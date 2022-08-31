Вчера на 91-м году жизни в больнице скончался Михаил Горбачев - последний генсек и единственный президент Советского Союза.

Это государство исчезло с карты мира во многом благодаря его усилиям. За что одни Горбачева ненавидят, а другие - наоборот превозносят.

Хотя сам бывший глава СССР все время говорил, что ратовал за сохранение Союза на более демократических основаниях и разрушать его не собирался.

Смерть Горбачева произошла сегодня в крайне напряженном глобальном контексте - в России начали в той или иной форме "собирать земли", ставшие независимыми вследствие политики Михаила Сергеевича.

Заговорили даже о том, что Путин вторжением в Украину окончательно "закрыл" эпоху Горбачева - то есть время более-менее мирного сосуществования России с Западом. И вернул его на рельсы новой "холодной войны", которую в конце 80-х годов завершил Горбачев.

Вспоминаем политическую биографию Михаила Горбачева и значение его эпохи для мира и Украины.

Краткая биография Михаила Горбачева

Горбачев родился 2 марта 1931 в селе Привольное Ставропольского края в крестьянской семье.

Мать у него украинка, отец - русский. Во время войны, пока отец воевал, жил с матерью в оккупации. После войны был комбайнером и за эту работу получил орден Трудового Красного Знамени.

С 1950 года Горбачев поступает на юрфак МГУ и через два года вступает в коммунистическую партию. По второму образованию - агроном. С 1955 года - на комсомольской работе.

С 1962 года Горбачев уже работает в партийных структурах. В 1970 году возглавляет Ставропольский край и руководит им восемь лет.

Одновременно становится членом Центрального комитета КПСС, а с 1980 года - членом Политбюро (высший партийный орган, фактически управлявший государством).

Влияние Горбачева серьезно усилилось во время правления генсека Юрия Андропова, который благоволил к молодому (сравнительно других членов Политбюро) партийцу.

В 1985 году Горбачев становится генеральным секретарем, то есть фактическим главой страны.

Этот статус уже формально закрепляется за Горбачевым, когда в 1988 году он становится председателем Президиума Верховного Совета.

В марте 1990 Съездом народных депутатов был избран президентом СССР - первым и последним в истории Советского Союза. Сложил с себя полномочия 25 декабря 1991 года - после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР.

Уйдя в отставку, Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований ("Горбачев-фонд") и совершил более 250 зарубежных визитов в 50 стран.

Был крайне популярен на Западе, после отставки рекламировал американскую пиццу Hut.

А вот в своей стране - наоборот. Люди его винили в развале СССР и в наступивших вслед за этим потрясениям. А украинский писатель и поэт Борис Олейник даже написал про него книгу под говорящим названием "Князь тьмы".

На выборах президента России в 1996 году Горбачев набрал 0,51%.

В последнее время Горбачев находился в больнице - у него был диагностирован сахарный диабет и проблемы с почками. В клинике ему делали диализ. Ту же процедуру он проходил и накануне смерти.

Кстати, трое из четырех ключевых политиков, причастных к развалу СССР, умерли в 2022 году, после начала войны в Украине.

Глава белорусского парламента Станислав Шушкевич, подписывавший Беловежские соглашения, умер 3 мая 2022 года.

Президент Украины Леонид Кравчук, подписывавший Беловежские соглашения, умер 10 мая 2022 года.

Михаил Горбачев умер 30 августа 2022 года. И только президент Росси Ельцин скончался 15 лет назад.

Перестройка, ГКЧП, распад СССР. Чем запомнился Горбачев

Последний генеральный секретарь СССР запустил сразу несколько реформ, которые по итогу привели Советский Союз к развалу (или же сильно его ускорили).

Каждая из этих реформ достойна отдельного исследования. Но в целом Горбачев начал такой процесс как перестройка - новый курс, принятый с целью "усовершенствовать социализм".

Перестройка состояла из трех основных фаз:

- ускорение экономики и борьба с коррупцией (без слома системы как таковой),

- гласность и демократизация (снимается часть запретов, например, цензура, вводится свобода печати, реабилитируются диссиденты и жертвы репрессий, критикуется советское прошлое),

- переход от коммунизма к рынку (появление частной собственности, кооперативного бизнеса, снятие монополии внешней торговли, разрешение валютных операций, отмена ценового регулирования и ослабление госконтроля над предприятиями).

Отчасти эти реформы напоминали преобразования в коммунистическом Китае, которые незадолго до того начал Дэн Сяопин. Однако с одним важным отличием - "китайский путь" в отличие от горбачевского, не предполагал демократизацию общества и за компартией сохранялась руководящая роль. А попытки ее оспорить в 1989 году были жестко подавлены на площади Тяньаньмэнь.

В СССР же советская система (фактически державшаяся на монопольной власти Компартии) реформ Горбачева не выдержала и развалилась вместе со страной.

Уже после развала Союза Горбачев говорил, что хотел его сохранения, но на новых, более демократических основаниях.

Перестройка запомнилась в народе, в частности, следующим:

1. Антиалкогольная кампания, при которой цены на спиртное повысили, продажу ограничили, сахар, необходимый для самогона, стали выдавать по карточкам.

2. Тотальным дефицитом и введением карточек на продукты. Это случилось потому, что правительство начало отказываться от элементов плановой экономики, что обрушило прежние модели снабжения.

Частично тяжелая ситуация в экономике была связана с падением цен на нефть, которая была одним из ключевых наполнителей бюджета Союза.

Параллельно начала возникать гигантская теневая экономика, куда уходили излишки продукции. На этом фоне начала ускоренными темпами расти оргпреступность, которая в 90-е вышла "на оперативный простор".

3. "Парад суверенитетов" и межнациональных конфликтов в союзных республиках.

При Горбачеве еще до августовского путча из состава Союза в одностороннем порядке вышли Эстония, Латвия, Литва, Грузия, Молдавия и Армения. До конца президентских полномочий Горбачева - и остальные республики. Идеи Горбачева подписать новый союзный договор к реализации так и не подошли.

4. В международной сфере - резкое потепление отношений с Западом, встреча с президентами США Рейганом и Бушем, согласие на объединение Германии.

С германским эпизодом связаны устные обещания американцев, которые давались Горбачеву по нерасширению НАТО на восток. В последнее время Россия начала вменять Западу нарушение данных обещаний, используя это как один из аргументов начать "спецоперацию" в Украине. Запад, однако, не подтверждает, что давал какие-либо подобные обещания.

Также при Горбачеве вывели советские войска из Афганистана.

В 1990-м стал лауреатом Нобелевской премии мира - что выглядело явным реверансом Горбачеву и его курсу со стороны Запада.

5. В августе 1991 года Горбачева попытались сместить силы, желавшие сохранить Советский Союз в неизменном виде. Власть временно захватил ГКЧП - Госкомитет по чрезвычайному положению, куда вошли топ-руководители страны во главе с вице-президентом Янаевым. Генсек был изолирован на госдаче в Форосе.

Однако попытка переворота не удалась из-за сопротивления руководства РСФСР во главе с Борисом Ельциным, который вывел людей на улицы Москвы. Армия подавлять протесты не стала.

Путч ускорил развал Союза, и в декабре 1991 года после Беловежских соглашений СССР перестал существовать - как и президентский пост Горбачева.

6. Еще запомнился Михаил Сергеевич своим стилем публичных выступлений - достаточно открытым, что разительно отличало его от предыдущих советских лидеров. Правда, по мере нарастания социально-экономических проблем в стране, восхищение этим стилем сменялись раздражением многословностью Горбачева, мол, много слов, мало дел.

Также он был первым из генсеков, кто демонстрировал везде свою жену - Раису Максимовну.

Горбачев и Украина

После смерти Горбачева, в Украине начали вспоминать, как последний генсек и президент СССР относился к событиям, которые сотрясают нашу страну в последние восемь лет.

Напомним, что же он говорил на этот счет.

В 2010 году Михаил Сергеевич в интервью Дмитрию Гордону заявил, что "будущее Украины - вместе с Россией".

В 2014 году, на вопрос корреспондента "БиБиСи", поддерживает ли Горбачев аннексию Крыма, бывший президент СССР ответил уклончиво.

"Вы хотите, чтобы я сказал да или нет? Это не ответ. Перед вами человек, у которого мать украинка, отец русский. Моя жена, покойная Раиса - украинка. Вот, что такое наше общество. Украина как государство появляется при советской власти. А до этого была территория России", - заявил он.

Горбачев посетовал, что при ратификации Беловежских соглашений в России никто не вспомнил о Крыме. "Когда разделялись на независимые государства, надо было обговаривать судьбу Крыма", - заявлял экс-президент.

В 2016 году он уже открыто поддержал аннексию Крыма. "Я всегда - за свободную волю людей, а большинство в Крыму хотело воссоединиться с Россией", - заявил Горбачев газете Sunday Times.

За эти слова он попал на сайт "Миротворец", а СБУ запретила бывшему президенту Союза въезд в Украину на пять лет.

В 2022 году позиция Горбачева по вторжению России в Украину так и осталась по большому счету неизвестной. Лишь в конце июля российский журналист Алексей Венедиктов сообщил, что бывший генсек "расстроен" тем, что происходит.

"Публично он не высказывался. Могу вам сказать, что он расстроен. Естественно, он понимает. Это было дело его жизни. Свободы - это дело Горбачева. Все уже забыли, кто дал свободу Русской православной церкви. Кто? Михаил Сергеевич Горбачев. Свобода слова, первый закон о печати – Михаил Сергеевич Горбачев. Частная собственность впервые - Михаил Сергеевич Горбачев... Ну, что он сейчас будет говорить?" - заявил Венедиктов.

"Горби, Германия кланяется тебе". Как комментируют его смерть в мире

На Западе Горбачева вспомнили добрым словом и заявили, что он закончил холодную войну и поднял железный занавес.

Генсек ООН Антонио Гутерриш считает, что "Горбачев сделал больше всех для мирного окончания холодной войны".

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с его кончиной:

"Михаил Горбачев был человеком замечательного видения. Когда он пришел к власти, холодная война продолжалась почти 40 лет, а коммунизм - еще дольше, с разрушительными последствиями. После десятилетий жестоких политических репрессий он принял демократические реформы".

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Горбачев "был человеком, который пытался обеспечить более благополучную жизнь для своего народа. Его жизнь имела важное значение потому, что без него и его мужества не было бы возможно мирно закончить холодную войну".

Актер Арнольд Шварценеггер сказал: "Михаил Горбачев был одним из моих героев. Мне невероятно повезло называть его другом".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "приверженность Горбачева миру в Европе изменила историю". Премьер Великобритании Борис Джонсон сказал, что "опечален новостями о смерти Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и цельностью, которую он продемонстрировал, приведя холодную войну к мирному завершению".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что "Горбачев был авторитетным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Он открыл путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем".

На первых полосах крупнейших западных СМИ - тоже материалы о смерти Михаила Горбачева. В основном о бывшем главе Союза отзываются в положительных тонах.

CNN: "Бывший президент СССР, разрушивший железный занавес". "Почему на Западе Горбачева помнят как гиганта, а дома как изгоя".

The Times: "Лидер, помирившийся с Западом и заплативший за это".

Bild: "Он проложил путь к немецкому единству", "Горби, Германия кланяется тебе!"

Le Figaro: "Больше тактик, чем стратег, этот бывший аппаратчик мечтал о социализме с человеческим лицом. Упорно реформируя Союз вопреки его народам, он отошел от чаяний пробужденных им народов".

El Pais: "Отец перестройки и один из самых значимых политических деятелей 20 века".

La Stampa: "Его мечту о мире предала путинская Россия".

Rzeczpospolita: "Михаил Горбачев пытался реформировать Советский Союз и случайно разрушил его. Он также случайно отменил коммунизм. За что его любили на Западе и ненавидели в России".

А вот в Китае считают, что он угождал Западу и привел Россию к экономическому хаосу.

Горбачев был наивен и незрел, он олицетворял определенный исторический период, когда СССР колебался между путями "поиска независимого пути" и "принятия Запада", пишет крупнейшая китайская англоязычная газета Global Times.

"Слепое поклонение западной системе привело к тому, что СССР потерял независимость, а российский народ пострадал от политической нестабильности и серьезного экономического давления. Китай рассматривал это как главное предупреждение и урок, из которого следует извлечь опыт для своего собственного управления", - говорится в материале.

Похороны Горбачева

В связи со смертью Михаила Горбачёва одна из главных интриг - как будут проходить его похороны и кто на них приедет.

Понятно, что в прежние времена на них бы однозначно приехали все лидеры Запада - и бывшие, и нынешние. И Байден, и Клинтон. И Макрон, и Джонсон. И, конечно же, огромная делегация из Германии.

Но сейчас время другое - военное. И потому визит в Россию, пусть даже и на похороны Горбачёва, столь представительных гостей будет выглядеть крайне неоднозначно.

Хотя полностью исключить возможности визита иностранных делегаций высокого уровня для прощания с первым и последним президентом СССР (а возможно и для неформальных переговоров с руководителями России) также нельзя.

Впрочем, пока вообще нет ясности как эти похороны будут проходить. Для российской власти, это, очевидно, непростой вопрос с учетом как фактора иностранных гостей, так и возможного превращения похорон в акцию протеста противников курса Путина.

В Кремле сегодня заявили, что «решение о проведении государственных похорон Горбачева пока не принималось».

Что касается места похорон, то источник, близкий к семье Горбачева, сообщил РИА Новости, что Михаила Горбачёва могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с женой, как он и хотел,

В Горбачев-Фонде также подтвердили, что экс-президента похоронят на Новодевичьем кладбище рядом супругой, дату похорон определит семья.

Могила Раисы Горбачевой

В чем значение эпохи Горбачева и "закрыл" ли ее Путин

В связи со смертью Михаила Горбачева многие пишут о том, что она совпала со смертью эпохи, которую он начал перестройкой, а Путин "закрыл" вторжением в Украину.

Но, на самом деле, эпоха, которая завершается сейчас на наших глазах, началась несколько раньше перестройки - более 50 лет назад.

15 мая 1969 года на заседании Политбюро ЦК КПСС был представлен доклад МИД СССР о текущей международной обстановке.

Одна его часть касалась Китая и звучала так: "ввиду авантюристического курса группы Мао Дзедуна на первый план практически выдвигается опасность со стороны Китая".

Другая часть касалась отношений с Европой: "Все большее значение приобретает развитие торгово-экономических и научно-технических связей с западноевропейскими странами как на двусторонней, так и на общеевропейской основе. В этом плане заслуживает серьезного рассмотрения и соответствующей практической работы проект создания трансъевропейского газопровода для поставки советского газа на запад Европы".

Второе событие, предопределившее очень многое, произошло через три года: в 1972 году президент США Никсон посетил с официальным визитом Китай, встретился с Мао Дзедуном и разморозил отношения Америки с КНР.

Американцы видели ухудшение отношений СССР с Китаем, а потому не могли этим не воспользоваться, чтоб создать ситуативный антисоветский альянс с самой многонаселенной страной на планете.

Практические экономические и политические последствия этих решений появились несколько позже, но имели определяющий эффект для мирового развития.

Советская элита начала получать деньги от европейцев и обнаружила, что у СССР есть вполне рентабельная ниша в мировом капиталистическом разделении труда.

А потому, если отказаться от социализма и приватизировать валютоносные месторождения полезных ископаемых, можно жить как арабские шейхи. И чтоб попасть на берег Ла Манша не обязательно садиться на танки, а можно просто доплыть туда на круизном лайнере либо на собственной яхте.

Спустя два десятилетия это понимание станет одним из основных драйверов краха социалистической системы и распада СССР. Торговые связи между Россией и Европой стали основой экономической модели РФ и одним из важных факторов развития европейской экономики. Фактически две системы друг друга органично дополняли (с одной стороны ресурсы, с другой - технологии) и даже казалось, что, со временем, Россия может стать членом Евросоюза, после чего ЕС превратится в полностью самодостаточного экономического и геополитического игрока.

Потепление же отношений США с Китаем фактически открыло (хотя и не сразу, а уже после смерти Мао Дзедуна) доступ КНР к инвестициям, а произведенным в Поднебесной товарам - на глобальный рынок.

Так КНР начала превращаться в мировую фабрику, задавая общепланетарный тренд - перенос производств из стран Запада в страны третьего мира, что стало одной из основ процесса глобализации.

В 90-е годы и в начале 2000-х многим казалось, что человечество вступило в период всеобщего и вечного процветания. Тогда и родилась теория о "конце истории" Фукуямы.

Но история не закончилась.

Бурное развитие экономических связей западного и незападного мира не сопровождалось аналогичной гармонией в отношениях политических.

Запад во главе с США видел своей миссией "продвижение демократии" и своих ценностей во всем мире, как залог стабильного развития человечества. А Россия и Китай видели в этом покушение на их суверенитет и попытки утвердить мировое господство в интересах "золотого миллиарда".

Стремление начать переустройство мира силой американского оружия (во времена Буша) либо через механизм "цветных революций" привели к созданию хаоса в целых регионах планеты - США явно переоценили свои силы и потеряли контроль над процессами.

Финальным аккордом стал выход американских войск из Афганистана.

У Америки еще оставалось военно-техническое превосходство, но, во-первых, оно нивелировалось наличием ядерного оружия у незападных стран.

Во-вторых, последней плеядой политиков США, которые хотели военным путем решать проблемы, были неоконсерваторы во времена Джорджа Буша-младшего, изгнанные из Белого дома после выборов 2008 года. Нынешние правящие на Западе леволиберальные элиты меньше всего думают о повторении восточных походов Карла XII, Бонапарта или Гитлера, больше интересуясь защитой прав трансгендеров и спасением исчезающих видов животных. И нынешняя война это подтверждает - несмотря на то, что российская армия прочно завязла в Украине, показав многие свои уязвимые места, Запад более всего боится прямого столкновения с РФ. Причем по вполне понятной рациональной причине - оно может закончиться ядерной войной и взаимным уничтожением.

Не в пользу Запада был и экономический тренд. Процесс глобализации открыл для всех стран мировой рынок и доступ к технологиям (за некоторыми исключениями вроде военных технологий). Это привело к ускоренному развитию незападного мира в сравнении с западным - туда переносили производства и шло все больше инвестиций.

США и ЕС все еще снимают сливки с глобализации через контроль над мировой финансовой системой и двумя ключевыми валютами международных расчетов (долларом и евро), что позволяет им решать многие свои проблемы за счет печатного станка.

Но было понятно, что отставание в темпах экономического развития рано или поздно лишит Запад и этого преимущества.

По поводу такого тренда уже давно били в набат западные деятели вроде Трампа, которые исходили из того, что в интересах США - свернуть процесс глобализации.

И вот теперь, после вторжения России в Украину, мечта Трампа начала осуществляться в ускоренном темпе.

Санкции против РФ и попытка ее отключения от мировой финансовой системы запустили процесс фрагментации мировой экономики.

Европа (один из основных экономических конкурентов США) рвет связи с Россией, несет из-за этого убытки, усиливается ее и экономическая, и политическая зависимость от Вашингтона. Фактически, Запад консолидируется под руководством Америки, его отношения с незападным миром (не только с Россией, но и с Китаем) ухудшаются, все больше разговоров о необходимости возвращения производств в страны Запада "исходя из интересов безопасности".

Глобализация рушится.

И самый удивительный парадокс в том, что главным орудием в ее разрушении выступает страна (Россия), которая лучше многих других вписалась в глобальную экономику и мировое разделение труда (уж точно лучше, чем Украина).

Россия, имея огромные природные ресурсы, являясь крупным экспортером продовольствия, а также занимая в мире передовые позиции в ряде высокотехнологических отраслей (например, в атомной энергетике) имела все шансы стать одним из самых процветающих государств на планете (при условии справедливого распределения национального дохода).

Тем более, что и геополитическая обстановка благоприятствовала - нарастающие противоречия Запада и Китая позволяли Москве играть на них с выгодой для себя (как это сейчас делает Эрдоган в отношении РФ). Естественно, что ни о каком вступлении Украины в НАТО, либо "наступлении ВСУ на Донбассе" в таких условиях не было и речи. А если б это наступление вдруг и началось и Россия вмешалась бы, то, совершено очевидно, что Запад не ввел бы и десятой доли тех санкций, которые ввел сейчас - Германия и Франция заявили бы, что "Украина сама виновата, раз первой начала". И уж точно бы они не поставляли украинской армии тяжелое вооружение.

Именно поэтому до 24 февраля мало кто верил в то, что Путин решится начать вторжение в Украину с очевидными последствиями.

В рациональную картину мира это никак не вписывалось.

И по этой же причине многие до сих пор верят в то, что не поздно еще все переиграть - нужно лишь вернуться на рельсы рациональности.

Но с каждым днем войны такой веры становится все меньше и все шире открываются врата в какой-то новый мир.

Совсем не похожий на тот, в котором мы привыкли жить в последние десятилетия.