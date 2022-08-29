Подводим итоги 187-го дня войны.

Наступление на Херсон. Началось или нет?

Сегодня по официальным каналам пошли сигналы о том, что на юге Украины началось контрнаступление ВСУ. И это стало главным событием дня.

Что говорят власти Украины. Днем оперативная группировка украинских войск "Каховка" опубликовала пост о том, что 109-й полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области. А российские десантники, которые прибыли для поддержки, бежали с поля боя.

В доказательство было опубликовано видео, где некий военный, у которого не видно лица, лежа на земле говорит, что украинские войска 29 августа "прорвали первую линию обороны" и ведут массированный обстрел, в том числе из танков и авиации.

Ранее это видео не всплывало в российских или донецких пабликах, а было сразу опубликовано украинскими военными на своем официальном паблике. Интересно, что на ролике солдат говорит, что он записан 29 августа. В тот же день с утра видео опубликовали ВСУ.

Об отходе с позиций 109-го полка "ДНР" заявила и руководитель пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк: "ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины, в том числе и на Херсонщине". А позже она заявила о "прорыве первой линии обороны российских войск".

При этом она призвала к "тишине" в вопросе боевых действий на юге и дала понять, что пока не стоит давать активных комментариев.

Одновременно "Каховка" сообщила, что россияне в Херсоне отрезаны от левого берега Днепра, поэтому появился "блестящий шанс возвращать свои территории".

Затем глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал пост с намеком на некие события августа: "И погибнут наши враги, как роса на солнце. Под палящим небом украинского августа". Затем у него вышло еще несколько таких "намекающих" постов, среди которых был: "Херсон это любовь. Впереди наш Херсон".

В утреннем видео губернатора Николаевской области Виталия Кима тоже прозвучал некоторый намек: "Наша с вами задача не поддаваться на провокации о том, что будет происходить. Вы все будете видеть из военных новостей".

Далее понеслась целая россыпь таких намеков - как от Кима, так и от других представителей власти.

Даже замглавы Одесской области Алексей Мацулевич сначала "официально" объявил, что начались бои за Херсон, но потом удалил свой пост.

То есть было понятно, что идет некая информационная кампания о начале наступления, санкционированная сверху, в которую включилась вся вертикаль власти.

Что говорят украинские военные? Отметим, что подобные информволны по поводу "наступления на Херсон" были и раньше, но по итогу никаких наступлений в реальности не было.

Однако сейчас, судя по всему, ситуация иная.

О том, что наступательные действия начались, "Стране" подтвердили источники в рядах ВСУ, которые воюют на херсонско-николаевском направлении.

Однако, по их словам, итогах говорить пока рано. Идут тяжелые бои. Часть сил перебрасывают с криворожского на николаевское направление.

Как уточнили собеседники "Страны", первоначально наступательные действия планировались на середину сентября, но затем было решено перенести их на конец августа.

При этом военные сразу из нескольких подразделений ВСУ, которые находились на юге Украины заявили, что их перебрасывают сейчас на линию фронта. То есть, как минимум активизация действий там действительно идет.

Примечательно, что в вечерней сводке Генштаба о контрнаступлении на юге не говорилось ни слова. И даже наоборот - сообщалось об атаке россиян в районе Потемкино на Криворожском направлении (как пишет Генштаб - атака была неудачной).

Что говорят россияне? Официально Минобороны РФ сегодня вечером подтвердили наступление ВСУ в Херсонской области по трем направлениям, но утверждают, что наступление было отбито с большими потерями для украинских войск.

В тоже время в российских военных телеграм-каналах говорится об активных атакующих действиях со стороны ВСУ в районе Давыдова Брода и массированных ударах по позициям российских войск (правда, видео с "дэнээровцем", который говорит о прорыве обороны в РФ назвали фейком, так как не видно его лица, а сама запись сразу появилась на одном из официальных пабликов ВСУ).

Этот населенный пункт находится к северо-востоку от Херсона и стоит на трассе в Новую Каховку. Утверждается, что от Андреевки (где находятся позиции ВСУ) идет наступление на Сухой Ставок, Костромку и Брускинское.

Причем, и в украинских, и в российских телеграм-каналах появляются слухи о взятии украинской армией Сухого Ставка, но подтверждений этому пока нет.

В целом, в российских телеграмм-каналах подтверждают начало наступательных действий ВСУ, но утверждают, что серьезного продвижения нет, а уже занятые ВСУ участки массированно накрываются артиллерией.

Если основное направление - Давыдов Брод, то генеральный план может состоять в движении в сторону Новой Каховки на Берислав, который активно сейчас обстреливается. Это позволило бы вклиниться в российскую группировку на правобережье Днепра и отсечь российские войска, которые действуют в направлении Кривого Рога от основных сил на юге. После чего начать наступление и на сам Херсон в том числе и вдоль Днепра (то есть, с северо-востока).

Но это как бы программа-максимум. Тактическая задача, видимо, состоит в том, чтобы перерезать трассу на Берислав и сорвать снабжение российских войск под Давыдовым Бродом.

Также поступает информация об активизации боев еще на трех направлениях: у Благодатного-Партизанского (к северу от Херсона) и в районе Высокополья (восточнее Давыдова Брода, криворожское направление).

О каких-то продвижениях украинских или российских войск там сообщений не поступало.

Насколько это серьезно? Отметим, что бои на указанных участках и особенно - в районе Давыдова Брода - это уже не первое наступление ВСУ.

Особенно серьезные атаки там были в мае-июне, когда со стороны украинских властей шли сигналы, аналогичные нынешним (о том, что началось большое контрнаступление).

Тогда украинские силы заняли плацдарм на левом берегу Ингульца, как раз у Давыдова Брода. Но продвинутся ВСУ тогда дальше не смогли и были вынуждены отступить и покинуть плацдарм.

В конце июля оттуда поступали сообщения об освобождении Андреевки.

То есть сейчас имеет место новая попытка продвинуться в этом направлении.

Причем, судя по информации о переброске многих украинских подразделений к фронту, на этот раз наступление может быть куда более массированным, чем ранее.

Об этом же говорят и резко усилившиеся обстрелы "ближних тылов" российских войск в Херсонской области - и самого Херсона, и Новой Каховки и Берислава.

Но и россияне наносят удар по украинскому "ближнему тылу". Под обстрел сегодня попал Николаев (власти сообщают о двух погибших и более чем двух десятков раненных).

В общем и целом можно констатировать значительную активизацию боев на южном направлении. ВСУ действительно предпринимают атакующие действия, а россияне пытаются их остановить артиллерийскими и ракетными ударами.

На Западе наиболее интересную информацию по ситуации под Херсоном дал ведущий CNN Джим Шутто со ссылкой на инфорацию Минобороны США. Он сообщил, что украинская армия начала «прощупывание» линии фронта на южном направлении перед подготовкой крупного контрнаступления.

"Украинские силы начали операции по "прощупыванию" на юге Украины, чтобы подготовить поле боя для серьезного украинского контрнаступления, сообщили мне два высокопоставленных американских чиновника, проинформированные о разведданных. США считают, что будущее контрнаступление будет включать воздушные и наземные операции", - написал Шутто.

И при этом дал понять, что решение о начале "прощупывания" и наступления было принято на основе информации от американцев.

"По словам высокопоставленного американского чиновника, эти планы появились после того, как война России на Украине прошла шестимесячную отметку, а оценки США указывают на то, что Россия смогла развернуть на передовой меньше подразделений, чем первоначально предполагалось", - написал американский журналист.

Отметим, что в таком случае наступление могли ускорить и с учетом информации о переброске к границам Украины "3-го армейского корпуса" РФ. Не исключено, что ВСУ хотят добиться успеха до тех пор, пока россияне не успели перебросить дополнительные подкрепления.



В целом, как мы уже писали, херсонское направление на правом берегу Днепра - по сути единственное, где украинская армия может вести сейчас наступление. Так как есть возможность огневого поражения переправ через реку, что затрудняет снабжение правобережной группировки войск РФ. И это (если мосты действительно надолго будут выведены из строя) может нивелировать превосходство армии РФ в огневой мощи.

Поэтому наступление было ожидаемым. Хотя, возможно, оно и растянется во времени и сейчас мы действительно видим нечто вроде "прощупывания", за которым последуют более сильные удары.

Тем более, что есть и политические резоны.

Во-первых, вероятность проведения "референдума" о присоединении к РФ в Херсонской области и других захваченных регионах Украины. После чего возвращение региона могло бы резко поднять ставки в этой войне (Москва бы заявила, что совершено нападение на "ее территорию").

Во-вторых, Западу нужно показать победы ВСУ, чтоб мотивировать и далее оказывать помощь и даже расширять ее. Мы уже неоднократно разбирали публикации американской и британской прессы о том, что партнеры до наступления холодов ждут от Украины военных успехов - иначе им будет сложно обосновать внутри своих стран дальнейшую поддержку Киева оружием и деньгами в условиях ухудшения экономической ситуации на самом Западе.

Но главный вопрос - чем это наступление закончится. Понятно, что теперь россияне бросят максимум усилий, чтоб остановить его, нанес максимальные потери ВСУ и объявить, таким образом, о своей победе (да еще, возможно, и попытаться продвинуться далее на запад).

И по этой же причине украинская армия будет предпринимать все возможное, чтоб добиться успеха.

Что происходит на остальных участках фронта?

Донбасс. Противник провел ряд атак под Славянском (Долина, Богородичное) под Бахмутом (Соледар, Веселая Долина, Кодема и Зайцево) и к югу от Авдеевки, где были попытки наступать на Первомайское и Невельское - как сообщает Генштаб, неудачные.

С "земли" картина под Авдеевкой выглядит довольно тревожно для украинской армии.

Украинский боец, который воюет в Песках, Владимир Регеша (Санта) рассказал о тяжелой ситуации в Песках Донецкой области, и о разнице между заявлениями официальных лиц и фактической ситуацией на фронте.

"Приятно поражен тем, что мы повсюду побеждаем, ежедневно освобождаем города и села, складываем тела врага кубометрами и тысячами отжимаем технику. Залужные, Арестовичи, Маркусы и подобные им, обращаюсь к вам: Я горжусь, что живу в одно время с такими героями, как вы. Вы повсюду побеждаете, а такие невежды как мы повсюду страдаем. Наша арта не так точно стреляет как ваша, наша авиация отрабатывает в "молоко", наши танки не так стремительны в атаке, наша пехота не так героически умирает, у нас нет удачных контрнаступлений", - написал он.

По его словам, когда он просил помощи для военных в Песках, его начали искать "по всему фронту, чтобы дать п@зды".

"В сухом остатке — про@бали Пески, отчитываясь куда-то "наверх", что на месте есть все и то "все" крайне эффективно. Возможно, у вас, уважаемые, то "все" эффективно. Хотя есть @@@ские сомнения, что это обычный п@@деж", - написал он.

Он указал на тяжелую ситуацию с артиллерией.

"Наша арта ежедневно отчитывается об уничтоженных танках и арте врага, а я за два месяца увидел ближайший к цели приход за 80 метров, и это было счастье — вражеский танк наконец-то понял, что целятся в него, и прекратил стрельбу. До этого "прямого попадания" корректуры измерялись сотнями метров", - написал он.



Он заявил, что мы побеждаем "в фейсбуке, ютубе, инстаграмме. И все".

"В Песках полный пи@@ец. Здесь наш последний рубеж, последняя удерживаемая сверхусилиями улица. И на "контрнаступление" надежды мало", - подытожил он.

Ранее о "шести днях ада в Песках" писал украинский доброволец Сергей Гнездилов. Кроме того, о тяжелой ситуации в этом районе сообщала медик из 56-й бригады ВСУ Анна Корницкая.

Запорожская АЭС. Вчера ночью был мощный обстрел Энергодара, пострадала жилая застройка.

Назначенные Россией "власти"" Энергодара утверждают, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо (в районе второго энергоблока).

Подтверждений с украинской стороны этого пока нет. Напомним, что ранее публиковались фото с пробоинами в крыше здания на территории ЗАЭС.

Также эти отверстия видны на спутниковых снимках станции, сделанных компанией Maxar Technologies. На них видны отверстия от "прилетов" на крыше одного из зданий. Рядом со станцией - очаги возгорания в лесу и около него.

Неизвестно, связаны ли обстрелы, в которых обе стороны традиционно винят друг друга, в предстоящем визите миссии МАГАТЭ на станцию. Но сегодня гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что эксперты уже отправились в Энергодар.

Миссия поедет через Киев и пробудет на станции с 31 августа по 3 сентября. Сообщается, что после этого на АЭС останутся постоянные наблюдатели.

Остается только надеяться, что после приезда инспекторов обстрелы прекратятся, и угроза ядерной катастрофы будет снята.

Убийство экс-нардепа Ковалева. Сегодня подтвердилась информация о том, что в Голой Пристани Херсонской области убит бывший депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев.

Ковалев перешел на сторону РФ и был назначен россиянами "вице-премьером" в "правительство" Херсонской области. Как сообщалось, отвечал за аграрный сектор (сам будучи крупным бизнесменом в этой сфере).

Как сообщали российские телеграм-каналы, 28 августа примерно в 15:00 неизвестные забрались в частный дом Ковалева в городе Голая Пристань.

Там они расстреляли его из помпового ружья, а затем напали на его 38-летнюю сожительницу. Ей нанесли ножевое ранение в шею. Тело Ковалева с огнестрельным ранением в голову обнаружила мать.

По поводу этого убийства уже высказываются различные версии. Начиная от разборок внутри пророссийских сил и заканчивая действиями украинских сил. В последнем случае непонятно почему Ковалева (на которого уже было одно покушение) и его дом не охраняли - раз киллер смог войти во внутрь и затем уйти никем не обнаруженным.

Мэр Одессы и переговоры с Россией

Сегодня мэр Одессы Геннадий Труханов дал интервью газете Corriere della Sera, где неожиданно призвал к переговорам с Россией и пошел в разрез с официальной линией властей и по другим направлениям.

Например, он сказал, что выступает против сноса памятника Екатерине в Одессе (по поводу чего уже есть петиции президенту, собравшие более 25 тысяч голосов).

Также он считает, что у президента РФ Владимира Путина среди планов остается захват Одессы, но при этом, по мнению Труханова, Путин не хочет разрушать город.

"Он одержим нашим городом. Он не хочет его бомбить, как Харьков, он требует его целым. Я не пессимист, верю, что мы в итоге победим. Но война остается долгой, тяжелой. Наше наступление на Херсон идет медленно, и Путин продолжает надеяться на окружение Одессы с севера для соединения с Приднестровьем", - сказал он.

Наконец, по словам городского головы Одессы, нужно идти по пути переговоров, а не по пути прямой конфронтации.

"Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Очевидно, я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации", - сказал Геннадий Труханов.

Ответил Труханову советник Ермака Михаил Подоляк. Из его ответа, опубликованного в Твиттере, следует, что никаких переговоров не будет:

"Переговоры с Россией в единственном возможном сегодня формате ведет специальная украинская делегация, в частности, на южном направлении фронта. "Переговоры" проходят успешно. Ожидаем новые "компромиссы" в виде "жестов доброй воли", - написал представитель Банковой, намекая в том числе на заявленное сегодня наступление на юге.

Вскоре и сам Труханов на волне развернувшегося скандала решил сам себя "поправить" и выпустил официальное заявление, в котором назвал цитирование его же слов из интервью итальянской газете "российским вбросом" и заявил, что его позиция - "оккупанты должны быть изгнаны со всей территории страны и мы будем воевать до нашей окончательной победы".

При этом вряд ли итальянская газета придумала слова Труханова про переговоры и все остальное. Скорее всего он все это действительно говорил. И это само по себе очень примечательно, раз на темы переговоров и компромиссов заговорил мэр одного из крупнейших городов страны. Выражая, возможно, не только свое мнения, но и настроение определенной части общества.

Не исключено, кстати, что пресечение подобных настроений (которые могли усилиться в случае отсутствия серьезных изменений на фронте в пользу Украины) также является одной из причин начала наступления на Херсон.