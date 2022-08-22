Подводим итоги 180-го дня войны.

Ситуация на фронте 22 августа

Положение на фронтах больших изменений не претерпело.

Под Изюмом продолжается давление россиян в направлении Барвенково - были атаки на Дубровное и Новую Дмитровку. Севернее Славянска противник атаковал Краснополье на изюмской трассе, результат боев неизвестен.

Под Северском продолжается бой за Веселое, куда наступают россияне со стороны Спорного.

К югу от Бахмута продолжаются атаки противника на Кодему с трех сторон - от Вершины, Гладосово и Травневого. Там же стоит отметить наступление на Курдюмовку, которая находится западнее трассы Бахмут-Горловка (смог ли противник ее перерезать пока неизвестно).

То есть россияне и силы "ЛДНР" пытаются охватить Головку с юга.

Также продолжаются атаки на Соледар, Зайцево под Бахмутом и на сам Бахмут.

Под Авдеевкой "ДНР" снова атаковала Первомайское, Невельское, Опытное, Красногоровку (на севере от Авдеевки). На Невельское наступали со стороны Песок. Ранее российские источники заявили об "окончательной" зачистке Песок.

Юго-западнее, под Великой Новоселкой была, российская атака на Времьевку - наступали с юга, от Макаровки. Атака была отбита.

И, наконец, снова Генштаб ВСУ сообщает о частичном успехе РФ при атаке на Благодатное Николаевской области (вблизи дороги Снегиревка - Николаев). Новый это успех или тот же, что и был вчера, когда противник смог захватить часть села - не уточняется. По данным украинских военных, которые находятся на передовой, ситуация в Благодатном нестабильная, стороны регулярно атакуют и контратакуют.

Было за сутки немало ракетных ударов. В Донецке на восточной окраине разбомбили, судя по всему, военный склад - там с ночи что-то детонировало.

Также сегодня были новые удары по мостам в Херсонской области - в частности, Антоновскому. Назначенные россиянами "власти" заявили о двух погибших работниках ремонтных служб и 15 пострадавших. Первоначально прошла информация, что мост чуть ли не рухнул, но она не подтвердилась.

Также были удары по Новой Каховке, где находится еще один мост через Днепр.

В украинском командовании заявляют, что продолжат наносить удары по мостам, чтоб сделать их окончательно не проездными. Но при том признают, что россияне пытаются их ремонтировать.

Звучали взрывы и в Севастополе - по заявлению местных "властей" ПВО сбила высоко летящий беспилотник.

В Крыму кстати, начинают готовиться к походам в бомбоубежища и проверять их готовность принимать людей. "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев начал инспекции по укрытиям.

В последнее время в Крыму стала ежедневно срабатывать ПВО. Как заявляют - сбивают беспилотники.

Россияне сегодня нанесли ракетные удары по Одесской области - ночью и утром. Сообщается, что попали по объектам инфраструктуры.

Военные перспективы

Британская разведка и американский Институт изучения войны считают, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе.

"Российские наступательные операции на востоке Украины, вероятно, исчерпали ограниченный импульс, который они набрали в конце июля, и, вероятно, достигли своей кульминации", - сообщает Институт изучения войны.

Эксперты пишут, что российские силы вряд ли смогут собрать достаточно ресурсов для наступательной операции, которая привела бы к значительному продвижению.

В британской разведке считают, что режим военной "спецоперации", который не позволяет проводить массовый набор в армию, свои мобилизационные возможности исчерпал.

В Украине же говорят, что Россия тем не менее формирует еще один армейский корпус и десятки добровольческих батальонов для нового наступления. Об этом заявил Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра экономических и политических исследований имени Разумкова.

"Еще есть 40 добровольческих батальонов, которые формируются по всей России (они, в основном, идут на восток, чтобы хоть как-то сковать наши силы). Но не думаю, что они будут ударным кулаком. А вот та группировка, которая собирается в Беларуси, - она может", - заявил Сунгуровский.

Он считает, что стягивание в Беларусь комплексов С-300 является "прикрытием".

"Это попытка показать, что готовятся обстрелы наземных целей. На самом же деле готовится крупная наступательная операция, для которой необходима усиленная противовоздушная оборона. Тем более, на фоне той информации, что Украине передаются авиационные средства. Усиление группировки в Беларуси является одним из признаков готовящейся наступательной операции. Но это не обязательно произойдет", - говорит эксперт.

Он предположил, что новыми целями могут стать Ровно и Житомир, "чтобы перерезать наши логистические магистрали поставок западной помощи".

При этом, по его мнению, обсуждаемый сегодня вариант массированного удара на День независимости - "не самостоятельный". Но он может стать частью крупной наступательной кампании.

Корпус - это 30-40 тысяч военных. Ранее о подготовке такого соединения в России предупреждал "Институт изучения войны".

В ВСУ сегодня вновь заявили и о контрнаступлении на Херсон. Правда, говорят, что оно заключается на данном этапе не в провижено вперед подразделений, а в истощении сил противника.

"Мы системно и методично проводим те же действия, которые называются контрнаступательными. Если все ожидали, что это будет подъем войска и маршевый проход по степям Херсонщины, то это зря. Поскольку в условиях современной войны контрнаступление выглядит иначе. Это в основном истощение сил врага. Чем мы и занимаемся. И это уничтожение складов с боеприпасами, это уничтожение командных пунктов, удары по опорным пунктам, там, где он сосредотачивает свою силу, вооружение и технику", - заявила глава пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Но очевидно, что без штурмов конкретных населенных пунктов освободить Херсонскую область не получится. При этом такие штурмы сейчас проводят российские войска (выше мы писали о захвате части Благодатного).

Украина же сможет перейти в контрнаступление только после кратного увеличения западной поддержки. Которая на данный момент сталкивается с трудностями.

Война, экономика и угрозы прямого конфликта

Официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус о поддержке Украины может рухнуть. Континент вступает в "суровую зиму роста цен на продовольствие, нехватки энергии для обогрева домов и реальной возможности рецессии", пишет CNN.

Следующие несколько месяцев будут самыми тяжелыми для европейских стран с начала войны. Граждане почувствуют сокращение стоимости жизни, а некоторым придется сделать выбор между отоплением и едой.

Многие западные официальные лица заявили CNN о своей обеспокоенности тем, что в какой-то момент политические лидеры могут решить, что лучше всего выступить посредником в мирном соглашении и подорвать концепцию Киева о выводе российских войск на прежние границы.

Помимо энергетических вопросов, есть проблемы и с оружейными поставками. Европейские чиновники опасаются, что западная стратегия вооружения украинцев становится "краткосрочным решением долгосрочной проблемы: войной без четкого конца".

"Большинство официальных лиц признают, что никто не знает, чем закончится этот конфликт", - говорится в материале. Поэтому "мир начинает испытывать усталость от войны", которая заходит в тупик.

"Еще в феврале было легко присоединиться к антипутинской поддержке. Но сейчас война находится в скучной стратегической стадии. Меньше ежедневных приобретений и потерь и меньше возможностей для фото", - заявил высокопоставленный дипломат НАТО.

"Жестокая правда в том, что со временем переговоры с Путиным уже не вызовут такого беспокойства у стран, которые не имеют общей границы с Россией и, откровенно говоря, не видят в Москве единственную причину своих проблем", - резюмирует агентство.

Эксперты, опрошенные CNN, считают, что Зеленский должен продолжать "пиар-магию" и еще интенсивнее заявлять о то, что "Украина все еще добивается прогресса". "Как только люди почувствуют, что Киев находится в проигрыше, они могут начать спрашивать, почему мы продолжаем поставлять дорогое оружие Украине во время экономического кризиса", - говорится в статье.

Впрочем, пока "магия" работает в обратную сторону - газ в Европе стоит уже выше 3000 долларов за тысячу кубометров. А евро рухнул ниже 1 доллара, чего не было с 2002 года.

Если посмотреть, как полгода войны повлияли на экономику, беспокойство европейских чиновников относительно "украинского консенсуса" становится понятным.

Судя по инфографике AFP, инфляция выросла примерно вдвое для развивающихся стран и почти втрое - для развитых. Прогнозный рост глобальной экономики упал с 4,9% до 3,2%.

Резко подорожали все основные продукты - подсолнечное масло, мучное, молочка, сахар и мясо. И "чемпион" по росту цен - природный газ.

"Телевизор" может победить "холодильник" только в том случае, если события, происходящие вокруг Украины будут настолько из ряда вон выходящими, что всколыхнут весь мир и убедят жителей Запада меньше считаться с издержками.

Одно из таких событий, которые пока не произошли, но уже выглядят угрожающими - ситуация на Запорожской АЭС, которую обстреливают (Киев и Москва взаимно обвиняют в обстрелах друг друга).

Видимо, в этом контексте прозвучало заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Запад и Россия сейчас балансируют на грани прямого военного конфликта.

"Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших красных линий и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным", - заявил он "Известиям".

Рябков добавил, что такая политика может привести к эскалации "вплоть до военного столкновения ядерных держав".

При этом, по его словам, Россия может применить ядерное оружие лишь в качестве ответной меры на применение оружия массового поражения против Москвы или ее союзников.

Ранее о том, что идет подготовка к прямой войне Россия - НАТО заявлял секретарь Совбеза РФ Патрушев. Но пока сложно сказать, отражает ли это реальность - либо Россия демонстрирует готовность воевать "в случае чего" (например, прямого вмешательства НАТО в Украине или отправки в Киев крупных партий наступательных вооружений).

Тем не менее, генсек ООН сегодня заявил, что риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.

"Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия… Обладающие ядерным оружием страны должны взять обязательство не применять его первыми.

Эти страны должны заверить неядерные государства в том, что не будут применять или угрожать применением ядерных вооружений против них, и быть транспарентными", — сказал он.

Тем временем, ожидания большой войны есть и на Западе. И они уже влияют на темы поставки оружия Украине.

Так, как пишут немецкие СМИ, Минобороны ФРГ отклонило предложение поставить Украине больше оружия, так как это может ослабить Бундесвер.

Германия не может пойти на подобные риски ввиду российской угрозы, заявил представитель оборонного ведомства.

По его словам, "мы должны быть готовы к тому, что Путин воспользуется любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО".

"Украинский след" в убийстве Дугиной

Сегодня ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

Как утверждают в ФСБ, подрыв ее машины был "подготовлен и совершен украинскими спецслужбами. Исполнительница убийства Дугиной — гражданка Украины, скрывшаяся после преступления в Эстонии".

Зовут эту гражданку Украины, как заявляет ФСБ, Наталья Вовк (1979 года рождения). В Россию она прибыла 23 июля вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения.

Отметим, что такие аккаунты есть в инстаграме, и они связаны между собой (но аккаунт Натальи Вовк закрыт от посторонних).

"В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию", - утверждают в ФСБ.

В ФСБ заявляют, что "для организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая. Для наблюдения за журналисткой использовали автомашину Mini Cooper". При этом при въезде в Россию использовались номера "Донецкой Народной Республики" - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские номера 172AJD02, а при выезде - украинские AH7771IP".

На опубликованном ФСБ видео заметно, что Вовк меняла цвет волос: в Россию она въехала блондинкой, а выезжала из страны уже брюнеткой (либо это вообще две разные женщины). Также на ролике прослеживается путь женщины и ее дочери как внутри России, так и на въезде-выезде.

Также российские СМИ публикуют фото, как утверждается, Натальи Вовк (Шабан).

И, как заявляется, это ее удостоверение военнослужащей Нацгвардии Украины.

Воинская часть 3057, которая указана в удостоверении, включает в себя полк "Азов".

Согласно данным "Википедии", в декабре 2014 года в/ч 3057 была переформирована в 18-й полк оперативного назначения Национальной гвардии Украины. В его состав вошли батальоны "Азов" и "Донбасс".

В октябре 2019 года на базе 18-го полка оперативного назначения была развернута 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Она включала в себя и "Азов", и другие подразделения.

Что касается самой Натальи Вовк, ее данные еще в апреле 2022 были размещены на российском аналоге "Миротворца" – сайте "Немезида". Там как раз и утверждалось, что она служит в "Азове". Но в самом "Азове" уже это опровергли и заявил, что Вовк никогда в их подразделении не служила. А советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал опубликованное удостоверение Вовк подделкой.

К слову, на "Немезиде" утверждается, что Вовк работала администратором в мариупольском футбольном клубе "Ильичёвец".

Российские СМИ также утверждают, что им удалось переговорить с двоюродной сестрой Вовк и та якобы подтвердила, что она служила в украинской воинской части, но не сказала в какой. Говорит, что она служила не в боевых частях, а "в конторе".

Также родственники рассказали, что Наталья уехала из Мариуполя месяц назад (то есть, она жила там и когда город перешел под контроль России и "ДНР"), сказав, что отправляется в Европу.

Также российские СМИ публикуют объявления о продаже того самого Mini Cooper, который фигурирует на видео с Натальей. Продает его некто Даниил Шабан, которого в росСМИ называют сыном Вовк и также приписывают ему службу в "Азове".

Впрочем, на данный момент нет основного доказательства вины Вовк - записи того, как она (или ее дочь) подкладывают мину под машину Дарьи Дугиной. В субботу проходила информация, что камеры на стоянке были почему-то отключены.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает обвинения ФСБ.



"Ru-пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной "назначена" украинка и ее 12-летний ребенок. Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку "Правого сектора" или "эстонскую визу", - написал Подоляк в своем "Твиттере" и повторил свою прежнюю версию, что за подрывом машины Дугиной стоят некие разборки российских спецслужб.

Так или иначе, но Россия уже фактически официально обвинила Украину, по сути, в террористическом акте. По этому поводу уже высказался уже и Путин, выразив соболезнования родителям Дарьи. Вопрос об убийстве РФ намерена поднять и на уровне ООН.

Также все чаще звучат в РФ призывы к ужесточению боевых действий на фоне убийства Дугиной и атак на Крым. И на этом фоне пространство для неких компромиссов Украины и России (и без того очень небольшое) еще более сужается. Не исключено, что это и было одной из целей подрыва автомобиля с дочерью Дугина - кто б его не совершил.