Россиянина Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", подозревают в сокрытии убийства.

О том, что он стал фигурантом нового дела, пишут российские журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

7 августа во дворе одного из заброшенных домов Скопинского района был обнаружен труп, сообщил Следственный комитет России по Рязанской области. Следствие установило, что 2 августа подозреваемый в убийстве, находясь в доме своего знакомого, в ходе ссоры ударил погибшего. В результате тот умер.

"С целью сокрытия следов совершенного преступления подозреваемый вместе со своим знакомым в ночное время переместил тело погибшего во двор заброшенного дома", - рассказали в региональном СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство преступления).

В совершении этого преступления подозревается мужчина 1950 года рождения, ранее судимый за похищение двух несовершеннолетних, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 18 лет, сообщает региональный СКР, не называя имени фигуранта. Под это описание подходит Мохов.

Подозреваемый дал признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Виктор Мохов в 2005 году получил 16 лет и десять месяцев лишения свободы за похищение и изнасилование двух девушек-подростков. Он вышел на свободу в начале марта 2021 года.

Вскоре после этого он дал скандальное интервью телеведущей Ксении Собчак.