Подводим итоги 173-го дня войны.

Ситуация на фронте 15 августа

По данным Генштаба ВСУ и других источников сегодня происходило следующее:

1. К северу от Харькова была новая попытка РФ наступать на Уды со стороны Казачьей Лопани. Провальная, как сообщает Генштаб. Ранее, напомним, Минобороны РФ заявляло, что Уды уже под их контролем.

Была новая попытка российского наступления на Долину к северу от Славянска, ВСУ ее отбили. Долина стоит на трассе из Изюма в Славянск (это часть дороги Харьков-Ростов). Также были атаки на недавно освобожденную Мазановку. В этом районе были мощные артиллерийские удары с целью вытеснить ВСУ.

К югу от Северска противник пытался продвинуться в районах Ивано-Дарьевки, Выемки и Веселого, но потерпел неудачу, заявили в Генштабе ВСУ.

При этом, вчера глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о захвате "стратегически важной позиции" под Северском. Информация подтверждения из Украины не имела.

2. Генштаб сообщал, что под Бахмутом противник атаковал в направлении Соледара и Кодемы, но безуспешно.

При этом в российских пабликах появляется уже много видеороликов с территории завода Knauf в Соледаре. Похоже, предприятие под контролем противника. В остальном в Соледаре продолжают держать оборону украинские войска. В городе идут бои.

3. Ближе к Донецку идут бои в районе Песок, Невельского и Первомайского, где россияне пытались улучшить тактическое положение. Успеха не имели, сообщил Генштаб.

Противник же продолжает настаивать, что уже контролирует Пески. Параллельно с запада продолжаются сильные обстрелы Донецка.

4. Генштаб утром сообщил о новом наступлении на Павловку под Угледаром. ВСУ говорят, что в очередной раз отбросили россиян.

В тоже время, ситуация здесь далека от рядовой.

Вечером ВСУ сообщили, россияне попытались наступать в этом районе сразу на нескольких направлениях: Славное – Новомихайловка, Сладкое – Водяное, Сладкое – Владимировка, Егоровка – Павловка.

Очевидно, что все эти движения имеют целью город Угледар, к которому пытаются подойти с трех сторон.

В российских пабликах еще вчера заявляли о "прорыве обороны Украины" в районе Угледара. И масштабном наступлении на город, который находится по дороге к Великой Новоселке (на запад) и по пути к Марьинке с юга.

По данным российских военкоров, на Угледар бросили десантные войска РФ и формирования "ДНР" (в частности, батальон "Восток", воевавший в Мариуполе).

Россияне сообщают, что наступление идет со стороны Никольского, также бои ведутся в районе Павловки, Пречистовки и Шевченко, где держат оборону ВСУ.

Также россияне пишут о занятии ряда позиций ближе к Великой Новоселке - между Новодонецким и Октябрьским.

Украина этих заявлений не комментирует и не подтверждает, но, как мы показали выше, подтверждает в целом усиление атак в районе Угледара.

Похоже на то, что противник таким образом готовит удар с востока по Великой Новоселке - куда пытаются продвинуться подразделения РФ со стороны Запорожской области (то есть, с запада). Либо же планирует сделать бросок с юга на Марьинку.

Бои под Угледаром развернулись ожесточенные. Сегодня там сбили российский боевой вертолёт. Как пишут российские телеграм-каналы, экипаж успел спастись.

Есть воздушные потери и в Украине. На фронте погиб один из лучших украинских военных летчиков - капитан Антон Листопад.

На 30-летие независимости Украины этот летчик возглавлял воздушную часть военного парада. А в конце июня получил орден "За мужество" от Зеленского. Обстоятельства гибели не раскрываются.

Удар по ЧВК "Вагнера"

Россияне же вчера понесли потери на земле. Под удар попал штаб ЧВК "Вагнера" в Попасной. Об этом сперва сообщили российские военкоры, затем подтвердил губернатор Луганщины Сергей Гайдай.

Координаты "вагнеровцев" по сути раскрыл один из российских корреспондентов, который на днях выкладывал фото своего визита на базу ЧВК и общения с куратором "Вагнера" российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Ходили даже слухи, что Пригожин погиб при ударе, но это оказалось не так - сегодня появилось его фото на руинах штаба ЧВК.

Евгений Пригожин справа

Также сегодня были опубликованы новые кадры последствий ударов по базе ЧВК. На фото и видео - сгоревшее оружие и вещи "вагнеровцев". Здание базы уничтожено до основания.

Впрочем, с этим ударом не до конца все ясно. Уже пишут, что "вагнеровцы" могли намеренно спровоцировать обстрел по своей базе для обнаружения позиций украинских "Хаймарсов".

Такую версию допустил основатель оппозиционной российским властям экспертной группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

"Вспоминая, как Пригожин любит троллинг, и какие суммы он всегда готов был на это спускать, и какие огромные усилия готов прикладывать, у меня все еще есть некоторые сомнения в том, что реально произошло", - написал Левиев в "Твиттере", допуская, что могла иметь место инсценировка со стороны "вагнеровцев".

Он обращает внимание, что обычно российские "военкоры" избегают съемок военных объектов, "а тут прям позируют около штаба, да еще и с кем-то похожим на Пригожина".

Фото с базы в Попасной могло быть намеренным вбросом, чтобы спровоцировать огонь HIMARS, и нанести по системам ответный удар. "Отлично, Среда, иди сюда, давай попозируем около таблички с адресом, сейчас мы их выманим и ударим в ответ", - описывает он логику "вагнеровцев".

Отметим, что вчера и сегодня об уничтожении "Хаймарсов" Минобороны России не заявляло. Хотя до того, объявляло об этом уже несколько раз (что регулярно опровергали в Украине и в США).

Военные перспективы

Сегодня парламент Украины поддержал продление военного положения и мобилизации на 90 дней до 21 ноября.

Сегодня есть перспектива крупных боевых действий на Донбассе (где они уже идут) и на юге Украины. Такие выводы можно сделать из анализа "Института изучения войны" (США) о составе шести основных воюющих в Украине российских группировок.

1. На севере и востоке Харьковской области сосредоточены войска Западного военного округа. Группа небольшая, и для наступления, считают эксперты, недостаточная.

2. В районе Изюма и Славянска воюют соединения добровольцев, созданные после начала вторжения, плюс части Восточного военного округа. "Институт" считает, что на данный момент это направление для РФ не является приоритетным.

3. Под Северском действуют части Центрального военного округа и соединения "ЛНР". Утверждается, что ими руководит командующий ЦВО Александр Лапин.

На этом участке "оперативная пауза" закончилась, и возобновлены попытки наступления.

4. Под Бахмутом работает микс из "ЧВК Вагнера", частей Западного военного округа и "ЛНР". Здесь идут активные действия.

5. На запад от Донецка наступают в основном силы "ДНР".

6. В Херсонской и Запорожской областях воюет самая смешанная группировка, и ее постоянно усиливают. К частям Южного военного округа недавно перебросили силы Восточного ВО, а также подразделения ВДВ и Росгвардии.

С одной стороны, состав сил на этом направлении говорит о планах наступать. С другой, по мнению "Института", разношерстность группировки негативно скажется на общей координации.

Но в целом понятно, что военная кампания приобретает характер затяжной и входит в осень-зиму с массой нерешенных военных вопросов.

Затягивание боевых действий, похоже, пока подвешивает в воздухе и "референдумы" на захваченных Россией территориях. Британская разведка считает, что идея эта хоть и не отброшена, но явно отложена, поскольку пока нет захвата как минимум всей территории Донецкой области.

Также очевидно, что непросто будет провести "голосование" на юге Украины.

Херсонское правобережье - под регулярными ударами украинских ракет, а также под угрозой интенсификации боевых действий (украинцы обещают начать контрнаступление в ежедневном режиме, а РФ стягивает сюда силы).

Подконтрольные России районы Запорожской области из-за угрожающих событий на ЗАЭС тоже вряд ли будут готовы в ближайшие недели проводить "референдум". Из всех территорий более-менее готова только "ЛНР".

Поэтому не исключено, что решение проводить аннексию в Кремле пока отложат, как минимум, до выхода на границы Донецкой области. Что перспектива даже не ближайших месяцев (если наступление будет идти теми же темпами, что и сейчас и если оно вообще не остановится).

Но, судя по довольно разноречивым сигналам, которые поступают из Москвы, окончательное решение по тому когда проводить "референдумы" еще не принято.

По сути у Кремля есть два варианта.

Первый - дождаться выхода на границы Донецкой области и в целом стабилизации пусть и относительной на других участках фронта, чтобы провести "референдум" в более-менее спокойной обстановке.

Второй - проводить референдум уже в ближайшее время несмотря на активные бои (например, сделав основной упор на голосование онлайн), чтоб затем объявить захваченные территории частью РФ и пригрозить Украине некими максимально жесткими мерами, если бои не закончатся.

К какому варианту склонится Москва, вероятно, будет понятно уже к концу августа.

Война и экономика

Украина до конца года рассчитывает на помощь от западных партнеров в 12-16 млрд долларов, заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Это зависит от успешности проведенных переговоров, до 30 миллиардов может быть. Это с начала войны в переговорах. Мы уже получили 14, то есть до конца года можем получить еще от 12 до 16 миллиардов".

По его словам, основная статья расходов бюджета сейчас - зарплаты военных, Украина по-прежнему нуждается в 5 млрд долларов ежемесячно. При этом, если поделить суммы 12-16 млрд долларов до конца года, то получится примерно 2,6-3,5 млрд долларов в месяц. То есть - до 5 млрд не дотягивает.

Отметим, что сегодня Рада направила почти 270 миллиардов гривен (более 7 миллиардов долларов) на армию и силовиков. При этом, основным источником поступления этих средств названы не внешние, а внутренние заимствования - то есть, размещение облигаций госзайма, которые после начала войны скупает преимущественно Нацбанк Украины, проводят таким образом эмиссию гривны и финансируя за счет нее дефицит бюджета. Что, как говорит сам НБУ грозит разгоном инфляции и девальвацией гривны.

При этом пока непонятно, сможет ли Запад полноценно поддерживать Украину экономически. Сегодня газ на бирже в Европе резко вырос до 2350 долларов за тысячу кубометров. То есть проблемы с экономикой в ЕС будут нарастать в условиях нехватки газа ("санкций Путина").

Достаточно тревожный материал на эту тему выпустила британская The Guardian. В нем говорится, что украинцы должны "опасаться удара в спину" от Европы этой зимой.

Авторы прогнозируют, что на Украину "усилится давление в пользу прекращения огня или какого-то временного мирного соглашения , чтобы облегчить экономическую боль Европы".

Также на Западе есть силы, которые опасаются "катастрофического успеха" Украины - то есть, если ВСУ разобьют россиян, то Москва применит тактическое ядерное оружие.

Все это может стать "ударом в спину" Украине, говорится в материале.