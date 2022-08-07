Анализируем 165-й день войны.

Ситуация на фронте 7 августа

Итак, что сегодня, по разным данным, происходило в зоне боевых действий.

1. Генштаб утром сообщил, что противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска.



2. Россияне атаковали под Верхнекаменским (направление Северска), "успеха не имели". Отметим, что на этом направлении давно не было активных действий противника.

3. Попытки штурмов под Бахмутом были пресечены ВСУ. Речь о направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Новолуганское – Зайцево.

Шли бои на направлениях Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево. Везде, кроме Кодемы, противник остановлен. Под Кодемой продолжаются бои.

Институт изучения войны (США) предполагает, что россияне сумели захватить Травневое к югу от Бахмута.

В сводках Генштаба не упоминалось положение под Соледаром. Российские военные телеграм-каналы пишут, что завод Knauf захвачен ЧВК Вагнер. Украинские источники это не подтверждают.

4. Утром официально сообщалось, что под Донецком противник вел наступательные бои в направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, успеха не имел, отошел.

"Институт изучения войны" пишет, что россияне контролируют юго-восточную часть Песок.

Сегодня на телеграм-канале "главы ДНР" Пушилина вышло видео с его посещением Песок. По нему сложно понять, где именно расположены позиции, которые мелькают в кадре. Но видно, что там есть и траншеи, и укрепленные каменные здания, и землянки. Один из бойцов говорит, что сейчас идет атака на вторую линию обороны ВСУ в Песках.

Вечерняя сводка Генштаба уже не фиксировала отхода россиян.

"Российские оккупанты пытались прорвать оборону наших войск в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Пески и Марьинка. Боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Украинские утренние сводки не упоминали о какой-либо активизации фронта на юге. Но херсонские телеграм-каналы, поддерживающие российские "администрации", еще вчера начали сообщать о том, что армия РФ пошла в наступление.

Заявлялось, что противник вошел в Благодатное - населенный пункт к северу от Херсона западнее Снигиревки и вблизи трассы на Николаев.

Штурм Благодатного может иметь целью удар по укрепрайону вокруг соседнего Партизанского, чтобы захватить трассу в областной центр.

По данным "Института изучения войны", по состоянию на 6 августа Благодатное было под контролем ВСУ.

Вечером Генштаб подтвердил бои у Благодатного. Но опроверг, что его захватили. Противник "вел наступательные бои у Благодатного, успеха не имел, отошел".

Источники "Страны" в ВСУ сообщили, что Благодатное россияне не захватили. "Там сплошной огневой вал, обстрел. Пока неясно, кто где", - заявили нам военные.

Также российские телеграм-каналы сообщали, что ВСУ вчера пошли в наступление в районе Добрянки Херсонской области со стороны Криворожского района. Результаты этих событий на данный момент неизвестны. Украина ничего по этому поводу не комментировала.

Продолжаются обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Сегодня в оккупированном городе погиб человек, заявила назначенная россиянами "военно-гражданская администрация".

Сообщается, что , "в зоне поражения оказалась территория хранилища ядерного топлива, фрагменты ракеты "Урагана", выпущенной по АЭС, упали не более чем в 400 метрах от энергоблока".

Обстрелы Энергодара не прекращаются с 5 августа. Россия и Украина обвиняют в них друг друга. Российские войска контролируют город с марта.

Вокруг этих перестрелок уже идет много угрожающих международных заявлений. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил о риске ядерной катастрофы. А российское минобороны пишет, что в случае аварии на станции ущерб может быть сильнее, чем от Чернобыля и затронет все страны Черноморского бассейна.

Военные перспективы

Ситуация вокруг АЭС - видимо, отражение того, что происходит в Запорожской области. Туда переброшены дополнительные подразделения армии РФ, заявил вчера советник Ермака Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

По его словам, продолжается концентрация российских войск в районе Токмака. Туда переброшено за последние два дня 3-4 новых батальонно-тактических группы.

"Есть мнение, что они готовят наступление, с другой стороны – что готовятся к обороне. Но есть группировка в районе Новой Каховки, достаточно серьезная. Речь идет о 10-15 БТГ. Вопрос, куда их кинут – на усиление Херсонского или Запорожского направления", — сказал Арестович.

Судя по известиям о наращивании российских сил на юге - при том, что не ослабевают атаки на других направлениях - россияне нашли способ доукомплектовать свои подразделения.

"Институт изучения войны" публикует карту российских регионов, где подтверждено формирование добровольческих соединений для войны в Украине.

Вот краткая разбивка по регионам:

- в Ингушетии, в недавно воссозданный 503-й мотострелковый полк набирают стрелков и механиков-водителей.

- в Дагестане ищут специалистов по взрывчатым веществам.

- в Ставропольском и Красноярском краях появились вакансии операторов БПЛА с готовностью к длительным командировкам.

Добробаты начали формировать в Ханты-Мансийском округе, Воронежской и Смоленской областях.

Желающим предлагают подписать полугодовой контракт. В зависимости от региона, при вступлении в батальон сразу выплачивают от 100 до 250 тысяч рублей (от 1650 до 4130 долларов).

Украина же на предстоящей неделе должна получить еще один пакет военной помощи от США - на миллиард долларов. То есть стороны повышают свой ресурсный потенциал. Из чего на Западе делают вывод о предстоящем затягивании конфликта.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего.

"Я считаю, что эта зима будет тяжелая для всех: Европы, Украины и для России тоже. Но мы будем оказывать не только военную помощь, но и финансовую, гуманитарную", – сказал Волкер.

Отдельно он отметил, что для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. Такие выводы он сделал после общения с представителем Германии, которые сказали, что большую проблему составляет стоимость энергоносителей.

"Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди… Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий. Война будет продолжаться в следующем году и весной, и летом", – подчеркнул американский дипломат.

Отметим, что это не первый прогноз столь затяжного конфликта. К слову, в России к нему также готовятся. Выше мы говорили о полугодовых контрактах, которые заключают добровольцы, готовые поехать в Украину. То есть, те, кто подпишут их сейчас, обязуются воевать как минимум до февраля.

Но понятно, что для столь продолжительных боев Украине нужно будет больше западных вооружений. В интервью немецкому изданию Tagesspiegel советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал оружие, в котором Украина нуждается больше всего.

Прежде всего, это дальнобойная артиллерия и реактивные системы залпового огня для уничтожения логистических и материально-технических складов врага.

Критически важны также современные системы ПВО типа IRIS-T. "Нам их нужно больше, чтобы защитить по крайней мере Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу", - сказал Подоляк.

Нужно также, о словам Подоляка, большое количество бронетехники, чтобы продвигаться вглубь территории, сейчас удерживаемой противником. Причем вернуть часть территории Украине нужно в эту летнюю кампанию.

Впрочем, мы уже приводили мнения украинских военных и волонтеров, согласно которым Запад не сможет быстро обеспечить Украину паритетом в вооружениях. Кроме того, в США не прекращаются разговоры о том, что поставки в Киев нужно тщательнее контролировать.

Американский телеканал CBS News выпустил фильм о том, попадает ли в нужные руки оружие, которое Запад поставляет Украине.

Издание напоминает, что Украина с ее запасами советского оружия была одним из крупных "черных рынков" вооружений.

Также приводится мнение представителя Amnesty International Донателла Ровера, которая опасается, что с Украиной может быть как с Ираком и Афганистаном.

"Мы видели, как много оружия поступило в 2003 году во время вторжения в Ирак под руководством США, а затем наступил 2014 год, когда ИГИЛ захватило большую часть страны и большие запасы оружия, предназначенного для иракских сил... Совсем недавно мы наблюдали такую же ситуацию в Афганистане", — сказала Ровера.

В Украине эту публикацию назвали "российским вбросом".

"Пропаганда постоянно эксплуатирует ужас. Вбросами о "черном рынке оружия" Россия стремится дискредитировать Украину в глазах западных обществ. Как следствие – заблокировать поддержку. Но за полгода – ни одного доказательства. Это война в прямом эфире, где все видят, что есть тотальный учет и тщательный контроль", - отреагировал советник главы ОП Подоляк.

Экономика и санкции

Из-за конфликта в Украине странам Евросоюза придется столкнуться с длительным экономическим спадом. Такой прогноз дал президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью газете Maaseudun Tulevaisuus.

"Гражданам Финляндии и других государств ЕС придется привыкать к тому, что экономика больше не будет расти из года в год. Это может негативно повлиять на единство Европы, так как развитие внезапно останавливается, а количество вызовов увеличивается", — предсказывает президент.

Видимо, именно эти вызовы блокируют помощь Украине от ЕС. Зеленский сегодня созвонился с главой Евросовета и заявил, что помощь нужно разморозить. Ее блокирует Германия, которая больше других страдает от роста цен на энергоносители, и теперь в Европе обсуждают новый формат займа.

В Украине, похоже, на полную мощность начала работать "зерновая сделка": в портах Черного моря формируется уже второй караван из судов.

Тем не менее, прогнозы на урожай пока не самые благоприятные.

Урожай пшеницы в Украине может сократиться до 20 миллионов тонн (с 32-х миллионов за прошлый год). Но самый большой вызов - доставка этого зерна, заявил замминистра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в интервью Funke Mediengruppe.

"Мы должны ежемесячно экспортировать шесть миллионов тонн зерна. По альтернативным путям возможно было вывезти только два миллиона", – отметил чиновник.

Благодаря зерновому соглашению, подписанному при посредничестве Турции, Высцкий "настроен оптимистичнее, чем ещё в марте"."С его помощью Украина могла бы повысить экспорт через порты на несколько миллионов тонн и тем самым освободить заполненные зернохранилища".

Высоцкий обратил также внимание на проблему заминированных полей. По его словам, не менее 20 фермеров были убиты во время работы, натыкаясь на мины.

Один из ключевых акторов сделки - Турция - сегодня, похоже, становится для подсанкционной России "окном в Европу". Такое впечатление создается после двух подряд встреч Путина и Эрдогана, который вчера крайне высоко оценил экономические договоренности с Москвой.

Но когда обсуждается тесное взаимодействие Турции и России по многим вопросам, а также отказ Эрдогана от присоединения к санкциям против РФ - следует учитывать важный фактор: очень большие проблемы турецкой экономики.

Инфляция уже достигла рекордных 80%. Рост цен ускорился с осени прошлого года, когда курс лиры резко упал.

Есть мнение, что истинный уровень инфляции выше официальных цифр. Торговая палата Стамбула в июне сообщила, что годовая инфляция в этом крупнейшем городе Турции достигла 94%.

Сильно подорожали продукты (вдвое, а то втрое) и проезд в транспорте, турецкая лира с начала года подешевела более чем на четверть в отношении американской валюты (в начале января доллар стоил 13 лир, сейчас – 18 лир, а еще три года назад курс был 5 лир). Рост зарплат не успевает за галопирующими ценами.

По отчету турецкой группы независимых экономистов ENAG, потребительские цены в июне выросли на 175% по сравнению с прошлым годом.

Правительство Турции называет это "стимуляцией экономического роста", чтобы не повышать процентных ставок для замедления инфляции - иначе пострадало бы производство. Как говорят, "решили расти вместе с инфляцией".

Это то, что Эрдоган назвал "новой экономической моделью Турции".

С другой стороны, экономический курс, который предусматривает снижение стоимости кредитов, еще более увеличил долговую нагрузку на экономику.

"Президент взял под контроль Центральный банк и снизил ставки по кредитам ради лояльности населения. Инвесторы засомневались в независимости Центробанка, инвестиции упали. В то же время Турция больше импортирует, чем экспортирует. Большой дефицит торгового баланса. При этом продолжается строительный бум - высотки, дороги, мосты. Теперь вот космос покорять собрались, что вызвало массу троллинга в народе. Кстати, из-за инфляции многие строительные компании могут обанкротиться, ведь кредиты они брали в долларах. Также могут обанкротиться банки", - рассказал "Стране" турецкий журналист Ариф Арслан.

Резкое ухудшение ситуации в экономике, падение доходов и рост цен вызвали волну недовольства среди населения.

А в июне следующего года в Турции пройдут выборы президента.

Рейтинг одобрения Эрдогана падает: только 41,5% турков заявили, что одобряют работу президента, согласно июльскому опросу MetroPoll "Пульс Турции".

Правда, поддержка у власти по-прежнему есть, хоть и меньше, чем раньше.

"После неудачной попытки путча в 2016 году любое поползновение против президента обречено. Силовики подчинены Эрдогану. Рейтинг президента падает, но многие до сих поддерживают президента и его курс, веря, что он все делает правильно. Одни верят, что только благодаря Эрдогану и его умению лавировать и договариваться в Турции нет войны. Другие, наоборот, боятся, что перед выборами могут начаться потрясения внутри страны, чтобы не допустить прихода к власти оппозиции. Также боятся войны с Грецией, ситуация в соседней Сирии и дела с курдами тоже тревожные. Предстоящий год может быть очень тяжелым. В целом люди с высшим образованием в больших городах не любят нынешнюю власть, но их меньшинство. А жители провинции, наоборот, хвалят президента и во всем винят происки внешних сил", - говорит Арслан.

В тоже время, нарастающие экономические проблемы постепенно подтачивают рейтинг Эрдогана.

И потому для него курс на продолжение взаимодействия с Россией имеет очень важный прикладной характер: таким образом он хочет в известной степени уменьшить кризисные явления в экономике, зарабатывая на помощи России в обходе санкций.