Подводим итоги 183-го дня войны.

Ситуация на фронте и удары на День независимости

Судя по сводкам Генштаба ВСУ, серьезных изменений на войне сегодня не было.

1. Противник вел наступление в направлении Пасека - Долина под Славянском, но, как утверждается, отступил.

Российские телеграм-каналы сообщают, что в лесах между Славянском и Изюмом ВСУ в последние дни усиливают работу артиллерии и "снарядов не жалеют". Видимо, это связано с усилением российского нажима на Барвенково.

2. Южнее Бахмута - безуспешной наступление россиян из Травневого на Кодему, сообщает украинский Генштаб.

Кодему пытаются взять уже несколько недель. Здесь российские военные паблики также пишут об активизации ВСУ - в частности, о попытке прорыва позиций ЧВК "Вагнер" (пишут, что неуспешной).

3. Под Авдеевкой силы "ДНР" пытались атаковать Первомайское со стороны Песок.

К юго-западу от Донецка россияне сообщают о контратаке ВСУ в районе Угледара. Итог этих боев неизвестен. Но в целом видно, что на ряде направлений украинские войска ходили в локальные контратаки.

Вчера были новые удары по Антоновскому мосту. Но россияне активно организуют переправы через Днепр в районе Херсона, используя баржи.

Да и по самому мосту, несмотря на повреждения, все равно едут грузовики.

Сегодня в захваченной россиянами Снигеревке Николаевской области двумя ракетами уничтожено здание местной "администрации".

Также стоит подвести итоги Дня независимости, на который ожидали усиления ударов по Украине.

Чисто математически это произошло. 24 августа было объявлено 189 тревог в областях и городе Киеве, что является рекордом с начала вторжения РФ.

Также 24 августа под обстрелом оказались 58 населенных пунктов заявил замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин. "Это значительно более высокое число обстрелов, чем мы фиксируем обычно", - заявил он.

Стоит напомнить, что в этот день было много ракетных ударов по глубокому тылу ВСУ. Сегодня эти обстрелы подтвердила сама Россия.

Во-первых, удар по Чаплино Днепропетровской области. Минобороны РФ утверждает, что "в результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, которые направлялись на Донбасс".

Напомним, украинские власти заявляют, что в результате удара по поезду и по жилым домам убито более 25 мирных жителей, включая детей.

Есть видео с погибшими гражданскими. Также есть видео с эшелоном военной техники, которые находился на станции Чаплино в момент обстрела. То есть, не исключено, что били по военному составу, но попали в том числе, и по гражданским.

Во-вторых, Россия подтвердила удар по военному аэродрому в Миргороде. Утверждают, что поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Украинское командование удар подтверждало по аэродрому, но о потерях не говорило.

В-третьих, заявляют, что в Днепропетровской области нанесли удар по военному аэродрому "Днепр" (с украинской стороны это не подтверждали). А также в Москве подтвердили обстрел Запорожья, заявив, что поражены производственные цеха завода "Искра" и "Мигремонт", которые, по утверждению россиян ремонтировали системы ПВО и авиатехнику для ВСУ (украинская сторона поражение этих объектов не подтверждала).

В то же время, нельзя сказать, чтобы День независимости стал каким-то из ряда вон выходящим для обстрелов. Вероятно, были дни как минимум с не меньшим ущербом, а зачастую и с гораздо большим ущербом и жертвами

По мнению советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вчерашние удары оказались "немного больше, чем обычно ежедневно, но меньше, чем все ожидали, страшно себя пугая этими ужасными ударами".

Он также сказал, почему, по его мнению, Россия уже давно не наносит ракетных ударов по украинской столице (вчера, к слову, на время воздушной тревоги в столице никто не закрывал выставку российской военной технике на Крещатике, где были тысячи людей, а Зеленский и Джонсон свободно прогуливалось по Крещатику, словно будучи уверенными, что, несмотря на все угрожающие прогнозы, по центру Киева в День независимости "прилетов" не будет).

"Во-первых, в Киеве много иностранцев. Грохнуть какого-нибудь американского дипломата или немецкого — это не то, что им нужно. Второй момент — здесь действительно очень сильная ПВО. Не потому, что Киев столица и надо прикрыть столицу, а потому что Киев — крупнейший военно-транспортный узел, здесь тоже нужно прикрывать военные объекты. Ну, у них не так много, чем бить. Выпустить еще восемь крылатых ракет, чтобы их гарантированно сбили — ну, это такое себе", — объяснил он.

Кроме того, Арестович считает, что Россия стремится к переговорам и перемирию.

"Третье — они на самом деле ищут переговоров, ищут примирения. Поэтому любой удар по Киеву или в каком-то другом месте со значительными гражданскими жертвами – это отодвигание переговоров ещё дальше. Кроме того, сегодня (интервью 24 августа — Ред.) заседание Совета Безопасности ООН, и если бы был удар, то понятно, какую бы повестку они создали. Они бьют по городам, которые ближе к фронтовой линии, где как бы в очень больших кавычках это воспринимается естественно, потому что бьют не крылатые ракеты из территории России, а РСЗО и так далее: Харьков, Николаев, Никополь, бьют по Днепру, били по Западу Украины. Но главное - они точно не заинтересованы в эскалации сейчас. Они хотят перемирия. Это главное, чего они хотят. А эскалация к перемирию обычно не ведет", — сказал советник главы Офиса президента.

Информация о том, что Россия хочет перемирия или остановки огня, официально в Москве никем не озвучивалась. В то же время россияне публично не отказываются от переговоров с Украиной, Киев же заявляет, что сейчас говорить с Россией не о чем. Сегодня об этом же заявил еще один советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

"Переговоры с Россией об остановке войны невыгодны как для Украины, так и для Европы, потому что любое временное перемирие будет означать продолжение агрессии со стороны РФ в будущем", - Подоляк в интервью Bild.

Такой подход активно поддерживает Борис Джонсон.

"Мирные переговоры Украины с Россией на данный момент стали бы катастрофой для всего мира. Именно сейчас, дорогие друзья, вы должны нанести русским удар, когда они начали шататься. Мы знаем, что путинские войска уже устали, их потери колоссальны, истощены их звенья снабжения. Мы видим, насколько большую цену они платят. И, я думаю, сейчас не время выходить с каким-то мелким планом примирения", - заявлял Джонсон вчера в Киеве.

В общем, позиция и Киева, и Запада - никаких переговоров до разгрома России. Ну это публично. Непублично есть некоторые нюансы. Но о них ниже.

Ситуация на ЗАЭС

Сегодня вокруг Запорожской АЭС продолжила накаляться ситуация.

Почти на всей подконтрольной России территории юга Украины - от Херсона до Мелитополя и Бердянска - пропал свет. Как оказалось, это связано с проблемами на атомной станции.

Это подтвердили обе стороны.

"Отключение электроснабжения в Запорожской области связано с коротким замыканием из-за пожаров после обстрелов. Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения на территории области, было произведено переподключение", - заявили назначенные Россией "власти".

А украинский "Энергоатом" заявил, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети.

Это произошло из-за пожаров на золоотвалах соседней ТЭС. Поэтому дважды отключалась четвертая линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины (три других линии связи ранее были повреждены).

В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети. Сейчас ведутся пусковые операции по подключению одного из них.

По информации источников "Страны" в Энергодаре, ситуация на атомной станции критическая.

"В 12:15 в городе пропала вода и свет, а вокруг атомной станции пожар. Горит серьезно, все в дыму, гарь по всему региону. Станция села "на ноль". Нужно чём-то охлаждать активную зону, дизелей надолго не хватит", — рассказал источник.

Кто обстреливает станцию - здесь обе стороны винят друг друга.

Но интересный штрих в эту дискуссию сегодня внесли власти Никопольского района. Они сообщили об обстрелах со стороны ВСУ "территории берега Энергодара".

По данным советника главы Никопольской районной военной администрации, уничтожены двое российских офицеров, "более полторы сотни орков", несколько РСЗО и гаубицы Д-30.

Именно в Энергодаре, напомним, находится Запорожская АЭС.

К слову, на станцию, которую, россияне, по заявлению Украины, обстреливают, они же загоняют все больше военной техники.

Спутниковые снимки от 21 августа показали, что Россия сохраняет усиленное военное присутствие на Запорожской АЭС, а ее бронетранспортеры развернуты в пределах 60 метров от реактора номер пять, сообщает британская разведка, ссылаясь на спутниковые снимки.

По логике, подвергая станцию обстрелам, технику и своих военных оттуда нужно было наоборот вывести.

На фоне всех этих угрожающих новостей появилась перспектива, что на станцию скоро прибудет миссия МАГАТЭ. Глава организации Рафаэль Гросси заявил, что этот визит ожидается "в скором времени".

"Мы очень, очень близки к достижению соглашения о допуске миссии на Запорожскую АЭС", - заявил Гросси на встрече с французским президентом Макроном. "Киев и Москва согласны с тем, что нам нужно отправиться в Запорожье в течение нескольких дней", - добавил он.

По словам главы МАГАТЭ, миссия может прибыть на станцию до 5 сентября и ехать она будет через Киев. При этом вопрос демилитаризации атомной станции (чего требуют Украина и США) не входит, как сказал Гросси, в повестку этого визита.

Когда будет "референдум"?

На Западе комментируют вчерашнее заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о замедлении "спецоперации". И намерении, тем не менее, выполнить все ее задачи.

Исходя из этого, стратегические военные цели России в Украине не изменились, считает Институт изучения войны (США).

При этом, западные аналитики продолжают считать, что у российский армии нехватка личного состава для ведения войны такого масштаба, как нынешняя. Интересно, что сегодня Путин увеличил численность российской армии на 137 тысяч человек, до 2,03 млн человек на 2023 год. Ранее эта цифра составляла 1,9 млн человек.

Не исключено, что эта цифра - 137 тысяч - отражает плановые либо фактические дополнительные объемы привлечения контрактников к "спецоперации" в Украине, которая имеет перспективы продлиться и в следующем году.

Косвенным подтверждением замедления стали новые данные о том, что "референдумы" на контролируемых Россией территориях пока откладываются. 11 сентября его по крайней мере проводить не будут, сообщили сегодня российские "Ведомости" со ссылкой на пять источников, близких к администрации Путина

Они связали отказ от "референдума" 11 сентября с тем, что российские войска пока еще не вышли на границы Донецкой области и вряд ли выйдут к середине сентября.

Ранее о том, что дату назовут после занятия всей территории региона заявлял и "глава ДНР" Пушилин.

В то же время в "Единой России" дают понять, что эта идея не отброшена, а отложена.

"Референдум пройдет, ни для кого никаких сомнений быть не должно - это территория Российской Федерации, это регионы Российской Федерации, они также имеют право на то, чтобы быть включенными в реализацию народной программы "Единой России", - сказал секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

Касаемо сроков "референдума", оценки уже даются. Россия надеется захватить весь Донбасс до наступления зимы, пишет Financial Times со ссылкой на источник в Москве.

Военная помощь Украине

После заверений о неизменности курса на поддержку Киева во время Крымской платформы, многие европейские страны вернулись к достаточно осторожной политике по военным поставкам.

Немцы сегодня дали понять, что усиления помощи от них стоит ждать не ранее осени-зимы. Все потом, что вооруженные силы Германии столкнулись с "абсолютным дефицитом собственных запасов" оружия. И военную помощь Украине ещё нужно произвести.

Об этом министр иностранных дел Анналена Бербок заявила в интервью телеканалу ZDF. Конфликт, по ее мнению , приобретает затяжной характер, и Киев нуждается в дополнительных поставках вооружений осенью и зимой.

Некоторые страны вообще забыли, когда что-то присылали в Украину. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что последняя партия из этой страны была отправлена Киеву еще в мае.

В новый пакет военной помощи США, как оказалось, тоже вошло много вооружений, на производство и поставку которых могут уйти годы.

Также Вашингтон обсуждает вопрос выделения истребителей четвертого поколения для Украины.

Истребители четвертого поколения - это советские МиГ-29 и Су-27, а также американские F-14, F-15, F-16.

Заместитель председателя Пентагона Колин Каль заявил, что вопрос передачи истребителей Украине остается на столе переговоров, решения нему не приняты.

Полугодие войны. Итоги и прогнозы

Западные СМИ также много анализировали, как протекает война и чего от нее ждать.

Газета Washington Post опубликовала редакционную колонку об этом. Основные тезисы:

- Украина не смогла бы так долго продержаться "без поддержки международных друзей".

- война достигла "конца своего начала", но ее будущие перспективы туманны.

- Украина хоть и заявила о контрнаступлении, но пока не может вытеснить Россию с захваченной территории из-за нехватки сил.

- наилучшие шансы Украины на крупное наступление, вероятно, появятся через месяцы, а не дни. Поэтому западные союзники должны скорректировать свои планы.

- Франция и Германия значительно отстали от США, Британии и Польши в поставках оружия Украине. "Если Украина хочет иметь какие-то шансы на успех, альянс (НАТО) должен решить эту хроническую проблему раз и навсегда".

- несмотря на санкции, России удалось сохранить "относительно нормальные экономические условия", отчасти за счет продаж зерна и энергии на миллиарды долларов каждый месяц.

- внутри путинского режима еще могут возникнуть внутренние разногласия, но

"на данный момент впечатляет то, насколько прочной остается его власть".

Свои пять прогнозов на ближайшие полгода войны в Украине делает британская газета Guardian.

1. Война продлится еще как минимум год, но "по сути зайдет в тупик", и ее интенсивность будет снижаться.

2. У Киева не появятся средства для эффективного контрнаступления, и партизанские рейды будут самым "оптимистичным способом ускорить крах России".

3. Россия сконцентрируется на удержании уже захваченных территорий с дальнейшей аннексией, особенно в преддверии зимы.

4. Зима приведет к новой волне кризиса с беженцами и создаст возможности для той стороны, которая будет лучше к этому готова. Европейцы ожидают до двух миллионов новых беженцев зимой. А весной может обостриться новая фаза войны.

5. Запад должен решить, хочет ли он, чтобы Украина одержала победу или "просто удержалась". Газета отмечает, что западные политики только обещают масштабную военную помощь, но по факту не предоставляют необходимое количество тяжелой техники. Также накладывается потребность в гуманитарной помощи на фоне падения экономики Украины.

Прогнозы The Guardian прокомментировал замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев. По его мнению, "сценариев всего полтора".

"Первый – достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание её итогов в Киеве. Второй – военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации".

К слову, из слов Медведева следует, что Россия Киев захватывать уже не собирается (хотя в Украине и на Западе несколько другие опасения).

Пойдет ли Европа на мир с Путиным?

В западных прогнозах сквозит одно основное опасение - неравномерная поддержка Украины со стороны разных членов НАТО. И звучат призывы к "старой Европе" наращивать помощь Украине - даже в условиях тяжелой зимы и экономической рецессии (напомним, газ уже по $3200, а евро впервые за 20 лет рухнул ниже доллара).

Также звучат сомнения, что Евросоюз под грузом этих противоречий не станет лоббировать мир на условиях России.

Американское издание Politico посвятило этой проблеме аналитический обзор.

Журналисты считают, что поддержка ЕС Украины сохранится в ближайшие полгода и "трудно представить, чтобы блок отступил от своих обязательств". Тем не менее, вызванные войной кризисы обнажат внутренние противостояния в самой Европе, пишет Politico.

"За публичными заявлениями о поддержке Украины стоит тихое перетягивание каната между Германией, Францией и — до падения премьер-министра Марио Драги — Италией, с одной стороны, и Польшей, странами Балтии и Скандинавии — с другой", - говорится в материале.

Франция и Германия имеют опасения по поводу последствий победы Украины в войне, и также есть сомнения, что войну можно выиграть без эскалации, которая может повлечь применение Россией "нетрадиционных вооружений" и втягивания в противостояние НАТО.

"Поэтому необходимо проводить различие между тем, что говорится публично, и частными взглядами Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и наиболее высокопоставленных людей из их окружения", - пишет Politico.

Но в этом или следующем году Франция и Германия не будет добиваться окончания войны дипломатией, т.к. есть неизменная поддержка США и интерес в "единстве внутри ЕС".

ЕС будет также обсуждать более жесткие санкции против РФ, но они не будут такими радикальными как в начале вторжения.

"К концу следующего года ЕС все еще, вероятно, поднимется на вершину своей санкционной лестницы", пишет американское издание. То есть, расширит эмбарго на нефть, нанесет удары по экспорту ядерной энергии и газа из РФ, но эти меры займут время и будут сложны в реализации.

"Учитывая эту политическую реальность, Брюссель и столицы ЕС вместо этого будут делать упор на другие формы помощи Украине до конца этого и следующего года, включая финансовую помощь", - говорится в материале.

Также будет продолжена военная помощь, как и дискуссии об интеграции Украины в ЕС, прогнозирует газета.

"Но даже если существует риск некоторого сокращения во второй половине года — например, в отношении санкций и вооружений — и подход станет более заниженным, трудно представить, что ЕС отступит от своих обязательств перед Украиной", - подводят итог авторы.

Напомним, что "Страна" также анализировала главные сценарии развития событий по войне в Украине. Их можно прочитать здесь.