Утром в понедельник, 22 августа, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что под Изюмом зафиксированы безуспешные атаки россиян на Дубровное и Новую Дмитровку.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

Также Генштаб ВСУ сообщает, что под Северском продолжается бой за Веселое, куда наступают россияне.

Безуспешные атаки противника были и на Кодему под Бахмутом - от Вершины и Гладосово. Со стороны Травневого бой ещё идёт. Стоит отметить наступление на Курдюмовку, которая находится южнее Бахмута и западнее трассы на Горловку. Также идут российские атаки на Соледар, Зайцево и сам Бахмут.

Под Авдеевкой враг атаковал Первомайское, Невельское, Опытное, Красногоровку (на севере от Авдеевки). На Невельское наступали со стороны Песок. Все нынешние атаки в Генштабе назвали неудачными.

Под Великой Новоселкой была российская атака на Времьевку с юга, от Макаровки.

Кроме того, снова сообщается о частичном успехе РФ при атаке на Благодатное Николаевской области (вблизи дороги Снегиревка - Николаев).

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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