Подводим итоги и анализируем 168-й день войны.

Ситуация на фронте 10 августа

Что сегодня происходило на войне:

1. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. На севере противник наступал на приграничный поселок Уды. Южнее Балаклеи - на Гусаровку со стороны Байрака. Обе атаки, как утверждается, отбиты.

О значении Гусаровки "Страна" уже рассказывала: с ее захватом россияне могут начать окружение выступа ВСУ в между Балаклеей и Изюмом.

К западу от Изюма противник пытался прорвать оборону ВСУ в районе Великой Камышевахи, но, как заявляет Генштаб, безуспешно.

2. Генштаб сообщил сегодня о нескольких безуспешных атаках россиян под Бахмутом: на Соледар, Спорное и Яковлевку.

В тоже время россияне и "ЛНР" заявили, что в Соледаре захвачен завод Knauf на восточных окраинах города. Украина это не подтверждает. Фото и видео с "Кнауфа" нет.

Но есть видео из самого Соледара, где, как заметно, идут ожесточённые бои.

В "ДНР" сегодня заявили, что захватили Гладосово - село к югу от Бахмута в Светлодарском районе. Украина этого не подтверждала. Гладосово находится западнее уже захваченного Травневого.

По атакам на эти населенные пункты заметно, что россияне хотят продвинуться из района Углегорской ТЭС к трассе Т0513, по которой у Бахмута есть связь с группировкой ВСУ, которая стоит под Горловкой.

Севернее по аналогичному "маршруту" атакуют село Кодема и пытаются захватить Зайцево (российские телеграм-каналы утверждают, что в самом Зайцево уже идут бои).

То есть - задача у россиян охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск.

3. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжаются. А вот атаки на Авдеевку со стороны Минерального и Спартака, как заявляет Генштаб ВСУ, к успеху не привели.

Сегодня снова появились тревожные заявления военных, которые находятся в Песках. "Пока все радостно носятся с новостями о Крыме, 56 бригада повторяет судьбу 57-й в Северодонецке", - написала в Facebook медик из 56-й бригады ВСУ Анна Корницкая.

Она, в частности, указала на проблемы с точностью ударов украинской артиллерии, заявив, что "в случае 56 бригады артиллерия скорее проклятие, чем прикрытие"

"+/- пару км- офигенный результат оказывается....пехота гибнет пачками", - пишет она. По ее словам, противник атакует передовые позиции украинской армии "не стесняясь" на фоне проблем с артподдержкой.

Ранее о "шести днях ада в Песках" писал доброволец 56-й бригады Сергей Гнездилов.

На картах "Института изучения войны" (США) видно, что россияне за последние сутки продвинулись в Песках и вышли в его западную часть (рисунок выше - 9 августа, ниже - 10-е). "Институт" отмечает, что это декларируемый российский контроль над территорией.

Тяжелая ситуация в районе Запорожской АЭС. На контролируемом Украиной правом берегу Днепра в Никопольском районе за ночь убиты 13 человек, большая часть в городе Марганец. Причина - удары "Градов" по жилой застройке.

Это происходит на фоне обстрелов самой Запорожской АЭС (находится под контролем россиян), в которых стороны обвиняют друг друга. Украина сегодня пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы и переориентировать ее на Крым, заявил глава "Энергоатома" Петр Котин.

Также накаляется международная обстановка вокруг станции. Россия требует созвать Совбез ООН из-за "украинских обстрелов" АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаель Гросси решил прервать отпуск, чтобы принять участие в заседании.

Тем временем ВСУ продолжают наносить урон российским коммуникациям на юге. На этот раз ударили по мосту в районе Каховской ГЭС. Он стал непригоден для использования, сообщает Оперативное командование "Юг".

Впрочем, судя по видео, отдельные машины по нему проезжают, хотя пробоин от прилётов немало.

Взрывы в Крыму. Послесловие

Прошли уже сутки с момента взрыва авиабазы в Крыму. Число пострадавших при инциденте увеличилось до 14. Повреждены более 60 многоквартирных домов. Есть видео уничтоженных автомобилей, которые, судя по всему, были припаркованы недалеко от аэродрома.

Реальные последствия российской властью пока не разглашаются. Но в Сети уже гуляют видео с взорванным самолетом Су-24М (аутентичность роликов не подтверждена).

В утренней сводке украинского Генштаба о потерях противника было сообщение об уничтожении девяти вражеских самолетов.

Но насколько эта цифра отвечает реальности - тоже пока неясно.

Главный вопрос - это причина того, что случилось на аэродроме. То ли это нарушение правил пожарной безопасности (как настаивает Россия), то ли воздействие украинской стороны (ракета, дрон, диверсия).

В нарушение правил безопасности мало кто верит, с учётом того, что на всех видео видна целая серия взрывов на расстоянии друг от друга. То есть в таком случае нужно предположить, что технику безопасности нарушили одновременно сразу в нескольких местах. Что, конечно, малореально.

Советник Ермака Алексей Арестович вчера вечером назвал две неофициальные версии взрыва российского военного аэродрома в Крыму.

По первой, это был удар украинским вооружением, "пока союзники тянут нам дальнобойные ракеты". "Наш ВПК тоже не стоит на месте", - добавил он.

По второй, сработали "украинские партизаны", которые пронесли взрывчатку на объект.

При этом другой советник Ермака - Михаил Подоляк - опроверг причастность ВСУ к взрывам в Крыму.

"Конечно, нет. Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил Российской Федерации", - заявил он телеканалу "Дождь".

При этом он тут же предположил, что это могла быть работа партизан.

"Может ли это быть кто-то из партизанского движения, которое набирает обороты? Конечно, потому что люди, которые жили в оккупации, понимают, что время оккупации заканчивается и нужно свою позицию проявлять. Это происходит потому, что возврат (Крыма - Ред.) обязан быть".

Напомним, что ранее Подоляк заявлял, что происходит "демилитаризация Крыма" и "все только начинается".

Судя по риторике Подоляка и других спикеров, стратегией украинских властей по взрывам в Крыму будет "многозначительное отрицание" - с намеками на роль ВСУ, но без прямого официального подтверждения. Причем безотносительно того, что на самом деле произошло на аэродроме Новофедоровке.

На Западе тоже однозначных теорий не выдвигают. Но сходятся на том, что Украина могла приложить руку к взрывам.

"Институт изучения войны" (США) сегодня написал, что нет никаких доказательств украинского удара по аэродрому: "Россия не обвиняла в них Украину, и Украина не брала на себя ответственность за них".

Организация также отвергает гипотетический обстрел американскими ракетами ATACMS, поскольку "у ВСУ нет таких систем".

Но при этом, в качестве собственной гипотезы "Институт" пишет, что Киев смог модифицировать свои антикорабельные ракеты "Нептун", которые обладают нужной дальностью, чтобы поразить базу (280 км).

Так же сделали россияне со своими противокорабельными и зенитными ракетами. "Но в настоящее время нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу", - говорят эксперты.

В то же время они пишут, что Россия будет отрицать удар ВСУ, чтобы не дискредитировать свою систему противоракетной обороны и спецслужбы.

Однозначных заявлений о том, что Украина не причастна к взрывам, не поступало и от официальных лиц США и Британии.

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер общими фразами заявила, что Штаты "поддерживают усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности" и будут "продолжать обеспечение вооружением, чтобы Украина могла противостоять неспровоцированной агрессии России".

Британский министр обороны Бен Уоллес, заявил, что еще не знает причину взрывов в Крыму, но добавил, что "такого явно не случается от брошенного окурка". То есть в российскую версию о случайном ЧП он не верит.

В то же время он назвал маловероятной версию о том, что эти взрывы могли быть результатом удара подаренными Западом ракетами. Но при этом российская военная авиабаза в Крыму является законной целью для украинских военных.

Более определенную информацию выдают западные СМИ. The New York Times вчера сообщила, что взрыв - дело рук ВСУ, но без подробностей. А Washington Post сегодня уточнила, что взрывы стали результатом операции украинского спецназа.

Издание не уточняет, о каком именно подразделении идет речь, однако в прошлом западные СМИ писали о том, что украинские Силы специальных операций занимаются организацией операций в глубоком тылу российских войск, в том числе на территории России.

Представитель американского правительства сообщил Washington Post на условиях анонимности, что атаку в Новофедоровке, вероятно, осуществила Украина, но при этом не использовала оружие, предоставленное ей США.

К слову, опыт засылки диверсантов на территорию Крыма у Киева есть. В 2016 году одну из групп вел нынешний глава ГУР Кирилл Буданов. Тогда россияне эту группу вычислили и попытались ликвидировать, но Буданову и другим удалось уйти.

Эта история в свое время наделала много шуму, вызвала недовольство американцев и отставку главы ГУР Валерия Кондратюка, который санкционировал операцию.

Об участии Буданова в данном рейде тогда заявляли российские СМИ. А вчера это подтвердил главред "Цензора" Юрий Бутусов, который опубликовал фото диверсионной группы с Будановым.

Он сообщил, что цель тогда была - атака на российскую авиабазу в Джанкое.

Учитывая, что Буданов сейчас возглавляет военную разведку, версия об участии украинских спецподразделений не выглядит нереалистичной. Тем более, что полета ракет или дронов пока никто не видео не показал.

Военные перспективы

Несмотря на сильные бои на Донбассе, что-то серьезное назревает на юге.

Представители украинской власти продолжают говорить о том, что скоро там начнется контрнаступление, и Херсон будет освобожден.

Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, дал интервью о ситуации на юге. Вот, что он сказал:

1. В Херсонской и Запорожской областях примерно 25 батальонно-тактических групп россиян. Цель - "захватить часть юга".

2. Противник будет пробовать наступать в двух направлениях – николаевское и криворожское. "Если у них получится хотя бы на одном из направлений прорваться, то они будут перебрасывать туда остальные силы и делать его приоритетным".

3. "Они хотят захватить Кривой Рог, чтобы создать себе плацдарм для наступления на Вознесенск и Южноукраинск. Тогда они смогут попробовать взять Николаев в кольцо".

4. Развивать наступательные действия на запорожском направлении россиянам невыгодно из-за сложной местности.

5. Россияне контролируют Снегиревку (Арестович на днях заявлял, что они на нее наступают).

6. До конца года Херсон "100%" будет освобожден, и с этим закончится активная фаза войны, считает Марченко.

А весной 2023 года, если Запад поставит достаточно оружия, "мы будем праздновать победу".

Впрочем, звучали сегодня и другие мнения. Глава Штаба совета обороны Днепра Геннадий Корбан, которого Зеленский недавно лишил гражданства, заявил, что к контрнаступлению Украина не готова.

По его словам, на прошлой неделе в Херсонскую область зашли 30 батальонно-тактических групп РФ т.е. 20 тысяч человек, хотя ранее заявлялось об истощении резервов России.

Корбан раскритиковал Офис президента за многочисленные заявления о скором контрнаступлении.

"Извините, когда вообще разные советники Офиса президента рассказывают много дней подряд, что сейчас мы начнем контрнаступление на Херсонщину, ВСУ начнут... Один помощник Офиса президента, другой некий эксперт Офиса президента, третий – выходят и ежедневно забалтывают людей. Морочат им головы – сейчас Хаймарсы, здесь разбили, здесь пойдем. Начинаем контрнаступление. 3-6 недель – освободим Херсон. Это ложь. Людям нужно говорить правду", - сказал глава Штаба теробороны в интервью BBC.

"О каком контрнаступлении мы говорим? Зачем мутить людей? Зачем людям врать? Люди в Украине находятся в таком состоянии, находятся в такой трагедии, что они примут любую правду. Даже самую худшую. Но правда. Но когда их обнадеживают, а потом оказывается, что россияне наступают вместо нашего контрнаступления. Нам рассказывают, что мы побеждаем, но это не совсем соответствует действительности", - заявил он.

По мнению Корбана, в дальнейших планах россиян - захват Харьковской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей, они хотят "отрезать Украину от моря, и сделать Украину внутренним государством".

"Если он (Путин - Ред.) заберет Запорожье, то Днепр не устоит. Потому что Запорожье находится в 60 км от Днепра. Имеет прямые коммуникации, то есть если он форсирует Днепр, Запорожье – страны не будет", - сказал Геннадий Корбан.

По его мнению, украинской армии сейчас нужно отойти на рубежи, которые можно держать долго и все силы бросить на освобождение юга Украины.

"Никто не говорит, что нужно сдать Донбасс. Но нужно отойти на рубежи, где можно держать противника долго. Изматывать его. А Херсонщину и Запорожье нужно освобождать немедленно. Они ее (Херсонщину – Ред.) взяли за два дня, без сопротивления, вообще без единого выстрела. Как это может быть? У людей много вопросов. Кто-то в Офисе президента, наверное, думает, что это как-нибудь пройдёт, что вопросы куда-то денутся - они никуда не денутся.

Нужно на эти вопросы ответить. Когда мы ответим на эти вопросы, тогда мы сможем сказать, когда война закончится. Потому что в противном случае она может длиться долго", - сказал Корбан.

Отметим, что британская разведка также пишет, что Россия создала новое крупное соединение сухопутных войск для участия в войне в Украине. Это 3-й армейский корпус, базирующийся в Мулино (Нижегородская область).

В основном в его состав должны войти бойцы из недавно сформированных добровольческих батальонов, которые набираются по всей стране. Армейский корпус обычно состоит из 15-20 тысяч военнослужащих, хотя пока неизвестно, доведут ли его до такой численности.

То есть Москва будет бросать новые резервы в Украину. И пока вопрос, что этому противопоставит Запад.

Американские СМИ пишут, что администрация Байдена воздерживается от поставок Украине определенного оружия, которое даст ей преимущество в войне против РФ.

Сенаторы упрекают Белый дом "в нерешительности и страхах". Издание Daily Beast пишет, что в Белом доме боятся поставлять ракеты дальнего радиуса. А также, что разведка США даже не обладает нужным объемом данных для их эффективного применения.

Есть проблемы и у вооружений, которые уже в Украине.

Лишь пять из пятнадцати поставленных Германией и Нидерландами самоходных гаубиц PzH 2000 в данный момент находятся в рабочем состоянии, сообщил Маркус Фабер из комитета Бундестага по вопросам обороны, вернувшись из Украины.

То есть две трети немецких пушек вышли из строя.

По его данным, ни одна из гаубиц не была уничтожена войсками РФ, но они сильно нуждаются в запасных частях. Также ранее появлялись в СМИ данные, что немецкие гаубицы выходят из строя из-за слишком интенсивной стрельбы украинских военных, к которой они, по нормативам, не предназначены.

Вряд ли в Украине уже создана западная ремонтная инфраструктура под каждый тип вооружений. В том числе и эти проблемы сдерживают украинское контрнаступление.

И пока потоки оружия не увеличатся кратно, ситуация вряд ли поменяется.