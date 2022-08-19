Темнокожие иностранцы и цыгане, которые хотят выехать из Украины в страны ЕС, сталкиваются с проявлениями расизма.

Об этом пишет испанская El Pais.

Как рассказала газете активистка движения за права беженцев и мигрантов Ана Изабель Мартинес, "первая граница, которую они должны пересечь, - это само население Украины, которому не дали возможности выехать".

"Упрощенные пути эвакуации также не подходили для этих людей, которые, по словам Мартинес, были вынуждены проходить километры за километрами, опасаясь быть избитыми, и которых выгоняли из поездов, направляющихся в сторону границы", – пишет издание.

"Такие организации, как Amnesty International, обвиняют правительство Украины в невыполнении своих национальных и международных обязательств, не желая признать наличие расизма в стране, а также, например, расовые критерии со стороны государственных чиновников при выборочном контроле", – говорится в статье.

Ранее "Страна" рассказывала, как львовянка оскорбляла сама и учила на детей называть жену доктора из Ливии черной обезьяной и чуркой.

Мы также писали, что народный депутат от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк пожаловался, что в центре Киева его пытались спровоцировать на конфликт расистскими высказываниями.