В четверг, 1 сентября, в Украине идет уже 190-й день войны с Россией.

Основные события происходят на херсонском направлении.

В Донецкой области идут бои в районах Бахмута и Авдеевки.

На Запорожском направлении противник вводит части 3-го армейского корпуса, чтобы возобновить там наступление, считает Генштаб. Это недавно созданный в России корпус, которые сейчас перебрасывают в Украину.

Еще одна "горячая" точка - Энергодар. Как ожидается, сегодня туда прибудет миссия МАГАТЭ.

Больше об этом читайте в итогах за 31 августа.

Ниже новости за сегодня. Материал обновляется.

1 сентября

10:12 Сегодня в Украине начался учебный год. У многих школьников - дистанционно. Поэтому родители учеников в режиме реального времени слышат, что происходит на первом уроке.

По сообщениям киевлян, их детям прямо сейчас проводят курс политинформации по войне и текущей ситуации - причем, как старшим, так и младшим классам.

Например, ученикам второго класса рассказывают о том, как украинские дети помогают ВСУ и показывают фотографии установок "Хаймарс".

"Дети, вы знаете, что это такое?", - спрашивает учитель. "Это ПВО", - отвечает один из мальчиков. "Нет, это ракетная установка украинской армии".

Также говорится о том, что в Украине несколько областей оккупированы Российской Федерацией.

Второклассникам сообщили, что многие украинские семьи покинули свои дома, но они в них вернутся, а разрушенные города будут восстановлены и "станут лучше, чем были".

Детям постарше включили видеообращение Елены Зеленской, которая также говорила о солдатах, защищающих Украину в окопах. В начале урока исполнялся гимн и была минута молчания по погибшим. Закончился урок патриотическими песнями и снова гимном.

Также старшеклассникам показывали видео повара Евгения Клопотенко, который рассказывал о новом школьном меню. На ролике, который транслировался ученикам через Zoom, Клопотенко был с накрашенными ногтями.

10:10 Студенты Киевского политехнического института, несмотря на действующий в Киеве комендантский час, шумно отметили начало нового учебного года.

10:00 В Москве погиб председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов.

Российские СМИ сообщают, что он выпал из окна Центральной клинической больницы.

С начала вторжения РФ в Украину по России прокатилась череда загадочных смертей топ-менеджеров энергетических компаний.

В июле в бассейне под Петербургом найден мертвым Юрий Воронов, возглавляющий подрядчика компании - транспортную компанию "Астра Шиппинг", которая в том числе работала на арктических подрядах "Газпрома".

В апреле в московской квартире нашли тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента Газпромбанка, а также его жены и дочери.

Позднее в Испании обнаружили мёртвыми бывшего топ-менеджера "Новатэка" Сергея Протосеню, его супругу и дочь.

А в начале мая под Москвой при загадочных обстоятельствах умер миллиардер Александр Субботин, работавший ранее топ-менеджером компании "Лукойл".

09:55 Местные "власти" публикуют фото последствий обстрела Петровского района Донецка.

09:50 Зеленский сравнил вторжение России в Украину с началом Второй мировой войны.

Это следует из его видеообращения по случаю вторжения войск Германии в Польшу 1 сентября 1939 года.

"Люди верили, что удастся избежать повторения тех страшных преступлений и столь жестокой войны. Но снова было такое утро. Только уже 24 февраля 2022, когда бомбы и ракеты ударили по мирным городам", - сказал Зеленский.

В обращении он пообещал "сделать все, чтобы утро 1 сентября, утро 22 июня и утро 24 февраля не повторялось".

09:43 Российские войска "в некоторых случаях" отступают в Украине, заявил спикер минобороны США Патрик Райдер на брифинге, комментируя контранступление украинских войск на юге.

"Мы знаем, что в некоторых случаях российские подразделения отступают. Но опять же, чтобы сохранить безопасность операций и дать украинцам время и пространство, необходимые для проведения их операций, я не собираюсь вдаваться в такой уровень деталей с трибуны", - сказал он.

Райдер добавил, что США и союзники "сосредоточены на работе с украинцами", чтобы убедиться, что у них есть то, что "им нужно для борьбы с Россией на их родине".

09:42 Видео российских вертолетов над Энергодаром.

Напомним, в России утверждают, что отражают попытки украинского десанта захватить Запорожскую АЭС.

09:40 Миссия МАГАТЭ отправилась из Запорожья в Энергодар, несмотря на сообщения об интенсивных обстрелах, пишет Reuters.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что миссия знала об "усилении военной активности в этом районе", но планирует продлить миссию на объект и встретиться с персоналом станции.

"В этом районе наблюдается повышенная военная активность. Зайдя так далеко, мы не останавливаемся", - сказал Гросси.

09:33 «Энергоатом» обвинил россиян в минометном обстреле станции, в результате которого сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок на ЗАЭС.

Энергоблок №6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности ЗАЭС, сообщают в Энергоатоме.

Напомним, сегодня утром произошел обстрел Энергодара, есть погибшие. Стороны обвиняют в обстреле друг друга.

Россияне также заявили, что ВСУ высадили десанта с целью захвата Запорожской АЭС накануне визита делегации МАГАТЭ. Украина это не подтверждает.

09:20 А вот и фото российских вертолетов над Энергодаром, о которых сообщала украинская сторона.

По украинской версии, вертолеты обстреливают жилые массивы Энергодара.

По российской - уничтожают диверсантов, которые намеревались захватить Запорожскую АЭС.

09:12 В минобороны РФ обвиняют Украину в попытке захватить Энергодар с помощью десанта.

Ранее о высадке десанта в Энергодаре сообщали местные оккупационные "власти"

Сообщается, что инцидент произошел в 6 утра.

По заявлению минобороны РФ, "украинские войска двумя диверсионными группами до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС".

Там сообщают, что приняты "меры по уничтожению" десанта, и заявляют, что эта операция направлена на срыв миссии МАГАТЭ на станцию.

Отметим, что ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщал об автоматных очередях в городе. А глава Никопольской ВГА Евгений Евтушенко писал о вертолетах противника над Энергодаром.

09:09 Британская разведка прогнозирует, что применение противорадиолокационных ракет HARM может сыграть важную роль при украинском контрнаступлении на юге.

30-31 августа ВСУ продолжали наступательные операции на юге Украины, подкрепляемые интенсивными дальними ударами по российским пунктам управления и тылового обеспечения на всей территории оккупированной зоны, сообщает разведка Британии.

Министерство обороны Украины также опубликовало видеозапись применения украинскими самолетами высокоскоростных ракет (HARM), предназначенных для обнаружения и уничтожения радаров. Россия ранее заявляла, что обнаружила фрагменты этого оружия.

РФ отдает приоритет сильной наземной противовоздушной обороне — радиолокационное покрытие, которое ее обеспечивает, является критически важным потенциалом в войне в Украине, считают в минобороны Британии.

Существенное и устойчивое уничтожение российских радаров при помощи HARM станет серьезным ударом по и без того проблемной ситуационной осведомленности России, прогнозирует разведка.

09:00 Видео мощного прилета по Энергодару сегодня утром.

08:55 "Институт изучения войны" (США) объясняет, почему контрнаступление ВСУ на юге пока не имеет крупных успехов, а где-то и терпит неудачи.

1. У ВСУ нет огромной массы механизированных сил, которая потребовалась бы для проведения молниеносной операции по уничтожению российской обороны в Херсонской области или где-либо еще.

2. Сейчас, по мнению "Института", идет период "уловок" - попыток отвлечь россиян от направления главного удара ВСУ. Такие ложные наступления часто выглядят как неудачные.

"Атакующий должен дождаться, пока обороняющийся действительно переместит свои силы (с направления главного удара на ложное - Ред.). Таким образом, вероятно, будет задержка между первоначальными маневрами и началом решающих операций. Ситуация во время этой задержки вполне может выглядеть так, будто атака (ВСУ - Ред.) провалилась".

Поэтому в первые дни "контрнаступление будет казаться затянувшимся или безуспешным в течение некоторого времени, прежде чем его успех станет очевидным".

08:44 Тем временем "власти" захваченных районов Запорожской области заявляют о высадке украинского десанта в районе Энергодара.

По словам "замглавы администрации" Владимира Рогова, по десанту работает авиация.

Отметим, что ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщал об автоматных очередях в городе. А глава Никопольской ВГА Евгений Евтушенко писал о вертолетах противника над Энергодаром.

Похоже визит миссии МАГАТЭ, которая уже выехала из Запорожья в Энергодар, легким не будет.

08:33 Губернатор Запорожской области Старух заявил, что миссия МАГАТЭ из-за обстрела не может попасть в Энергодар.

По его словам, россияне ведут обстрел маршрута, по которому делегация агентства должна проехать на ЗАЭС.

"Передовая группа при ООН не может продолжить движение из соображений безопасности", - написал глава области.

Сегодня утром произошел обстрел Энергодара, есть погибшие. Стороны обвиняют в этом друг друга.

08:32 В Одесской области ракетный обстрел. Одна ракета попала на открытую местность, вторую сбила ПВО, сообщил спикер областной военной администрации Братчук.

08:30 Ожидается, что завтра, 2 сентября, западные финансовые чиновники представят план по установлению потолка цен на российскую нефть, пишет The Wall Street Journal.

Крайний срок принятия решения - декабрь, поскольку в этом месяце заработают европейское эмбарго против России. То есть, в случае принятия "потолка", эмбарго могут и отменить. К слову, в случае его введения, цена на нефть может вырасти примерно до 140 долларов за баррель, опасаются собеседники издания из минфина США.

Смысл схемы в том, что ограничения на торговлю топливом из России снимаются, но устанавливается граничная цена, по которой страны, участвующие в схеме, могут покупать нефть у РФ. Очевидно, что эта цена должна быть ниже рыночной.

Западные чиновники ищут способ таким образом сократить доходы России, сохраняя при этом достаточное количество нефти на мировых рынках - чтобы предотвратить новый скачок и без того высоких цен.

Тем не менее, внутри G7 сохраняются большие разногласия по этой идее. В Европе считают, что план будет неэффективен, если к нему не присоединятся страны Азии и Африки, не входящие в "Большую семерку".

Но поддержка из-за пределов Большой семерки "сомнительна". Чиновники и аналитики видят мало шансов убедить Китай соблюдать этот план. Индия, чьи закупки российской нефти подскочили с нуля до войны до 1 миллиона баррелей в день, также вряд ли подпишется.

По данным Международного валютного фонда, страны G7 составляют чуть более 30% мировой экономики. Но при этом обеспечивают более 90% мирового судоходства, что позволяет им вводить санкции против страхования нефтяных танкеров.

Также вызывает споры вопрос граничной цены на российскую нефть. Сейчас она продается по цене около 90 долларов за баррель на бирже и примерно с 20-долларовой скидкой уходит в Азию.

08:12 Зеленский поздравил украинских школьников с Днем знаний.

"Этот учебный год все начинают по-разному. Кто-то вдали от дома – в других регионах Украины. Кто-то вдали от дома – в других странах. Кто дистанционно, в онлайн-формате. Кто-то в родной школе или в своем университете, но все же не в покое.

Однако важно, что учебный год начинается. Важно, что обучение продолжается", — сказал президент в своем новом видеоролике.

08:06 Издание The Wall Street Journal побеседовало с украинскими военными, которые лежат в госпиталях после участия в контрнаступлении на юге.

"В одних районах мы наступаем, а в других терпим поражение", — сказал Павел, 22-летний солдат, который во вторник получил сотрясение мозга в бою.

По словам украинцев, российские солдаты казались хорошо экипированными и оказывали упорное сопротивление.

"Они бросают все против нас", — сказал 22-летний украинский солдат. По его словам, русские сражаются с помощью артиллерии, танков, вертолетов и минометов. "У них много техники, но мало людей".

Иван, 32-летний рядовой, сказал, что задача его подразделения была проста: "Войди, трахни их, отбери наше".

Наступление началось хорошо для его подразделения, в первые часы боя оно захватило деревню у россиян. Но в тот же день, в понедельник, он попал в больницу с сотрясением мозга после того, как его сослуживец выстрелил из гранатомета в нескольких шагах от Ивана.

Иван показал журналисту фото с мертвыми телами россиян на окраине села, которое было захвачено украинскими войсками во вторник. Фотографию ему прислали товарищи.

Начальник отделения интенсивной терапии, где лечат солдат, сказал, что военные предупредили его о наступлении за неделю. "Но когда начали привозить такое большое количество раненых, то, честно говоря, мне стало их жалко и я начал задумываться, а стоило ли это делать такой ценой", — сказал врач.

По его данным, раненых сейчас столько, сколько еще не было с начала войны.

08:05 Российские источники сообщают о гибели трех человек в Энергодаре после утреннего обстрела.

08:04 Британские СМИ сообщают о гибели под Харьковом англичанина, который поехал воевать в Украину.

48-летний парамедик Крейг Макинтош был смертельно ранен в шею 24 августа, в День независимости Украины. В их машину попал снаряд. Британец погиб, когда перевязывал раненого сослуживца.

Его родственники сейчас собирают деньги через интернет на транспортировку тела на родину.

До участия в боях Макинтош был садоводом. При этом с 16 до 23 лет он состоял на службе в британской резервистской Территориальной армии, однако военным так и не стал по состоянию здоровья.

08:03 А вот и звук прилета в Энергодаре - за свистом снаряда следует взрыв.

На фото видны последствия удара по одному из многоэтажных домов.

08:02 Появились позиции сторон по утреннему обстрелу Энергодара.

Мэр Дмитрий Орлов говорит о минометных ударах по городу примерно с пяти утра.

Есть попадания по гражданским объектам и пострадавшие. Слышны автоматные очереди. Кто ведет огонь - Орлов не уточнил.

Оккупационная "администрация" говорит, что идет "массированный артиллерийский обстрел жилых районов города" со стороны ВСУ.

08:01 Пишут, что это утро в Энергодаре.

Город под обстрелом прямо накануне визита миссии МАГАТЭ, которая должна прибыть сюда сегодня.

08:00 Сводка Генштаба ВСУ на утро 1 сентября. Главное:

1. К югу от Бахмута были попытки российского штурма Зайцево и Веселой Долины.

Кодема, где назревало опасное положение, со вчерашнего вечера из сводок пропала.

2. Под Авдеевкой - отбитое наступление в районе села Водяное.

3. По югу снова ничего не говорится о контрнаступлении ВСУ. Но упоминается, что противник пытается восстановить там свою логистику (то есть по ней наносятся удары ВСУ).