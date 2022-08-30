Подводим итоги 188-го дня войны.

Ситуация на фронте 30 августа

Основное внимание сейчас приковано к югу, о котором мы скажем ниже. Но и на Донбассе, а также в Харьковской области не утихают бои.

1. На севере Харьковской области была атака россиян в районе села Уды, как сообщает Генштаб ВСУ, неудачная. Напомним, о захвате Уд Россия заявляла еще в середине августа. Видимо, на этом участке пытаются двигаться дальше.

Судя по всему - основная цель это Золочевский район, где укрепились ВСУ.

В контексте Харьковской области сегодня впервые в сводках Генштаба мелькнуло упоминание о недавно созданном третьем армейском корпусе РФ, который сейчас перебрасывают в Украину через Ростовскую область.

Украинское командование заявило, что корпус едет воевать под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Не исключено, в силу того, что часть ресурсов Украина сейчас задействует на херсонском направлении.

Сам Харьков сегодня был целый день под мощными обстрелами, в ходе которых как минимум четверо погибших.

2. К юго-западу от Славянска была попытка вражеского штурма поселка Шнурки южнее Долгенького и Курульки, "успеха не имели, отошли", пишет Генштаб ВСУ.

3. В районе Бахмута противник, по данным украинского командования, безуспешно атаковал Зайцево и Кодему, под Горловкой - Шумы.

На Кодему наступают сразу с нескольких направлений, там идут бои, говорится в вечерней сводке Генштаба.

При этом в "ДНР" сегодня заявили, что в районе Кодемы украинские войска предприняли контратаку (как утверждают - безуспешную). Кодема и соседнее с ней Зайцево считаются основными центрами сопротивления ВСУ на южных подступах к Бахмуту.

4. В районе Донецка российские войска и "ДНР" вели наступательные бои в направлениях Марьинки и Новомихайловки (безуспешно, как заявлял Генштаб).

Была разведка боем в направлении Опытного под Авдеевкой. Результат не сообщается, но вчера российские телеграм-каналы писали о продвижением в районе Опытного (Украина этого не подтверждала).

Вечерняя сводка Генштаба говорит о наращивании российской группировки на Кураховском направлении (к западу от Донецка) силами Центрального военного округа РФ.

Сегодня с утра опять сообщалось об ударах по территории Запорожской АЭС. Назначенная Россией "администрация" заявила о двух попаданиях снарядов у здания хранилища отработанного топлива, обвинив в этом ВСУ и связав обстрел с попыткой "сорвать визит главы МАГАТЭ". Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что российские войска "намеренно обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться на ЗАЭС".

Кстати, эта миссия уже в Киеве. И как она доберется до станции, учитывая постоянные обстрелы обоих берегов Днепра в районе Энергодара - на самом деле вопрос. Но обещает там быть 31 августа. То есть, уже завтра.

Минобороны РФ заявило об ударе по заводу "Интервзрывпром" в Кривом Роге, где, по утверждению россиян, производили взрывчатку для украинских войск. Украинская сторона эту информацию не подтверждала, но сам факт прилётов по городу местные власти озвучивали.

К слову, о российских целях в Украине. Как сегодня написала газета The Washington Post, россияне тратили ракеты "Калибр" на удары по макетам из дерева, которые они принимали за ракетные системы "Хаймарс". Об этом газете рассказали украинские чиновники.

Макеты использовались как приманки, на которые наводились "Калибры". Утверждается, что таким образом россиян вынудили потратить по меньшей мере десять дорогостоящих крылатых ракет.

Правда, к этой информации возникает ряд вопросов. Как минимум, зачем неназванный украинский чиновник совершил госизмену, выбрасывая в прессу данные о тактике ВСУ, которая теперь известна противнику и, вероятно, заставит его пересмотреть свою тактику по охоте за "Хаймарсами".

Если, конечно, история с макетами - не элемент информационной войны, с помощью которой пытаются смешать планы россиян и заставить их отказаться стрелять по американским РСЗО.

К слову, возможности РФ вести разведку и охотиться за теми же "Хаймарсами" могут скоро возрасти. Власти США считают, что Россия уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Об этом пишут сразу два американских СМИ - Washington Post и CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации Байдена.

По их информации, россияне забрали дроны с иранского аэродрома в начале августа и доставили их в Россию на грузовых самолетах. Учиться управлять беспилотниками они начали еще с июля.

Теперь у Москвы есть дроны Mohajer-6 (разведчик, способный нести высокоточные боеприпасы) и две разновидности "Шахида" - Shahed-129 (разведчик + бомбы) и Shahed-191 (ударный ракетный БПЛА).

США считают, что Россия намерена импортировать сотни таких дронов для использования в атаках класса "воздух-поверхность", радиоэлектронной борьбы и целеуказания на территории Украины.

Представители американской разведки считают, однако, что при испытаниях многие иранские беспилотники, которые Россия закупила, уже начали ломаться, поэтому неясно, насколько они изменят ход войны в Украине.

Отметим, что это неофициальная информация. Официально Белый дом говорит, что закупка БПЛА у Ирана Россией только в стадии обсуждения. А в Кремле информацию по дронам, озвученную в СМИ, назвал "вбросом".

Что происходит на юге?

Главный театр войны - Херсонская и Николаевска область, где со вчерашнего утра объявлено украинское наступление.

К данному моменту о нем известно следующее:

1. Генштаб ВСУ в своих сегодняшних сводках, как и вчера, обошёл эту тему молчанием.

Официальные спикеры и представители власти вроде губернатора Кима говорят о продолжающихся боях и предлагают ориентироваться на сводки Минобороны. Советник Офиса президента Арестович предлагает верить ВСУ и не переживать из-за отсутствия информации о громких победах.

Каких-либо других заявлений от официальных украинских представителей по ходу боев на юге не было. Заметно затихла тема и в соцсетях.

Минобороны РФ ещё вчера заявило о "провале наступления Украины", а сегодня продолжило тему, утверждая о больших потерях ВСУ при наступлении. Утверждает о гибели 1200 человек. Украинская сторона, естественно, эти данные не подтверждает.

2. Западные источники говорят о том, что нет конкретики, куда сумели продвинуться украинские войска. При этом отмечается усиление ракетных ударов по российской логистике (то есть, по мостам через Днепр).

Эти удары уже вторые сутки наносятся крайне интенсивно в районах Херсона и Новой Каховки. В том числе по понтонным переправам (например, в районе села Львово к востоку от Херсона).

Правда, судя по имеющимся кадрам, обстреливается и сама городская застройка на захваченных территориях.

А с российской стороны уже второй день наносятся мощные удары по Николаеву, где опять есть жертвы после обстрелов.

Но вернемся к военным вопросам. Британская разведка сегодня утром отдельно указала на усиление российской обороны вокруг Херсона, где стоит сводная группировка из восточного и южного военных округов. Если координация между ними будет налажена, то российское сопротивление наступлению ВСУ, как считают британцы, может быть устойчивым.

Американский "Институт изучения войны" упоминает слухи об освобождении пяти населенных пунктов, которые вчера курсировали в СМИ. Но пишет, что официальных подтверждений этому нет.

Села, об освобождении которых шла речь в частности в статье CNN (со ссылкой на источники в украинском командовании) - Сухой Ставок, Новодмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино. Не совсем понятно насколько информация об их освобождении соответствует действительности - особенно по Томиной Балке, которая находится в тылу российских войск и довольно далека от линии фронта.

В оперативном командовании "Юг" отказались опровергать или подтверждать факт освобождения этих сел.

Российские военные телеграм-каналы пишут о ситуации более детально (хотя, пока точных подтверждений этой информации нет).

Вчера они сообщали, что ВСУ атаковали Ольгино и Высокополье со стороны Кривого Рога, но не продвинулись там.

Основные бои, по их данным, разворачиваются западнее, в районе Давыдова Брода, судя по сообщениям российских военкоров. Они пишут, что РФ бросает в бой части десантных войск и разворачивает дополнительную артиллерию.

Также военкоры пишут, что с позиций под Давыдовым Бродом вчера бежали мобилизованные из "ЛДНР", благодаря чему ВСУ смогли продвинуться на несколько километров и взять Сухой Ставок. Брешь в обороне пришлось затыкать десантом.

При этом россияне утверждают, что из-за плотного огня российской артиллерии из Сухого Ставка украинские войска отошли и там сейчас "серая зона", но бои продолжаются.

По данным российских военных телеграм-каналов, на 30 августа фронт со стороны Николаева выглядел так:

- к западу от Херсона бои идут в районе Посад-Покровского на рубеже Петровское - Правдино (которое, по данным россиян, переходило из рук в руки, но сейчас под контролем РФ). Там же идут бои у Солдатского.

- к северо-западу ВСУ дошли до Любомировки и села Терновые Поды, которое сейчас под контролем украинской армии.

- к югу от Николаева со стороны Кирово Украина наступала на Александровку, недавно захваченную РФ. Но на этом направлении бои пока не столь интенсивны, как на других.

Украина этой информации не подтверждает и воздерживается от комментариев по ходу наступления.

Но если суммировать, то активные действия украинской армии действительно начались. Причем с трёх основных направлений: со стороны Кривого Рога, в районе Давыдов Брода (в направлении Берислава-Новой Каховки) - и со стороны Посад-Покровского на Херсон (это самый ближний к Херсону участок линии фронта). Также продолжаются интенсивные удары ВСУ по коммуникациям через Днепр и Ингулец.

Также по информации из разных источников можно констатировать, что в районе Давыдова Брода и Сухого Ставка украинские войска вчера добились в самом начале наступления успеха, однако затем их продвижение было остановлено.

И сейчас бои идут примерно на тех же позициях, что и вчера. То есть, пока развития наступления ВСУ нет.

Впрочем, в том числе и российские телеграмм-каналы пишут, что украинские войска накапливают резервы и, возможно, повторят атаки в ближайшее время.

При этом в Украине решили на данный момент ситуацию с боями на юге как можно меньше.

Показательно в этом смысле решение военных запретить любую работу гражданских репортеров с военными подразделениями. Об этом сегодня сообщил журналист Руслан Смещук.

"Коллеги говорят, что с завтрашнего дня вступает в действие военный приказ, который блокирует любую работу гражданских репортеров с военными подразделениями. И даже как бы полный запрет на работу в зоне ответственности подразделений. То есть, например, эвакуация в условном Краматорске тоже попадает под этот запрет. Но в этой части – это еще не точно", - заявил он.

"Коллеги говорят, это реакция на вчерашние разнообразные утечки информации", - пишет Смещук, имея в виду, вероятно, утечки информации о начале наступления ВСУ в Херсонской области.

"Кто то решил в лучших советских традициях ударить по площадям и запретить все", - пишет Смещук и опасается, что создавшийся вакуум информации теперь заполнят российские информресурсы.

Сложно сказать, почему такое решение было принято. Но объяснение, видимо, только одно: предотвращение утечек информации на ключевом сейчас театре войны. Чтобы эта информация не досталась противнику - а также, чтобы в случае неудачи наступления можно было формировать необходимую картину происходящего.

Хотя стоит напомнить, что о начале наступлении на Херсон общественность узнала не от блогеров или журналистов, а от одного из официальных пабликов ВСУ - странице в соцсетях командования группировки "Каховка", которое и сообщило о прорыве линии обороны противника. Затем о том же заявила и начальник пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

То есть в данном случае изначально информация о наступлении пошла из вполне официальных источников.

И почему затем решили вдруг затормозить поток новостей - вопрос.

Вопрос также в целях контрнаступления. Украина их декларирует как возврат Херсона и всего правобережья области.

В военных телеграм-каналах обсуждается гипотеза, что программа-минимум для ВСУ - выйти на рубежи, когда переправы через Днепр, а также базы противника могли бы плотнее простреливаться ствольной артиллерией. Что резко усложнило бы жизнь российским войскам на правобережье и в теории сподвигло бы их на очередной "жест доброй воли" (то есть, отход на левый берег).

Но будем смотреть, как развивается ситуация.

Пока, повторимся, о серьезном продвижении украинских войск информации нет (а российская сторона вообще заявляет, что наступления практически остановлено). Но, не исключено, что будут предприняты новые атаки. Как мы вчера писали - многие украинские подразделения перебрасываются сейчас на херсонское направление.

Новый этап войны. Военные перспективы

Сегодня глава Офиса президента Ермак в связи с событиями на юге заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины. А также дать ей военные гарантии.

"Мы входим в новый этап этой жестокой войны. На фоне событий, которые разворачиваются на наших фронтах, самое время партнерам Украины предпринять новые решительные шаги, которые будут обеспечивать безопасность Украины. Эти гарантии должны сформировать новый порядок безопасности на Европейском континенте и сделать невозможным новую войну в центре Европы", - заявил Ермак на видео-встрече с бывшим генсеком НАТО Расмуссеном.

Встреча была посвящена документу по будущим гарантиям безопасности для Украины, работа над которым, по данным Офиса президента, "движется к завершению". После одобрения Зеленским проект обещают опубликовать на сайте президента.

Напомним, что вопрос о гарантиях начал обсуждаться в марте 2022 году в связке с вопросом об объявлении Украиной своего нейтрального статуса (то есть - отказ вступать в НАТО). Гарантии безопасности должны были как бы "заменить" Украине членство в альянсе.

Правда затем переговорный процесс с Россией прекратился и о нейтральном статусе украинские власти говорить перестали.

И сейчас вопрос о гарантиях у Ермака звучит в связке с тем, что Запад должен помочь оружием в ходе разворачивающегося контрнаступления.

Западной помощи касается и трехдневный саммит глав МИД Евросоюза, который начался сегодня. Там выступил верховный представитель ЕС Боррель, который сделал ряд заявлений по Украине:

- Ситуация в зоне боевых действий в Украине остается очень плохой, страна нуждается в новой помощи,

- Снижение объемов военных поставок ЕС в Украину этим летом носит временный характер, оно связано с исчерпанием запасов свободных вооружений, но Евросоюз намерен продолжать помощь Киеву

- Министры обороны ЕС обсудят расширение поставок оружия в Украину и создание миссии для подготовки кадров для украинской армии,

- Министры обороны ЕС рассмотрят возможность расширения военных закупок, поскольку страны сообщества исчерпывают свои военные запасы,

- Практического решения о запуске тренировочной миссии ЕС для Украины 30 августа принято не будет, возможно лишь достижение общего консенсуса. К слову, Боррель упомянул, что страны ЕС обсуждали создание такой миссии еще до войны,

На той же встрече министров Германия исключила возможность отправки военнослужащих стран ЕС в Украину. А ее министр обороны Кристина Ламбрехт повторила, что оружие из запасов Бундесвера Украине отправлять не будут (то есть остается только производство с нуля, а это займет долгое время).

"Раскол" в Евросоюзе

В общем, пока довольно неконкретные для Украины результаты. Объяснение этому нашел премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил, что есть возможность внутреннего "взрыва" в Евросоюзе из-за раскола между странами, которые желают мира, и теми, кто хочет победы Украины.

Ранее американская газета Politico писала, что между Польшей, странами Балтии и Скандинавии с одной стороны, и Германией с Францией с другой идет "перетягивание каната" на фоне обсуждения украинского вопроса.

По данным издания, Франция и Германия имеют опасения по поводу "последствий победы Украины в войне" и боятся втягивания НАТО в конфликт.

Кроме того, есть и очевидные экономические опасения - уже в августе соцсети и газеты переполнены сообщениями о росте цен на электричество и газ. А сегодня Газпром заявил об ограничении поставок во Францию и подтвердил остановку "Северного потока-1" с 31 августа по 3 сентября.

То есть Москва показывает, что это еще далеко не дно энергетического кризиса, который ждет Европейский союз.