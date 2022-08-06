В Украине лихорадит рынок ветпрепаратов и кормов для домашних животных.

"По многим позициям начались перебои с поставками, и уже есть дефицит. К примеру, по ветеринарным препаратам не хватает инсулинов. По кормам — продукции для лечебного питания. Плюс — сильно выросли цены", — рассказали нам в Ассоциации ветеринаров USAVA.

"Цены у оптовиков и на препараты и на корма взлетели в среднем на 25-30%. К примеру, корм, который ранее стоил 400 гривен, теперь предлагают за 490 гривен. Некоторые корма или вообще не поставляют, или поставляют в ограниченных объемах и ассортименте", — говорит киевский ветеринар и владелец зоомагазина Игорь Белецкий.

В столичных ветеринарных клиниках предупреждают, что "заканчиваются вакцины", и призывают владельцев собак и котов не поторопиться с прививками для домашних любимцев. Комбинированная вакцина для собак (ряда вирусов) производства США стоит порядка тысячи гривен, что на 40% дороже, чем ранее. При этом ветеринары предупреждают, что ожидается рост цен еще на 15-20%.

"Для многих эти ценники — уже запредельные. Люди заходят, смотрят на цены и не знают, что им дальше делать. Одни просят скидку, другие переходят на более дешевый товар", — отмечает Игорь Белецкий.

Отметим: для владельцев домашних питомцев перебои с кормами и ветослуживанием — большая проблема. К примеру, перевести животное на другой корм — задача не из легких. Нужен, как минимум, переходной период. О лечении "без лекарств" и говорить не приходится — многие уже заказывают ветеринарные препараты за границей.

Разбирались, что происходит на рынке товаров для домашних животных.

На голодном пайке

Киевлянка Марина, владелица собаки породы бишон-фризе, с большим трудом смогла найти привычный корм для своего питомца.

"Всегда покупали канадский гипоаллергенный корм Acana (для этой породы гипоаллергенность корма — важное условие, так как иначе могут появиться выделения из глаз красного цвета — Ред). Если в начале войны 2 — килограммовый пакет стоил 850 гривен, то сейчас предлагается уже за 1500 гривен. Во-вторых, во многих магазинах его нет в наличии. Говорят, закончился, ожидаются поставки. Но когда они будут — непонятно", — рассказала нам девушка.

В зоомагазине Pet House пояснили: поставки ожидают, но по конкретным датам ничего сказать не могут. Можно разве что оставить заявку, и, когда корм появится, вам сообщат. Но, понятно, что животное ждать не будет — нужно либо срочно искать привычный корм или замену ему.

Отметим, что во многих интернет-магазинах корма, якобы, есть в полном ассортименте. Но для отправки просят предоплату, а после ее внесения заявляют, что нужный товар "только что закончился" и нужно подождать следующей поставки. В целом с начала войны появилось много интернет-магазинов, у которых нет офисов и даже официальных сайтов — только страничка в соцсетях.

Игорь Белецкий говорит, что на опте практически все корма подорожали на 25-30%. "К примеру, если пакет стоил 400 гривен, то сейчас — 490. Оптовики говорят — все из-за курса и дорогой доставки", — отметил Белецкий.

Впрочем, судя по всему, продавцы закладывают в ценники еще и риски по дальнейшему росту курса. Так же Acana в европейских зоомагазинах стоит порядка 20 евро, это меньше 900 гривен даже по самой верхней курсовой планке, но никак не 1500 гривен.

В компании, которая занимается импортом кормов для животных нам рассказали, что считают доллар уже по 45, и не исключают, что цены и дальше продолжат расти.

"Рынка, к которому все привыкли, больше нет. Сильно меняется спрос. Многие люди остались без работы, у них на пропитание семьи денег не хватает. Поэтому начинают экономить на животных, ищут более дешевые альтернативы по корму. Некоторые, наоборот, готовы платить, чтобы обеспечить домашнему питомцу привычный рацион. Поэтому как в такой ситуации изменится оборачиваемость разных марок и типов кормов — пока неясно. Везти товар, который потом непонятно как продать, если он вдруг зависнет на складах, никому не интересно. В итоге все сокращают ассортимент и поставки", — пояснили в компании-импортере.

В Ассоциации ветеринаров USAVA говорят, что уже сузился ассортимент специализированных кормов (к примеру, для диетического, лечебного питания). В целом, тенденция такова: чем дороже товар, тем сильнее импортеры сокращают ассортимент и объемы и тем выше ставят наценку. Поэтому в ассоциации не исключают, что выбор импортных кормов будет и дальше уменьшаться, а цены на них — расти.

Директор профильного товарного направления сети "Эпицентр" Светлана Лисанти говорит, что что, заметно сузился ассортимент, к примеру, известного брэнда Royal Canin. В целом есть дефицит по продукции массового спроса производителя Mars (ТМ Whiskas, Sheba, KiteKat, Pedigree и др). "Товар, который поступает в Украину, сразу распродается, на складах поставщика резерва практически нет", — рассказала Светлана Лмсанти.

По ее словам, помимо удорожания логистики в Украину и девальвации гривны, на рост цен и перебои с поставками импортных кормов влияют также внешние факторы. "Во-первых, это рост стоимости газа, во-вторых, дефицит в Европе фольги для производства упаковки", — добавила эксперт.

Отметим, что в Украине достаточно развит сегмент производства кормов для животных, и, что важно, многие предприятия работают, несмотря на войну.

Но корма отечественного производства тоже дорожают, правда, там динамика ниже, чем в сегменте импорта — плюс 7-10%. В компаниях говорят, что на ценники влияет общая инфляция в стране, удорожание доставки, импортной упаковки и ингредиентов. И не исключают, что по итогам года рост цен превысит 20%.

"Непонятно, как в такой ситуации будут выживать приюты для животных. Пока они держатся на гуманитарных поставках, но уже есть проблемы с обеспечением животных кормами", — говорит в ассоциации ветеринаров.

"Заканчиваются вакцины и средство от клещей"

С ветпрепаратами ситуация еще хуже. Если корма в целом взаимозаменяемые (хотя ветеринары и не советуют этого делать, а, если и переводить животное на новый рацион, то хотя постепенно), то дефицит лекарств может оказаться попросту критическим.

Ветеринарная продукция подорожала в среднем на 35%. В этом сегменте товар, в основном, импортный. Поэтому наблюдается не только рост цен, но и перебои с поставками, — говорит Светлана Лисанти.

"К примеру, сейчас сложно найти некоторые специфические препараты для животных, к примеру, инсулины. То, что не пользуется массовым спросом, импортеры попросту не везут или везут строго под заказ. Плюс — все подорожало", — говорят в ассоциации USAVA.

Киевские ветеринары предупреждают, что заканчиваются некоторые вакцины (к примеру, комбинированная вакцина для собак от чумы, адено, паровирусов, лептоспироза и др) производства США (она считается на рынке одной из лучших). Уже сейчас ценник вырос на 40% — почти до тысячи гривен. Но это — на препараты из старых запасов. Почему будут новые и когда возобновятся поставки — неизвестно. "Говорят, ценник вырастет еще, минимум, на 15-20%. Будут ли платить владельцы собак за такую вакцинацию — неясно. Уже сейчас люди возмущаются, что очень дорого", — говорит столичный ветеринар Светлана.

По ее словам, пока на складах еще есть запасы ветпрепаратов, но на них уже начался ажиотажный спрос — товар просто разметают, пытаясь пополнить аптечки наперед.

Поэтому в разряд дефицитных попадают многие препараты, с которыми особых проблем никогда не было. К примеру, средства против клещей.

С примеру, трудно найти препарата для обработки животного от клещей "Фиприст". На сайтах некоторых зоомагазинов он, якобы, доступен к заказу по 120-140 гривен, но на самом деле в наличии товара нет. Там, где он есть, ценники уже другие — до 360 гривен, то есть, дороже более чем в два раза.

В регионах ситуация еще хуже. "У нас импортные препараты от клещей вообще пропали. Можно купить средство отечественного производства за 50 гривен. Но, как указано в аннотации, препарат очень токсичный. Животное после обработки советуют, минимум, сутки, не впускать в дом. Я такое своей кошке купить не решилась", — жалуется жительница небольшого райцентра в Полтавской области Елена.