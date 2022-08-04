Анализируем 162-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 4 августа

Итак, что важного произошло на фронте сегодня.

1. Утром Генштаб заявлял, что идут попытки наступления РФ в направлении Байрак - Гусаровка. Это к югу от Балаклеи Харьковской области.

Вечером Украина сообщила, что в Гусаровке противник пытается прорвать оборону ВСУ, и бои пока продолжаются. Российские источники также пишут об активизации в этом направлении.

Судя по карте "Института изучения войны", Гусаровка находится на северо-западной оконечности контролируемого ВСУ выступа - который на востоке подходит вплотную к магистрали М-03, через которую россияне держат коммуникацию Изюма с северной частью Харьковской области, контролируемой армией РФ (по ней идут российские подкрепления).

Близость украинских сил создает угрозу перерезания этой трассы.

В случае же захвата россиянами Гусаровки, они могут начать окружение этого выступа ВСУ.

2. Были попытки наступления противника по линии Долгенькое - Богородичное и Яремовка - Долина к северу от Славянска.

В этом районе также в последние дни движений не наблюдалось, то есть пошла активизация.

Представитель Генштаба Алексей Громов сегодня заявил, что за неделю ВСУ улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах Мазановки, Бражковки, Сулиговки и Дмитриевки. Мазановку и Дмитриевку освободили.

3. На всех направлениях атаки под Бахмутом, по данным Генштаба, противник отбит, кроме попыток наступления от Новолуганского на Кодему, где бои продолжаются.

Российские военные паблики утверждают, что Украина потеряла Семигорье в районе Углегорской ТЭС (информация в Киеве не подтверждена).

Также там сообщают, что, как и вчера, ведутся бои на восточных окраинах Соледара. А именно - у завода Knauf на трассе в сторону Бахмута.

4. В Песках, как писал Генштаб утром, противник провел две неудачных атаки со стороны Веселого и Лозового. Вечером уже Киев сообщил, что бои в районе Песок продолжаются после новой попытки наступления.

Отметим, в "ДНР" вчера вечером заявили, что захватили уже половину посёлка. Сегодня пошли заявления о том, что уже все Пески взяты. Пока эта информация не подтверждена. А публикуемые россиянами видео идентифицировали их присутствие только на восточной окраине Песок.

Тем не менее, сегодня днем Генштаб признал, что ВСУ отошли с занимаемых рубежей в районе Авдеевки, а также в направлении Бахмута.

Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

"На Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески", - рассказал он.

По его словам, после массированного применения авиации и артиллерии еще 30 июля ВСУ были вынуждены покинуть шахту "Бутовка" и перейти к обороне южнее Авдеевки.

5. Продолжаются бои в направлении Марьинки. Арестович вчера говорил, что противник продвинулся в этом населенном пункте к западу от Донецка.

Сам Донецк сегодня мощно обстреливали. Удар впервые нанесли в районе гостиницы "Донбасс-Палас" и Драмтеатра, где была запланирована церемония прощания с погибшей офицером "ДНР" Ольгой Качурой.

Церемонию отменили, сообщают о восьми погибших на улице от удара, среди которых один ребенок.

Россия и "ДНР" обвинили в обстреле украинскую армию.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не причастна к обстрелам Донецка.

"Нам бессмысленно наносить удары по каким-то мероприятиям в Донецке. Нам необходимо разрушать три вещи: топливные склады, склады с артиллерийскими снарядами и оперативно-тактические штабы", - сказал он.

Также сегодня был мощный удар по Торецку (подконтрольная Украине часть Донецкой области). Там погибли восемь человек, четверо ранены, в том числе - трое детей, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Один из прилетов пришелся на остановку общественно транспорта, где на тот момент находились люди. Есть также попадание в район церкви, ранен священник, повреждены окрестные многоэтажки.

Предварительно, обстрел велся из артиллерии.

Сообщают, что ночью был удар по железнодорожному Антоновскому мосту под Херсоном. Местные паблики пишут, что примерно в полночь сработала ПВО.

Правда, в ночной сводке оперкомандования "Юг" информации об этом нет.

По данным британской разведки, российские силы разместили пирамидальные радиолокационные отражатели возле этого моста. Они используются, чтобы прикрыть мост от ракет.

На контрнаступление пока нет сил. Прогнозы и перспективы

Советник Ермака Арестович, комментируя российские действия от Бахмута до Донецка, считает, что это второстепенные усилия.

По его мнению, они призваны оттянуть украинские силы с юга, где россияне готовят наступление в Херсонской и Запорожской областях.

"Там и будут разворачиваться истинные события", - подытожил Арестович, сказав, что россияне будут готовы к наступлению уже через неделю.

Пока точно неизвестно - правда ли так думают на Банковой или же озвучивают некий "антикриз", призванный сгладить негатив от событий на Донбассе. Но данные о том, что россияне наращивают силы на юге, идут уже несколько дней.

Сегодня представитель Генштаба Громов заявил, что Россия наращивает силы на Запорожском и Херсонском направлениях и расконсервирует технику. Также происходит доукомплектование личного состава.

"Не исключено, что противник может или будет пытаться совершить наступательные действия вглубь нашей обороны, чтобы заставить ВСУ прекратить расширение плацдарма и перейти к обороне", - заключил представитель Минобороны.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Для этого противник намерен оттянуть силы украинской армии с юга на Харьковское и Донецкое направления.

Также РФ стягивает на криворожское направление все воздушно-десантные войска, которые у них есть на территории Украины.

"Это попытка российского командования создать иллюзию массированного наступления. Они пытаются повторить что-то вроде 24 февраля, когда с четырех направлений они заходили в Украину", - говорит Жданов.

По его мнению, цель - "посадить Украину за стол переговоров". Отметим, что ту же мысль вчера высказывал Арестович, уточнив, что переговоров с Россией не будет.

Впрочем, в России тоже не факт, что готовятся к переговорам с Украиной. При сохранении риторики, что Москва "за дипломатию", там неизменно добавляют, что лишь на условиях Кремля.

Поскольку такие условия ни Киев, ни Запад по большей части не устраивают, то можно сделать вывод, что военные приготовления Москвы на юге Украины имеют к переговорам пока опосредованное отношение.

Да и ведутся они не только в Украине. Москвичи сообщают, что медиков начали вызывать в военкомат для "уточнения документа воинского учёта". Также массово формируются добровольческие батальоны.

Из риторики советника главы Офиса президента Михаила Подоляка тоже понятно, что к переговорам Украина будет готова только после достижения военного паритета с РФ.

Сегодня он назвал четыре позиции, которые необходимы Киеву для переговоров с Россией:

- дальнобойная артиллерия, РСЗО и ATAСMS, "чтобы уничтожить российскую логистику".

- ПВО/ПРО, "чтобы защитить города".

- ударные беспилотники - "лучшие охотники".

- бронетехника для контрнаступлений.

Понятно, что это комплект не для переговоров, а для победы в войне. Так сказать, программа-максимум, которая выглядит достаточно теоретически. Практически же на фронте сейчас, как и месяц назад в Лисичанске, нехватка самой необходимой артиллерии.

С чем, судя по всему, и связаны локальные отступления к западу от Донецка и в районе Бахмута.

Мы уже цитировали воюющего в Песках добровольца Сергея Гнездилова, который сообщал, что украинские пушки практически не отвечают, пока российская артиллерия разносит позиции ВСУ.

Сегодня появился аналогичный пост от волонтера Романа Доника.

"Преимущество в артиллерии у россиян. Нам, чтобы иметь преимущество в арте для наступления, нужно орудий больше, чем есть у всех стран Европы членов НАТО. У нас на фронте пушки 777 приоритетная цель для врага. За ними охотятся. Если после залпа находят "Орланами", то уже через 2 минуты пакет "ураганов" кассетный летит туда. Целые дивизионы "ураганов" охотятся. У нас есть успех на отдельных участках, но это все очень нестабильно", - пишет Доник.

Если такая ситуация сохраняется в целом по фронту, то обещанное украинское контрнаступление на юге или где-то еще сегодня выглядит маловероятным. Чему уже начинают приходить подтверждения.

Британская газета The Financial Times пишет, что на данный момент у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления. Поэтому оно будет только в следующем году.

"Мы должны просчитать и сопоставить поставки оружия со своими стратегическими потребностями – в таком случае у нас нет даже 30 процентов того, что нам нужно.

Мы не рассчитываем получить достаточно оружия, чтобы спланировать решительное контрнаступление на этот год. Наши основные планы связаны со следующим годом, когда будут накоплены запасы оружия", – заявил газете анонимный украинский чиновник.

"Референдумы" на марше

Еще один признак того, что Россия не настроена вести переговоры, а наоборот - планирует увеличивать свою территорию за счет Украины - это подготовка к "референдумам".

Сегодня в Москве заявили, что "ДНР" и "ЛНР" смогут полностью перейти на российское законодательство в течение месяца или полутора. Такие сроки обозначил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, отвечающий за координацию с "народным советом ЛНР".

По его словам, на российские законы перейдет "все, что касается местного самоуправления и бюджетного регламента". Иными словами, "республики" Донбасса готовятся стать регионами РФ.

Отметим, что как раз в указанные сроки - через месяц-полтора - на оккупированных территориях могут провести "референдум" о вхождении в состав России.

Дату проведения такого "референдума" определят в течение месяца, заявил сегодня назначенный РФ "заместитель главы военно-гражданской администрации" области Кирилл Стремоусов.

При этом в Офисе президента Украины говорят, что "референдумы" не состоятся, потому что Украина раньше вернет их под свой контроль.

"Мы уверены, что такого "референдума" не произойдет, потому что эти территории не будут под контролем РФ", - сказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

По его мнению, постоянные заявления о "референдумах" направлены на российскую аудиторию и свидетельствуют о неуверенности Москвы в возможности удержать захваченные территории.

А вот советник главы МВД Вадим Денисенко в комментарии "Стране" заявил, что россияне всерьез намерены провести "референдумы".

Он считает, что Россия в любом случае настроена проводить "референдумы", несмотря на контрнаступление ВСУ.

"Даже если россияне будут контролировать одно село в одной области, они все равно будут проводить в этом селе "референдум" и рассказывать, что вся область хочет присоединиться к РФ. По состоянию на сейчас у них план один: референдум. Они приняли решение о проведении референдумов еще месяца полтора назад. Они исходят из того, что это не должно повлиять на их переговорную позицию. Они считают, что в силу кризисов, созданных Путиным в этой войне, европейцы не будут обращать внимание на аннексию украинских территорий. Это энергетический, миграционный, инфляционный и ценностный кризисы. Поэтому они настроены "референдумы" проводить", - сообщил "Стране" Вадим Денисенко.

"Страна" также рассказывала, что голосование скорее всего будут проводить в том числе онлайн, что позже подтвердили украинские власти и "ДНР»".

Скандальный доклад Amnesty

Сегодня международная организация Amnesty International обвинила ВСУ в создании военных баз на гражданских объектах и пусках ракет вблизи жилых массивов.

Это происходит в том числе в школах и больницах. "Такая тактика нарушает международное гуманитарное право и подвергает опасности мирных жителей, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели", - пишет организация.

В результате последовавших за этим российских ударов по населенным пунктам погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура, сообщают правозащитники.

К такому выводу авторы доклада, который появился на сайте организации, пришли после мониторинга ситуации с апреля по июль. Эксперты изучали российские удары в Харьковской, Николаевской областях и на Донбассе.

"Исследователи обнаружили доказательства того, что украинские силы наносили удары из населенных пунктов, а также базировались в жилых домах в 19 городах и селах", - говорится в документе.

При этом "имелись жизнеспособные альтернативы, которые не представляли бы опасности для гражданских лиц, такие как военные базы или густые леса поблизости, или другие строения, расположенные дальше от жилых районов".

Правозащитники не зафиксировали, чтобы украинские военные, расположившиеся в гражданских строениях, просили или помогали мирным жителям эвакуироваться из близлежащих зданий, говорится в отчете Amnesty.

При этом там делается оговорка, что далеко не все российские удары по гражданским объектам имели военное назначение, и часто россияне били по местам, где военных нет.

Тем не менее, несмотря на эту оговорку, украинские власти жестко раскритиковали доклад.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что это - попытка остановить поставки оружия с запада.

"Жаль, что такая организация как Amnesty принимает участие в этой кампании по дезинформации и пропаганде", - написал он.

Глава МИД Дмтрий Кулеба заявил, что Amnesty International создает "фальшивый баланс между жертвой и преступником".

"Пожалуйста, прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты. Займитесь донесением правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, которых накрыло российскими снарядами на остановке в городе Торецк Донецкой области", - заявил Кулеба.

Тем не менее, появление подобного доклада - само по себе примечательное событие. Особенно в свете того, что правозащитные организации в основном критикуют Россию. А теперь по сути повторяют некоторые из обвинений Москвы против Украины.

Пока рано говорить о том, означает ли это какой-либо политический поворот на Западе, который можно истолковать не в пользу Киева.

С одной стороны, этот доклад может действительно стать поводом для разговоров о том, что "не только РФ несет ответственность за разрушения гражданской инфраструктуры в Украине" (и Москва такие разговоры будет усиленно поддерживать).

С другой - за последние годы вышло немало подобных докладов с критикой тех или иных явлений в Украине. Но на политическую позицию западных правительств это практически никак не влияло.