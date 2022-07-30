Анализируем 157-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 30 июля

Сегодня фронт на Донбассе снова был активным.

К югу от Бахмута россияне штурмовали Вершину и Травневое. Бои продолжаются у Зайцево.

Также противник вошел в Семигорье и закрепляется на его окраинах, о чем говорится в сводке Генштаба ВСУ.

В "народной милиции ДНР" вчера публиковали видео из Новолуганского, утверждая, что оно захвачено. Подтверждений от ВСУ нет.

К востоку от Бахмута шли атаки на Покровское (противник также утверждает, что захватил его, о том же писали на днях западные военные эксперты, но украинские власти этого не подтверждали).

К западу от Донецка противник штурмовал Пески и Авдеевку, продолжается бой в районе Красногоровки. В "ДНР" вчера заявляли, что вошли на окраины Красногоровки. Также продолжаются бои в районе Марьинки и Павловки (ближе к Угледару).

То есть, мы видим, что бои на Донбассе обострились, причем активизировалось наступление россиян. Украина с одной стороны каких-то крупных успехов противника не подтверждает. С другой - в правительстве сегодня заявили, что проведут обязательную эвакуацию из Донецкой области.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в эфире телемарафона. Правда, озвученная ей причина - угроза замерзнуть зимой. В Донецкой области разрушены газопроводы, из-за чего отапливать города и села не будет возможности.

Но, видимо, это связано еще и с тем, что фронт пришел в движение.

По данным Верещук, на контролируемых территориях области все еще остается 200-220 тысяч человек, из них 52 тысячи - дети. У местных жителей будет возможность отказаться от эвакуации только в письменном виде с личной подписью.

На юге война характеризовалась больше взаимными обстрелами.

В Херсонской области российские военные установили два понтонных моста и запустили систему паромов в качестве замены для мостов, поврежденных недавними ударами Украины.

Перспективы войны

Советник Ермака Алексей Арестович вчера вечером присоединился к мнению, что Россия готовится идти в наступление на юге Украины.

В эфире у Фейгина он повторил свой тезис о том, что кадровые российские военные уходят из Донбасса, оставляя там силы "ДНР" и "ЛНР" штурмовать укрепления к западу от Донецка.

При этом, по его словам, часть войск РФ плюс представители ЧВК воюют близ Бахмута и Северска. Остальные освободившиеся резервы уходят в Херсонскую область с "намеком забега на Николаев".

То есть, выводит Арестович, россияне планируют атаку на юге Украины. По его словам, просто оборону российское командование считает невыгодной.

По его мнению, россияне будут готовы к наступлению на этом участке к 5-6 августа.

"Снова полетят тачанки по степи, дух Махно вернется и мы им навешаем", - заявил Арестович о перспективах российского наступления на юге.

О том, что РФ может пойти в новое наступление в Херсонской области (а не Украина начнет контрнаступление), все чаще говорят в Украине на уровне военных экспертов.

Впрочем, пока неизвестно, действительно ли Россия собралась наступать на Николаев или Кривой Рог прямо сейчас - или таким образом она вынуждает Украину перебрасывать резервы на юг, облегчая себе таким образом операции в Донецкой области.

Да и не только на юг. Армия России увеличивает присутствие военной техники на границе с Украиной вблизи Харьковской области. Это зафиксировал спутник Planet Labs.

На снимках, которые опубликовало "Радио Свобода", видно, что часть техники транспортируют по железной дороге и свозят ее в село Соболевка Белгородской области.

По словам военных экспертов, в дальнейшем российские военные могут использовать эту технику, в частности, в Изюмском и Славянском направлениях.

28 июля спутник зафиксировал в селе Соболевка Белгородской области РФ увеличение количества военной техники и личного состава русской армии - по сравнению со снимком из космоса этой местности за 19 июня.

А значит, часть своих сил ВСУ будут распылять и на северо-восточное направление.

То есть постепенно Москва возвращается к стратегии создания угроз сразу на нескольких направлениях - после сверхконцентрации своих усилий на Донбассе. Видимо, начинает давать первые плоды кампания по набору добровольцев.

Их батальоны формируются сейчас по всей России, пишет CNN. Причем не всегда требуется соответствующий военный опыт. Достаточно желания и здоровья.

В целом, по оценкам американских аналитиков, более 30 000 добровольцев могут пополнить российские ряды — это от четверти до трети сил, развернутых сейчас Россией на Донбассе. На обучение отводится около одного месяца.

"Референдумы" на подходе

Еще один фактор войны - "референдумы", которые планирует проводить Россия на захваченных территориях. Украинская разведка сегодня заявила, что их намерены организовать уже в ближайшее время.

ГУР сообщает о том, что на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областях начала активно работать партия "Единая Россия". Уточняются "списки избирателей". Уже открыты участки для проведения "выборов". Начался процесс раздачи российских паспортов.

"Это комплекс мероприятий, которые сейчас Россия проводит на оккупированных территориях для того, чтобы подготовить и провести референдум”, – заявил спикер ведомства Вадим Скибицкий.

Детально в том, как готовят "референдумы" и какие у них будут последствия мы рассказывали здесь.

Как уже упоминалось, подготовка этих "голосований" скорее всего усилит накал военных действий в августе. Украина постарается сорвать эти активности, Россия - обезопасить подконтрольные ей территории от удара ВСУ.

Перспективы мира

Вчера вечером произошло важное событие - первый с момента вторжения личный контакт США и России на высшем дипломатическом уровне. Блинкен позвонил Лаврову.

По словам госсекретаря, диалог был "откровенным и прямолинейным". Блинкен сообщил, что предупредил своего визави о санкциях в случае новой аннексии украинских территорий.

МИД России подтвердил, что министры обсудили Украину. Лавров, как сообщается, сказал Блинкену, что цели "спецоперации" будут достигнуты. И что "поставки Западом оружия Украине лишь затягивают войну, умножая жертвы".

При этом, формальным поводом для звонка был диалог по обмену россиянина Бута на двух сидящих в России американцев. Но не исключено, что созвон преследовал и другие цели. "Разрулить" вопрос по 3-4 пленным могли бы чиновники менее высокого ранга.

Видим ли мы возвращение к дипломатическому диалогу по линии Россия-США и к пониманию, что конфликт надо заканчивать - пока говорить рано.

Но можно с уверенностью говорить: обмен был только предлогом, чтобы обсудить что-то еще. Ведь не зря после Лаврова Блинкен позвонил украинскому министру Кулебе. То есть Украина была скорее всего центральной темой для обсуждений. И о чем договорились по ней министры - пока неизвестно.

Вероятно, чтобы не захлопывать двери совсем, в США пока не торопятся признавать Россию государством - спонсором терроризма. О том, что этого не хочет Блинкен, сегодня сообщала New York Times.

Как пишет американское издание - это может заставить США ввести санкции против своих союзников, все еще ведущих дела с Россией, и уничтожить остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой.