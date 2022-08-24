НБУ показал, как выглядят умышленно поврежденные банком купюры из зоны боевых действий. Их нельзя использовать
Национальный банк предупреждает украинцев, чтобы они не принимали купюры, умышленно поврежденные банками, так как они уже не являются платежным средством.
Об этом говорится в сообщении на странице НБУ в Facebook.
НБУ пишет, что в случае, если банк не имеет возможности вывезти наличные из зоны боевых действий, он должен осуществить повреждение наличных, чтобы привести банкноты в неплатежное состояние. А значит, купюры с повреждениями могут прибыть с неконтролируемых территорий.
В качестве примера приводятся купюры с тремя или четырьмя отверстиями.
Кроме просверливания, как сообщает Нацбанк, существует еще несколько методов умышленного повреждения банкнот:
- обрезка не менее 50% от общей площади банкноты и ее уничтожение;
- разрезание пополам или на три части;
- повреждение специальными растворами или другими красящими веществами с окраской не менее 50% общей площади банкноты.
Напомним, украинский банкир и сооснователь "Монобанка" Олег Гороховский предупредил о нездоровой ситуации с 500-гривневыми купюрами, выведенными из обращения, которыми украинцы начали пополнять терминалы сетей.
При этом в Ощадбанке говорят, что недействительные 500-гривневые купюры, имеющие характерные повреждения, попали в оборот в Украине с оккупированных территорий, но отрицают, что эти деньги принадлежат банку, и что их происхождение - Херсонская область.