Анализируем 166-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 8 августа

Итак, что изменилось сегодня на войне по сводкам Генштаба ВСУ и сообщениям из других источников:

1. Второй день продолжаются попытки наступления россиян в районе Верхнекаменского под Северском. ВСУ держат оборону. Но фронт здесь активизировался.

2. В районе Бахмута, как сообщалось утром, была обезврежена разведгруппа противника. То есть идут уже попытки россиян войти в город. Вечером Генштаб заявил, что эти попытки закончились неудачей.

Также были штурмы Бахмута и соседних с ним сел - Яковлевки, Вершины, Зайцево. Безуспешные, сообщает Генштаб ВСУ.

3. При наступлении на Пески, Авдеевку и Невельское противник, заявляет Генштаб, "успеха не имел, отошёл".

И, как пишется в сводке, россияне штурмовали населенный пункт Шевченко (такой есть под Покровском, но его ли подразумевали в Генштабе - не уточняется).

В Авдеевке идут сильные бои - звучат взрывы и слышны звуки авиации, а над городом поднимаются столбы белого дыма, судя по видеороликам.

"Институт изучения войны" (США), проанализировав ролики из социальных сетей, пришел к выводу, что российские войска постепенно продвигаются в населенные пункты на западных окраинах Донецка.

Эксперты сообщают, что силы противника находятся уже в центральной части Песок и "продвигаются для закрепления контроля над населенным пунктом".

Судя по карте предполагаемых российских действий в Песках, составленной "Институтом", россияне уже в центральной части поселка и контролируют территории вокруг Свято-Иверского женского монастыря и дома культуры.

Также, по ряду данных, российские войска продвигаются в восточную часть Марьинки (по данным Генштаба ВСУ, противник проводит там неудачные штурмовые действия).

Карты "Института" отражают заявления российских телеграм-каналов о захвате восточной половины Марьинки (помечено желтым).

Российские телеграм-каналы в свою очередь пишут, что ВСУ перебросили дополнительные силы, чтобы удержать рубежи в районе Соледара, Артемовска и Авдеевки. То есть отпор со стороны украинцев там усилился.

Отдельная история с южным фронтом.

В сводках Генштаба вчера упоминались бои у Благодатного (Витовский район Николаевской области). На данный момент, по данным источников "Страны" среди украинских военных, в селе находятся россияне.

При этом туда уже заходили украинские части с разведкой боем. И россияне, полагая, что ВСУ готовятся отбивать Благодатное, ведут превентивный артиллерийский огонь.

По захваченным Россией южным регионам Украины были удары "Хаймарсами".

Во-первых, по Мелитополю. Как сообщил мэр города Иван Федоров, уничтожено значительное количество техники и личного состава противника (в назначенной россиянами "администрации" города заявили, что ПВО отразила удар).

Во-вторых, снова по Антоновскому мосту через Днепр под Херсоном. Попадание подтверждено всеми сторонами, местные "власти" заявили, что будут строить понтонную переправу (сейчас как альтернатива мосту используется паром).

По Винницкой области вчера ударили самыми современными российскими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Вчера командование ВВС Украины сообщало, что поражены военные объекты. Сегодня уточнило - чем именно.

"Тактико-технические характеристики этой ракеты не позволяют существующим средствам противовоздушной обороны в Вооруженных Силах Украины эффективно выявлять и уничтожать ее. С 24 февраля 2022 г. зафиксировано лишь несколько боевых применений ракет этого типа, которые противник пытается использовать по чрезвычайно важным целям", - говорится в сообщении командовании Воздушных сил Украины.

Это второе известное применение "Кинжалов" по территории Украины. Впервые Россия использовала их по Ивано-Франковской области в марте. Заявлялось, что под удар попали подземные ракетные склады.

Путь на "референдум"

Сегодня резко активизировалась тема с "референдумами" на неподконтрольных территориях.

Еще утром "Институт изучения войны" сообщал, что Россия может ускорить подготовку к аннексии захваченных регионов Украины - в том числе путем незаконных в Украине голосований.

А уже днем назначенный Россией "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

Среди прочего, предусмотрено онлайн-голосование (о том, что Москва будет делать на него ставку, "Страна" уже рассказывала).

Аннексия Москвой уже захваченных украинских территорий, как неоднократно писали западные эксперты, поднимает ставки в этой войне. Поскольку отвоевывать Украина будет уже "территории", которые РФ считает своими.

А это запустит сценарий "нападения на Россию" с задействованием других военных механизмов - например, мобилизации. Или нанесения более массированных ударов по инфраструктуре Украины. Или даже ядерного оружия.

Единственный способ этому помешать - масштабное контрнаступление Украины до проведения "референдумов". Но пока что трудно сказать сможет ли Украина собраться за это время с силами для его начала. То есть высок шанс, что уже через-месяц два Россия поднимет ставки в войне.

Видимо, поэтому отдельные силы на Западе не прочь закончить войну путем компромисса с Россией, пусть даже за счет украинских уступок. А их оппоненты, требующие дождаться поражения РФ, по этому поводу начинают бить тревогу.

Когда начнутся переговоры Киева и Москвы

Американские ведущие СМИ в последние дни активно публикуют мнения о том, что многие на Западе хотели бы склонить Украину к территориальным уступкам России. Чтобы остановить экономический кризис, вызванный войной.

Бывший советник Борреля Натали Точчи в статье для журнала Foreign Affairs пишет, что угрозой "европейскому единству" может стать затишье на украинском фронте.

Это затишье "позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам", пишет Точчи в статье под заглавием "Сможет ли Россия разделить Европу?"

То есть вывод очевиден - нельзя прекращать боевые действия.

Примерно о том же в недавней колонке для New York Times пишет бывший посол США в России Майкл Макфол. Он обрушивается на "реалистов", требующих от Зеленского уступок Путину (среди таковых упоминаются Макрон и Киссинджер) и требует нарастить поставки оружия Киеву.

В общем, в части западного истеблишмента растут опасения, что другая его часть готова закончить войну на любых условиях, а не только победой Украины.

Видимо, отражением борьбы этих концепций и стали данные публикации.

Со стороны американских властей звучит некая серединная позиция. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил сегодня, что война в Украине закончится дипломатическим путём "через какое-то время".

Сейчас же, по словам Блинкена, нужно отстаивать суверенитет и независимости Украины, "которые важны как для самих украинцев, так и для всего мира". То есть, продолжать военное сопротивление России.

Украинский взгляд на условия для переговоров изложил сегодня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью французской газете "Le Figaro".

"Переговорный процесс с Россией возможен только при условии нескольких важных тактических поражений российских войск", - сказал Подоляк.

Интересно, что речи о стратегическом поражении РФ (то есть полном изгнании с территории страны) в цитате Подоляка речи не идет. Поэтому нельзя исключать, что украинская власть пойдет на переговоры, если сможет показать хотя бы какие-то значительные успехи на фронте.