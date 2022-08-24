Национальный банк предупреждает украинцев, чтобы они не принимали купюры, умышленно поврежденные банками, так как они уже не являются платежным средством.

Об этом говорится в сообщении на странице НБУ в Facebook.

НБУ пишет, что в случае, если банк не имеет возможности вывезти наличные из зоны боевых действий, он должен осуществить повреждение наличных, чтобы привести банкноты в неплатежное состояние. А значит, купюры с повреждениями могут прибыть с неконтролируемых территорий.

В качестве примера приводятся купюры с тремя или четырьмя отверстиями.

Кроме просверливания, как сообщает Нацбанк, существует еще несколько методов умышленного повреждения банкнот:

обрезка не менее 50% от общей площади банкноты и ее уничтожение;

разрезание пополам или на три части;

повреждение специальными растворами или другими красящими веществами с окраской не менее 50% общей площади банкноты.

Напомним, украинский банкир и сооснователь "Монобанка" Олег Гороховский предупредил о нездоровой ситуации с 500-гривневыми купюрами, выведенными из обращения, которыми украинцы начали пополнять терминалы сетей.

При этом в Ощадбанке говорят, что недействительные 500-гривневые купюры, имеющие характерные повреждения, попали в оборот в Украине с оккупированных территорий, но отрицают, что эти деньги принадлежат банку, и что их происхождение - Херсонская область.