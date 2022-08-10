В США заочно обвинили уроженца Ирана в попытке организовать убийство бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.

Об этом сообщает американское министерство юстиции.

Согласно судебным документам, начиная с октября 2021 года 45-летний Шахрам Пурсафи (также известный как Мехди Резайи) из Тегерана пытался организовать убийство Болтона, вероятно, в отместку за гибель в январе 2020 года одного из командиров Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани.

Пурсафи от имени КСИР пытался заплатить людям в США сначала 250 тысяч долларов за совершение убийства в Вашингтоне или Мэриленде, а затем увеличил сумму до 300 тысяч.

Исполнителям он говорил, что не имеет значения, как будет совершено убийство, но его группа потребует видеоподтверждения смерти цели.

"Это не первый раз, когда мы раскрываем иранские заговоры с целью отомстить людям на территории США, и мы будем неустанно работать, чтобы разоблачить и сорвать каждую из этих попыток", - заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен из отдела национальной безопасности министерства юстиции.

"У Ирана есть целая история заговоров с целью убийства людей в США, которых он считает угрозой, но правительство США имеет более долгую историю привлечения к ответственности тех, кто угрожает безопасности наших граждан", - добавила исполнительный помощник директора отдела национальной безопасности ФБР Лариса Кнапп.

В случае признания виновным Пурсафи грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 250 000 долларов за попытку совершения заказного убийства, а также до 15 лет лишения свободы и штраф до 250 000 долларов за попытку оказать материальную поддержку транснациональному заговору с целью убийства.

Сейчас Пурсафи остается на свободе за границей.

Напомним, Сулеймани, один из самых известных военных Тегерана, который курировал все зарубежные военные операции страны, был убит в ночь на 3 января 2020 года в районе международного аэропорта Багдада в Ираке.

Одно время Тегеран планировал отомстить США за убийство генерала. Пресса писала, что потенциальной жертвой может стать посол США в ЮАР Лана Маркс.