В среду, 10 августа, в Украине идет уже 168-й день войны с Россией.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 9 августа.

Ниже хроник новостей за сегодня. Материал обновляется.

10 августа

10:22 Российский бизнесмен-оппозиционер Евгений Чичваркин считает "большой ошибкой" призыв Зеленского закрыть въезд россиянам на запад.

"Людей нужно наказывать за действия, а не за то, что у них паспорт той или иной страны. Это напоминает тот момент, когда, чтобы не злить Гитлера, не принимали евреев. Где-то в Канаде, кажется, это произошло", - заявил Чичваркин в интервью Belsat TV

Он также заявил, что если действия Путина в Украине - это "жесткий фашизм", то "это такой легенький, ультра-лайт фашизм".

"Это соответствует путинским словам о том, что нас не любят из-за национальности, а не из-за того, что кто-то агрессивный, а кто-то нет. К сожалению, это доказывает правоту путинских слов", - говорит Чичваркин.

Чичваркин считает, что чем больше россиян покинут РФ, "тем быстрее наступит перелом сознания" в России.

"Я понимаю всю ту естественную и справедливую злость к оккупантам. Я полностью поддерживаю те жесткие решения после русских маршей и автопробегов, которые были приняты в Германии. Это не свобода слова, а поддержка терроризма. Это должно быть немедленно и жесточайшим образом прекращено. Но наказывать просто по признаку национальности — это путь, который ведет к фашизму", - сказал он.

Ранее с критикой Зеленского из-за призыва закрыть выезд россиянам выступил Александр Невзоров.

10:00 "Пока все радостно носятся с новостями о Крыме, 56 бригада повторяет судьбу 57 в Северодонецке", - пишет медик из 56-й бригады ВСУ Анна Корницкая.

Подразделения этой бригады воюют сейчас в Донецкой области.

Она, в частности, указала на проблемы с точностью ударов украинской артиллерии, заявив, что "в случае 56 бригады артиллерия скорее проклятие, чем прикрытие"

"+/- пару км- офигенный результат оказывается....пехота гибнет пачками", - пишет она.

По ее словам, противнник атакует передовые позиции украинской армии "не стесняясь" на фоне проблем с артподдержкой.

09:45 В российском Ейске (расположен недалеко от Мариуполя, через Таганрогский пролив) горят склады.

В местных пабликах публикуют видео сильного задымления, очевидцы пишут, что горят с утра два склада:

На пересечении ул.Московская и Ростовская и техносклад на Армовироской.

Что именно горит - не сообщают.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пишет, чо горит нефтебаза.

"Напомню, что Ейск – тот же город, откуда планируют завозить БК в Мариупольский порт. В Ейске кроме порта есть грузовой авиа терминал. Поэтому такой внезапный пожар может быть совершенно не внезапным", - пишет он.

09:34 Число погибших из-за обстрела Марганца увеличилось до 13 человек.

В больнице Марганца умерли двое раненых.

Из 11 раненых в результате обстрела пятеро находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

09:33 В подконтрольной Киеву части Донецкой области за сутки погибли двое мирных жителей - в Очеретяном и в Шевченко.

Еще шесть человек ранены, сообщил глав ОВА Павел Кириленко.

Также о гибели двоих жителей Донецка сообщают в "ДНР". Также в Донецке и Зайцево ранены 20 мирных жителей.

09:30 Появилась официальная информация по ночным обстрелам Николаева:

Город в 1:40 ночи обстреляли из "Смерчей", ранены трое человек, среди которых 13-летняя девочка, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Повреждены жилые дома, предприятие, склады и автобаза.

Также зафиксированы повреждения в ряде населенных пунктов Николаевской области.

09:20 Появилось видео последствий взрывов на авиабазе в Новофедеоровке.

Очевидцы сняли автостоянку, которая, как пишут СМИ, расположена примерно в полукилометре от базы.

На видео выгоревшие автомобили, одна из машин насквозь пробита огромной металлической балкой.

"Хорошо, там хоть никто не сидел", - говорит оператор.

09:08 После взрывов на авиабазе в Крыму в утренней сводке Генштаба появилось сообщение об уничтожении 9 самолетов противника.

Какие именно самолеты уничтожены - в сводке не указывается.

Накануне телеграм-каналы публиковали видео с уничтоженным Су-24М. Но источник видео неизвестен.

09:01 Британская разведка предполагает, что Россия создала новое крупное соединение сухопутных войск для участия в войне в Украине. Это 3-й армейский корпус, базирующийся в Мулино (Нижегородская область).

В основном в его состав должны войти бойцы из недавно сформированных добровольческих батальонов, которые набираются по всей стране.

Российские региональные политики подтвердили, что потенциальным новобранцам 3-го АК предлагаются выгодные денежные бонусы после того, как они отправятся в Украину, сообщает разведка. Набор открыт для мужчин до 50 лет, достаточно только среднего образования.

Армейский корпус обычно состоит из 15-20 тысяч военнослужащих, но России, вероятно, будет трудно довести 3-й АК до этой численности, учитывая очень ограниченный уровень народного энтузиазма по поводу добровольного участия в боевых действиях в Украине, считают в Минобороны Британии.

Из этого разведка делает вывод, что влияние формирования нового армейского корпуса вряд ли будет решающим для кампании.

09:00 Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, дал интервью "РБК-Украина" о ситуации на юге.

Основные тезисы:

1. За время двухдневного комендантского часа в Николаеве "было выявлено более 400 нарушителей, из них примерно два десятка коллаборантов".

2. В Херсонской и Запорожской областях примерно 25 батальонно-тактических групп россиян. Цель - "захватить часть юга".

3. Противник будет пробовать наступать в двух направлениях – николаевское и криворожское. "Если у них получится хотя бы на одном из направлений прорваться, то они будут перебрасывать туда остальные силы и делать его приоритетным".

4. "Они хотят захватить Кривой Рог, чтобы создать себе плацдарм для наступления на Вознесенск и Южноукраинск. Тогда они смогут попробовать взять Николаев в кольцо".

5. Развивать наступательные действия на запорожском направлении россиянам невыгодно из-за сложной местности.

6. Россияне контролируют Снегиревку (Арестович на днях заявлял, что они на нее наступают).

7. До конца года Херсон "100%" будет освобожден, и с этим закончится активная фаза войны, считает Марченко.

А весной 2023 года, если Запад поставит достаточно оружия, "мы будем праздновать победу".

08:41 На ближайшем заседании Рада продлит военное положение и мобилизацию.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, соответствующие указы Зеленского будут внесены в ближайшие дни.

08:30 "Институт изучения войны" (США), комментируя взрывы на российской авиабазе в Крыму, пишет, что нет никаких доказательств украинского удара по аэродрому.

"Россия не обвиняла в них Украину, и Украина не брала на себя ответственность за них", - сообщили в военные эксперты.

Организация отвергает гипотетический обстрел американскими ракетами ATACMS, поскольку "у ВСУ нет таких систем".

В качестве собственной гипотезы "Институт" пишет, что Киев смог модифицировать свои антикорабельные ракеты "Нептун", которые обладают нужной дальностью, чтобы поразить базу (280 км).

Так же сделали россияне со своими противокорабельными и зенитными ракетами. "Но в настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу", - говорят эксперты ISW.

08:05 Фото последствий ударов по Марганцу и Никополю, где ночью погибли 11 человек.

В Марганце обстрел был прямо по центру города, пострадали здания школ, горсовета и ЦНАПа.

Также под удар попали около 30 многоэтажек.

Отметим, что оба города находятся вблизи захваченной россиянами Запорожской АЭС, которая в последние дни все чаще подвергается обстрелам.

08:05 В Никопольском районе за ночь убиты 11 человек, из них 10 в городе Марганец, сообщил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Причина - удары "Градов" по жилой застройке.

08:04 Советник Ермака Михаил Подоляк опроверг причастность ВСУ к взрывам в Крыму.

"Конечно, нет. Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил Российской Федерации", - заявил он телеканалу "Дождь".

При этом он предположил, что это могла быть работа партизан.

"Может ли это быть кто-то из партизанского движения, которое набирает обороты? Конечно, потому что люди, которые жили в оккупации, понимают, что время оккупации заканчивается и нужно свою позицию проявлять. Это происходит потому, что возврат (Крыма - Ред.) обязан быть".

Напомним, что ранее Подоляк заявлял, что происходит"демилитаризация Крыма" и "все только начинается".

Судя по риторике этого и других спикеров, стратегией украинских властей по взрывам в Крыму будет "многозначительное отрицание" - с намеками на роль ВСУ, но без прямого официального подтверждения.

Причем безотносительно того, что на самом деле произошло на аэродроме Новофедоровке (россияне, напомним, утверждают, что имело место нарушение техники пожарной безопасности).

08:03 Мэр Александр Сенкевич подтвердил ночные взрывы в Николаеве. Пока без подробностей по ущербу. Но гремело, судя по видео из телеграм-каналов, сильно.

08:02 Россия хочет собрать на 11 августа заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС.

Предлагается заслушать там главу МАГАТЭ Гросси. Пока неизвестно, будет ли Совбез собран, однако такой запрос от Москвы поступил.

08:01 Ночью был удар в поселке Кушугум под Запорожьем. Разрушены три дома, ещё 30 повреждены. Погибла женщина, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Также, по его словам, ПВО сбила две российских ракеты.

08:00 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро 10 августа.

1. На севере Харьковской области противник наступал на поселок Уды. На юге - на Гусаровку со стороны Байрака.

В первом случае атака отбита, во втором бои продолжаются.

2. Несколько безуспешных атак под Бахмутом: на Соледар, Спорное и Яковлевку.

3. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжаются.

4. Атаки на Авдеевку со стороны Минерального и Спартака к успеху не привели.