сегодня случилось не на фронте, а в тылу.

Утром представители "ДНР" заявили об обстреле исправительной колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, в том числе, из "Азова". В обстреле они обвинили ВСУ.

После этого об ударе по колонии в Еленовке (на неподконтрольной Украине территории) заявили и в минобороны РФ. По утверждению российского ведомства, по следственному изолятору якобы ударили украинские войска ракетами HIMARS. Общее количество погибших - 47 человек (в "ДНР" назвали цифру в 53 человека). Также российские сайты сообщают, что есть много раненных, которые доставили в больницу.

В донецких пабликах появилось и видео из Еленовки. На нем видны разбросанные вещи, мебель и фрагменты тел (кадры погибших удалены из этических соображений). Судя по видео, здание Еленовской колонии получило серьезные повреждения.

По российской версии, по колонии якобы ударили ВСУ из-за того, что некоторые "азовцы" начали давать интервью российским СМИ. А также, чтобы "запугать" других военных от сдачи в плен.

На сообщения РФ одним из первых в Украине отреагировал советник главы МВД Антон Геращенко. Он заявил, что ВСУ никогда бы не стало стрелять по местам заключения пленных.

"Эти заявления необходимо проверить на предмет того, чтоб это была правда, а не очередной фейк роспропаганды. Если это окажется правдой, то очевидно, что убийство украинских пленных — это еще одно чудовищное и циничное преступление Путина и его подельников", - сообщил Геращенко.

Первый официальный комментарий Украины по обстрелу озвучили в Генштабе ВСУ. Там заявили, что колонию обстреляла Россия, чтобы "скрыть пытки и убийства украинских заключенных".

Однако, вскоре версия поменялась. Украинские власти заявили, что никакого обстрела не было, а украинские пленные погибли от взрыва, который устроили внутри колонии россияне.

Об этом, в частности, написал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Предварительно, это не столько (или не только) обстрел, сколько - похоже на попытку убрать следы после событий, происшедших в здании. Один из главных признаков - люди в здании не разбросаны как от взрыва, а похожи на обгоревшие тела, которые были мертвы на момент начала пожара", - заявил он.

По словам Арестовича, специалисты-пиротехники, анализируя российское видео из Еленовки, говорят, что картина больше похожа на подрыв вещества с высокой температурой горения внутри самого здания, чем на результат обстрела.

О такой же версии сообщил украинский военкор Андрей Цаплиенко.

"Вот что мне сообщил мой источник, имеющий доступ к американским спутниковым данным. И какой я не раскрою при любых условиях. Никаких ракетных треков по Еленовке не было. На спутниковых записях – просто внезапный высокотемпературный очаг. Никаких следов ракетных (или любых других) обстрелов не было" - написал он и попросил американских журналистов обратиться с соответствующими запросами в официальные структуры США.

Позже СБУ заявило, что получило расшифровку разговора, как утверждается, двух представителей "ДНР", которые также сказали, что "прилетов" не было, а был взрыв внутри барака. При этом в разговоре упоминается и то, что "ДНР" установила РСЗО прямо около колонии.

На это сделала упор и СБУ в своем заявлении.

"Перехваченные разговоры подтверждают, что россияне разместили свои установки "Град" недалеко от исправительного учреждения и начали стрелять из них по территории, подконтрольной Украине. Впрочем, никаких ответных обстрелов не наблюдалось", - заявили в СБУ.

Вечером в своей сводке Генштаб ВСУ сообщил наиболее подробную официальную позицию украинской стороны: обстрел Еленовки – провокация ЧВК "Вагнер" с целью скрыть хищение средств, о чем не знало минобороны РФ. Утверждается, что взрыв произошел в новом корпусе колонии, куда за два дня до этого перевели пленных. 1 августа на "объект", как заявляется в сводке, должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных.

"Взрывы произошли на территории промзоны, в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось два дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников", – сообщает Генштаб.

По его информации, главная цель взрыва – "утаивание фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных" (первоначально, напомним, у Генштаба ВСУ была версия, что цель подрыва - скрыть следы пыток над пленными).

Также, что характерно, вся вина за случившееся в сводке Генштаба, возлагается на ЧВК "Вагнера" и российского предпринимателя Евгения Пригожина (который, как считается, "вагнеровцев" курирует), а вот Минобороны РФ, как следует из текста заявления Генштаба ВСУ, не было в курсе подготовки теракта (то есть, военное командование России как бы выводится из под прямого обвинения в совершении массового убийства).

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины она осуществлена руками наемников из состава ЧВК "Вагнер" (Лига) по личной команде номинального владельца указанной частной военной компании – Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством Министерства обороны РФ", - заявляет Генштаб.

Наконец, помимо украинской и российской, обсуждается и третья версия, которая основана на приведенном выше заявлении СБУ о том, что россияне разместили установки "Град" прямо около колонии, которые били по украинским позициям, чтоб спровоцировать ответный украинский огонь. И, якобы, "ответка" действительно могла быть. При этом ранее россияне уже обвиняли украинские войска в обстреле колонии и даже побуждали военнопленных записывать обращение к командованию ВСУ с просьбой не стрелять по ним.

В тоже время, как видим, СБУ и Генштаб ВСУ утверждает, что ответного огня ВСУ по этим РСЗО не вели, так как знали, что рядом находятся военнопленные. И основная версия украинской стороны - люди погибли не от прилета, а от устроенного самими россиянами взрыва.

Также не в пользу версии об "ответке" Украины играет и заявление россиян, что били ракетами из американских "Хаймарсов" - это высокоточное оружие, которое вряд ли могло так сильно "промазать" (ну или же тогда "Грады" нужно было разместить прямо на территории колонии около помещения с пленными, чтоб удар пришелся непосредственно по нему).

По поводу гибели украинских военнопленных уже высказали озабоченность в ООН и в Госдепе США. Правда, ограничились замечанием, что пока мало информации, чтоб достоверно судить о произошедшем.

По словам представителя Госдепа Джона Кирби, "чтобы сделать окончательные выводы, Вашингтону не хватает разведывательной информации".

Угрозы рецессии

Сегодня нефть марки Brent стала дороже $110 за баррель впервые с 5 июля. Цена растёт после разговоров о "принудительном" снижении цен для России.

Эту идею лоббируют американцы. Она состоит в том, чтобы все крупные покупатели российской нефти договорились приобретать ее по искусственно заниженной цене, которая будет чуть выше себестоимости. Пока идея далека от реализации - без согласия Китая и Индии она не имеет большого смысла (западные страны и так ввели нефтяное эмбарго).

Россия уже заявила, что в случае введения такого "потолка", вообще перестанет поставлять нефть. Такие угрозы приводят к ценовому шоку на рынках.

На фоне энергетического кризиса, вызванного в том числе санкциями против России, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сегодня заявил, что "Уолл-стрит рушится и мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете", цитирует его пишет New York Post. Так он прокомментировал падение ВВП США два квартала подряд, что указывает на рецессию.

В Украине курс гривны продолжает падать. В обменках он уже перешагнул отметку в 42 гривны. И Нацбанк сегодня запретил не-банковским обменникам вывешивать табло с курсом валют. Так как именно такие обменники, как правило, задирали курс вверх все всех. И большие цифры на табло, как считают в Нацбанке, как раз и способствовали разгону панических настроений.

Поэтому украинские власти форсируют отправку первых кораблей с зерном на экспорт - чтобы в страну пошла валюта. Инспектировать подготовку открытия Одесского порта сегодня приехали Зеленский и послы "Большой семерки".

Зеленский заявил, что экспорт начнется уже сегодня-завтра. "Как только турецкая сторона и ООН дадут сигнал, что готовы принимать грузы, все начнется. Думаю, сегодня-завтра все начнется", - заявил Зеленский.

В рамках "зерновой сделки" из порта Черноморск выйдут друг за другом сразу три сухогруза с зерном, сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в Турции.

При этом россияне свой "экспорт" зерна из Украины уже, похоже, наладили. Российские СМИ публикуют видео из мелитопольского элеватора, который находится на подконтрольной РФ территории Запорожской области. Говорят, что туда нескончаемым потоком свозят зерно для последующего вывоза через порты.

Украина, напомним, обвиняет Россию в краже зерна и вывозу его через захваченные россиянами украинские порты.