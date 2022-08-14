Анализируем 172-й день войны в Украине и подводим его итоги.

Ситуация на фронте 14 августа

Итак, что сегодня происходило на войне:

1. Активизировались бои в Харьковской области. Утренняя сводка Генштаба сообщает о новых попытках наступать на Питомник к северу от Харькова.

К северу от Харькова россияне могли войти в село Уды, которое штурмовали недавно, но эта информация нуждается в дополнительной проверке, пишет "Институт изучения войны". О захвате Уд сегодня официально заявило российское Минобороны. Украина этого не подтверждала.

Уды находятся у границы с Россией, к северо-западу от занятой армией РФ Казачьей Лопани. То есть, Россия хочет расширить контролируемый ею плацдарм к северу от Харькова, продвинув его на запад (откуда затем, теоретически, если хватит сил, можно попытаться нанести удар на юг и перерезать трассу Харьков-Киев).

По оценке военного эксперта Олега Жданова, на Харьковском направлении идут серьезные позиционные бои. Обе стороны пытаются прощупать состояние обороны или возможности обороны друг друга. Продолжаются обстрелы и обмен артиллерийскими ударами.

2. Был штурм РФ в районе Долины к северу от Славянска, Генштаб сообщал, что он отбит.

3. Под Северском продолжались бои в районе Ивано-Дарьевки, Спорного и Серебрянки. По данным Генштаба ВСУ - безуспешно, по данным российских телеграмм-каналов Спорное уже захвачено. В целом Россия усиливает нажим под Северском, есть видео военных колонн, движущихся к городу, пишет "Институт изучения войны".

4. Попытки наступления на Соледар и Зайцево под Бахмутом потерпели неудачу, говорится в сводке украинского командованя. В направлении Бахмута Генштаб ВСУ признал частичный успех российских войск.

"Институт изучения войны" сегодня подтвердил бои на территории завода Knauf в Соледаре, о чем ранее писали российские источники.

5. Украина сегодня сообщила, что противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Это по логике означает, что Пески остались в тылу российской армии.

При этом захват Песок, о чем вчера говорила Россия, ВСУ не подтверждают: в утренней и в вечерней сводках говорилось, что штурмовые действия в направлении поселка провалились. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый также опроверг вчерашние заявления минобороны РФ о захвате Песок.

"Ситуация там тяжёлая, интенсивные бои продолжаются", - заявил Череватый в эфире телемарафона. Поселок, по его словам, фактически стёрт с лица земли.

Противник же сообщает, что начат штурм поселка Невельское к юго-западу от Песок.

Движения вокруг Песок означают, что российские войска пытаются окружить Авдеевку с юга и севера, считает "Институт изучения войны".

Судя по видео, которые поступают, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь.

Российские и украинские ресурсы сегодня заявили, что ВСУ нанесли удар по штабу ЧВК "Вагнера" в Попасной. Прошел слух, что во время него погиб и куратор ЧВК близкий соратник Путина Пригожин. Но подтверждений этому нет, а российские военкоры информацию о гибели Пригожина опровергают.

Сегодня продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС. Были прилеты на дачный поселок, на станцию зарядки огнетушителей, а также - в район первого блока атомной станции.

Всего за сегодняшний день наблюдатели из местных пабликов насчитали около 8 прилетов. Сообщается, что погиб мужчина, который шел выгуливать собаку.

Стороны, как обычно, обвиняют друг друга. Россияне говорят, что это стреляют ВСУ со стороны Никополь, украинская же сторона обвиняет россиян в "самообстреле" с целью обвинить затем в нем украинскую армию.

"Институт изучения войны" приводит данные сторон, которые обвиняют друг друга в обстрелах Запорожской АЭС.

Американские эксперты при этом установили единственное свидетельство российской военной активности в этом районе - это САУ "Пион" в 11 километрах от станции. Но куда он вел огонь - не сообщается (традиционно от российских ударов страдает правый берег Днепра, где расположены Никополь и Марганец).

В Запорожской области сегодня, судя по фото, было нечто вроде прилета в порту захваченного россиянами Бердянска. Местные "власти" говорят, что это ЧП, вызванное нарушением правил противопожарной безопасности.

Перспективы наступления на Херсон

Сегодня ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который связывает берега Днепра под Херсоном.

"Вновь нанесен удар по Антоновскому мосту для того, чтобы закрепить его статус окончательно как непроездной", - заявили в пресс-центре Сил обороны Юга.

Постоянные обстрелы этого и других мостов (например, дамбы в Новой Каховке), которые соединяют правый и левый берег Днепра в захваченной РФ Херсонской области, с украинской стороны трактуются как подготовка к наступлению ВСУ на Херсон.

Несмотря на то, что об этом наступлении говорят уже давно и многие уже стали сомневаться в том состоится ли оно вообще, следует отметить, что правый берег Днепра - единственное место, где ВСУ в принципе могут наступать. Атаки на мосты усложняют снабжение российской армии на правом берегу и могут уменьшить или вообще нивелировать превосходство армии РФ в огневой мощи.

На любом другом направлении россияне могут свободно перебрасывать резервы и боеприпасы и отбивать атаки ВСУ. Поэтому, скорее всего, украинская армия если и будет наступать, то именно на Херсон.

В тоже время, судя по заявлениям украинских спикеров, в Киеве могут расчитывать, что российское командование, лишившись стабильных путей снабжения, придет к выводу о необходимости отвода войск из Херсона на левый берег Днепра.

Вероятно, при таких прогнозах исходят из двух похожих примеров - отступление российских войск из под Киева в марте и уход с острова Змеиный.

В обоих случаях, россияне, из-за действий ВСУ, столкнулись с ситуацией, когда войска и под Киевом и на Змеином не могут никак изменить стратегическую ситуацию на данных направлениях, а удержание позиций стоило бы очень больших потерь. Потому тогда и было принято решение об отступлении, причем в обоих случаях это подавалось как "жест доброй воли" (что стало мемом).

То есть, россияне уже дважды в ходе войны показывали, что чисто военные соображения (нежелание нести бесполезные потери) для них перевешивают возможный имиджевый и политический урон. И потому они предпочли в таких случаях отступать, а не "стоять на смерть".

Как сказал после вывода войск из под Киева спикер Путина Дмитрий Песков, "никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно".

Повторят ли россияне "жест доброй воли" в третий раз - под Херсоном?

Это большой вопрос.

Во-первых, имиджевый и политический ущерб для России от такого шага будет неизмеримо больше, чем от отступления от Киева либо ухода с острова Змеиный. В конце концов Херсон - это единственный областной центр, который захватили россияне за пять месяцев "спецоперации".

Во-вторых, что еще более существенно, в отличие от "стояния под Киевом" или нахождения на острове Змеиный, сохранение плацдарма на правом берегу Днепра имеет для россиян важнейшее стратегическое значение не только в политическом, но и в военном плане. По сути это плацдарм для дальнейшего наступления в сторону Одессы и Приднестровья, что, судя по различным намекам из Москвы, остается одной из главный целей России в нынешней войне. В случае отступления на левый берег Днепра этот плацдарм будет потерян и развернуть новое наступление по югу Украины на запад будет для армии РФ крайне тяжело.

В-третьих, даже в случае если удары ВСУ сделают непригодными для передвижения все мосты через Днепр, что называется "на постоянной основе" (а решение этой задачи подразумевает регулярные удары по мостам на протяжении всего времени подготовки к наступлению, так как россияне будут последствия обстрелов стараться оперативно ликвидировать), у российских войск остается немало и других способов наладить коммуникации между двумя берегами (через понтонные и паромные переправы, например).

Кроме того, российская дальнобойная артиллерия может наносить удары по украинским позициям и с левого берега Днепра (особенно, если ВСУ приблизятся к Херсону).

Поэтому пока мало что указывает на то, что россияне решат уйти с правого берега сами. Зато есть немало признаков того, что они на правом берегу свои позиции как раз укрепляют, перебрасывая туда крупные дополнительные силы (что подтверждает и украинская сторона).

Причем, среди украинских военных и экспертов есть мнение, что россияне не отступать намерены, а наоборот - готовятся к наступлению. Оно, как считает руководитель обороны Николаева генерал Марченко, может пойти на Кривой Рог или напрямую на Николаев.

Такое наступление, в том числе, может иметь целью отодвинуть линию фронта от Днепра, чтоб у ВСУ не было возможности наносить регулярные удары по мостам.

Как будут в реальности развиваться события на юге, вероятно, мы увидим уже в ближайшие месяцы. По крайней мере украинские власти неоднократно заявляли о необходимости нанести решающий удар еще до зимы.

Как Украина и РФ решают проблемы с оружием

Сегодня пришло уточнение по обещанным Украине 11-ти словацким истребителям МиГ-29.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь опроверг слухи о том, что их передали Киеву и заявил, что до конца лета машины будут нести боевое дежурство в небе страны. Правда, что будет с ними потом - не сказал. По некоторой информации их все-таки отдадут ВСУ.

В целом поставки оружия Украине замедлились в сравнении с весной и началом лета. Показательную инфографику на этот счет публикует у себя в Твиттере колумнист Forbes-Украина Владимир Даценко.

Он проанализировал поставки западной помощи по месяцам. Судя по ним, объемы поставок по многим позициям неуклонно снижаются. Хотя по некоторым системам в августе наблюдается небольшой рост (но он все равно ниже, чем весной).

Самое основное снижение идёт по артиллерии, поставки которой за два месяца оставались на самом низком уровне. Отметим, что артиллерия сегодня - основная потребность ВСУ, как вчера заявил главком Валерий Залужный.

По дальнобойным ракетным системам и вертолетам всплеск был в июне, в июле их стало меньше и ещё меньше в августе.

Небольшой рост в августе есть по бронемашинам и ручным гранатомётам/ракетным установкам. Но он ниже, чем показатели весны (вероятно, в силу насыщения этими видами оружия).

Снижение поставок, судя по более ранним публикациям в западной прессе, может быть связано с несколькими факторами. Основной - истощение запасов самих западных стран, которые не готовились к крупному конвенциональному конфликту с Россией.

Это подтвердил недавно и министр обороны Украины Резников, который заявил, что паритета с Россией по танкам и артиллерии можно добиться, только если лишить этих вооружений армии натовских стран.

Также своей долю западного ВПК оттягивают на себя страны восточного фланга НАТО. Они говорят, что в случае войны с Россией окажутся на передовой и ждут усиленных поставок вооружений (в частности, установок Himars), пишет The Washington Post.

Опасения таких стран, как Латвия или Польша сводятся к тому, что они передали часть своих военных арсеналов Украине, но компенсационные поставки идут с большими трудностями.

Американские чиновники, опрошенные изданием, затрудняются ответить на вопрос, когда восточным странам Альянса восполнят их военный потенциал.

Также недостаточными, по мнению поляков и прибалтов, темпами растет количество военных из западных стран Альянса, которых отправляют на восточный фланг. Газета уточняет, что это связано также с сомнениями некоторых представителей власти в США, которые призывают больше усиливать китайское направление.

В настоящее время в Латвии дислоцировано около 600 американцев - по сравнению с примерно 100 прошлой зимой. Власти балтийской страны считают это недостаточными усилиями.

При этом ходят все более настойчивые разговоры о том, что Россия скоро получит большое количество иранских беспилотников.

Известный ливанский исследователь и журналист Элайджа Магье со ссылкой на свои источники сообщает, что Россия заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных БПЛА.

"Россия подписала контракт с Ираном на покупку 1000 беспилотников после того, как Иран поставил несколько беспилотников и тренажер, на котором тренировались российские офицеры. Первые дроны уже применялись в Украине", - пишет Мегье.

Он отмечает, что за последнее десятилетие Россия не уделяла должного внимания и инвестиций индустрии дронов. Вместо этого она сосредоточилась на разработке гиперзвуковых ракет, опередив в этом направлении США. Между тем, беспилотники стали необходимы каждой армии.

Тегеран же интенсивно работает над развитием индустрии дронов. Мегье напоминает, что иранцы использовали эту технологию в Сирии и передали ее своим союзникам в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, а также палестинцам в Газе.

Согласно источникам Мегье в Иране, "закупка беспилотников Россией, является важным показателем, подтверждающим качество развития иранской промышленности, которой удалось произвести самые совершенные беспилотники, такие как Shahid 129, которые могут летать более 24 часов. Именно это и привлекало Россию, особенно для использования в войне в Украине".

На фото, которое публикует журналист, "Шахиды" находятся в бетонном укрытии, то есть места их дислокации слабо уязвимы для ракетно-бомбовых ударов.

В реальных боевых действиях россияне смогут задействовать иранские бесепилотники Shahed 129 примерно в конце августа - начала сентября. Такой прогноз дает военный эксперт Олег Жданов.

"Мы не знаем точную цифру... В открытых источниках была цифра - 46 комплексов. Сколько это беспилотников - трудно сказать. Есть информация от разведки, что иранские инструкторы уже начали обучать российских операторов пользоваться БПЛА Shahed 129. Когда они будут готовы - тоже трудно сказать. Минимум месяц", - объясняет Жданов.

По его словам, пока также преждевременно оценивать, насколько легко или трудно их сбивать. Все выяснится на поле боя в Украине в конкретных фронтовых условиях.

Отметим, что недостаточное число ударных и разведывательных беспилотников называлось экспертами, как одна из основных проблем российской армии в войне в Украине. Так как это затрудняло корректировку артиллерийского огня, а также точные удары по целям в тылу противника (в том числе, обнаружение и поражение тех же "Хаймарсов" или же иных западных систем вооружений).

Судя по всему, при помощи иранских беспилотников, как раз эту проблему россияне и попытаются решить.