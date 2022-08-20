Подводим итоги 178-го дня войны.

Ситуация на фронте 20 августа

Военная обстановка за день изменилась мало. Генштаб сообщал, что:

1. Противник вел наступление в районе Борщевой к северу от Харькова.

К югу от Изюма бои шли в направлении Новодмитровки, Вернополья и Курульки - с явной целью выйти на Барвенково.

2. Под Северском идёт наступление в районе Ивано-Дарьевки. Вечером Генштаб сообщил, что в районе Барвенково противник отброшен, у Северска - тоже.

3. В направлении Бахмута, Зайцево и Кодемы идут штурмовые действия противника.

Вечером подробностей стало больше: враг пытался улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Вершина – Зайцево, Вершина – Кодема, Майское – Зайцево, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево. Безуспешно.

4. Идёт вражеское наступление на Опытное под Авдеевкой и Майорск под Горловкой. К вечеру добавились еще три направления: Спартак – Опытное, Донецк – Пески, Старомихайловка – Первомайское.

Российские военные телеграм-каналы заявили, что сегодня Пески захвачены полностью и завершена зачистка. Украинская сторона это не подтверждает.

Одновременно под Песками обстреливаются окраины Донецка.

5. Россияне безуспешно атаковали село Золотая Нива под Великой Новоселкой (к западу от города на трассе из Угледара). Вечером Генштаб повторил ту же информацию - надо думать, были еще атаки.

6. На Южнобужском направлении ведется наступательное сражение в направлении Васильки – Благодатное. То есть - россияне наступают в направлении Николаевской области.

Под Благодатным уже не так давно были бои - в начале августа сообщалось, что россияне захватили это село.

Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

На юго-западе ни украинские, ни российские войска не продвинулись вперед на херсонской линии фронта. "Однако все более частые взрывы в тылу российских войск, вероятно, создают нагрузку на российскую логистику и авиабазы на юге", - считают в Британии.

Наносит ли Украина удары по Крыму?

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много.

Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

Российские "власти" Крыма заявляют, что сбивались беспилотники, но подтверждено это лишь по сегодняшней атаке на здание Черноморского флота в Севастополе.

Украина официально этого не комментирует, но на уровне приближенных к Банковой спикеров и телеграм-каналов идут намеки, что Украина располагает некими ракетами, способными добивать до Крыма.

В российских военных тг-каналах мнения разделились.

1. Одни блогеры считают, что такое оружие Украина действительно разработала - например, вариант ракеты "Нептун", который можно запускать с самолета. Мнение же о том, что это тайно поставленные американские ракеты ATACMC отбрасывается, поскольку они летят по баллистической траектории и легко распознаются.

2. Вторые не верят в "супер-оружие" и считают, что опыт других территорий, которые обстреливают ВСУ, показывает, что такими ракетами украинская армия не располагает. А удары по Крыму - это скорее умелые диверсии в том числе с применением беспилотников.

В тоже время обращает на себя внимание и другой момент.

Значительная часть информации, которая шла по российским СМИ и телеграмм-каналам о якобы ударах по российским военным объектам в Крыму на проверку отказалась фейковой. Например, российские ресурсы распространили снимок сегодняшнего якобы прилёта в Бахчисарайском районе, который оказался фото взрыва на аэродроме около Сак на прошлой неделе.

Также через российские источники ранее вбрасывалась неподтвержденная информация о взрывах на аэродромах в Бельбеке и в Гвардейском.

О недостоверности значительной части информации о взрывах в Крыму, которая идёт от российских ресурсов. писал в сегодняшнем обзоре и американский Институт изучения войны.

Вопрос - зачем это делают в РФ? Можно, конечно, допустить, что в российских СМИ работает тайная украинская агентура, которая хочет посеять панику среди россиян. Но вполне может быть, что это является сознательным нагнетанием и со стороны российских структур для обоснования неких новых действий против Украины либо для дальнейшего ужесточения внутренней политики и контроля спецслужб за обществом.

Сегодня было много и российских прилетов по украинской территории. Самый громкий случай - в городе Вознесенске Николаевской области. Там ракета попала в пятиэтажный жилой дом, ранила 12 человек, среди них - четверых детей.

"Энергоатом" уже обвинил Россию в "ядерном терроризме", поскольку ракеты, по его данным, направлялись на Южноукраинскую АЭС, которая как раз находится в Вознесенске. В то же время о повреждениях станции или рядом с ней не сообщалось.

Обвинения в "ядерном терроризме" прозвучали также со стороны назначенной в Москве "админинстрации Запорожской области", которая к вечеру снова заявила об украинском обстреле ЗАЭС (Киев этого не комментировал, но украинская позиция неизменно в том, что станцию обстреливают сами россияне).

Также Россия сегодня обвинила Украину в химической атаке. Москва впервые официально заявила, что "глава администрации" Херсонской области Сальдо был отравлен, причем расследуется вероятность применения боевых отравляющих веществ.

Ранее об отравлении Сальдо писали российские телеграм-каналы, но назначенные Россией "власти" Херсона это отрицали. Сейчас заявляется, что он пошел на поправку.

Также ведомство заявило, что несколько российских солдат еще 31 июля были госпитализированы с признаками такого отравления в Запорожской области.

"В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В", - заявили в российском министерстве.

Также российские телеграм-каналы сегодня сообщили о покушении на "мэра Мариуполя" Константина Иващенко. Взрывное устройство было заложено на въезде в зоопарк и сработало в момент подъезда "чиновника". Сообщается, что Иващенко не пострадал.

Военные перспективы

Вчера Байден подписал новый пакет помощи Украине. Министр обороны Резников перечислил сегодня основные его позиции:

- боеприпасы для HIMARS

- 16 гаубиц 105 мм+боеприпасы

- 15 беспилотников ScanEagle

- 40 машин MaxxPro

- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM)

- 50 HMMWVs

- 1500 противотанковых управляемых ракет

- 1000 переносных противотанковых комплексов Javelin

- другое оборудование.

Особого внимания заслуживают противорадарные ракеты HARM. О них раньше официально не сообщалось, хотя уже проходила информация о том, что их остатки находили российские военные (то есть поставки могли вестись непублично).

AGM-88 HARM – американская противорадиолокационная ракета, принятая на вооружение в 1983 году. Применяется с самолетов. Впервые была использована американцами в Ливии в 1986-м.

HARM способна наводиться на высокочастотные радиолокационные станции, причем вычисляет их местоположение, даже если РЛС была выключена. В Пентагоне сегодня заявили, что украинская авиация уже смогла успешно адаптировать эту ракету к советским истребителям МиГ-29.





Сегодня с Запада начали поступать военные сигналы, которых ранее не было.

Из Британии и США начали идти заявления о возможном вступлении НАТО в войну в Украине, если на Запорожской АЭС произойдёт в результате обстрелов утечка радиации. Озвучивают их пока отдельные парламентарии.

"Это действительно даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО, это автоматическая статья 5", — написал член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.

А член британского парламента Тобиас Эллвуд заявил: "Любое преднамеренное повреждение украинского ядерного реактора с возможной утечкой радиации будет нарушением статьи 5 НАТО".

Согласно статье 5 Устава НАТО, нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов Альянса и влечёт за собой вступление в войну всех членов НАТО.

Пока трудно сказать, данные заявления американских и британских парламентариев - их собственная инициатива, позиция отдельных групп в американской и британской элитах, согласованная с властями форма давления на Москву или что-то иное.

Напомним, что страны Запада требуют от России вывести свои войска из района станции и вернуть ее под контроль Украины. То есть, не исключено, что речь о некоем психологическом давлении на Москву.

Вслед за призывами западных парламентариев задействовать статью 5 Устава НАТО с аналогичным призывом выступил госсекретарь минобороны Польши Войцех Скуркевич.

Правда, повод для задействования этой статьи (по которой НАТО фактически начинает военные действия с Россией) у Польши другой - размещение Россией гиперзвуковых ракет в Калининградской области.

"Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаем угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия", - предупредил Скуркевич.

Он сказал, что в случае возникновения реальной угрозы будет автоматически задействована 5-я статья Устава НАТО, то есть, формула "один за всех и все за одного".

Тема этих ракет - сегодня одна из главных на Западе и в России. Сегодня министр обороны РФ Шойгу заявил, что в России начинается серийное производство гиперзвуковых ракет "Циркон".

Это противокорабельный снаряд, способный быть ядерным и долететь, к примеру, до Лондона за 5 минут или быстрее (смотря откуда будет запущен). Существующие системы ПВО перехватить его, по заявлениям России, не в состоянии - из-за скорости в пять раз выше звуковой и высокой маневренности.

Тема уже активно обсуждается в западной прессе. "Своими гиперзвуковыми ракетами Россия шлет недвусмысленное предупреждение НАТО", - пишет аналитик британского телеканала Sky News Алистер Банколл.

Он подчеркивает, что Россия уже использовала гиперзвуковые ракеты "Кинжал" в Украине и "это был редкий пример российского технологического успеха в нынешней войне".

Решение разместить некоторые из этих вооружений в Калининграде, похоже, задумано как предупреждение НАТО, в частности Польше и прибалтийским государствам Эстонии, Литве и Латвии, которые уже "чувствуют себя чрезвычайно уязвимыми для российского нападения".

Москва, пишет Банколл, несомненно, возразит, что имеет полное право размещать гиперзвуковые ракеты на своей территории, и, расширяя свои военные силы в Калининграде, она не делает ничего такого, чего уже не сделала бы НАТО в Восточной Европе.