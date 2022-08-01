Анализируем 159-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 1 августа

По данным украинского Генштаба, на фронте сегодня происходит следующее:

1. Противник ведет бои в направлении Бахмута со стороны Покровского. Сообщается, что в районе Бахмута россияне пытались "улучшить тактическое положение".

Атака на соседний Соледар была отбита. У россиян подтверждают, что ВСУ контролируют Соледар (хотя и прошел не подтвердившийся слух об отходе украинских войск из города), но говорят, что зацепились за города со стороны Стряповки и Новой Каменки (то есть с востока).

Также, по заявлению Генштаба, враг безуспешно штурмовал Яковлевку (по трассе из Лисичанска на подступах к Соледару).

2. В районе Донецка были попытки наступать на Марьинку , Авдеевку и Пески, атаки отражены. При этом в американском "Институте изучения войны" предполагают, что российские войска могли еще вчера закрепиться на юго-восточной окраине Песок.

Сегодня противник продолжает атаковать Авдеевку, где вчера пришли подтверждения о продвижении сил "ДНР". Город под мощными обстрелами.

3. Россияне усиливают свою группировку на Криворожском направлении. Это вчера заявлял в своем вечернем обращении и Зеленский, говоря о том, что россияне стягивают войска на юг Украины.

При этом британская разведка, подтверждая движение российских военных на юг, указывает, что наиболее уязвимым направлением в Кремле могут рассматривать запорожское.

4. В акватории Черного моря увеличилось количество российской авиации и флота: сейчас там шесть носителей ракет "Калибр". Не исключено, что это как-то связано с началом действия "зерновой сделки" (о чем мы еще скажем ниже).

"Институт изучения войны" добавляет, что россияне могут начать наступление на северо-запад от Изюма и Балаклеи - операции там усилены, но это также может быть маневром для пресечения аналогичных действий со стороны ВСУ.

На юге россияне усиливают ПВО у поврежденного "Хаймарсами" Антоновского моста. Там устанавливают "радиолокационные отражатели". Также на правом берегу возле моста копают траншеи, а само сооружение уже пытаются починить, пишет "Институт" со ссылкой на спутниковые снимки.

А пока два берега Днепра под Херсоном связываются паромной переправой. Сегодня появились первые видео, как она функционирует.

Военные перспективы

Возвращаясь к теме переброски российских войск на юг - украинские военные отмечают, что РФ теперь делает это быстрее и может менять направление ударов за две-три недели.

Примерно за такой срок она может вернуть свою армию на территорию Беларуси, если будет такая потребность, заявил замначальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью The Guardian.

Но мы также наблюдаем следующее явление - при атаке на одном-двух участках (Авдеевка-Бахмут), и неослабевающем нажиме на еще нескольких (район Славянска, Северска, Барвенково), россияне имеют возможно наращивать силы как на украинском юге, так и на севере Харьковской области, о чем уже идут сообщения.

Не исключено, что связано это с постепенным введением в строй новых сил, которые набираются на контрактной основе.

По данным "Института изучения войны", в России по регионам продолжается формирование добровольческих соединений. В Ленинградской области создают два артиллерийских дивизиона "Невский" и "Ладожский". Также там формируют мотострелковый батальон.

Платят единовременно по 200 тысяч рублей (порядка 3200 долларов) за вступление, 100 тысяч рублей за месяц обучения и по 3300 рублей за день службы в Украине (порядка 50 долларов).

Проводит набор пополнения и Украина. Как сообщил посол в Британии Вадим Пристайко, англичане готовят украинских добровольцев. По его словам, это мужчины и женщины в возрасте от 25 до 40 лет "всех возможных профессий", которые в основном не имели никакой военной подготовки.

Речь о партиях по 10 тысяч новобранцев, которых будут учить примерно по четыре месяца. Каждые 120 дней будут готовить следующие 10 тысяч. В России, отметим, сроки обучения ниже - один месяц, после чего идет отправка на фронт. Правда, там стараются набирать людей, уже служивших в армии.

Продолжается и западная помощь вооружениям. В Украину прибыли немецкие РСЗО MARS II (лицензионная копия американской MLRS 270) и четыре новых "Хаймарса", сообщил министр обороны Алексей Резников.

Россия, судя по всему, тоже пытается исправить свои пробелы в военном снабжении. Как бы в подтверждение настойчивых слухов о закупке иранских беспилотников, стало известно о резко возросшем авиационном трафике РФ с Ираном.

Иранские грузовые самолеты выполнили в Россию более 40 рейсов с начала вторжения. При этом, интенсивность этих полётов за последних полтора месяца значительно увеличилась.

Согласно данным открытых источников, за период с 24 мая по 31 июля, иранские грузовые самолеты совершили в Россию не менее 18 рейсов. Суммарно же, за период с 24 февраля по 31 июля иранские самолёты выполнили в Россию не менее 41 рейса.

Вряд ли Иран мог стать альтернативным импортером в Россию подсанкционных товаров - он и сам под санкциями. То есть речь может идти о каком-то специальном импорте.

"Нужно удержать Бахмут"

Интересное интервью о войне и ее перспективах дал "Суспильному" замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников.

Он обозначил ключевую проблему ВСУ - это отсутствие производства боеприпасов к огромному парку советской артиллерии, который стоит на вооружении у ВСУ. Но из-за того, что нет производства снарядов, приходится везти пушки с Запада, у которого, впрочем, запасы снарядов тоже не безграничны, и там сейчас пытаются нарастить производство, чтобы покрыть нужды Украины.

Впрочем, это уже было известно - хотя, пожалуй, впервые данный пробел подтверждается на столь высоком уровне. Но интереснее другое заявление Красильникова. Вопреки расхожему мнению, что натовские гаубицы - это некое "чудо-оружие", он считает, что в целом оно сопоставимо с тем, что досталось Украине и России от Советского Союза.

"Что касается эффективности, такой безумной разницы между нашими образцами – нашими, Вооруженных сил Украины советского производства – и натовскими, я пока не вижу", - заявил Красильников.

Учитывая, что основа российской артиллерии - тоже советские образцы, а также более современные модели, которые разрабатывались или модернизировались уже в наше время - то мы приходим к выводу, что нужны куда более масштабные поставки с Запада, чтобы выиграть у России артиллерийскую войну.

Пока, считает Красильников, натовских вооружений хватает на то, чтобы "создать паритет на отдельных участках фронта". Также много проблем с введением импорта в строй. Технику иногда приходится отправлять на ремонт еще до того, как она вступила в бой - из-за неправильной эксплуатации.

"Подключили вместо дизельного генератора бензиновый электрогенератор. Казалось бы, мелочь, ток все равно дает. Оказывается, нет. За счет свечи накаливания производятся помехи, слетают настройки. Пришлось отправлять технику на ремонт", - рассказал генерал.

Также Красильников ответил на вопрос, который многим не дает покоя - почему ВСУ оставили Лисичанск. Когда выходили из Северодонецка, то говорилось, что соседний Лисичанск лучше укреплен и находится выше. То есть его проще оборонять. Но по итогу оттуда отступили еще быстрее.

Генерал выделяет следующие причины оставления города:

1. Нарушение снабжения Лисичанска, когда россияне подошли с юга (после захвата Горского-Золотого). "Мы резервы применили на Северодонецк, а противник пробился на Лисичанск с южной стороны через нефтеперерабатывающий завод и так далее", - объяснил Красильников.

2. Низкий уровень ротации личного состава, который вызывает отказ воевать дальше.

По словам Красильникова, некоторые подразделения воевали без остановки по три месяца. "А потом наступил такой момент, что – бах! И все отказались выполнять задачи. Просто резко и всё. Какой-то надлом произошел", - рассказал генерал.

Связано это, по его словам, с уменьшением числа мотивированных военных (то есть, с потерями).

По мнению генерала, сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из них открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику.

А возможное наступление РФ на Константиновку создает риск окружения группы украинских войск в центральной части Донецкой области, говорит Красильников.

"И опять же захват Бахмута уже создает угрозу для нашей Донецкой группировки, потому что потом их атака на Константиновку приведет к окружению таких подразделений, как наша Торецкая группировка и так далее", - сказал генерал.

То есть, становится понятно, почему в РФ одновременно начали "ломать" укрепрайоны ВСУ у Донецка и совершать атаки на Бахмут и Соледар.

Стратегической целью здесь, видимо, является не только выход с запада к Славянску и Краматорска, но и окружение группировки ВСУ, которая сейчас находится близ Горловки (Торецк, Нью-Йорк). Кстати, ослабление нажима на Северск и Славянск, с усилением атак южнее, фиксируют и на Западе.

Зерновая сделка, блеск и нищета санкций

Сегодня официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

Министр аграрной политики Николай Сольский прокомментировал "Стране" отправку из Одесского порта первого судна с украинским продовольствием.

"Супер. Главное начать. Думаю, порты могут выйти на 3,5 миллиона тонн зерна в месяц. В денежном эквиваленте — это больше миллиарда долларов в месяц в зависимости от культуры, если ориентироваться на сегодняшние цены. Также эта цифра зависит от множества факторов, поэтому пока трудно что-либо прогнозировать", — сообщил Сольский.

По словам министра, на сегодняшний день собрали приблизительно 13 миллионов тонн зерновых.

"Более-менее все идёт так, как мы ожидали этой весной. На сегодняшний день собрали больше 11 миллионов тонн ячменя и пшеницы. Также собрали приблизительно полтора миллиона тонн рапса", — отметил Сольський.

Это, конечно, хорошие новости, ведь Украине сейчас очень нужна валюта, и от успеха доставки первого сухогруза многое зависит.

Из-за нехватки денег Киев очень сильно порезал бюджет. Если в мае-июне расходы госказны были 250-230 миллиардов, то за июль они составили 175 миллиардов гривен. Дефицит составил 60,6 миллиардов. Его нужно закрыть внешней помощью.

По внешней помощи поступают разноплановые сигналы.

С одной стороны, регулярно сообщается о выделении новых траншей помощи.

С другой стороны, для новых кредитов Украине нужна "подушка безопасности", на которую у ЕС нет денег, заявили сегодня в Еврокомиссии. Речь о выделении Киеву восьми миллиардов евро из объявленной ранее программы помощи от ЕС.

"Подушкой безопасности" могут стать гарантии от стран Европы. Но сейчас в бюджете ЕС средств для этого нет. Выделение кредитов Украине должно сопровождаться покрытием в 70% из-за повышенных рисков, говорят в Еврокомиссии.

Экономические проблемы Запада вынуждают его местами откладывать даже собственные санкции против России. Например, был отложен план запрета на страхование судов с российской нефтью, пишет Financial Times.

Этот шаг бы остановил поставки российской нефти всеми танкерами, кроме российских. Что вызвало бы дефицит этого топлива и еще большее подорожание.

Поэтому сейчас обсуждается другая идея, как лишить Москву нефтяных сверхдоходов - создание "потолка цены". По этой схеме все покупатели российской нефти обяжутся приобретать ее не дороже согласованной стоимости.

Но пока неизвестна позиция по "потолку" Китая, Индии и других крупных покупателей российской нефти, без которых этот план неосуществим.

В то же время Россия из-за санкций теряет экспорт угля (сегодня вступило в силу европейское угольное эмбарго) и металла, который просел на 20%, по заявлению вице-премьера Мантурова.

Ранее основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин заявлял, что экспорт российской металлопродукции становится бессмысленным, так как в ЕС экспорт закрыт через санкции, а экспорт в Азию российским металлургам не выгоден из-за больших расходов на доставку.

При этом Россия при помощи других стран и к выгоде отдельных членов ЕС пытается обходить санкции.

Так, в июне экспорт из Италии в Турцию возрос на 87% в годовом выражении. Это уникальный случай за более чем десять лет торговли с Турцией. Итальянская газета Corriere della sera пришла к выводу, что это связано с операциями по обходу антироссийских санкций.

Тем более, что и турецкий экспорт в РФ с февраля по июнь также резко увеличился.

"Потоки товаров и услуг из Турции в Россию никогда не были такими сильными, как никогда не были такими сильными потоки из Италии в саму Турцию", - пишет газета.

Тайвань и украинский вопрос

Несмотря на то, что Тайвань очень далеко от Украины, если ситуация там сорвется в "горячий" конфликт, на события в нашей стране это повлияет напрямую.

А ситуация там накаляется очень быстро.

Если вчера визит на остров спикера Конгресса США Нэнси Пелоси казался отмененным, то сегодня о нем снова заговорили, как о деле почти решенном. Хотя, пока, и на неофициальном уровне.

СМИ Тайваня начали сообщать, что Пелоси появится в Тайбэе уже завтра, 2 августа около 17.30 по киевскому времени в аэропорт Суншань. Далее она проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром посетит законодательный совет Тайваня, где проведет встречи с руководством острова, включая его главу Цай Инвэнь.

Позже информацию о прилете главы Конгресса на Тайвань опубликовал телеканал CNN. Власти Тайваня официально всего этого не подтверждают, но и не опровергают.

Китай на этом фоне не снижает военных приготовлений и проводит демонстративное наращивание военной силы вокруг острова.

А Пентагон начал подтягивать к Тайваню дополнительные силы, включая атомный авианосец и самолеты-заправщики, пишет издание Nikei Asia.

"Военные изначально были против визита спикера, но теперь, похоже, создают буферную зону для самолета Пелоси на случай, если она все-таки решит прилететь на Тайвань", - говорится в сообщении.

Китай не говорит на официальном уровне какие конкретные действия он предпримет в случае, если самолет с Пелоси все ж таки сядет на Тайване. Однако говорит, что реакция будет жесткой и активно играет мускулами, проводит военные учения, подтягивает крупные силы к Тайваню. А на неофициальном уровне, через СМИ, обсуждается вариант, что самолет с Пелоси могут сбить.

В общем, ситуация напряженная. Так или иначе, но Китаю, после всех своих предупреждений нужно будет как-то реагировать (и не только на словах), если Пелоси все-таки прилетит на Тайвань (что пока, повторимся, официально не подтверждено).

Для Украины развитие событий, который может привести к военному обострению вокруг Тайваня видится особенно негативным. Если Китай вступит даже в опосредованное военное противостояние с американцами, он автоматически войдет в более тесный союз с Россией.

Если сейчас поддержка Москвы в Пекине больше моральная и меньше - экономическая (китайский рынок открыт для РФ), то после начала войны за Тайвань эта поддержка может превратиться в военно-техническую.

В этом случае Москва сможет быстрее закрывать свои потребности в тех же беспилотниках, а также другой технике и военной электронике. Китай будет однозначно заинтересован в том, чтобы США начали проигрывать в Украине и надорвались, воюя на два фронта.

Грубо говоря, "антиукраинская коалиция", которая сейчас состоит из РФ и Беларуси, пополнится мощнейшим союзником, который, пусть и не станет напрямую воевать, но сможет резко усилить Москву.

Вторая проблема - поставки оружия Украины с Запада. Страны НАТО и так с большим трудом изыскивают резервы для передачи вооружений Украине. А если начнется конфликт вокруг Тайваня, то туда также нужно будет направить оружейный поток, что может серьезно уменьшить поставки для нужд украинской армии.

Третья причина - экономический суперкризис, который на этом фоне может разразиться.

Война Китая с Тайванем - а опосредованно (или даже напрямую) с американцами - порождает столь непредсказуемые последствия для мировой экономики, что Западу может стать не до финансовой помощи Украине.

И это еще одно угрожающее последствие того, что в ближайшие дни может произойти за тысячи километров от Киева. Детальнее проблематику визита Пелоси на Тайвань мы рассматривали здесь.