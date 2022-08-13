Подводим итоги 171-го дня войны

Ситуация на фронте 13 августа

Что важного сегодня происходило на полях войны?

1. Генштаб сообщал о новых боях под Северском. На Ивано-Дарьевку наступали со стороны Спорного и Лисичанского НПЗ (то есть с северо- и юго-востока). Атаковали и соседнее село Выемка. Везде ВСУ дали отпор.

То есть продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон.

2. Атаки на Бахмут с востока, а также южнее - на Зайцево под Горловкой и Вершину - успеха не имели. Хотя вчера вечером Генштаб заявлял о частичном успехе россиян к востоку от Бахмута (а российские телеграм-каналы говорили о боях в районе мебельной фабрики на северо-восточной окраине города).

3. "Наступательными действиями оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песок. Идут жестокие бои", - говорит вечерняя сводка Генштаба.

Российское минобороны сегодня заявило, что Пески полностью перешли под контроль РФ и "ДНР".

Контроль над Песками (если он действительно установлен) может дать возможность россиянам и "ДНР" развернуть наступление на Авдеевку с юго-запада, а также попытаться захватить Орловку, что создаст угрозу окружения украинских войск в Авдеевке.

В пабликах "ДНР" пишут, что теперь от Песок готовятся наступать на Водяное.

Отметим также наступление на Александрополь к северу от Авдеевки. Это явное движение наперерез трассе Константиновка-Покровск.

4. В Херсонской области противник наступал на Лозовое и Широкое у левого берега Ингульца, но был отброшен.

Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что руководящий состав "властей" оккупированного Херсона переехал на левый берег Днепра. Российская сторона пока этого никак не комментировала.

ВСУ сегодня нанесли удар по автомобильному мосту на дамбе в Новой Каховке. Еще один удар в районе ГЭС зафиксировали вечером.

Назначенное Россией руководство Каховской ГЭС заявило, что турбина станции требует ремонта. И если объект будет и дальше обстреливаться, это создаст угрозу Запорожской АЭС - из-за нарушения систем выработки электроэнергии и сброса воды может пострадать охлаждение реакторов АЭС

Также сегодня были новые обстрелы в районе Запорожской АЭС. Стороны выдвинули взаимные обвинения, отрицая свою причастность к ударам. Из Энергодара тем временем начали уезжать люди, которые опасаются техногенной катастрофы.

Вчера появилась интересная информация о взрывах в Крыму. На официальном сайте Пентагона вышел текст с утверждением, что инцидент на военном аэродроме "Саки" был спровоцирован украинским обстрелом.

Ранее американцы таких выводов старались избегать.

Со ссылкой на неназванного официального представителя военного ведомства США говорится, что "9 августа Украина обстреляла российскую авиабазу Саки, расположенную в Крыму, который был захвачен и аннексирован Россией в 2014 году".

По словам чиновника, бомбардировка "оказала значительное воздействие на российскую авиацию и личный состав".

Особо отмечено, что при бомбардировке американское вооружение не использовалось.

Правда, после того, как эта сенсационная новость разлетелась по СМИ, Пентагон отредактировал текст на своем сайте. Указанные выше фразы исчезли, а вместо них возник следующий текст:

"Хотя Соединенные Штаты не знают, что послужило причиной взрывов, сказал чиновник, ясно то, что они нанесли значительный ущерб российским самолетам и боеприпасам, которые использовались для нападения на Украину".

Это достаточно интересные метаморфозы. Которые дают повод предполагать не ошибку, а непреднамеренную утечку (поскольку в изначальном тексте была точная цитата чиновника Пентагона).

И теперь, с учетом откровений американского военного ведомства, можно выдвинуть предположение, что по аэродрому били каким-то украинским оружием, имеющим подходящую для этого дальность (например, ракетами "Нептун").

Или же неофициально поставленными Киеву дальнобойными ракетами ATACMC для установок "Хаймарс".

Военные перспективы

Украине продолжают небольшими партиями присылать вооружения. Сегодня стало известно о "подарках" из Словакии.

Во-первых, истребителей МиГ-29. Количество самолетов не называется, но ранее говорилось, что у Словакии на вооружении - 11 единиц МиГ-29. Их снимут с вооружения к концу августа.

Военные телеграм-каналы пишут, что это модели, у которых нет управляемых ракет и уязвимых для радиоэлектронной борьбы.

Также стало известно о прибытии в Украину самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Эти самоходные гаубицы оснащены бронированной кабиной, башня может делать поворот на 360 градусов. Они имеют автоматический перезарядчик, а также возможность вести огонь в режиме MRSI, то есть планировать огонь таким образом, чтобы несколько снарядов попадали в цель одновременно.

Россия тоже пытается наращивать военные возможности.

В сводке американского Института изучения войны (ISW) говорится о стремлении Кремля мобилизовать промышленность для длительной войны в Украине.

Кремль инициировал "производственную мобилизацию" оборонных предприятий в начале августа, запретив ряду сотрудников и руководству "Ростеха" брать отпуска. Военно-промышленная комиссия РФ готовится к началу сентября изменить программу гособоронзаказа и увеличить расходы примерно на 10 миллиардов долларов.

"Институт" обращает внимание на визит министра обороны РФ Шойгу на "Уралвагонзавод", производящий танки.

Несмотря на попытки вооружаться у обеих сторон, Россия и Украина вряд ли добьются каких-либо решительных военных успехов в этом году. Об этом заявил Би-би-си глава военной разведки Великобритании Джим Хоккенхалл.

Вопреки прогнозам украинских спикеров, генерал говорит, что нереально ожидать решительных сдвигов на юге в ближайшие месяцы.

При этом он допускает, что будут попытки наступлений и контратак. В целом разведчик ожидает затяжного конфликта в Украине.

С тем, что наступать на юге ВСУ пока не в состоянии, согласна и американская газета Washington Post. Она пишет, что у Киева нет достаточного числа вооружений для контрнаступления под Херсоном.

Издание напоминает, что Россия перебрасывает к Херсону крупные подразделения и уже нарастила группировку на правом берегу Днепра по меньшей мере до 15 тысяч человек (украинские источники говорят о 25-30 тысячах - Ред.).

При этом, как сказал газете представитель аналитической группы Conflict Intelligence Кирилл Михайлов, большая часть пополнения – военные из элитных десантных подразделений (то есть, наступательные войска).

Украинские спикеры тоже склоняются к вероятной атаке противника на юге.

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявил, что россияне могут перейти в контрнаступление с целью захватить всю территорию Херсонской области до проведения "референдума", который ожидается в сентябре.

"Здесь может быть такая двусторонняя ситуация: либо враг пойдет в оборону, либо постарается предпринимать определенные контрнаступательные действия по некоторым направлениям, потому что многие войска, предназначенные не для обороны, а для наступления, переброшены на юг страны", - заявил советник министра.

Впрочем, он уверен, что "мы берем их в оперативное окружение, учитывая то, что у них нет нормальной логистической цепочки с Левобережьем".

Куда идет "спецоперация" и будут ли переговоры?

В России сегодня сделали ряд заявлений о перспективах войны и ее окончания.

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что поставки Украине западных дальнобойных систем приведут к "расширению географических задач спецоперации" России".

То есть, Москва будет пытаться захватывать больше территорий, чтобы отодвинуть фронт от тех регионов, которые планируется аннексировать.

"Что касается корреляции массированных поставок Киеву западных вооружений с ходом и сроками специальной военной операции, то ее четко обозначил Сергей Лавров. Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше. Россия не может допустить, чтобы на оставшейся украинской территории находились вооружения, представляющие прямую угрозу нашей стране, "ДНР", "ЛНР", - сказал Дарчиев.

Затем дипломат призвал США "заставить Зеленского вернуться к переговорам, пока не поздно".

"Лучшим решением для Вашингтона, чтобы избежать унизительного поражения, как недавно случилось в Афганистане, было бы заставить Зеленского прекратить бессмысленное сопротивление и вернуться, пока не поздно, за стол переговоров", - заявил Дарчиев.

Из Киева идут противоположные заявления. Украина сейчас не имеет никаких мотивов, чтобы вести переговоры с Россией. Поскольку сам факт таких переговоров будет означать победу Москвы.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Переговоры с РФ на сегодняшний день будут означать лишь одно: что Россия выиграла. Это - зафиксированное поражение Украины, зафиксировано поражение Европы, демократических ценностей как таковых. И после этого последует падение всей системы безопасности глобальной, системы ценностей, к которым мы относим себя. Любые переговоры сегодня с имеющимися входными возможностями, они бы зафиксировали цивилизационную катастрофу. Вы готовы пойти на это? Цена, которую сейчас Украина уже заплатила, и которую мы платим, она гораздо выше, чем возможность прямо сегодня прекратить огонь", – заявил Подоляк.

Впрочем, на Западе продолжают звучать голоса в поддержку окончания конфликта и переговоров.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что урегулирование по Украине состоится. И оставит за Москвой Крым и отдельные районы Донбасса, захваченные в 2014 году.

Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

Он предупредил, что из-за Украины и Тайваня Америка находится на на грани войны с Россией и Китаем "по вопросам, которые мы частично создали, не имея никакого представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести".

При этом, по мнению Киссинджера, сейчас не удастся геополитически разделить Москву и Пекин и настроить их друг против друга (как это удалось самому Киссинджеру во времена президента Никсона). Поэтому он призвал США "не нагнетать напряженность".

"Все, что вы можете сделать, это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого у вас должна быть какая-то цель", - добавил бывший госсекретарь.

Киссинджер за свои предложения уже становился объектом претензий в Украине. Но его, тем не менее, продолжают цитировать крупнейшие западные медиа. То есть его идеи переговоров и компромисса находятся в фокусе общественного обсуждения.

Особенно, вероятно, они обострятся ближе к зиме, когда у Запада будет множество своих проблем, и поддерживать на плаву экономику Украины им станет сложнее.

Уже сейчас фиксируется, что Украина объявила дефолт. Так считают глобальные рейтинговые агентства S&P и Fitch.

В пятницу они понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до "выборочного дефолта" и "ограниченного дефолта". Агентства считают недавно согласованную реструктуризацию долга страны проблемной.

S&P понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до "SD/SD" с "CC/C".

"Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем сделку как проблемную и равносильную дефолту", — говорится в сообщении S&P.

Fitch понизило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте до "RD" с "C".

Ранее на этой неделе зарубежные кредиторы Украины поддержали просьбу страны о двухлетнем замораживании выплат по международным облигациям почти на 20 миллиардов долларов. Но, как видим, это приравняли к дефолту.