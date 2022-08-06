В субботу, 6 августа, в Украине идет уже 164-й день войны с Россией.

Идут танковые и стрелковые бои в районе Северска. А также в районе Красного Лимана под Райгородком. Продолжается наступление РФ в районе Бахмута и Авдеевки.

В Николаеве ввели комендантский час на эти выходные, он длится с вечера пятницы до утра понедельника.

Все чаще украинские военные заявляют о росте напряжения на юге, куда РФ стягивает силы. Звучат призывы начать эвакуацию населения.

Подробнее об этом читайте в итогах за 5 августа.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

6 августа

11:30 Видео Константиновки после ночного обстрела.



11:20 Российские войска разместили свое вооружение на территории Запорожскую АЭС. Такой информацией делится российское оппозиционного издание The Insider, ссылаясь на свой источник в Энергодаре.

По данным этого источника, колонна российских военных грузовиков прибыла на территорию АЭС 2 августа. Грузовики остановились между первым и вторым энергоблоками и через некоторое время часть колонны по одной машине начала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока через грузовые ворота, сообщает собеседник The Insider, который считает, что энергоблок заминирован.

Согласно данным другого источника, на территории станции находятся около 500 российских солдат и военная техника, а территория вокруг станции заминирована российскими войсками. Вблизи села Водяное, ближайшем к АЭС, находятся батареи ГРАДов, а мины и боекомплект российские солдаты хранят в непосредственной близости к энергоблокам, под эстакадами, причем часть боекомплекта даже внутри энергоблока. Был ли энергоблок заминирован или его просто используют для хранения взрывчатки, второму источнику неизвестно.

11:00 Россия стянула 25-тысячную ударную группировку на юг Украины, чтобы попытаться оцепить Николаев, свидетельствует The Times.

Значительная часть этих военных прибыла туда в последнее время. 10 тысяч из них находятся на западном берегу Днепра, юго-восточнее Николаева. Предполагают, что Россия может готовить наступление, чтобы окружить этот город.

The Times отмечает, что взятие города необходимо, если Москва планирует захват Одессы. Кроме того, наступление может потребоваться России, чтобы мосты через Днепр в Херсоне оказались за пределами досягаемости полученных Украиной американских систем HIMARS.

10:49 Ракетный удар был нанесен этой ночью по Константиновке (подконтрольная часть Донецкой области). Пострадала жилая пятиэтажка.

По информации главы Донецкой ОВА Павла Кирилленко, из-под завалов и из заблокированных квартир спасатели вытащили 7 человек.

Кроме того, по информации Кирилленко, в результате ночных обстрелов в Красногоровке повреждены 5 жилых домов, в Курахово - школа и жилые дома, в Кураховке – школа, в Дружковке – 5 жилых домов. Информация о пострадавших не поступала.

10:47 Так выглядит сейчас скит Святогорской лавры в селе Богородичное.

Это село находится на правом (высоком) берегу Северского Донца, как и сама Лавра. За него последние два месяца шли ожесточённые бои, в ходе которых село практически разрушено.

По поводу того, кто сейчас контролирует Богородичное поступают разноречивые сведения. Пару недель назад россияне заявляли, что установили контроль над селом. Затем прошёл слух, что его отбили украинские войска. Но в Святогорской военной администрации его опровергли.

10:40 "Он и есть народ. Почему так много россиян поддерживает войну Путина" - с таким заголовком на обложке вышел немецкий журнал Spiegel.

Владимир Путин и его политика в отношении Украины пользуется поддержкой большинства населения, делает вывод специальный корреспондент Spiegel Кристиан Эш.

Его большая статья называется "Как война Владимира Путина изменила мою Москву?". Кристиан Эш прожил в российской столице 14 лет. Теперь он признается, что с трудом узнает даже знакомых. Войну поддерживает большинство их них.

10:25 4-й энергоблок Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и переведен в резервное состояние.

Об этом сообщает у себя в телеграм-канале глава областной военной администрации Александр Старух.

"Вчера вечером вражеский обстрел был произведен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС. Возник пожар. Информации о пострадавших нет. Также в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв", - пишет Старух.

09:50 Предварительные последствия ночных обстрелов Николаева по данным мэра Сенкевича.



Под ракетные удары попали семь микрорайонов города. Повреждены жилые дома. В одной пятиэтажке часть ракеты пробила перекрытие и влетела в квартиру.

Два человека получили тяжелые ранения.

09:47 Война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, протянувшуюся на юго-запад от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр, сообщает британская разведка.

Сейчас силы РФ концентрируются на юге в ожидании контрнаступления Украины или в рамках подготовки к возможному наступлению.

Россия перебрасывает на юго-запад технику и вооружение с Донбасса. В Крым перемещают технику из захваченных РФ Мелитополя, Бердянска, Мариуполя, из материковой части России через Керченский мост.

Батальонно-тактические группы численностью от 800 до 1000 человек были переброшены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области, сообщает разведка.

Так, 2 августа в Крым была переброшена новая БТГ, также идет передислокация БТГ восточной группировки войск. Скорее всего, в ближайшие дни они будут отправлены в Херсонскую область, прогнозирует разведка.

Украинские силы все чаще сосредотачивают удары на мостах, складах боеприпасов и железнодорожных путях в южных регионах. В число целей включена стратегически важная железнодорожная ветка - чтобы попытаться повлиять на способность России пополнять логистические ресурсы.

09:40 Китай продлевает военные учения вокруг Тайваня до 15 августа.

Ранее планировалось проводить их до 7 августа (то есть до воскресенья).

09:35 Новый удар по району железнодорожного вокзала в Донецке.

09:28 Ночью россияне снова ударили по Харькову. Попадания зафиксированы в Слободском и Индустриальном районе, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, обстрел велся по гражданской инфраструктуре. Ракеты запускали из Белгорода.

Около 01:00 был нанесен удар по Слободскому району, в результате загорелась кровля нежилого одноэтажного дома. В Индустриальном районе ракеты попали по территории инфраструктурного объекта.

Также через несколько минут удар был нанесен по населенному пункту Харьковского района, там в нежилых помещениях выбило окна. Обошлось без жертв и пострадавших.

Синегубов заявил, что несколько ракет "не захотели покидать родной Белгород" и взорвались на территории РФ.

09:10 В Николаеве около трёх часов ночи был обстрел, тяжело ранено два человека, пострадали жилые дома, сообщил губернатор Виталий Ким.

08:55 В Китае не снимают трубку на многочисленные звонки Пентагона, пишет издание Politico со ссылкой на источники в военном ведомстве США.

Американские военные пытаются связаться с китайскими на фоне кризиса вокруг Тайваня.

Но китайцы пока не показывают желания общаться и продолжают учения вокруг острова.

08:41 Десять мирных жителей погибли за сутки от обстрелов на Донбассе.

Пять из них на подконтрольной территории, ещё пять - в городах под властью "ДНР".

Ещё 45 человек получили ранения.

08:04 Удар по Никополю сегодня ночью. Повреждены дома, перебито электроснабжение. Три человека получили ранения, пишет губернатор Валентин Резниченко.

08:03 В Вашингтоне и Киеве растет тревога - сможет ли Запад предотвратить поворотный момент войны в ближайший месяц, пишет Washington Post.

Речь об аннексии захваченных в Украине территорий, которая, предположительно, может состояться уже в сентябре.

С приходом осенне-зимнего периода темп боевых действий замедлится, и Россия

сможет укрепить свои позиции на захваченных территориях. После чего Киеву будет крайне тяжело их вернуть.

В Белом доме преуменьшают эту опасность, считает издание. По крайней мере, это заметно по тому, что поставки оружия Украине остаются в прежних объемах, не позволяющих перейти в контрнаступление.

В качестве угроз, которые может создать включение в состав России украинских территорий, выделяют следующие:

1. Отключение газа Европе, если та поддержит контрнаступление ВСУ на уже объявленными российскими области.

И решимость европейцев здесь пока под вопросом, говорят в Rand Corporation.

2. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс признал, что аннексия территории Украины заставит Россию защищать ее любой ценой.

Правда, есть сомнения, что Москва при этом атакует собственно западные страны.

Также эксперты издания считают не слишком вероятным применение ядерного оружия для защиты захваченных территорий от контрнаступления ВСУ.

08:02 Пишут о мощном прилете в Макеевке рядом с Донецком. Судя по всему, горит склад с боеприпасами. Местные паблики сообщают о детонации.

08:00 Главное из утренней сводки Генштаба:

1. Противник наступал к югу от Бахмута, в направлениях Зайцево, Кодемы, Яковлевки и Вершины. Как утверждается - безуспешно.

При этом продолжается наступление на сам Бахмут (вероятно, с востока от Покровского, хотя в сводке это не уточняется).

2. Южнее Песок было наступление из Лозового на Невельское. Противник потерпел неудачу, сообщает Генштаб.