Подводим итоги 190-го дня войны.

Донбасс и Запорожская АЭС

По Донбассу информация сегодня проходила довольно скудная. По данным украинского Генштаба, к югу от Бахмута были попытки российского штурма Зайцево и Веселой Долины.

Село Кодема, где назревало опасное положение для ВСУ, со вчерашнего вечера из сводок пропало. Данный населенный пункт - один из ключевых в украинской обороне к югу от Бахмута.

В российский военных телеграм-каналах сообщают, что бои ведутся на западных окраинах Кодемы.

К востоку от Бахмута бои шли вокруг Бахмутского и Соледара.

Под Авдеевкой в сводке Генштаба упоминается отбитое российское наступление в районе села Водяное, а также Первомайского и Невельского.

Российские источники пишут о том, что между Песками и Первомайским идут бои на Донецкой кольцевой автодороге, где украинская армия оборудовала оборонительные позиции (например, под мостами).

Также Минобороны РФ сегодня заявляло, что украинская армия пошла в наступление к северу от Харькова - в Русских Тишках, но была отброшена. Украина этого не подтверждала.

В целом по Харьковской области с обоих сторон идут сообщения об активизации боев. В российских военных телеграмм-каналах высказываются предположения, что на этом направлении ВСУ также могут пойти в наступление. В качестве косвенных признаков указывают накопление украинских войск близ линии фронта и усиление обстрелов подконтрольных РФ городов (например, Балаклеи).

В свою очередь, и по российским, и по украинским сводкам проходят сообщения о массированных обстрелах со стороны РФ подконтрольной Украине территории Харьковщины. Видимо, таким образом, россияне хотят сорвать планы по наступлению (если они есть).

Но главные события этого дня разворачивались не на востоке, а в Запорожской области. В Энергодар сегодня прибыла миссия МАГАТЭ, которая отправилась на Запорожскую АЭС.

Однако путь международных инспекторов был тернист. Ранним утром, когда они только выдвигались из Запорожья, по Энергодару начался сильный артобстрел.

После этого в небе появились российские вертолеты, а в городе прозвучали автоматные очереди.

Украина и Россия традиционно обвинили друг друга в ударе по Энергодару с целью сорвать приезд миссии МАГАТЭ. Но Россия еще плюс к тому заявила, что под утро ВСУ пытались высадить десант на левом берегу Каховского водохранилища и захватить станцию до того, как туда приедет делегация.

По утверждению Минобороны РФ, около 6 часов утра "украинские войска двумя диверсионными группами до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС".

Затем, по заявлениям РФ, последовала вторая группа украинского спецназа, которые вышли на двух баржах из Никополя. Десант якобы намеревался высадиться около атомной станции, но баржи были подбиты и потоплены. "Глава администрации области" Евгений Балицкий сообщил, весь десант уничтожен.

В российских телеграм-каналах обсуждается следующая схема предполагаемой украинской атаки: первая группа, высадившаяся с лодок, пыталась атаковать под прикрытием артиллерийских ударов с правого берега Днепра. Вслед за ней выдвинулись на баржах основные силы, которые должны были завершить захват станции. Но баржи подбили, а десант частично уничтожили, частично взяли в плен.

Также с российской стороны публиковались видео горящей баржи, с которой якобы пытался высадиться десант. Но ее показали издали. И на данный момент никаких других подтверждений существования этого десанта Россия не публиковала на момент выхода этого текста (фотографий трупов, например, или разговора с пленными). То есть непонятно, была ли эта история на самом деле, либо это часть информкампании.

Украина же вообще никак пока российских заявлений о десанте в Энергодаре не комментировала. Отметим, что ближе к вечеру Офис президента опубликовал брифинг советника Ермака Сергея Лещенко, посвященный фейкам российской пропаганды. Десантная операция под Энергодаром там не упоминалась.

Несмотря на все эти события, во второй половине дня в город прибыла миссия МАГАТЭ, которая начала инспектировать атомную станцию. Причем ее сопровождали представители России. А глава инспекторов Рафаэль Гросси заявил, что увидел все, что хотел и оставляет представителей агентства на АЭС. После чего отбыл со станции. Но на ней останутся другие специалисты МАГАТЭ.

Контрнаступление на юге: день четвертый

Тем временем украинского наступление в Херсонской области идет уже четвертый день, но о нем из украинских официальных источников по-прежнему поступает крайне скудная информация.

Сводки Генштаба этой темы не касаются вообще.

А в оперативном командовании "Юг" заявили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

"Из того, что мы можем сообщить, враг продолжает сопротивление. Они пытаются наносить авиационные и ракетные удары, как было сделано этой ночью по Березнеговатской громаде и по Одесщине", - заявила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Она также заявила, что ВСУ работают над прекращением транспортного сообщения войск РФ, чтобы лишить их возможности подтягивать резервы.

"Нами были нанесены дополнительные удары по тем транспортным артериям, которые могли быть способом переправки вооружения и тяжелой техники. Поэтому они пока не проездные для такой категории грузов", - заявила она.

По словам Гуменюк, на этой работе сейчас "делается основной акцент". Наземные передвижения она при этом не комментировала.

При этом еще вчера в Пентагоне заявили, что российские войска "в некоторых случаях" отступают в Украине.

"Мы знаем, что в некоторых случаях российские подразделения отступают. Но опять же, чтобы сохранить безопасность операций и дать украинцам время и пространство, необходимые для проведения их операций, я не собираюсь вдаваться в такой уровень деталей с трибуны", - сказал заявил спикер минобороны США Патрик Райдер.

Впрочем, сами украинцы на условиях анонимности рассказывают западным журналистам не только о наступлении, но и о неудачах.

Издание The Wall Street Journal побеседовало с украинскими военными, которые лежат в госпиталях после участия в контрнаступлении на юге. "В одних районах мы наступаем, а в других терпим поражение", — сказал Павел, 22-летний солдат, который во вторник получил сотрясение мозга в бою.

По словам украинцев, российские солдаты оказались хорошо экипированными и оказывают упорное сопротивление.

"Они бросают все против нас", — сказал 22-летний украинский солдат. По его словам, русские сражаются с помощью артиллерии, танков, вертолетов и минометов. "У них много техники, но мало людей".

Иван, 32-летний рядовой, сказал, что задача его подразделения была проста: "Войди, трахни их, отбери наше".

Наступление началось хорошо для его подразделения, в первые часы боя оно захватило деревню у россиян. Но в тот же день, в понедельник, он попал в больницу с сотрясением мозга после того, как его сослуживец выстрелил из гранатомета в нескольких шагах от Ивана.

Иван показал журналисту фото с мертвыми телами россиян на окраине села, которое было захвачено украинскими войсками во вторник. Фотографию ему прислали товарищи.

Начальник отделения интенсивной терапии, где лечат солдат, сказал, что военные предупредили его о наступлении за неделю. "Но когда начали привозить такое большое количество раненых, то, честно говоря, мне стало их жалко и я начал задумываться, а стоило ли это делать такой ценой", — сказал врач.

По его данным, раненых сейчас столько, сколько еще не было с начала войны.

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То есть даже по этим косвенным данным, наступление идет тяжело и с потерями. При этом американский "Институт изучения войны" считает, что неудачи ВСУ могут быть временными, хотя и быстрого успеха ждать не стоит.

Довода высказывается два:

1. У ВСУ нет огромной массы механизированных сил, которая потребовалась бы для проведения молниеносной операции по уничтожению российской обороны в Херсонской области или где-либо еще.

2. Сейчас, по мнению "Института", идет период "уловок" - попыток отвлечь россиян от направления главного удара ВСУ. Такие ложные наступления часто выглядят как неудачные.

"Атакующий должен дождаться, пока обороняющийся действительно переместит свои силы (с направления главного удара на ложное - Ред.). Таким образом, вероятно, будет задержка между первоначальными маневрами и началом решающих операций. Ситуация во время этой задержки вполне может выглядеть так, будто атака (ВСУ - Ред.) провалилась".

Поэтому в первые дни "контрнаступление будет казаться затянувшимся или безуспешным в течение некоторого времени, прежде чем его успех станет очевидным".

В общем, с Запада доносилась не столько конкретика, сколько объяснения, почему пока нет известей о победах ВСУ.

Российские военные телеграм-каналы сообщают более подробную информацию (впрочем, их сведения каких-либо подтверждений пока не имеют).

Сообщается, что южнее Давыдова Брода ВСУ отошли от Брускинского - важного пункта на трассе, по которой Давыдов Брод снабжается с юга. По другим участкам ВСУ, по данным россиян, продолжает атакующие действия, чтоб прорвать линию фронта (либо расширить уже занятые выступы), а российская армия держит оборону и наносит артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по украинским подразделениям и по их линиям снабжения (в том числе и по переправам через Ингулец).

Военные перспективы и планы России

Тем временем в Украине озвучили новую предполагаемую дату планируемого Россией захвата Донецкой области.

"Российские оккупационные войска корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина относительно выхода на административные границы Донецкой области до 15 сентября", - заявил начальник главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов.

По его данным, Россия планирует возобновить наступление силами 3-го армейского корпуса, о создании которого сообщалось в конце августа. Отметим, что Генштаб ранее заявлял: этот корпус направят в Запорожскую и Харьковскую области.

В российских источниках о корпусе дается другая информация. Говорится, что процесс его переброски в Украину начался раньше и в целом растянут по времени: войска вводят по мере готовности батальонов и направляют на разные участки фронта.

Впрочем, если даже весь 3-й АК отправят сейчас на Донбасс, то планы захватить его за ближайшие две недели выглядят утопическими. И поэтому трудно сказать насколько вообще реально, что дата 15 сентября кем-то ставилась.

Инсайды российских СМИ также говорят о том, что Москва не рассчитывает управиться с Донбассом в сентябре. Как пишет издание "РБК", в Кремле предварительно планируют "референдумы" на захваченных территориях на октябрь или ноябрь.

В качестве одной из возможных дат звучит 4 ноября (в РФ - День народного единства - Ред.). Однако окончательное решение будет зависеть "от ситуации на фронтах", сообщает издание.

Кстати, лично Путин сегодня назвал ещё одну цель войны в Украине - ликвидировать "антироссийский анклав".

"На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Цель спецоперации - его ликвидировать", - заявил российский президент, общаясь со школьниками в честь дня знаний.

То есть Россия делает заявку на продолжительный конфликт. При этом оценки его итогов на Западе даются не то чтобы радужные.

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что "скептически относится" к возможности Украины вернуть Донбасс или Крым.

"Я немного скептически отношусь к тому, что Украина сможет вернуть утраченные территории. Я был бы удивлен, если бы Украина смогла выгнать русских из Донбасса или выгнать их из Крыма", - сказал он в интервью агентству Anadolu.

По мнению де Ривьера, прекращения огня в ближайшее время не будет.

Примерно о том же написал вчера колумнист "Вашингтон Пост" Дэвид Игнатиус. Он не верит, что Украина освободит всю свою территорию ни в этом, ни в следующем году. Хотя часть территорий, по его мнению, освободить реально.

В апреле Киев и Москва могли договориться?

Киев и Москва были близки к заключению мирного договора в апреле 2022 года. Об этом говорится в статье бывшей советницы президента США Фионы Хилл и политолога Анджелы Стент в статье для журнала Foreign Affairs.

"По словам нескольких бывших высокопоставленных американских чиновников, с которыми мы беседовали, в апреле 2022 года российские и украинские участники переговоров, по-видимому, предварительно согласовали контуры временного урегулирования: Россия уйдет на свою позицию 23 февраля, когда она контролировала часть Донбасса и весь Крым, а взамен Украина пообещает не добиваться членства в НАТО и получит гарантии безопасности от ряда стран", - говорится в материале.

Но констатируется, что в июле Россия уже заявила, что такой компромисс больше невозможен. И проводится мысль, что для Москвы на самом деле важны не переговоры, а капитуляция Украины, потому что "Путин уверен, что сможет победить".

Напомним, 29 марта Украина и Россия провели в Турции переговоры по будущему мирному соглашению, где Украина соглашалась на нейтральный статус при вынесении за скобки вопросов Крыма и "ЛДНР" и выводе российских войск с остальных захваченных после 23 февраля территорий.

Окончательно этот документ должны были утвердить на встрече Путина и Зеленского. Причем Украина не стала сперва отказываться от переговоров с Россией даже после вскрывшихся фактов убийств мирных жителей в Буче в начале апреля. 5 апреля президент Украины заявил, что переговоры с РФ нужно продолжать и готовить встречу с Путиным - тоже.

Однако позже позиция президента Украины ужесточились и он (а также другие представители украинской власти) с тех пор заявляет, что до момента деоккупации украинской территории никакие переговоры с Москвой невозможны в принципе.

В политических кругах популярна версия, что такое изменение позиции произошло после 9 апреля, когда в Киев неожиданно приехал премьер Британии Борис Джонсон, который якобы и убедил Зеленского не идти на компромиссы с Путиным и добиться поражения России в войне (отметим, что официально украинская сторона эту версию не подтверждает и, в общем и целом, опровергают).

В Москве же, после изменения позиции Киева по переговорам, обвинили Британию и США в том, что они сорвали движение к мирному соглашению с Украиной. При этом дали понять, что в случае возвращения к переговорам, их условия будут более жёсткими и на линию 24 февраля Россия возвращаться уже не согласится.