Анализируем 163-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 5 августа

Вот, какая информация приходит от украинского Генштаба и других источников.

1. Идут танковые и стрелковые бои в районе Северска. А также в районе Красного Лимана под Райгородком.

Украинские военные заявляют, что освободили село Дибровное под Изюмом в Харьковской области.

Вчера Генштаб сообщал о взятии еще двух сел в этом районе - Дмитровки и Мазановки (все освобожденные пункты отмечены синим на карте).

Правда, российские военные телеграмм-каналы пишут, что эти села и ранее не контролировались российской армией.

Впрочем, за Мазановку точно ранее шли бои - эту информацию приводил Генштаб ВСУ.

2. Утром Генштаб сообщил, что к югу и востоку от Бахмута шли наступательные бои противника в районах Соледара и самого Бахмута.

Сообщается, что ВСУ отошли с территории предприятия, но и россиянам не дают далее продвинуться, накрывая их артиллерией.

Также идут пока не подтвержденные сообщения о появлении на окраинах Бахмута ЧВК "Вагнера" (якобы они уже действуют в районе улицы Патриса Лумумбы, которая ведет в город со стороны Покровского).

К югу от Бахмута и севернее Горловки противник заявляет о захвате поселка Гладосово, которое расположено за Травневым.

Объективных данных или комментариев Украины обо всех этих передвижениях нет.

3. Продолжается наступление россиян в районе Авдеевки. Об активных действиях в районе Песок (кроме обстрелов) утренняя сводка Генштаба не упоминала.

Вечером украинское командование заявило, что враг безуспешно пытался продвинуться в Авдеевке, Песках и Красногоровке.

В "ДНР" еще вечером четверга заявили, что захватили Пески. Так утверждал "замминистра информации" Денис Бессонов. Также об этом пишут российские СМИ, но фото и видео из всего посёлка не публикуются (только из его части, приближённой к позициям «ДНР»).

Также, по словам Бессонова, "ДНР" контролирует половину Марьинки. Генштаб ВСУ вечером заявил, что в Марьинке россияне получили отпор и отступили.

По поводу Авдеевки российские телеграм-каналы пишут о сильном сопротивлении ВСУ.

Параллельно наносятся удары по Донецку: сегодня попали по зданию железнодорожного вокзала.

Южнее нагнетается ситуация вокруг Запорожской АЭС.

Назначенные россиянами "власти" Запорожской области обвинили ВСУ в обстреле территории станции в Энергодаре, на месте возник пожар.

По утверждению россиян, на территории АЭС оборваны две линии электропередачи, повреждено распределительное устройство, необходимое для функционирования энергоблоков.

Украинская же версия разделилась на две.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что со стороны АЭС в сторону жилых кварталов города велись обстрелы, после чего в большинстве районов пропал свет.

А "Энергоатом" заявил, что наоборот - войска РФ стреляли по станции (а не с ее территории). В компании подтверждают попадание по высоковольтной линии.

Станция сегодня является предметом тревоги у МАГАТЭ и западных правительств, поскольку международных наблюдателей на объект не пускают.

Причем против их визита выступает Киев, который опасается, что приезд инспекторов на захваченную АЭС легитимизирует оккупацию. Россия же выступает за то, чтобы специалисты МАГАТЭ посетили станцию.

Но в любом случае, обстрелы в этом районе становятся чаще - как и по соседней (через Днепр) Никопольской громаде.

На Запорожском направлении сегодня был удар ВСУ по железной дороге у станции Токмак, где, по данным Арестовича, концентрируются российские войска и есть крупный жд-узел.

В прифронтовом Николаеве сегодня вводят комендантский час с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа. То есть на более чем двое суток подряд.

В июле губернатор Виталий Ким заявил о планах закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ.

Как уже анализировала "Страна", это может говорить о попаданиях россиян по военным объектам в Николаеве. Что власти пытаются предотвратить, пытаясь найти тех, кто информирует противника о расположении замаскированных пунктов дислокации ВСУ.

Но причина может быть не только в этом. На фоне разговоров о наступлении противника и контрнаступлении украинской армии на юге, не исключено, что людей закрывают дома, чтобы засекретить какие-то передвижения ВСУ.

Накал на юге и отказ от "заморозки". Военные перспективы

Украина и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы на юге, заявила сегодня начальник пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Наблюдается формирование российскими силами ударной группировки на Криворожском направлении и попытки подтянуть резервы", - заявила она.

По ее словам, из-за этого следует обеспечить эвакуацию населения на юге.

Ту же мысль сегодня повторила вице-премьер Ирина Верещук, раскритиковав губернатора Кима.

"К примеру, глава Николаевской ОВА считает, что не нужно эвакуировать людей. Хотя есть интенсивные обстрелы, проблемы с водой и проблемы с пониманием - куда в случае необходимости проводить эвакуацию. Не могут позволить себе руководители военных администраций, чтобы такие процессы происходили хаотично и неспланированно", - заявила Верещук.

Она также сообщила, что особенно критическими проблемы на прифронтовых территориях станут зимой, поэтому лучше заблаговременно отселить оттуда людей.

Итак, в правительстве ждут обострения боев. При этом в последние дни украинские эксперты начинают говорить, что не Киев пойдет в атаку, а россияне.

Контрнаступление ВСУ откладывается, заявил военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале.

По его мнению, ВСУ, вероятно, придется подождать с контрнаступлением из-за малых объемов поставок Западом оружия. "Вопрос с контрнаступлением немного откладывается. Но вопрос оборонительной операции - нет, мы в состоянии ее провести", - считает Жданов.

"Нельзя сказать, что полностью не существует угрозы прорыва российских войск на направлениях трех основных городов, но при этом вероятность прорыва практически равна нулю", - высказался эксперт, уточнив, что имеет в виду Кривой Рог, Запорожье и Николаев.

Он сказал, что враг пытается растянуть ВСУ по всей линии фронта, длина которой составляет почти 2,5 тысячи километров.

Ранее о невозможности контрнаступления ВСУ в этом году из-за недостатка вооружений написала The Financial Times.

Впрочем, пока нельзя сказать точно, что означают участившиеся заявления с украинской стороны о том, что контрнаступление откладывается - действительно ли это так, либо это военная хитрость, чтоб обмануть противника (а при этом наступление продолжает готовится).

Тем временем, у российской армии, возможно, появилось новое оружие - иранские беспилотники. Об этом заявил Арестович. По его данным, Иран передал России 46 беспилотников, и армия РФ уже использует их в Украине.

"По некоторым данным, вроде как уже отметили их применение… Иранский беспилотник представляет собой машинку сильно предыдущего поколения, сделанную на коленке, но какую-то часть своей задачи она может решить, потому что в этой войне и детские квадрокоптеры решают задачи — с самодельными захватами и бросанием гранат", - заявил Арестович в эфире программы Марка Фейгина.

Напомним, информация о том, что Иран собирается поставляет РФ ударные беспилотники, появилась в конце июля. Официально обе страны ее опровергли.

Но слухи о военном сотрудничестве Москвы и Тегерана продолжают курсировать. The Washington Post сообщила сегодня, что Россия запустит спутник-шпион для Ирана, но будет следить с его помощью за Украиной на время течения "спецоперации".

На Западе отдельные лидеры предлагают "спецоперацию" остановить и призывают Украину и Россию к переговорам. За перемирие как минимум на пять лет выступил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Он предложил США, России и Китаю принять его предложение, а также представить его в ООН. "Ни одно правительство в мире не может и не должно действовать безответственно", - сказал Обрадор.

Но в Украине пятилетних перемирий не хотят. "Заморозка" войны в Украине будет иметь серьезные последствия и превратит в заложников миллионы людей - как в Северной Корее, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Как выглядит российская оккупация юга Украины? Фильтрационные концлагеря. Массовые аресты и пытки. Ограниченная выдача продуктов. Тотальный контроль. Никаких прав и свобод. "Заморозить" войну - это получить новую КНДР с миллионами заложников", - написал он в Twitter, имея в виду, вероятно, миллионы людей, которые живут на захваченных Россией территориях.

Международная ситуация

После начала кризиса с Тайванем Китай объявил о готовности усилить стратегическое взаимодействие с Россией.

Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с коллегой Сергеем Лавровым заявил, что "стратегическое взаимодействие нужно усилить, чтобы страны могли сообща отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН и международное право".

Китай и Россия "вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире", заявил Ван И.

Ранее западные СМИ заявляли, что визит Пелоси на Тайвань может негативно сказаться на Украине и привести к сближению России и КНР. Однако пока неясно, какие шаги в практической плоскости последуют за словесными заверениями Лаврова и Ван И.

С одной стороны многие китайские компании не хотят нарваться на санкции, работая с Россией. Тем более, что доля РФ в их продажах существенно ниже, чем приходится на страны "Большой семерки".

С другой - уровень политической поддержки России точно не станет меньше после истории с Тайванем.

Например, вчера из интервью Зеленского стало известно, что Банковая с 24 февраля пытается добиться разговора с Си Цзиньпином, но пока Пекин согласия на это не дает. И в ходе вчерашней пресс-конференции МИД Китая этот факт подтвердили.

Да и с точки зрения энергоносителей Россия для Китая выступает как гарант поставок в случае блокады их с моря. После скандала с Пелоси Штатам будет явно сложнее (если вообще возможно) договориться с Пекином о "потолке цен" для российской нефти.

Что прямо выгодно Москве.

Идея лишить РФ нефтяных сверхдоходов пока что не удается даже со странами ОПЕК.

Пусть они и договорились с сентября увеличить добычу нефти - но рост на 100 тысяч баррелей в сутки Reuters называет "крошечным" и "оскорблением" президента США Джо Байдена, который специально недавно летал в страны Персидского залива и уговаривал увеличить добычу.

В целом половина стран "Большой двадцатки" не ввели санкции против России за вторжение в Украину и не поддерживают стремление Запада изолировать РФ, пишет Bloomberg.

G20, в отличие от "Группы семи", не так активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, пишет издание. Лишь половина стран из 20 присоединилась к международным санкциям против России.

Многие из стран G20 по всему миру, хоть и не помогают Москве обойти санкции, но выступили против ее экономической изоляции.

Такая позиция G20 делает невозможной инициативу США по ограничению мировых цен на нефть из России, пишет Bloomberg.