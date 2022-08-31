Подводим итоги 189-го дня войны.

Бои на Донбассе, миссия МАГАТЭ

Основные события, как и в предыдущие дни происходили на херсонском направлении, но о них мы расскажем подробнее чуть ниже.

Пока о ситуации на других направлениях.

1. Идут бои за Кодему к югу от Бахмута. Противник пытается установить контроль над селом, пишет Генштаб.

Атаки РФ на сам Бахмут, Зайцево, Веселую Долину оказались безуспешными, заявляет Генштаб ВСУ.

Кодема сейчас одно из самых напряженных мест. Контроль над ней открывает дорогу на Бахмут с юга. Судя по формулировкам Генштаба, ситуация там в последние дни изменилась. Уже второй день российские войска, по данным украинских сводок, не отходят после атак, а продолжают бои.

В "ДНР" заявляли о том, что часть Кодемы уже захвачена. А также о том, что ВСУ вчера переходили в контратаку на этом участке. Киев этих заявлений не подтверждал.

2. Под Авдеевкой были попытки российского наступления у Красногоровки, ВСУ его, по данным Генштаба, отбили. Аналогичная ситуация с Марьинкой.

В "ДНР" заявляют, что штурмуют Первомайское к западу от Песок.

3. На Запорожском направлении противник вводит части 3-го армейского корпуса, чтобы возобновить там наступление, считает Генштаб.

Это недавно созданный в России корпус, которые сейчас перебрасывают в Украину. Вчера штаб сообщал, что его части также намереваются отправить в Харьковскую область.

За пределами Донбасса, помимо Херсонской области, "горячая" точка - Энергодар.

Сегодня туда выдвинулась миссия МАГАТЭ. Днем она уже была в Запорожье, далее ей придётся пересечь линию фронта через пункт пропуска близ Васильевки (где обычно стоят огромные очереди).

Тем временем, назначенные РФ "власти" части Запорожской области утверждают, что якобы предотвратили теракт, который готовила диверсионная группа и хотела его осуществить в момент приезда на АЭС делегации МАГАТЭ.

Также они заявляют о продолжении обстрелов Энергодара с украинской стороны. Украина эти обвинения отрицает и заявляет, что Энергодар обстреливают сами россияне.

Ситуация на юге

Сегодня начался третий день украинского наступления в Херсонской области. Дадим срез того, что случилось, за вторник и среду.

Вторник. Итоги боев за 30-е августа стороны подводили сегодня утром.

Позиция Украины и России по наступлению на Херсонском направлении полярны. Москва заявляет о "полном провале наступления по всем направлениям" и о том, что ВСУ "понесли большим потери" (называется цифра в 1700 погибших). Украина это опровергает, но какой-либо другой информации пока официально не даёт.

Тем не менее, информация об итогах боев за вчерашний день постепенно просачивалась.

1. Источники "Страны" среди бойцов ВСУ говорили о продолжающихся тяжёлых боях на юге и о том, что итоги пока подводить рано, так как ситуация постоянно меняется.

2. Западные источники (британская разведка, "Институт изучения войны" сообщили с утра, что наступление идет, и ВСУ продвинулись, но из конкретных примеров называется только село Архангельское под Высокопольем (Минобороны РФ утверждает, что там атака отбита).

Под Архангельским "Институт изучения войны" отметил потери Украины в технике, ссылаясь на видео с подбитыми польскими танками Т-72.

В остальном западные аналитики больше акцентировали внимание на ракетные удары по российским переправам через Днепр. Правда, звучали сомнения в том, что нужно бить по понтонам, если не запланировало масштабного наземного наступления. А такого на Западе пока не фиксируют.

3. Российские военные телеграм-каналы (в частности, Стрелков-Гиркин, который часто критикует военное руководство РФ) писали о том, что в районе Демидова Брода ВСУ продвинуться за вчера не смогли. При этом ВСУ удерживают Андреевку и Лозовое на левом берегу Ингульца.

Впрочем, об освобождении Андреевки и Лозового украинская сторона заявляла еще в конце июля. То есть, до начала нынешнего наступления.

В целом, если подытожить информацию из разных источников, то наибольший успех ВСУ в первые два дня смогли достичь около села Сухой Ставок, близ Давыдова Брода, где в начале наступления покинуло свои позиции подразделение, созданное из мобилизованных в "ЛДНР". Это позволило ВСУ прорваться на несколько километров в глубь обороны противника. Было продвижение и у Посад-Покровского.

Среда. Сегодня днем российские военные телеграм-каналы сообщили о возобновлении активных наступательных действий украинской армии в Херсонской области.

На севере от Херсона сообщалось о наступлении ВСУ на Киселевку со стороны Первомайского.

Южнее этого участка ВСУ расширяют плацдарм вокруг Терновых Под, откуда ведут бои вплоть до Киселевки (другое село с тем же названием). Сообщается, что российские силы на этом участке отошли восточнее, на позиции в поселке Зеленый Гай.

К северо-востоку российские источники говорят о том, что украинские войска стремятся расширить плацдарм вокруг занятых сел Сухой Луг и Костромки, а также взять село Брускинское, через которое идет снабжение российских сил в Давыдовом Броде.

К вечеру российские телеграмм-каналы заявили, что наступление удалось здесь остановить и в контрнаступление перешла армия РФ. Но в целом отмечают, что ожесточенные бои продолжаются и обстановка постоянно меняется.

Третий участок - район Высокополья (криворожское направление). За Архангельское продолжаются бои - ВСУ штурмуют село со стороны Ивановки. В Ольгино и Высокополье обороняются российские войска.

В общем, судя по поступающей информации, атакующие действия ВСУ не прекращаются. И, судя по всему, будут продолжаться и дальше. Резервы туда подтянуты значительные. В битве участвуют одни из самых боеспособных соединений в украинской армии.

При этом, обсуждается версия о том, что атаки ВСУ в Херсонской области - отвлекающий манёвр, а главный удар будет нанесён где-то в другом месте (например, в Харьковской области в районе Балаклеи, обстрелы которой в последние дни серьезно усилились).

Не исключено, что ВСУ действительно пойдут и там в наступление.

Однако, судя по последним новостям, атака на юге - это не обманный маневр, а реальная попытка организовать масштабное наступление. Как мы уже писали, херсонское направление является самым удобным для наступления ВСУ, так как группировка российских войск на правом берегу Днепра зависит от снабжения по мостам, которые подвергаются постоянным обстрелам (на другие участки фронта россияне могут быстро перебрасывать резервы и боеприпасы).

Поэтому, скорее всего, ВСУ и далее будут предпринимать наступательные действия на правом берегу Днепра, стремясь прорвать оборону противника (параллельно продолжая наносить удары по коммуникациям). А россияне, вероятно, попытаются не только отбивать атаки, но и оттеснить украинские войска, чтоб затруднить удары по мостам.

В общем, южное направление, похоже в ближайшее время будет жарким.

Причем, судя по всему, обе стороны несут потери. В сети публикуют видео и с погибшими и подбитой техникой. Власти Николаевской и Одесской областей призывают сдавать донорскую кровь. Также появляются видео с колоннами "скорых" в Одессе.

Военные перспективы и переговоры

Несмотря на обострение ситуации на юге, "власти" подконтрольных РФ территорий снова заговорили о "референдумах".

Например, назначенный россиянами "мэр" Бердянска заявил, что "референдум" о вхождении захваченных районов Запорожской области в РФ пройдёт в сентябре.Но точная дата пока не определена.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники в Кремле писали, что "референдум" в ближайшее время проводить не будут. Его хотят организовать после выхода российских войск на границы Донецкой области.

Но не исключено, что "голосований" будет несколько в разное время.

Что касается Запада, то, с одной стороны, он делает большие ставки на контрнаступление Украины. Вчера Белый дом заявил, что последняя партия оружия, обещанная Киеву, имеет именно наступательный характер. И в целом начавшиеся на юге события Запад оценивает сдержанно-оптимистически.

С другой стороны, в мире крепнет мнение, что конфликт становится все более затяжным - а с ним затягиваются и сопутствующие экономические проблемы.

Например, 77% немцев поддерживают идею переговоров об окончании войны в Украине, в которых должны принять участие страны Запада. Это как раз то, против чего власти Запада отчаянно выступают.

Таковы результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу немецких телекомпаний RTL и n-tv.

Также 62% немцев - против поставок Украине тяжелого вооружения. И только 32% - за поставки, но с условием, если они не скажутся негативно на бундесвере.

И такие настроения могут усилиться после того, как начнутся холода, и еще сильнее ухудшится ситуация с газом, тарифами и потребительскими ценами.

Как бы намекая на такой исход, "Газпром" сегодня остановил на четыре дня газопровод "Северный поток-1", а для Франции вообще отключил поставки, ссылаясь на задолженность.

Еще одно показательное решение приняли европейцы по визовому режиму. Вопреки требованиям украинских властей и стран Восточной Европы, Евросоюз не стал запрещать въезд россиянам в ЕС. В качестве компромисса было принято решение приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима. Это приведет к усложнению получения виз россиянами, сокращению срока их действий, но полностью въезд в ЕС для граждан России закрыт не будет.