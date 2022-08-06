Анализируем 164-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 6 августа

Итак, что сегодня происходило на фронтах:

1. По данным Генштаба, противник наступал к югу от Бахмута, в направлениях Зайцево, Кодемы, Яковлевки и Вершины. Как утверждается - безуспешно.

При этом продолжается наступление на сам Бахмут (вероятно, с востока от Покровского, хотя в сводке это не уточняется).

Советник Ермака Арестович заявлял вчера, что россияне пытаются окружить украинские войска под Бахмутом, взяв Зайцево севернее Горловки и еще одно Зайцево южнее Бахмута.

В "ЛНР" сегодня заявили, что захватили под Бахмутом "стратегически важные высоты". Где именно - не уточняется, но ранее сообщалось, что такие высоты есть в районе Клинового, Вершины и Зайцева.

Вечером Генштаб сообщил о том, что направления атаки в районе Бахмута следующие: Стряповка – Бахмутское, Покровское – Соледар, Покровское – Бахмут, Владимировка – Яковлевка, Видродження – Вершина, Покровское – Вершина.

2. Южнее Песок было наступление из Лозового на Невельское. Противник потерпел неудачу, сообщал утром Генштаб.

Вечером военные дали более полную картину.

"На Авдеевском направлении враг пытался прорваться в направлениях Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, Новоселовка Вторая – Красногоровка, Александровка – Марьинка, Кирилловка – Павловка и Пречистовка – Новомайорское. Получил значительные потери и был отброшен", - заявил Генштаб.

С позавчерашнего дня в "ДНР" заявляют о полном захвате Песок.

Но сегодня глава Донецкой ОВА Павел Кириленко это опроверг. Он завил, что поселок остается под контролем ВСУ.

"Я четко знаю, о чем говорю — да, в Песках очень тяжело, но командование приняло дополнительные меры, чтобы планы врага не были реализованы", - сказал Кириленко.

Он заявил, что командованию известны планы по охвату Авдеевки с юга, частью чего и должен стать контроль над Песками, но командование об этих планах знает и предпринимает контрмеры.

Отметим, что сегодня ночью в телеграм-канале "Народной милиции ДНР" появился видеорепортаж из Песок. Там показали только восточную часть поселка - бывший коровник, где был опорный пункт ВСУ. На видео один из бойцов сообщил, что на остальной территории Песок продолжаются бои.

При этом Арестович вчера в эфире у Фейгина допустил небольшое продвижение россиян в "серой зоне" в районе Авдеевки.

На другом конце Донецкой области - ближе к Запорожской - явно грядут какие-то события. Из Великой Новоселки эвакуировалось почти все население, остались единицы жителей, которые уезжают сейчас.

Идут сильные обстрелы, и местные подразделения ВСУ и Нацгвардии, судя по всему, ждут штурма.

Также сегодня продолжилась история со вчерашним обстрелом района Запорожской АЭС. Губернатор Александр Старух сообщил, что 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резервное состояние.

"Вчера вечером вражеский обстрел был произведен по магистрали, транспортирующей водород на ЗАЭС. Возник пожар. Информации о пострадавших нет. Также в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок станции отключен от энергосистемы и переведен в резерв", - пишет Старух.

Россияне отключения блока не подтверждали.

Напомним, что в обстреле АЭС украинская сторона обвиняет Россию. В то же время россияне, которые контролируют станцию с марта этого года, обвиняют в обстреле украинскую армию.

Тем временем издание The Insider сообщило, что российские войска разместили свое вооружение на территории Запорожской АЭС.

Колонна российских военных грузовиков прибыла на территорию АЭС 2 августа. Грузовики остановились между первым и вторым энергоблоками и через некоторое время часть колонны по одной машине начала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока через грузовые ворота, сообщает собеседник The Insider, который считает, что энергоблок заминирован.

Согласно данным другого источника, на территории станции находятся около 500 российских солдат и военная техника, а территория вокруг станции заминирована российскими войсками.

На ситуацию с военным обострением вокруг станции уже отреагировал Евросоюз. Его представитель Боррель потребовал у России допустить на АЭС экспертов МАГАТЭ. Отметим, что против их приезда выступает Украина, которая считает, что такой визит может послужить "легализации оккупантов".

В Херсонской области сегодня погиб "замглавы администрации" Новой Каховки Виталий Гура. Его застрелили во дворе собственного дома. Гура был при Украине старостой, но после вторжения перешел к россиянам.

Также сегодня минобороны России снова заявило, что уничтожило "взвод HIMARS" - на этот раз в Харьковской области.

Украина пока этого не комментировала. Но ранее в Киеве и Вашингтоне опровергали российские удары по "Хаймарсам".

В Офисе президента сегодня подтвердили факт передачи Северной Македонией самолетов и танков, о чем ранее сообщалось в СМИ.

"Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо Украине в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем", - написал советник Ермака Михаил Подоляк в твиттере.

Как утверждалось ранее, 4 штурмовика Су-24, которые передают македонцы, в 2001 были закуплены у Украины.

Военные перспективы

Война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта, протянувшуюся на юго-запад от Запорожья до Херсона, сообщила сегодня утром британская разведка.

Сейчас силы РФ концентрируются на юге в ожидании контрнаступления Украины - или в рамках подготовки к возможному наступлению.

Россия перебрасывает на юго-запад технику и вооружение из Донбасса. Батальонно-тактические группы численностью от 800 до 1000 человек были переброшены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области, сообщает разведка.

2 августа в Крым была переброшена новая БТГ, также идет передислокация таких групп из восточной группировки войск.

Еще один британский источник - газета The Times - пишет, что Россия стянула 25-тысячную ударную группировку на юг Украины, чтобы попытаться оцепить Николаев.

Значительная часть этих военных прибыла туда в последнее время. 10 тысяч из них находятся на западном берегу Днепра, юго-восточнее Николаева. Предполагают, что Россия может готовить наступление, чтобы окружить этот город.

The Times отмечает, что взятие города необходимо, если Москва планирует захват Одессы. Кроме того, наступление может потребоваться России, чтобы мосты через Днепр в Херсоне оказались за пределами досягаемости полученных Украиной американских систем HIMARS.

То есть уже на Западе многие пишут о том, что не Украина, а Россия готовится атаковать на юге.

Сигналы о том, что контрнаступление пока откладывается, несколько дней идут и от украинских властей.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что нужно "набраться терпения" с контрударом украинской армии. По его словам, сроки наступления назначает военное командование, а не "диванные" эксперты, которые "не владеют информацией о реальной ситуации".

"Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать, И главное как быстро, как с наименьшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны: освобождать наши территории от оккупанта", - сказал Данилов.

Но проблема в том, что откладывающееся контрнаступление может приблизить сценарий с "референдумами" и аннексией.

В Вашингтоне и Киеве растет тревога - сможет ли Запад предотвратить поворотный момент войны в ближайший месяц, пишет Washington Post.

Речь об аннексии захваченных в Украине территорий, которая, предположительно, может состояться уже в сентябре через проведение "референдума" о присоединении этих территорий к РФ.

С приходом осенне-зимнего периода темп боевых действий замедлится, и Россия сможет укрепить свои позиции на захваченных территориях. После чего Киеву будет крайне тяжело их вернуть.

В Белом доме преуменьшают эту опасность, считает издание. По крайней мере, это заметно по тому, что поставки оружия Украине остаются в прежних объемах, не позволяющих перейти в контрнаступление.

В качестве угроз, которые может создать включение в состав России украинских территорий, выделяют следующие:

1. Отключение газа Европе, если та поддержит контрнаступление ВСУ на уже объявленными российскими области.

И решимость европейцев здесь пока под вопросом, говорят в Rand Corporation.

2. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс признал, что аннексия территории Украины заставит Россию защищать ее любой ценой.

Правда, есть сомнения, что Москва при этом атакует собственно западные страны.

Также эксперты издания считают не слишком вероятным применение ядерного оружия для защиты захваченных территорий от контрнаступления ВСУ.

Информация о подготовке к "референдуму" подтверждается и в Украине. Херсонский городской совет описывает, какие меры уже предпринимают назначенные Россией "власти" региона.

Идет поиск сотрудников, помещений, формируются "бригады пропагандистов". Активно проверяются дома и квартиры, находящиеся в радиусе километра от мест проведения "референдума".

Из России подтягивают специалистов разных профилей, в частности, ожидается приезд 100 медиков.

Ссылаясь на рассказы местных жителей, горсовет пишет о том, что "власти" начали разносить пенсионерам по 20 000 рублей. Как считает горсовет, под этим предлогом, у населения собирают персональные данные.

Также активно рекламируется поступление в вузы области с бесплатным обучением. Детей от 8 лет приглашают в оздоровительные лагеря Ростова, Анапы и Крыма.

Экономика и санкции

Вчера стало известно, что Еврокомиссия разработала новый проект уже обещанной финансовой помощи в размере 8 млрд евро: 5 млрд дадут как кредиты, 3 млрд как безвозвратные гранты.

Об этом сообщает европейское издание Politico.

"Новый проект предложения появился после того, как Германия отказалась предоставить гарантии в поддержку кредитов для Украины на сумму до 9 миллиардов евро (за что немцев на днях раскритиковал Зеленский - Ред.).

Берлин утверждал, что гранты лучше подходят для помощи Киеву, который уже по уши в долгах, и напомнил о собственном гранте в размере 1 млрд евро.

Эта позиция заставила Италию и Францию, которые также оказывали двустороннюю помощь, со своей стороны поднять вопросы, заставив Комиссию вернуться к переработке проекта.

По словам одного чиновника, хотя сроков пока нет, Комиссия стремится получить одобрение Европарламента и стран ЕС в сентябре, чтобы выплаты могли начаться в октябре", – пишет издание.

Это довольно поздно для Украины, поскольку ее бюджет находится в очень серьезном дефиците, и западной помощи на его покрытие не хватает.

Причина в том, что на Запад надвигается рецессия из-за роста цен на энергоносители. Которые в свою очередь подорожали после введения санкций против России.

А конкретно перед Германией маячит опасность отключения или резкого снижения поставок газа накануне холодов. Что поставит под удар всю экономику ФРГ, издавна "заточенную" под недорогой российский газ.

При этом сливки с российских газовых и нефтяных поставок, судя по всему, намерена снимать Турция. Многие эксперты именно так оценивают вчерашнюю поездку Эрдогана в Сочи к Путину.

По крайней мере, комментарии президента Эрдогана по поводу этой встречи звучали в благожелательном тоне.

Он заявил, что Москва и Анкара хотят довести свой товарооборот до 100 миллиардов долларов (за прошлый год он составил 33 миллиарда). И будут переходить в торговле газом за рубли.

Также намечены "серьезные подвижки" для использования в Турции российских карт "Мир". Видимо, сеть банков, которые их принимают, может быть расширена.

Судя по последним двум пунктам - Турция станет одним из главных партнеров России по обходу санкций. Уже идут обсуждения, что именно Анкара станет "окном в мир" для российской нефти, которая через Турцию сможет менять "прописку" и поставляться в Евросоюз от имени турецких компаний.

В этом разрезе неудивительно, почему Эрдоган говорит о тройном росте товарооборота с Россией.

Видимо, в рамках этих договоренностей Турция стала активнее критиковать позицию Запада по войне в Украине.

Некоторые страны заинтересованы в продолжении конфликта в Украине, считает помощник президента Турции Фахреттин Алтун. А войну нельзя остановить, игнорируя Россию.

"Международное сообщество не может положить конец войне в Украине, игнорируя Москву. Дипломатия и мир должны победить. Мы стремимся использовать отношения Турции с Россией и Украиной для достижения взаимоприемлемого решения", – цитирует слова Алтуна Reuters.

Но он сетует, что некоторые страны пытались помешать Турции налаживать диалог между воюющими странами. "Правда в том, что некоторые наши друзья не хотят, чтобы война кончилась. Они проливают крокодиловые слезы", - сказал Алтун, не уточнив, какие страны имеются в виду. Но в целом понятно, что речь скорее всего о Британии и США.

К слову, сегодня Эрдоган предложил снова провести встречу Зеленского и Путина в Турции. Впрочем, пока она вряд ли возможна - разногласия слишком велики.

Но если ситуация подойдет к дипломатической фазе, то не исключено, что главным "миротворцем" станет именно Эрдоган.