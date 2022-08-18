Подводим итоги 176-го дня войны.

Ситуация на фронте 18 августа

На Донбассе бои продолжаются по всей линии фронта - от Северска до Угледара.

Южнее Северска была атака на село Выемка, ВСУ ее отбили, сообщал утром Генштаб.

Российские атаки - по крайней мере те, о которых сообщается в украинских сводках - сейчас сосредоточены не на лобовом штурме Северска, а попытках нарушить его коммуникации с Бахмутом. Поэтому идут регулярные наступления южнее.

Вторая горячая точка - Бахмут. На него наступали от Покровского (с востока) и от Клинового на юге. Также были атаки на соседние Соледар, Бахмутское и Зайцево. Трасса Соледар-Бахмут под контролем Украины, сообщают российские телеграм-каналы.

Со стороны Горловки атаковали ещё одно Зайцево, а также Кодему. Все атаки, сообщает Генштаб, успеха не имели.

Источники с российской стороны сообщают, что на Бахмутском направлении работает ЧВК "Вагнера", которая сейчас штурмует Кодему (но в само село она не вошла).

Далее - фронт к западу от Донецка.

Под Авдеевкой, как пишет Генштаб ВСУ, отбита попытка наступления на Первомайское к западу от Песок. То есть в этом районе особых изменений нет. Вчера сообщалось о продвижении противника в районе Опытного, также скорее всего продолжаются бои у Невельского и Водяного, куда силы "ДНР" подошли вплотную.

Под Угледаром противник пытается вгрызаться в укрепрайон ВСУ между Угледаром и Великой Новоселкой. Была атака на село Шевченко - неудачная, как заявляет Генштаб.

Российские телеграм-каналы сообщают о "прорыве" россиян у села Владимировка к юго-востоку от Угледара. Украина этих данных не подтверждает. Также в утренних сводках не упоминались бои у Новомихайловки, где вчера противник пошел вперед. У россиян сообщают, что там продолжаются столкновения.

С обстрелами самая напряженная ситуация в Харькове и области, которые подверглись массированным ударам. По последним данным, в Харькове погибли 13 человек, почти 40 ранены. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах.

В одном из общежитий погибла мать украинской легкоатлетки Екатерины Табашник.

Также сильно пострадал Дом железнодорожника.

В Минобороны РФ заявили, что "ракетным ударом по базе иностранных наемников в Харькове уничтожены более 90 боевиков". В тоже время, харьковские власти не подтверждают гибель военных и говорят, что жертвами стали мирные жители.

Что привез Эрдоган в Украину

Сегодня в Украину приехали генсек ООН Гуттериш и президент Турции Эрдоган. Они встречаются с Зеленским во Львове в трехстороннем формате.

Изначально ходили слухи, что оба гостя будут уговаривать Зеленского сесть за стол переговоров по остановке боевых действий.

"Может быть, и будут (предлагать дипломатическое решение конфликта - Ред.)... Но я боюсь даже воспроизвести, что ответит Зеленский", - заявил вчера вечером советник Ермака Алексей Арестович. - Наверное, скажет "нет" в целом".

Сегодня эти же предположения заполонили турецкую прессу.

Сообщалось, что Эрдоган может выступить с инициативой временного прекращения огня в Украине, а также посредничества Анкары при обмене пленными. И о том, что турецкий президент предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным. Мол, о такой готовности Эрдогану заявил Путин.

По данным источников телеканала CNN Türk, Москва якобы смягчила свою позицию и согласилась встречаться с Зеленским без предварительно утвержденной дорожной карты. Чтобы на встрече определить порядок действий и передать его в рабочие группы. Впрочем, со стороны России никаких подобных заявлений не звучало.

В общем, первый после 24 февраля визит Эрдогана в Украину породил многочисленные слухи о том, что турецкий президент везет некий план прекращения войны, который он хочет предложить Зеленскому.

Диапазон слухов по этому плану колеблется от соглашения о временном прекращении огня до компромиссного мирного договора между Украиной и Россией.

Параметры соглашения также обсуждаются разные – от "корейского варианта" (фиксация нынешней линии фронта) до отступления российских войск на линию 23 февраля в обмен на какие-то встречные решения со стороны Украины (широкая автономия для юго-востока, нейтральный статус, демилитаризация приграничных территорий и прочее), а также в обмен на снятие санкций Западом.



Пока нет никаких доказательств достоверности этих слухов. По одной из версий, главная задача Эрдогана сейчас это вообще не Украина, а отвлечение (и переключение) внимания от готовящейся турецкой "военной спецоперации" против поддерживаемых американцами курдских сил в Сирии. А также минимизаций сопротивления ей на уровне международных организаций (в первую очередь - ООН).



Хотя, вполне вероятно, что Эрдоган предложил Зеленскому возобновить переговоры с Москвой о прекращении войны (турецкий президент о необходимости этого говорит постоянно и публично). И точно такое же предложение сделает и Путину.



Однако, куда менее вероятно, что обе стороны именно сейчас это предложение примут.

В данный момент и Украина, и Россия находятся в фазе попыток реализации своих публично заявленных целей. У Москвы, напомним, это выход на границы Донецкой области, принуждение Украины к нейтральному статусу, к "демилитаризации и денацификации" (плюс есть еще публично не артикулируемые, но обсуждаемые в СМИ цели в виде захвата всего черноморского побережья Украины до Приднестровья и Одессы).



У Украины – это освобождение территории, захваченной после 23 февраля (официально декларируется как "задача минимум").



Ближайшие месяцы покажут – насколько каждая из сторон в принципе может эти цели достичь хотя бы частично (в украинском случае это, например, возвращение правого берега Днепра в Херсонской области, в российском – выход на границы Донецкой области).

И если как минимум одна из сторон убедится, что это невозможно в обозримой перспективе, а дальнейшее продолжение войны создает слишком большие риски, тогда и возникнет вероятность такой опции как "переговоры". Хотя даже в этом случае вероятность не 100% - есть еще опция "война на истощение".



Но, по крайней мере, тогда будет о чем говорить. И нынешние наработки Эрдогана (если они есть) смогут запустить в работу.

Ожидание "провокаций" на АЭС

Еще одна тема встреч в Украине сегодня - ситуация на атомной станции в Запорожье. В основном по этому поводу приехал генсек ООН.

В связи с его визитом минобороны РФ обвинило Киев в подготовке "резонансной провокации" на Запорожской АЭС. "В результате провокации РФ будет обвинена в создании техногенной катастрофы", - говорится в заявлении Москвы.

Там утверждают, что командование оперативно-тактической группы "Днепр" развертывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки по действиям в условиях радиационного заражения местности.

При этом в РФ заявили, что тяжелых вооружений ни на территории ЗАЭС, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет, "там есть только подразделения охраны". Украинская сторона заявляет же, что на территории АЭС и около неё находятся вооружения и боеприпасы армии России.

Судя по всему, "провокации" ждут завтра - поскольку "власти", назначенные Россией, анонсировали на 19 августа онлайн-трансляцию, которая будет вестись с беспилотников в рамках ожидания "провокации Киева".

На это ответили в центре по борьбе с дезинформаций при СНБО Украины. Там опровергли подготовку провокации.

"Учитывая установление фактов почти непрерывных провокативных обстрелов Запорожской АЭС оккупационными войсками, сообщение о провокациях Силами обороны Украины не соответствует действительности и является откровенной дезинформацией!", - сообщает Центр.

А в ГУР Минобороны Украны обвинили саму Россию в подготовке провокаций на ЗАЭС.

Тем временем в РФ продолжают делать громкие заявления. Там сообщили, что допускают отключение пятого и шестого энергоблоков Запорожской АЭС, что приведет к остановке станции. Вопрос отключения станции может быть рассмотрен "при продолжении негативного развития ситуации с украинскими обстрелами".

Здесь нужно напомнить, что у сторон сейчас два разных подхода к решению конфликта вокруг станции.

1. Российский подход состоит в том, чтобы инспекция МАГАТЭ прибыла в Энергодар через территорию, подконтрольную России (то есть, через Крым). В Москве говорят, что проезд через подконтрольную Киеву территорию небезопасен.

2. Украина требует вывести российские войска со станции и демилитаризовать зону вокруг нее (то есть убрать войска и от Энергодара). Только после этого и лишь через подконтрольную территорию Киев допустит МАГАТЭ к объекту.

В этом Украину поддерживают США и Британия. Зеленский сегодня заявил генсеку ООН, что организация "обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск".

Но в МИД РФ сегодня отвергли предложение о создании демилитаризованной зоны. Там заявляют, что такое предложение является "неприемлемым", так как сделает станцию "более уязвимой".

В Украину везут С-300. Военные перспективы

Россия наращивает ракетное вооружение, которое планируется применять против Украины. Как сообщает Стратегическое командование ВСУ, РФ концентрирует у границ и на захваченных территориях большое количество транспортно-пусковых контейнеров и зенитных управляемых ракет к ЗРК-300.

В начале августа из Улан-Удэ вышли эшелоны из 28 вагонов с ракетами к ЗРК С-300. В середине августа из арсенала в Котово (Волгоградская область РФ) извлекли более 120 контейнеров с ракетами к этим комплексам

Также ведется складирование боеприпасов к С-300 в Беларуси. Там собраны около 60 транспортно-пусковых контейнеров. Сотни таких контейнеров хранились на взорванной базе в Джанкое, сообщило командование, но "пока сложно сказать, были ли они уничтожены полностью, частично, или вовсе - нет".

В связи с этим в командовании говорят, что "угроза массированного обстрела территории Украины, как минимум, ракетами С-300, очевидна". По данным военных, арсенал концентрируют к 24 августа.

Отметим, что ракеты С-300 традиционно использовались в системах ПВО для поражения воздушных целей. Однако, по данным украинских военных и экспертов, с началом войны россияне начали их использовать и для ударов по целям наземным.

Тем временем, от администрации Байдена требуют предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS (дальность - до 300 километров). Письмо с таким предложением направили почти два десятка бывших военных и дипломатов.

Среди них - бывшие командующие силами НАТО в Европе Филипп Бридлав и Уэсли Кларк, экс-глава военного контингента США в Европе Бен Ходжес, а также ряд бывших послов Америки в Украине (Тейлор и Хербст) и экспертов по нацбезопасности.

Подписанты считают, что такие поставки могут сорвать наступление России и нужны для поражения военных целей в Крыму. По их мнению, война в Украине достигла решающего момента, и на карту поставлены жизненно важные интересы США.

Вчера спикер Госдепа США Нед Прайс на брифинге ответил на этот призыв. И, судя по этому ответу, пока в планах поставок таких ракет нету.

"Это не в интересах Украины, это не в интересах НАТО, это не в интересах Европы, не в наших интересах, чтобы агрессия России против Украины превратилась в более мастштабный пожар, и чтобы эта война распространилась за пределы Украины в Европу или потенциально привела Россию к конфликту с НАТО и США. Это никому не интересно", - заявил Прайс.

Он уточнил, что США поставляют Киеву ту помощь, которая нужна на данном этапе боевых действий. И что она успешно применяется "для остановки российских наступлений". И, если логически развить мысль Прайса - "а не для контрнаступлений".

Если американцы дозируют военную помощь, то Европа, похоже, ее совсем саботирует. Как пишет американское издание Politico, за июль шесть крупнейших стран Европы не предложили Украине никаких новых военных обязательств. И это впервые с начала войны.

Полного списка стран-"отказников" издание не публикует, но уточняет, что среди них - Германия и Франция, а также Великобритания.

Военные поставки Украине ослабевают как раз в момент, когда речь идет о "решающем наступлении" ВСУ, и война вступила в критическую фазу, пишет газета.

При этом на прошлой неделе состоялась встреча западных союзников по Украине в Копенгагене. Там решили помочь Киеву на полтора миллиарда долларов, но эта сумма "мизерна по сравнению с тем, что было принято на предыдущих конференциях".

Почему снижаются объемы военной помощи? Рассмотрим кратко вероятные причины:

1. Арсеналы у государств НАТО не безразмерны, и на большую континентальную войну они не рассчитаны. Об этом говорят и украинские представители. И даже производство новых единиц вооружения будет закрывать сперва потребности самого Альянса - и сколько это займет времени, непонятно.

2. Боязнь прямой войны с Россией при массированных поставках наступательных вооружений Киеву. В администрации Байдена открыто формулируют цель - нельзя переводить конфликт на уровень "Россия-НАТО" (о чем выше говорил спикер Госдепартамента).

3. В западной прессе все сильнее сквозит сомнение, что эта война будет однозначно выиграна Украиной - да и официальные заявления западных представителей на этот счет давно сошли на нет.

4. Ввиду масштабного энергетического кризиса у многих стран Запада появляется желание прекратить войну любой ценой - раз уж не получилось ее выиграть в сжатые сроки - и начать снова закупать нефть и газ у России.

Громче всего эту точку зрения в Европе выражает Венгрия. Ее премьер Орбан в интервью Tichys Einblick заявил, что "Запад не может выиграть войну на Украине военным путем" и ущерб от санкций для Европы "огромен". Кроме того, большинство стран мира этих санкций не поддержали.

"Большая часть мира демонстративно их не поддерживает: китайцы, индийцы, бразильцы, Южная Африка, арабский мир, Африка. Вполне возможно, что именно эта война положит конец господству Запада", - заявляет Орбан.