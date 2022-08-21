Подводим итоги 179-го дня войны.

Фронт Изюм-Донбасс

Итак, о чем сегодня заявлял Генштаб ВСУ и другие источники.

1. Опять движения вокруг Барвенково на юге Харьковской области. Противник пытался штурмовать Новую Дмитровку со стороны Бражковки и Сулиговки.

Активизация в этом районе началась несколько дней назад, но без каких-то продвижений со стороны российских войск

2. Под Северском - безуспешное наступление от Берестового на Ивано-Дарьевку.

К востоку от Бахмута россияне штурмовали Бахмутское, но безуспешно. К югу - атаковали Зайцево со стороны Семигорья. Противник отошел.

3. В районе Горловки идет атака на Нью-Йорк (бывший пгт Новгородское) с двух сторон - с юга от Новоселовки, с востока от Железной Балки. Бои там продолжаются.

Также "мэр" Горловки Иван Приходько заявил, что "ДНР" захватила западную часть поселка Зайцево (Украина этого не подтверждала).

Но мы в любом случае наблюдаем новый этап наступлений россиян со стороны Горловки. Судя по всему, поставлена задача оттеснить фронт от Горловки, поскольку город находится под постоянными обстрелами (аналогичная ситуация и с Донецком, от которого "ДНР" наступает на Авдеевку и Марьинку).

4. Под Авдеевкой РФ с двух сторон атакует Невельское - от Песок (с востока) и Лозового (юго-восток). Со стороны Лозового противник имел частичный успех, заявляет Генштаб ВСУ. Также продолжаются бои в направлении Старомихайловка – Марьинка.

Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил вслед за российскими телеграм-каналами, что Пески теперь окончательно захвачены. Ранее об этом же заявляли российские источники и "ДНР". Украина потерю Песок не подтверждает.

Что происходит на юге?

В Николаевской области Россия второй день атакует Благодатное - село у дороги Снегиревка-Николаев, которая ведет к областному центру с северо-востока.

При атаке с юга, от Васильков, противник занял южную окраину Благодатного.

Украинский военный эксперт Константин Машовец считает, что россияне планируют прорыв западнее Благодатного: по линии Новониколаевка - Зеленый Гай - Николаевское (Кульбакино).

"Это наиболее оптимальный вариант для врага. Ведь позволяет ему достаточно коротким путем, как в смысле времени, так и в смысле расстояния, не только "решить проблему Херсона", но и фактически "возвращает" российские войска на окраины Николаева", - пишет Машовец.

Захват Благодатного и трассы Снегиревка-Николаев нужно россиянам, чтобы обезопасить развертывание своей группировки юго-западнее, в районе указанных населенных пунктов.

По мнению Машовца, для этого наступления на левом берегу Днепра уже сосредотачивается 5-я армия Восточного военного округа РФ. При этом эксперт считает, что Днепр для россиян по-прежнему "проездной", несмотря на регулярные удары ВСУ по мостам.

По данным источников "Страны" в ВСУ, Благодатное остается по большому счету в "серой зоне". "Населенный пункт много раз переходил из рук в руки, но пока никому в нем надолго закрепиться не удавалось", - говорит источник.

Резюмируя общее положение на фронте - россияне уже несколько дней активно атакуют по всем направлениям. Нажим на позиции ВСУ явно усилен, причем сразу в нескольких точках, подчас весьма далеких друг от друга - от Харьковской до Николаевской области.

При этом продвижение по-прежнему медленное. В чем суть этих множественных наступлений - если очевидно, что ведутся они довольно ограниченными силами и быстро взломать украинскую оборону не в состоянии?

Самое очевидное объяснение - где-то готовится основной удар, а в остальных местах ведутся либо сковывающие бои (чтобы ВСУ не могли перебросить силы на направление главного удара), либо неспешно "прогрызается" оборона украинских сил для создания условий к будущему наступлению. В частности, постоянными атаками к югу и к северу от Бахмута создаются плацдармы для попытки его окружения. Точно такая же ситуация под Авдеевой.

Кроме того, как видим, часть экспортов уверены, что россияне готовятся наступать на юге, в направлении Николаева. В чем для противника есть своя логика - обезопасить Херсонскую область и, возможно, вынудить ВСУ оттянуть силы из Донбасса, полный захват которого заявляется как основная цель войны.

Сегодня также была ракетная атака на юге - на Одесскую область, город Майорск. Там, по данным Украины, разбомбили зернохранилище с новым урожаем. Из пяти летевших "Калибров" сбили два.

Минобороны РФ заявило, что был уничтожен "склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня "Хаймарс" и зенитным комплексам западного производства".

Почему Москва достала "Кинжал"?

Касаемо ракет сегодня было еще одно заявление из Москвы. Шойгу сообщил, что РФ трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы".

Это совпадает с публичными данными об использовании этих ракет, которые давали и украинские, и российские источники. Первый случай был в марте. Как утверждало Минобороны РФ поразили расположенный в Ивано-Франковской области подземный арсенал.

Второй - в мае. Как заявляло украинское командование, удар наносился по туристическим объектам в Одесской области.

Третий - в начале августа по военным объектам в Винницкой области.

С "Кинжалом" сейчас связана серьезная напряженность в Европе - Россия разместила их на самолетах в Калининграде, после чего соседняя Польша призвала к применению 5-й статьи устава НАТО (о коллективной самозащите Альянса).

В целом же история с этими ракетными комплексами увязана, видимо, с тем, что происходит на Запорожской АЭС.

Украина обвиняет Россию в обстрелах станции и подготовке ядерной катастрофы. Аналогичные обвинения в адрес Киева озвучивает Москва.

Запад не называет виновных в этих обстрелах. Но там уже звучат заявления, что в случае ядерного заражения территории НАТО Альянс должен будет "реагировать". Активируя ту же 5-ю статью.

Пока мы слышим лишь разговоры на полуофициальном уровне. Но, видимо, в Москве считают это завуалированной угрозой, адресованной Кремлю (например, с целью вынудить россиян покинуть АЭС и вернуть ее Украине).

Скорее всего именно поэтому Россия достала "Кинжал" и демонстрирует его своим западным оппонентам.

Чего ждать на День независимости?

Сегодня продолжились предупреждения украинских властей о том, что на День независимости Украины могут быть мощные ракетные удары (в том числе по столице).

Это прогнозирует советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Они ненавидят нас, поэтому попытаются 23 и 24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в этом перечне", - заявил Подоляк.

Полиция тоже предупреждает об угрозах. 23-25 августа правоохранители призывают украинцев особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие, заявил первый замначальника патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Напомним, что в праздничные дни киевская власть в целях безопасности уже отменила все массовые мероприятия.

В оперативном командовании "Юг" со своей стороны отмечают увеличение числа носителей российских ракет в Черном море.

"Мы видим, что они существенно увеличили количество ракетоносителей в Черном море. В частности, с ракетами "Калибр" их сейчас 5, в том числе и подводные", - сказала глава пресс-центра "Юга" Наталья Гуменюк..

Она призвала украинцев быть готовыми к возможному увеличению количества обстрелов.

Также проводятся негласные действия по снижению вероятного урона от предполагаемых обстрелов. Работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале Киева рекомендовано с 22 по 26 августа работать дистанционно.

Уже известно, что именно в дистанционном режиме будет работать аппарат Верховной Рады, за исключением тех сотрудников, которые задействованы в контактах с международными делегациями и подготовке к следующему заседанию парламента.

Работникам госучреждений рекомендуют на следующей неделе "по возможности меньше появляться" в правительственном квартале.

Частные офисы в центре Киева также переводят на удаленку. Представители ряда компаний сообщили "Стране", что всю следующую неделю будут работать дистанционно по просьбе арендодателей.

Также работники бюджетных организаций рассказали "Стране" о том, что на праздники им рекомендовали сидеть дома и не выезжать в центр.

Впрочем, из Офиса президента вчера звучали и другие сигналы.

"Я не очень верю в какой-то массированный удар по мирным целям. По военным - да, скорее всего, вероятность есть, попытаются запустить. Но целенаправленное убийство мирных жителей как военный план - честно говоря, при всей людоедскости режима им тупо очень невыгодно это", - заявил советник ОП Алексей Арестович.

По его мнению, показательные удары по скоплениям людей ускорят поставки западного оружия Украине.

"Они ударили по массовому мероприятию. Чтобы что?.. Ну "наказали", убили мирных жителей, куча крови в прямом эфире. Какая реакция мира будет? Еще 20 HIMARS. Если они этого хотят - на здоровье, почему нет", - сказал Арестович.

В общем, пока даже на Банковой не уверены, что на праздники Украину ждут массовые удары.

Военные перспективы

Украинские пилоты, как оказалось, уже обучаются водить натовские самолеты. Это значит, что на Западе готовятся к ситуации, когда эту технику, возможно, придется Киеву предоставить.

Украинцы проходят тренировки на симуляторах американских штурмовиков A-10 Thunderbolt, пишет Time.

A-10 Thunderbolt был принят на вооружение давно, но он все еще эффективен в противотанковой борьбе.

Правда, при нынешних реалиях, когда господство в воздухе принаблежит российской авиации, эти штурмовики вряд ли будут эффективны, отмечает американское издание. Видимо, поэтому США и не торопится с передачей этой техники Украине. Ну, а пока украинцы учатся овладевать ею.

Но даже по этому факту видно, что Штаты готовятся к разным сценариям - даже тем, которые наступят в неопределенном будущем.

При этом затяжной характер войны повышает риск российского тактического ядерного удара, считает генерал Ричард Бэрронс, бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании.

Самым вероятным сценарием, с его точки зрения, может быть удар по подразделениям украинской армии, ведущим наступление, которое российские войска не могут сдержать иначе.

Запад должен не допустить такой сценарий, считает он, но не ценой уступок Кремлю. Наоборот, США и Европа должны гарантировать долгосрочную поддержку Украины и подчеркнуть последствия, которые ядерная эскалация несет для России.

"Если у Украины получится собрать ресурсы для наступления и если Украина действительно добьется успехов, то мы должны принять тот факт, что использование малого ядерного боеприпаса будет полностью соответствовать российской военной доктрине, в понимании российских политиков и военных", - считает генерал.

Согласно ядерной доктрине РФ, ядерное оружие может быть применено в ответ на ядерную атаку, а также в случае другой агрессии, которая ставит под угрозу существование государства.

При этом в самой России недавно заявили, что применять ядерное оружие в Украине не собираются.

Разумеется, это лишь слова. Но если взглянуть на проблему с другой стороны - а будут ли созданы предпосылки к такому применению - то пока их не видно.

ВСУ уже на протяжении полугода ведут главным образом оборонительные бои. И во многих западных медиа звучит скепсис насчет перехода Киева в контрнаступление до конца года. Среди причин называется нехватка оружия и необученность личного состава. А также превосходство России по ряду параметров (артиллерия, авиация, ракеты), которое непонятно как нивелировать.

То есть пока неясно, каким образом украинская армия сможет создать настолько мощную угрозу российской, что та захочет применить ядерное оружие.