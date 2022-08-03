Шевченковский райсуд Киева признал виновным Юрия Россошанского в убийстве общественной активистки и юриста Ирины Ноздровской.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Обвиняемого приговорили к 15 годам лишения свободы. Кроме того, как передает Zmina, Россошанский должен возместить 4 млн грн пострадавшей стороне.

Активистка Ирина Ноздровская несколько лет работала над делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской. Ее в конце сентября 2015-го насмерть сбил в селе Демидов Вышгородского района Киевской области племянник председателя районного суда Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к семи годам заключения, а через несколько лет освободили от отбывания наказания. Соответствующее постановление безрезультатно пытался обжаловать прокурор, однако оно вступило в законную силу.

Тело самой Ирины в январе 2018-го обнаружили в водоеме возле села Демидов. Женщина погибла от множественных колото-резаных ран. По подозрению в ее убийстве уже через неделю задержали 63-летнего Юрия Россошанского, отца осужденного Дмитрия Россошанского.