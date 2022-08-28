Подводим итоги 186-го дня войны.

Ситуация на фронте 28 августа

Сегодня на фронте ситуация оставалась в тех же рамках, что и в предыдущие дни - с попытками российского наступления на отдельных участках фронта. Как неизменно уточняет Генштаб ВСУ - безуспешными.

1. Под Славянском, по данным Генштаба, противник вел штурмовые действия в районах Долгенького и Богородичного.

2. Шли попытки наступления РФ на Вершину, Кодему, Семигорье, Веселую Долину и Зайцево под Бахмутом.

По Кодеме российские телеграм-каналы сегодня сообщили, что село захвачено. Позже они отыграли назад и уточнили, что бои за него еще идут.

Также, по данным военных блогеров РФ, бои в окрестностях к востоку Бахмута сейчас ведутся с пониженной интенсивностью, поскольку основные усилия сосредоточены на "взломе" украинской линии обороны южнее - от Кодемы до Зайцева.

3. Под Авдеевкой противник наступал на Первомайское со стороны Лозового.

Сегодня были массовые обстрелы Херсонской области. В Новой Каховке разбомбили завод "Сокол". Как заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань там располагался российский штаб.

Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео с последствиями этого удара. "Короче, ребята, завода "Сокол" больше нет. Прилетело пять снарядов", - говорится в видео.

В тоже время местные жители сообщают, что поражен только один из цехов предприятия.

Также были видео прилета в неподконтрольных Алешках под Херсоном (левый берег Днепра). Местные телеграм-каналы сообщают, что обстрел шел в районе швейной фабрики и моста через реку Конка.

Мост через Конку - это часть магистрали, которая ведет на Антоновский мост через Днепр. Он входит в трассу Е97, которая ведет из Крыма. То есть это основная артерия, через которую Россия перебрасывает свою технику.

В последние дни участились обстрелы Запорожья. Они происходят практически каждый день (или ночь). Сегодня ночью обстреляли Шевченковский район областного центра. Два человека получили легкие осколочные ранения, есть попадания в жилые дома.

Минобороны РФ подтвердило удары по Запорожью. Утверждает, что поразили цеха завода "Мотор Сич", где, по заявлению россиян, ремонтировали вертолёты ВСУ.

Главный нерв событий в Запорожской области - это ситуация с АЭС, где не утихают обстрелы.

"Энергоатом" заявляет, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на электростанции накроет часть юга Украины и юго-западные регионы России.

Причем наибольшее заражение будет, преимущественно, в тех районах, которые контролируются Россией, а также на территории самой РФ.

Также все ближе приезд на станцию инспекторов из МАГАТЭ. Миссия уже сформирована и прибудет на следующей неделе, возглавит ее гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

При этом, как пишет американская газета The New York Times, в делегацию вошли 13 экспертов из нейтральных в отношении войны Украины и России стран.

Представителей США и Великобритании в состав делегации не включили (видимо, по требованию Москвы).

Также продолжается переброска в Украину российских войск. В соцсетях публикуют фото эшелона в России с ЗРК "Бук". Пишут, что он перебрасывается вместе с так называемым 3-м армейским корпусом из Нижегородской области в Ростовскую на границу с Донбассом.

Военные перспективы

Упомянутый выше третий армейский корпус РФ - одна из главных тем последних дней. Мы уже рассказывали, что вчера это соединение, как утверждается, перебросили в Ростовскую область.

"Институт изучения войны" США сегодня тоже написал об этом соединении. Корпус проходил длительную подготовку на нижегородском полигоне Мулино и тренировался на лучших образцах вооружений.

А именно - боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-80БВМ и Т-90М. Это говорит о том, что российские военные намерены задействовать их в наступательных операциях и надеются восстановить темпы наступления.

Аналитики предполагают, что наиболее вероятное направление переброски корпуса - к западу от Донецка, где движение вокруг Марьинки, Песков и Авдеевки застопорилось после некоторых успехов.

Но не исключается и вариант отправки этого соединения на юг, где для РФ также актуальны вопросы как обороны, так и отодвигания фронта, чтобы обезопасить тыл от ударов "Хаймарсами".

Напомним, что недавно Путин постановил увеличить армию почти на 140 тысяч военных. Эта инициатива уже который день вызывает комментарии в Украине и на Западе. Сегодня, к примеру, британская разведка поставила эффективность этой меры под сомнение, поскольку на фронте в Украине РФ "потеряла десятки тысяч солдат".

Насчет потерь данные, конечно, разнятся, но если брать убитых, то цифра, которая в основном курсирует среди западных экспертов - это порядка 20 тысяч погибших в Украине россиян + около 60 тысяч ранеными.

Учитывая, что часть раненых вернется в строй, то новый армейский набор, если Россия его реализует, даст ощутимый прирост российским вооруженным силам.

Для многих очевидно, что новый "путинский призыв" - это маркер подготовки России к долгой войне в Украине. Например, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что конфликт продлится и следующим летом тоже.

"Конечно, я бы хотела, чтобы война как можно скорее закончилось, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей", - сказала Бербок в интервью газете Bild am Sonntag.

Американцы же в рамках той же логики готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине. Причем планируют активнее использовать для этого морские коммуникации, говорится в публикации The Washington Post.

США начали поставлять гаубицы и другое тяжелое вооружения Украине, что требует постоянного потока крупнокалиберных боеприпасов. Источники издания в военном ведомстве США объясняют, что "корабли могут перевозить огромное количество грузов, и это может позволить Украине создать больший арсенал для будущих боевых действий".

Правда, пока неясно, куда именно корабли станут доставлять снаряды. Судя по всему - на Средиземное море или Балтику, а оттуда будут по суше.

Экономика и поддержка Украины

Чем ближе зима и дороже газ - тем больше идет разговоров, что Европа может затребовать мира с Россией под грузом экономических проблем.

В интервью американскому изданию The Hill советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обращает внимание на то, что, по его мнению, Россия может попытаться создать кризис в Европе, чтобы улучшить свои переговорные позиции.

"Они начнут закулисно манипулировать настроениями, исповедовать и углублять усталость от войны", — сказал Подоляк.

Показательным в этом смысле стало обращение, которое написал к жителям Британии пока еще премьер Борис Джонсон по поводу высоких цен на электричество.

Он заявил, что в росте тарифов виновата "война Путина" и попросил потерпеть невзгоды ради Украины.

"Эта война Путина дорого стоит британским потребителям. Вот почему ваш счет за электроэнергию удваивается. Боюсь, Путин это знает. Ему это нравится. И он хочет, чтобы мы сдались", - сказал Джонсон.

По мнению премьера, Путин "считает, что мы устанем поддерживать Украину и начнем осторожно подталкивать украинцев к заключению сделки с с кремлевским тираном". Но, считает Джонсон, если победит Украина, победит и Британия.

Отметим, что предельная цена на энергию вырастет для англичан с 1 октября вдвое - с 1971 по 3549 фунтов стерлингов в год. При этом эксперты прогнозируют повышение до 7000 фунтов стерлингов к апрелю.

Из-за подорожания электроэнергии пострадать могут и украинцы, которые бежали в Британию от войны.

Из 90 тысяч уехавших в Британию украинцев от 15 до 21 тысячи могут к зиме стать бездомными, потому что правительство не находит денег для оплаты их жилья. А к середине следующего года число потенциальных бездомных возрастет до 50 тысяч, пишет The Guardian.

Напомним, Лондон сам отказался от российского газа почти сразу после вторжения. И, хотя доля топлива из РФ на внутреннем рынке была невелика, общеевропейский дефицит газа подтолкнул и британские цены вверх.

И решить эту проблему быстро можно действительно только одним способом - договорившись с Россией о поставках газа по трубопроводам. Сейчас они минимальны, а к зиме, опасаются в Европе, вообще могут иссякнуть.

Причем проиграет именно Европа. Россия же может позволить себе отключить газ для европейских потребителей на целый год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Capital Economics.

Москва сможет закрутить газовый кран "без неблагоприятных последствий для экономики" - до тех пор, пока цены на нефть и объем ее экспорта остаются на нынешнем высоком уровне, доходов у Росси будет достаточно, чтобы пережить отключение от западного газового рынка.

Поэтому аналитики считают, что решение отключить Европе газ будет зависеть от ситуации с нефтяными доходами (а также от политической обстановки). Видимо, поэтому Запад активно обсуждает механизмы снижения цен на нефть (но пока прорыва по этому вопросу не произошло).