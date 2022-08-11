В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали о причинах нарушений ежемесячного цикла у женщин во время войны.

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook, приводя соответствующую инфографику.

"Человеческий организм – сложная система, в которой каждый компонент работает по своим законам, и все взаимодействия связаны. Одним из главных регуляторов того, как функционирует наше тело, есть баланс гормонов, в том числе половых, которые в свою очередь тесно связаны с множеством факторов. Сильный стресс, как положительный, так и отрицательный, может существенно сказываться на уровнях гормонов, а те проявляться в процессах в организме, в частности менструации", - говорится в сообщении.

Во время войны достаточно вполне понятных причин для нарушения цикла, которым считается срок между месячными:

менее 21 дня;

более 35 дней.

Наиболее частой причиной нерегулярной менструации является именно нервное напряжение, изменение условий и обстоятельств жизни. Однако разные организмы будут реагировать на стресс по-разному - у одних это может привести к длительной задержке, у других вообще не скажется на менструации.

Среди других причин нарушения цикла медики называют следующие факторы:

непривычная физическая нагрузка;

беременность;

ограниченное питание и похудение;

недостаточное количество воды;

воспалительные заболевания и инфекции, в том числе передающиеся половым путем;

нарушение работы эндокринных органов;

синдром поликистозных яичников;

другие хронические заболевания.

"Если вы заметили задержку менструации, сначала сделайте тест на беременность. Также обратите внимание на наличие признаков воспаления или инфекции (дискомфорт, жжение в области половых органов, необычные выделения). Вспомните, не было ли незащищенного секса (или вы не смогли проконтролировать целостность презерватива). Обратите внимание на свое питание - достаточно ли вы едите и пьете? Также важно получить консультацию гинеколога, по крайней мере, онлайн; контакты врачей, консультирующих во время войны, можно найти в сети", - добавили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в МОЗ рассказали украинкам, как вовремя выявить рак шейки матки.

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