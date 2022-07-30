В субботу, 30 июля, в Украине идет уже 157й день войны с Россией.

По данным Генштаба ВСУ, в Донецкой области к югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на несколько населенных пунктов.

Продолжаются бои за Новолуганское. Продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара.

Есть информация, что РФ активизирует наступательные операции вокруг Авдеевки, чтобы уменьшить удары по Донецку и его окрестностям.

Вчера в т.н. "ДНР" и РФ заявили об обстреле колонии в неподконтрольной Еленовке. Там содержались украинские военнопленные, в том числе из "Азова". Вечером 29 июля была информация, что погибли 53 украинских военных. В России в этом обвинили ВСУ, в Украине - россиян.

У Киева есть несколько версий - так пытались скрыть пытки и убийства украинских заключенных и хищения перед приездом комиссии из Москвы. Также в Украине сообщают, что есть предположения, что это был вообще не ракетный обстрел, а взрыв внутри колонии.

Подробнее об этом в итогах за 29 июля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

30 июля

11:30 В результате сегодгняшних ночных обстрелов в Николаеве сильные повреждения получили несколько жилых домов в двух районах города, сообщает мэр города Александр Сенкевич.

Пострадали два девятиэтажных, два пятиэтажных жилых дома, а также пятиэтажное общежитие. В домах практически полностью выбиты стекла, разрушены остекления балконов, повреждены стены. Кроме того, осколками повреждены около десятка частных автомобилей, которые были припаркованы возле домов. Головная часть ракеты упала на детскую площадку, разрушив ограждение.

Как сообщает Николаевская ОВА, всего пострадали 6 человек, 1 человек погиб.

10:40 Вчерашним вечером и сегодняшней ночью подверглась обстрелам Николаевская область, сообщает глава областной военной администрации Виталий Ким.

Вечером была обстреляна деревня Широкая. В результате обстрела вспыхнули поля, подстрадавших нет. А ночью, около 01:20, раздались взрывы рядом с Баштанкой. Предварительно – сработала ПВО. Информация о жертвах и повреждениях уточняется.

Под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения.

Кроме того, утром в субботу, 30 июля, обстреливались территории у деревень Лепетиха и Кавказ. Электроснабжение в общине возобновлено криворожскими энергетиками

9:59 В Херсонской области российские военные, скорее всего, установили два понтонных моста и запустили систему паромов в качестве замены для мостов, поврежденных недавними ударами Украины, сообщает утренняя сводка британского британской разведки.

9:40 Свежая сводка Минобороны Великобритании.

9:20 Спасатели публикуют фото с пожара в учебном заведении Харькова, которое пострадало от обстрела сегодня ночью.

Что именно попало под удар - не сообщается, говорится только, что это трехэтажное здание (видимо школа).

8:50 Шесть мирных жителей погибло и 15 ранены в Донецкой области, сообщил губернатор Павел Кириленко.

На неподконтрольной территории региона заявляют о восьми погибших и также 15 раненых, пишет "штаб территориальной обороны ДНР".

8:40 Ночные удары по автовокзалу Славянска. Жертв нет, сообщил мэр города Вадим Лях.

7:38 Последствия ночных ударов РСЗО по Никополю. Повреждены 15 частных домов, тысяча человек сидит без света, сообщил губернатор Резниченко.

7:37 Телеграм-каналы публикуют видео ночных обстрелов Донецка.



7:33 Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ:

1. В Харьковской области под Барвенково были попытки воажеского штурма в районе Бражковки и Дмитровки.

2. К югу от Бахмута (и к северу от Горловки) россияне штурмовали Вершину и Травневое. Бои продолжаются у Вершины и Зайцево.

В "народной милиции ДНР" вчера публиковали видео из Новолуганского, утверждая, что оно захвачено. Подтверждений от ВСУ нет.

3. К западу от Донецка враг штурмовал Пески и Авдеевку, продолжается бой в районе Красногоровки.

В "ДНР" вчера заявляли, что вошли на окраины Красногоровки. Украинских подтверждений этой информации опять-таки нет.

Также продолжаются бои в районе Марьинки и Павловки (ближе к Угледару).

5:11 Сообщается, что это последствия прилета по Энергодару Запорожской области.

Горит здание и автомобили рядом с ним. Украинские телеграм-каналы пишут, что это место размещения российских военных.

5:00 В Слободском районе Харькова прилет в одно из учебных заведений, сообщил мэр Игорь Терехов.

Там идет пожар и работают спасатели. Также был ещё один удар в центре города, подробности выясняются.