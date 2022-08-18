Ученые из США и Австралии запустили проект возрождения популяции вымершего тасманийского волка или тилацина, как его ещё называют. Он считался крупнейшим сумчатым хищником на планете.

Об этом сообщает BBC.

Возродить редкого хищника, вымершего в 1930х годах, собираются с помощью стволовых клеток и технологии редактирования генов.

Исследователи рассчитывают на то, что первый детеныш тилацина может появиться через 10 лет работы.

При этом некоторые коллеги по научному миру скептически относятся к возможности возродить популяцию тасманийского волка.

Напомним, что ранее мы писали о том, что национальный австралийский архив фото- и аудиодокументов опубликовал видео с тасманийским волком, вымершим в 1930-х годах. В 21-секундном ролике 1935 года по вольеру бродит последний представитель вида - самец Бенджамин.

Также мы писали о том, что в США приступили к клонированию вымерших мамонтов из Сибири.

ДНК мамонта, найденные в Сибири, будут вживлены в клетки обычного азиатского слона. По сути это будет гибрид слона и мамонта, которые вымерли около 10 тысяч лет назад. Главной целью проекта является восстановление климата Арктики и местной экосистемы.